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Печатный микроскоп

В Белгородской области взорвался снаряд

Жертв нет, сообщает губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале. Источник ТАСС это опровергает.

Власти Белгородской области зафиксировали взрывы в районе села Красный Октябрь, которое находится рядом с российско-украинской границей. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на место выехала оперативная группа МЧС, а жертв нет.

Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже.

Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области

Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что ранены четверо военнослужащих.

Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих.

Источник ТАСС в экстренных службах

По предварительной информации, пишет ТАСС, обстрел вёлся с украинской стороны.

Обновлено в 22:42: Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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18 комментариев
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Glory to Ukraine

Ну конечно с украинской, не скажут же они, что сами себя подорвали

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Никого не спас

⚡️Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

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Никого не спас

фактор человека, запустившего точку-у

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Петербургский паук например

могу предположить, что взрывали сами, устроив провокацию. А завтра скажут, что хотели заключить мир, но из-за этого продолжат

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Karma Police

Может подготовка к мобилизации

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Петербургский паук например

в том числе, в любом случае стоит ожидать эскалации

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Петербургский паук например

По предварительной информации, пишет ТАСС, обстрел вёлся с украинской стороны.
 сами себя обстреливают, чтобы обвинить Украину. И в данном случае это скорее правда

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КтоТы

сомневаюсь, что для мобилизации или эскалации выбрали бы военный склад

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Петербургский паук например

тогда хз

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anti.everything

Потерь нет (с)

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Петербургский завод

Юля, с возвращением. Жду твои новости каждый день <3

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Печатный микроскоп

вчера и сегодня?

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Петербургский завод

Именно!

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Печатный микроскоп

прошу объясниться, кто вы есть, товарищ новорег

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Петербургский завод

Я безликий новорег, который видел из-за угла твое появление, становление на тж

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Печатный микроскоп

Странно это всё, товарищ новорег.

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Петербургский завод

Исчезаю: пщ

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Алёна Скачко

опять провокация очередная, Украина как кость в горле, успокоются, когда подохнут

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