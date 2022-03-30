«Яндекс» уволил в США часть сотрудников, тестировавших беспилотные автомобили Статьи редакции
Компания утверждает, что штат приостановил лицензии на тестирование, но власти Мичигана это отрицают.
«Яндекс» уволил несколько работников в Анн-Арборе, штат Мичиган, где компания имеет небольшой парк беспилотных автомобилей, пишет The Verge со ссылкой на представителя компании, её бывших сотрудников и власти штата.
Представитель «Яндекса» Юлии Швейко заявила, что компания лишилась разрешения на тестирование беспилотников: «9 марта Департамент транспорта Мичигана уведомил нас о том, что действие нашей лицензии на проведение тестов, временно приостановлено. Тестирование на дорогах общего пользования без лицензии невозможно, поэтому мы вынуждены были уволить шесть водителей-испытателей в Энн-Арборе».
По словам одного из бывших сотрудников, в Энн-Арборе работало около 15 человек. Кроме того, «Яндекс» уволил 21 работника в Аризоне и Огайо, которые поддерживали роботов-доставщиков на территории местных университетов, отмечает The Verge, но не приводит источников.
Представители властей Мичигана утверждают, что не приостанавливали действие лицензий на тестирование беспилотных автомобилей. По словам представителя секретаря штата Мичиган Трейси Уиммер, у «Яндекса» по-прежнему есть 14 действующих номерных знаков, позволяющих проводить тесты.
Когда власти штата указал на то, что у «Яндекса» всё ещё есть действующие номерные знаки, сотрудник вспомнил, что его коллеги выразили сомнения по поводу утверждения, что губернатор Мичигана косвенно несёт ответственность за увольнения. Один из бывших сотрудников «Яндекса» обратился к властям Мичигана, чтобы подтвердить это, но не смог. «Насколько я могу судить, власти штата ничего не слышали о том, что губернатор отзывает лицензии», — написал сотрудник в групповом чате, скриншот из которого оказался в распоряжении The Verge.
После начала «спецоперации» «Яндекс» приостановил тестирование автомобилей в Энн-Арборе, а также испытания роботов-доставщиков в кампусах колледжей в Огайо и Аризоне. Приостановка должна была быть временной — в компании отмечали, что надеются вернуться к тестированию.
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Высвободили от работы.
Отрицательно взяли на работу
Деработофицировали
произошел деджобинг
Это уже с каким-то сексуальным подтекстом
Чипов-то нет? Да? АХАХАХХААХАХХА
9 марта Департамент транспорта Мичигана уведомил нас о том, что действие нашей лицензии на проведение тестов, временно приостановлено
Временно=надолго/навсегда
Ну и зачем нам эти ваши автомобили? У нас вон лошадей сколько
Высвободили
То есть сами уволили и свалили на власти США? Яндексопараша пробивает очередное дно. Надеюсь на VC ит-поцреотам запостят