Совершил над собой усилие и встал в 6:35, чтоб успеть к первой паре (а то уже два раза из-за недосыпа решал не приезжать на первые пары).

Сука я долбоеб, не посмотрел с вечера/утра в беседе группы, что сегодня учеба с 3 пары по договоренности с преподом и параллельной группой, понял все это уже когда увидел параллельную группу на этаже. Мы там конечно поржали с меня, но вот я дома и вижу, что потерял сна на 3 часа 25 минут. Самое тупое, что это периодические замены пар, и я…