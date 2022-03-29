Россию и Белоруссию не пригласили на церемонию годовщины освобождения Бухенвальда

Вместо официальных представителей Фонд мемориалов Бухенвальд и Дора-Миттельбау пригласит представителей гражданского общества из России и Украины, чтобы они почтили память жертв из бывшего СССР.
Фонд мемориалов Бухенвальд и Дора-Миттельбау, заявил, что официальные представители России и Беларуси не были приглашены на церемонию в апреле в честь 77 годовщины его освобождения, передаёт Guardian. Фонд заявил, что боевые действия затмевают собой мероприятия по годовщине освобождения Бухенвальда и уведомил посольства России и Белоруссии в Берлине.
Боевые действия на Украине затмевают, в частности, смерть Бориса Романченко, пережившего четыре нацистских концлагеря и погибшего во время «спецоперации» России на Украине. Фонд заявил, что на церемонии 10 апреля почтут его память. Также туда приглашены пятнадцать выживших в Бухенвальде из Германии, Канады, Франции, Израиля, Польши, Румынии, Швейцарии и Венгрии.
Роскомнадзор требует от СМИ называть происходящее на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила ради безопасности редакции и тех, кто делится нашими материалами в соцсетях.
В связи с успешным завершением российскими вооружёнными силами первого этапа спецоперации, было принято решение о ликвидации складов боеприпасов в Белгородской области в связи с ненадобностью. Ликвидация происходит методом множественных хлопков с последующим плановым задымлением территории.
Россия не должна возражать против вступления Украины в ЕС, а Украина обязуется не вступать в НАТО и не претендовать на возвращение Крыма военным путём.
Обратившихся за юридическими услугами обещают угостить кофе.
Компании сделали это после публикации петиции «Роскомсвободы».
ProtonVPN, AmneziaVPN и HighLoad теперь бесплатно предоставляют доступ к 37 сайтам, сообщает «Роскомсвобода» в телеграм-канале.
смерть Бориса Романченко, пережившего четыре нацистских концлагеря и погибшего во время «спецоперации» России на Украине.
Нихуя себе.
Официальные представители России и Белоруссии не приветствуются на церемонии в этом году
Культурно посланы на три буквы