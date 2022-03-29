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«РоссТрелло», «РоссДжира» и «Идея»: за две недели в Роспатент подали более 50 заявок на ушедшие зарубежные марки Статьи редакции

Правда, шансов на то, чтобы их одобрили, почти нет, рассказывают эксперты.

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sneakers.by
  • Во второй половине марта в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности появилось более 50 заявок на регистрацию торговых марок популярных иностранных брендов, на что обратили внимание в РБК. Производители частично или полностью приостановили работу или инвестиции на российском рынке.
  • Среди прочего, российские предприниматели претендуют на марки Coca-Cola, Adidas, Apple, Nike, Visa, Mastercard, American Express, Audi и других компаний, которые остановили работу в РФ.
  • В большинстве заявок названия брендов соответствуют оригинальным. Однако в некоторых случаях их частично изменяют. Так, авторы одной из заявок пытаются претендовать на марку «Идея», используя цвета и стилистку логотипа шведской компании IKEA. В другом заявлении предприниматель рассчитывает зарегистрировать марку Nespresso, где буквы S заменили на Z.
  • Компания «Кайтен Софтвер» подала заявки на регистрацию знаков «РоссТрелло» и «РоссДжира» по аналогии с названиями сервисов Trello и Jira соответственно. Примечательно, что на собственный бренд у фирмы нет товарного знака. Объясняя свои мотивы, в компании заявили, что «Trello стал именем нарицательным, как ксерокс, но наш таск-менеджер и другие российские сервисы работают не хуже».
  • Опрошенные изданием РБК юристы заявили, что шансов на регистрацию этих брендов у российских предпринимателей практически нет, так как между торговыми марками есть очевидное сходство. При этом аннулировать уже зарегистрированный знак можно лишь в случае, если его не использовали три года.

Тот факт, что какие-то компании приостановили свою деятельность в России, не означает, что они прекратили своё существование и что в отношении принадлежащих им товарных знаков более не осуществляется правовая охрана.

Юрий Федюкин
управляющий партнер компании Enterprise Legal Solutions

Это не первые названия брендов и сервисов, которые стали поводом для обсуждения в рунете за последнее время. В конце марта стало известно о скором запуске магазина Android-приложений NashStore и соцсети «Россграм».

#новости #ктоушёл

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7 комментариев
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Петербургский завод

Правда, шансов на то, чтобы их одобрили, почти нет, рассказывают эксперты
 Надеюсь на это

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Виновный танк88

Да конечно нет
Они тупые мудаки побежали подавать заявки не читая законы. Впрочем как всегда

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ШАБАШ

Эталонный долбоебизм. Хоть сейчас в бюро мер и весов.

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Тревожный Патифон

Росстрелло и Россгулаго. Как ваще можно до такого додуматься??

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Яичко вкрутую

Даже при коммунистах такого кринжа как сейчас не было

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Мутный клуб

Ну и хуйня, конечно.

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German B

Правильно "Растрелло"

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