«РоссТрелло», «РоссДжира» и «Идея»: за две недели в Роспатент подали более 50 заявок на ушедшие зарубежные марки Статьи редакции
Правда, шансов на то, чтобы их одобрили, почти нет, рассказывают эксперты.
- Во второй половине марта в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности появилось более 50 заявок на регистрацию торговых марок популярных иностранных брендов, на что обратили внимание в РБК. Производители частично или полностью приостановили работу или инвестиции на российском рынке.
- Среди прочего, российские предприниматели претендуют на марки Coca-Cola, Adidas, Apple, Nike, Visa, Mastercard, American Express, Audi и других компаний, которые остановили работу в РФ.
- В большинстве заявок названия брендов соответствуют оригинальным. Однако в некоторых случаях их частично изменяют. Так, авторы одной из заявок пытаются претендовать на марку «Идея», используя цвета и стилистку логотипа шведской компании IKEA. В другом заявлении предприниматель рассчитывает зарегистрировать марку Nespresso, где буквы S заменили на Z.
- Компания «Кайтен Софтвер» подала заявки на регистрацию знаков «РоссТрелло» и «РоссДжира» по аналогии с названиями сервисов Trello и Jira соответственно. Примечательно, что на собственный бренд у фирмы нет товарного знака. Объясняя свои мотивы, в компании заявили, что «Trello стал именем нарицательным, как ксерокс, но наш таск-менеджер и другие российские сервисы работают не хуже».
- Опрошенные изданием РБК юристы заявили, что шансов на регистрацию этих брендов у российских предпринимателей практически нет, так как между торговыми марками есть очевидное сходство. При этом аннулировать уже зарегистрированный знак можно лишь в случае, если его не использовали три года.
Это не первые названия брендов и сервисов, которые стали поводом для обсуждения в рунете за последнее время. В конце марта стало известно о скором запуске магазина Android-приложений NashStore и соцсети «Россграм».
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Правда, шансов на то, чтобы их одобрили, почти нет, рассказывают эксперты
Надеюсь на это
Да конечно нет
Они тупые мудаки побежали подавать заявки не читая законы. Впрочем как всегда
Эталонный долбоебизм. Хоть сейчас в бюро мер и весов.
Росстрелло и Россгулаго. Как ваще можно до такого додуматься??
Даже при коммунистах такого кринжа как сейчас не было
Ну и хуйня, конечно.
Правильно "Растрелло"