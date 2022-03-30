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vc.ru

Клиенты «Яндекс.Еды» сообщили о подаче коллективного иска из-за утечки своих данных Статьи редакции

Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека, но суд иск пока не зарегистрировал.

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Клиенты обратились с коллективным иском в Замоскворецкий районный суд Москвы, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердил директор по правовым вопросам юридической Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы заявителей.

В иске участвуют 33 пользователя сервиса. По словам Фельдмана, ещё около 300 человек отправили заявки, чтобы присоединиться к иску.

Предмет спора — право требования компенсации морального вреда в связи с нарушением п. 2 ст. 17 закона «О персональных данных». Заявители требуют компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого. Точную сумму определит суд с учётом обстоятельств.

В пресс-службе суда уточнили, что иск пока не зарегистрирован. В «Яндекс.Еде» пока не ответили на запрос издания.

  • 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов, информации о заказах и других. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адреса электронной почты. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
  • 24 марта сервис добился полной блокировка сайта и извинился перед клиентами. Тогда же проект «Сетевые свободы» также начал собирать коллективный иск против «Яндекс.Еды».
Интернет
Карта утёкших данных «Яндекс.Еды»: клиенты находят себя, ищут заказы из необычных мест и готовят коллективный иск Статьи редакции

Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.

#новости #яндекседа #яндекс

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20 комментариев
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Железнодорожный Паша

Рассказывайте, как вписаться в иск

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Смелый цвет

@badkid @AttentiveMilk @Старая бабка против войны тоже держите руку на пульсе

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Железнодорожный Паша

Это самая странная команда по измерению пульса. Если вам так интересно, сейчас 63 уд/мин.

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Смелый цвет

Занесу в папочку, разумеется

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Лысина Арика

Может сразу всем тэжэ выкинемся в иск?

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Железнодорожный Паша

а может лучше в окно?

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Лысина Арика

Призывы к суициду, так и запишем/

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Железнодорожный Паша

что за времена пошли, одни товарищи майоры кругом

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Лысина Арика

Светлая Россия будущего/

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Смелый цвет

Товарищемайорская Россия Настоящего

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Грядущий велосипед

Что делать, если не заказывал в ЯЕде, но компенсацию все равно хочеца

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Смелый цвет

Найди того, кто заказывал и ему похуй, и пиши от его имени

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Смелый цвет

🤔🤔🤔

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Железнодорожный Паша

смотри как бы папочка не занёс в тебя 😎

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Смелый цвет

Сколько не смотрю, все мимо рта

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Старая бабка против войны

Жду как раз текст доверенности на адвоката от сетевых свобод

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Lee

По-моему через Роскомсвободу или у Павла Чикова в канале был пост, где через бота Сетевые свободы можно связаться

https://t.me/pchikov/4754

Павел Чиков
Forwarded from Сетевые Свободы
В Сеть слили данные пользователей Яндекс.Еды. Если вы нашли себя в базе, обращайтесь на нашу горячую линию

Вчера стало известно, что в интернете опубликована база данных пользователей Яндекса, в том числе адреса, имена и некоторые сведения о заказах. Подобное происходит уже не...
В Сеть слили данные пользователей Яндекс.Еды. Если вы нашли себя в базе, обращайтесь на нашу горячую линию

Вчера стало известно, что в интернете опубликована база данных пользователей Яндекса, в том числе адреса, имена и некоторые сведения о заказах. Подобное происходит уже не в первый раз. Мы считаем, что такой подход к хранению персональных данных одной из крупнейших IT-компаний России недопустим.

Проект «Сетевые Свободы» готов оказать помощь в привлечении сервиса к ответственности за то, что он не обеспечил надежное хранение массива чувствительной информации.

Если ваши данные оказались в базе и вы готовы выступить истцом, пишите нам.

Понадобится доверенность, чтобы адвокат мог действовать от вашего имени. Мы не собираем личную информацию, поэтому ваши паспортные данные вы сообщите только адвокату, который будет работать по делу.
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Взаимный цвет

обратился в Сетевые свободы, но что-то три дня как молчание

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Старая бабка против войны

Обращений много может
Мне тоже не сразу ответили

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Женатый диод

Че там с коллективным иском к озону?

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kebety katma
Смелый цвет

Совершил над собой усилие и встал в 6:35, чтоб успеть к первой паре (а то уже два раза из-за недосыпа решал не приезжать на первые пары).

Сука я долбоеб, не посмотрел с вечера/утра в беседе группы, что сегодня учеба с 3 пары по договоренности с преподом и параллельной группой, понял все это уже когда увидел параллельную группу на этаже. Мы там конечно поржали с меня, но вот я дома и вижу, что потерял сна на 3 часа 25 минут. Самое тупое, что это периодические замены пар, и я…

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