Клиенты «Яндекс.Еды» сообщили о подаче коллективного иска из-за утечки своих данных Статьи редакции
Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека, но суд иск пока не зарегистрировал.
Клиенты обратились с коллективным иском в Замоскворецкий районный суд Москвы, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердил директор по правовым вопросам юридической Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы заявителей.
В иске участвуют 33 пользователя сервиса. По словам Фельдмана, ещё около 300 человек отправили заявки, чтобы присоединиться к иску.
Предмет спора — право требования компенсации морального вреда в связи с нарушением п. 2 ст. 17 закона «О персональных данных». Заявители требуют компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого. Точную сумму определит суд с учётом обстоятельств.
В пресс-службе суда уточнили, что иск пока не зарегистрирован. В «Яндекс.Еде» пока не ответили на запрос издания.
- 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов, информации о заказах и других. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адреса электронной почты. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
- 24 марта сервис добился полной блокировка сайта и извинился перед клиентами. Тогда же проект «Сетевые свободы» также начал собирать коллективный иск против «Яндекс.Еды».
Совершил над собой усилие и встал в 6:35, чтоб успеть к первой паре (а то уже два раза из-за недосыпа решал не приезжать на первые пары).
Сука я долбоеб, не посмотрел с вечера/утра в беседе группы, что сегодня учеба с 3 пары по договоренности с преподом и параллельной группой, понял все это уже когда увидел параллельную группу на этаже. Мы там конечно поржали с меня, но вот я дома и вижу, что потерял сна на 3 часа 25 минут. Самое тупое, что это периодические замены пар, и я…
Компании сделали это после публикации петиции «Роскомсвободы».
Поводом для заявления, вероятно, стал ролик в соцсетях.
Рассказывайте, как вписаться в иск
@badkid @AttentiveMilk @Старая бабка против войны тоже держите руку на пульсе
Это самая странная команда по измерению пульса. Если вам так интересно, сейчас 63 уд/мин.
Занесу в папочку, разумеется
Может сразу всем тэжэ выкинемся в иск?
а может лучше в окно?
Призывы к суициду, так и запишем/
что за времена пошли, одни товарищи майоры кругом
Светлая Россия будущего/
Товарищемайорская Россия Настоящего
Что делать, если не заказывал в ЯЕде, но компенсацию все равно хочеца
Найди того, кто заказывал и ему похуй, и пиши от его имени
🤔🤔🤔
смотри как бы папочка не занёс в тебя 😎
Сколько не смотрю, все мимо рта
Жду как раз текст доверенности на адвоката от сетевых свобод
По-моему через Роскомсвободу или у Павла Чикова в канале был пост, где через бота Сетевые свободы можно связаться
https://t.me/pchikov/4754
Вчера стало известно, что в интернете опубликована база данных пользователей Яндекса, в том числе адреса, имена и некоторые сведения о заказах. Подобное происходит уже не...
Вчера стало известно, что в интернете опубликована база данных пользователей Яндекса, в том числе адреса, имена и некоторые сведения о заказах. Подобное происходит уже не в первый раз. Мы считаем, что такой подход к хранению персональных данных одной из крупнейших IT-компаний России недопустим.
⚠Проект «Сетевые Свободы» готов оказать помощь в привлечении сервиса к ответственности за то, что он не обеспечил надежное хранение массива чувствительной информации.
☎ Если ваши данные оказались в базе и вы готовы выступить истцом, пишите нам.
Понадобится доверенность, чтобы адвокат мог действовать от вашего имени. Мы не собираем личную информацию, поэтому ваши паспортные данные вы сообщите только адвокату, который будет работать по делу.
обратился в Сетевые свободы, но что-то три дня как молчание
Обращений много может
Мне тоже не сразу ответили
Че там с коллективным иском к озону?