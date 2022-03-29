Россию и Белоруссию не пригласили на церемонию годовщины освобождения Бухенвальда

Вместо официальных представителей Фонд мемориалов Бухенвальд и Дора-Миттельбау пригласит представителей гражданского общества из России и Украины, чтобы они почтили память жертв из бывшего СССР.

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Фото с 76 годовщины освобождения Бухенвальда, 2021 год. Фото: Карина Хессланд, Reuters.

Фонд мемориалов Бухенвальд и Дора-Миттельбау, заявил, что официальные представители России и Беларуси не были приглашены на церемонию в апреле в честь 77 годовщины его освобождения, передаёт Guardian. Фонд заявил, что боевые действия затмевают собой мероприятия по годовщине освобождения Бухенвальда и уведомил посольства России и Белоруссии в Берлине.

Официальные представители России и Белоруссии не приветствуются на церемонии в этом году. Фонд мемориалов Бухенвальд и Дора-Миттельбау

Боевые действия на Украине затмевают, в частности, смерть Бориса Романченко, пережившего четыре нацистских концлагеря и погибшего во время «спецоперации» России на Украине. Фонд заявил, что на церемонии 10 апреля почтут его память. Также туда приглашены пятнадцать выживших в Бухенвальде из Германии, Канады, Франции, Израиля, Польши, Румынии, Швейцарии и Венгрии.