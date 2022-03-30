Новости

Постпред России в ООН заподозрил Запад в поставках оружия Украине через DHL Статьи редакции

Поводом для заявления, вероятно, стал ролик в соцсетях.

На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Запад может поставлять на Украину вооружение на автомобилях немецкой компании по доставке грузов DHL. Трансляция шла на ютуб-канале ООН.

Из публикаций в интернете видно, что в руках Вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву.

Василий Небензя
постпред России при ООН

Вероятно, Небензя говорит о ролике с Reddit, на котором автор-иностранец спросил, как к военным попала машина DHL. На форме одного из мужчин есть нашивка с флагом Украины. Один из солдат на русском языке рассказал, что позвонил одному из директоров украинского подразделения и попросил предоставить машины — руководитель DHL отдал им шесть автомобилей.

#новости #конфликтнаукраине

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35 комментариев
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Сложный ключ

И че блядь?

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Bibba La Bibba

Животное сидящее в оон за неделю до войны говорило, что это всё провокация и никто не нападет. В первые часы войны животное просто сказало, что это операция и отодвинуло микрофон. Чего ты еще хочешь от этой тупой советской залупы?

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Фундаментальный кран

теперь будут бомбить все автомобили

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Сложный ключ

Бомбить надо начать российские города - там вообще все мировое zzzzlo сосредоточено.

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Фундаментальный кран

украинцы на это не пойдут, тем более неизвестна реакция кремля и запада

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Bibba La Bibba

С западом это сильно испортит отношение. Хотя могли бы уже ебнуть по белорусским базам, откуда киев обстреливали регулярно

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Фундаментальный кран

могли бы, да, а у них вообще есть такое оружие? Запад же поставляет в основном оборонительное

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Сложный ключ

А ещё есть какие-то отношения с западом? Я почти уверен через пару лет железный занавес закроется полностью.

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Silence meat bags!

Вот им не похуй, тем более реакция будет одобрительная

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Фундаментальный кран

если бомбить всё подряд? Не уверен как-то, да и им бы сначала внутри пойти в контратаку, а потом уже думать про это. Думаю, что им придётся, иначе это не закончится

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Андрей Охапкин

@Санитар @Вахтёр бан. И всем кто лайкнул тоже 👍

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

D H L
DOSTAVKA HAЦИСТАМ LETALНОГО (ОРУЖИЯ)

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NickPic

И вот на это он потратил время своего выступления? Мог бы просто сказать - ябеда-корябеда, пустая шоколадина, бебебе. По смыслу то-же самое.

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Boris Gaykovich

Россиянь обеспокоена нарушениями правил ведения войны?

Да что вы там курите, ублюдки

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Сложный ключ

Какой войны? Специальная операция же.

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Клаус Шульце

Как будто в этом есть что-то плохое.

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Павел Каташев

Доставку заказывали?

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Фундаментальный вентилятор

Распишитесь за байрактары вот здесь и здесь

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Себастиан Перейра

«Ваш заказ с javelin в количестве 20 штук прибыл»

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IvanDurov

Подходите с паспортом.

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Ігор Лазарук

Через OLX.

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Yggdrasil

Самое печальное, что они даже не осознают, насколько они смешны со своими доводами и убеждениями. Натурально, живут в своем мирке.

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Сергей Дворниченко

Как будто массовое безумие, может вправду корона на мозги влияла, превращая содержание черепной коробки некоторых людей в один сплошной кисель?

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Невозможный браслет

Инфоповод уровня телеграмм канала "будильник" не надо так.

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Митя

Яке воно кончене

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Rozario Agro

Что он там сказал про репутацию?

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Верный томагавк_два

Ну да, фуры и каблучки DHL оснащены достаточным уровнем безопасности и охраны для перевозки оружия, что бы по пути какие-нибудь мафиози или другие криминальные элементы их не ограбили.

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Все буде добре
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Сергей Дворниченко

Ох и логика, возят списаными DHL, тратить время отдирать наклейки еще? Таких подобных машин привезенных с Европы видел много раз, даже был один двухэтажный автобус, это значит что мы в Англии живем? И тут комбо:

"Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву."

Маразм или старческое слабоумие?
Это оправдывает то что они перед етим стерли Мариуполь с лица земли? Расхерачили Харьков? Новость не полная, он не предоставил доказательства даже

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Арестович

Этот высер сделан чтобы его обсуждали, только и всего.

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Четкий крюк

То есть все эти метрические ТОННЫ вооружения доставляются из Европы на ебучих буханках? Что ещё расскажешь?

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Четкий крюк

Если уж пошло на то дело, то вполне возможно ВСУ действительно возит стволы на реквизированных автомобилях почты, но про скорые - пиздёж и покрытие военных преступлений

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Inspektor Pidozra

Украинская DHL дала пару тачек, чтобы они переделали их в бандеромобиль

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Dra

Насколько же мерзкий тип, на пару с Лавровым.

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Товарищ

У меня важное сообщение: да пошёл он нахуй!

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