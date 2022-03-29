В Белгородской области взорвался снаряд

Жертв нет, сообщает губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале. Источник ТАСС это опровергает.
Власти Белгородской области зафиксировали взрывы в районе села Красный Октябрь, которое находится рядом с российско-украинской границей. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на место выехала оперативная группа МЧС, а жертв нет.
Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что ранены четверо военнослужащих.
По предварительной информации, пишет ТАСС, обстрел вёлся с украинской стороны.
Обновлено в 22:42: Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Россия не должна возражать против вступления Украины в ЕС, а Украина обязуется не вступать в НАТО и не претендовать на возвращение Крыма военным путём.
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В связи с успешным завершением российскими вооружёнными силами первого этапа спецоперации, было принято решение о ликвидации складов боеприпасов в Белгородской области в связи с ненадобностью. Ликвидация происходит методом множественных хлопков с последующим плановым задымлением территории.
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Ну конечно с украинской, не скажут же они, что сами себя подорвали
⚡️Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
фактор человека, запустившего точку-у
могу предположить, что взрывали сами, устроив провокацию. А завтра скажут, что хотели заключить мир, но из-за этого продолжат
Может подготовка к мобилизации
в том числе, в любом случае стоит ожидать эскалации
По предварительной информации, пишет ТАСС, обстрел вёлся с украинской стороны.
сами себя обстреливают, чтобы обвинить Украину. И в данном случае это скорее правда
сомневаюсь, что для мобилизации или эскалации выбрали бы военный склад
тогда хз
Потерь нет (с)
Юля, с возвращением. Жду твои новости каждый день <3
вчера и сегодня?
Именно!
прошу объясниться, кто вы есть, товарищ новорег
Я безликий новорег, который видел из-за угла твое появление, становление на тж
Странно это всё, товарищ новорег.
Исчезаю: пщ
опять провокация очередная, Украина как кость в горле, успокоются, когда подохнут