Новости

Напротив посольства России в Швеции разместили русскоязычную рекламу помощи с убежищем Статьи редакции

Обратившихся за юридическими услугами обещают угостить кофе.

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Пользовательница твиттера обратила внимание на рекламный плакат, который разместили на автобусной остановке возле здания посольства Российской Федерации в столице Швеции.

Появление рекламы подтвердил адвокат Дэниел Карнештедт из шведского агентства Asylbyrån, которое помогает людям со всего мира с получением убежища. QR-код на плакате ведёт на сайт организации.

@aptgetinstallme

По словам Карнештедта, на случай, если сотрудники посольства России не пользуются общественным транспортом, рекламный плакат разместили и на другой стороне остановки. «Наша кофемашина готова», — отметил адвокат, напомнив о предложении угостить дипломатов, желающих получить политическое убежище.

@aptgetinstallme
@dcarnestedt

#фото #швеция #конфликтнаукраине #акции #новости

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31 комментарий
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Непосредственный Денис

Господи, как же чисто вокруг и без злоебучей грязи вокруг и говна собак с серыми пейзажами...

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Гордый Слава

Потому что господа чекисты сконцентрированы в одном небольшом здании и не имеют никакой власти снаружи

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Максим Соколовский

надо бы еще одного чекиста сконцентрировать в Гааге

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Петербургский завод

Таков закон

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Konstantin

Климат другой

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Gedevan

Сообщение удалено

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Владислав Косинов

Помню что еще живя в РФ меня это как-то слабо напрягало. Но спустя годы в загнивающем западе, смотря на фотки и видео из российской провинции, прям чувствую отвращение, смотря на жидкую смесь земли, говна, соли и прочих химикатов на дорогах, тротуарах, на обуви, на автомобилях покрытых по крышу этим всем ... Ладно бы мусор, он есть везде и его можно собрать, но вот это все в чем люди живут каждый день и чем дышат летом, это же полный пиздец.
С другой стороны логично что людям которым плевать на политику и будущее страны, так же плевать и на экологию, городскую инфраструктуру и свое здоровье.

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Шоггот2

Там действительно очень чисто. Не то что посидеть, даже полежать на тротуаре можно спокойно не запачкавшись, ну если уж по какой-то причине приспичило. Никаких обоссаных углов, никакого стремного графити и т.п.

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Железный теркин30см

Потому что господа чекисты эту злоебучую грязь и собачье говно убирают

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David Beckham

В Москве также возле шведского посольства. Они тут себе хорошее место выбрали

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Lee

"Господа чекисты" - шикарно

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Гордый Слава

Патрушев в 1999 году заявил, что чекисты - это "неодворяне"

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Петербургский завод

Не путать с нацистами!

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Субъективный глобус

Хорошо конечно. Помагать тем, кто строит режим. Ты не только воруешь у своего народа, но тебе еще и помагают в другой стране. Как обычно самыми незащищенными становятся те, кто против текущих властей: они получают пиздюлей как здесь, так и там их никто не ждет.

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Петербургский завод

Обратившихся за юридическими услугами обещают угостить кофе
 Какие милые

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Sloowbruh

С новичком или с полонием?

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Друз Фаруэл
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Гордый Слава
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Мутный клуб

Всё, смешнее сегодня ничего не увижу.

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Петербургский завод

Новичок и две ложечки сахара

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Гордый Слава

Новичок и рафаэлка

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Редкий Филипп

какой кофе?! выпиздить из страны!

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Средний калькулятор

Зачем? За ценную информацию можно и приютить

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Редкий Филипп

что ценного, хоспаде. сколько украли?

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Средний калькулятор

Ну это не нам решать.

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веревкин

Почему только чекисты?

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Stephen Taker

Почему работникам посольства должно быть стыдно в конце рабочего дня? Работники посольства сделали что то не то?

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Stephen Taker

Нет, серьёзно. Кто то может объяснить словами, при чем тут сотрудники посольства? Это они войну развязали что-ли? Они поддерживают политику Путина или что? Не увидел в новости таких подробностей.
Все же понимают, что в посольстве работают и граждане
Швеции?
Это же абсурд какой-то, что то из разряда BLM. Почему каждый белый по умолчанию виноват в угнетении черных когда то там? Почему каждый русский (или даже русскоговорящий) человек теперь виноват по умолчанию в том, что поехавший диктатор делает всё что ему вздумается?

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Известный цветок

Это они войну развязали что-ли?
Нет, но их и не спрашивали перед развязыванием.
Они поддерживают политику Путина или что?
Называть войну «спецоперацией» при работе с публикой (будь то очно или в заявлениях) - их прямая обязанность как госслужащих, с учётом «резидентуры» некоторых - ещё и спецслужбистского характера.
Все же понимают, что в посольстве работают и граждане Швеции?
 Потому реклама и русскоязычная - для дипломатов, а не шведского персонала.
Почему каждый русский (или даже русскоговорящий) человек теперь виноват по умолчанию в том, что поехавший диктатор делает всё что ему вздумается?
 Вина - таки персональная, не спорю, но ответственность придётся принять всей стране: кому разгребать всё навороченное дерьмо, как не нам?

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Stephen Taker

Вы серьезно? То есть Путин развязал войну, а отвечать всем русскоязычным/русским людям?

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Gedevan

Почему каждый русский (или даже русскоговорящий) человек теперь виноват по умолчанию в том, что поехавший диктатор делает всё что ему вздумается?
 Молчаливое согласнее называется.

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