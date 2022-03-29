В Белгородской области взорвался снаряд

Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже.