Постпред России в ООН заподозрил Запад в поставках оружия Украине через DHL Статьи редакции
Поводом для заявления, вероятно, стал ролик в соцсетях.
На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Запад может поставлять на Украину вооружение на автомобилях немецкой компании по доставке грузов DHL. Трансляция шла на ютуб-канале ООН.
Вероятно, Небензя говорит о ролике с Reddit, на котором автор-иностранец спросил, как к военным попала машина DHL. На форме одного из мужчин есть нашивка с флагом Украины. Один из солдат на русском языке рассказал, что позвонил одному из директоров украинского подразделения и попросил предоставить машины — руководитель DHL отдал им шесть автомобилей.
Компании сделали это после публикации петиции «Роскомсвободы».
Совершил над собой усилие и встал в 6:35, чтоб успеть к первой паре (а то уже два раза из-за недосыпа решал не приезжать на первые пары).
Сука я долбоеб, не посмотрел с вечера/утра в беседе группы, что сегодня учеба с 3 пары по договоренности с преподом и параллельной группой, понял все это уже когда увидел параллельную группу на этаже. Мы там конечно поржали с меня, но вот я дома и вижу, что потерял сна на 3 часа 25 минут. Самое тупое, что это периодические замены пар, и я…
Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека, но суд иск пока не зарегистрировал.
И че блядь?
Животное сидящее в оон за неделю до войны говорило, что это всё провокация и никто не нападет. В первые часы войны животное просто сказало, что это операция и отодвинуло микрофон. Чего ты еще хочешь от этой тупой советской залупы?
теперь будут бомбить все автомобили
Бомбить надо начать российские города - там вообще все мировое zzzzlo сосредоточено.
украинцы на это не пойдут, тем более неизвестна реакция кремля и запада
С западом это сильно испортит отношение. Хотя могли бы уже ебнуть по белорусским базам, откуда киев обстреливали регулярно
могли бы, да, а у них вообще есть такое оружие? Запад же поставляет в основном оборонительное
А ещё есть какие-то отношения с западом? Я почти уверен через пару лет железный занавес закроется полностью.
Вот им не похуй, тем более реакция будет одобрительная
если бомбить всё подряд? Не уверен как-то, да и им бы сначала внутри пойти в контратаку, а потом уже думать про это. Думаю, что им придётся, иначе это не закончится
@Санитар @Вахтёр бан. И всем кто лайкнул тоже 👍
D H L
DOSTAVKA HAЦИСТАМ LETALНОГО (ОРУЖИЯ)
И вот на это он потратил время своего выступления? Мог бы просто сказать - ябеда-корябеда, пустая шоколадина, бебебе. По смыслу то-же самое.
Россиянь обеспокоена нарушениями правил ведения войны?
Да что вы там курите, ублюдки
Какой войны? Специальная операция же.
Как будто в этом есть что-то плохое.
Доставку заказывали?
Распишитесь за байрактары вот здесь и здесь
«Ваш заказ с javelin в количестве 20 штук прибыл»
Подходите с паспортом.
Через OLX.
Самое печальное, что они даже не осознают, насколько они смешны со своими доводами и убеждениями. Натурально, живут в своем мирке.
Как будто массовое безумие, может вправду корона на мозги влияла, превращая содержание черепной коробки некоторых людей в один сплошной кисель?
Инфоповод уровня телеграмм канала "будильник" не надо так.
Яке воно кончене
Что он там сказал про репутацию?
Ну да, фуры и каблучки DHL оснащены достаточным уровнем безопасности и охраны для перевозки оружия, что бы по пути какие-нибудь мафиози или другие криминальные элементы их не ограбили.
Ох и логика, возят списаными DHL, тратить время отдирать наклейки еще? Таких подобных машин привезенных с Европы видел много раз, даже был один двухэтажный автобус, это значит что мы в Англии живем? И тут комбо:
"Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву."
Маразм или старческое слабоумие?
Это оправдывает то что они перед етим стерли Мариуполь с лица земли? Расхерачили Харьков? Новость не полная, он не предоставил доказательства даже
Этот высер сделан чтобы его обсуждали, только и всего.
То есть все эти метрические ТОННЫ вооружения доставляются из Европы на ебучих буханках? Что ещё расскажешь?
Если уж пошло на то дело, то вполне возможно ВСУ действительно возит стволы на реквизированных автомобилях почты, но про скорые - пиздёж и покрытие военных преступлений
Украинская DHL дала пару тачек, чтобы они переделали их в бандеромобиль
Насколько же мерзкий тип, на пару с Лавровым.
У меня важное сообщение: да пошёл он нахуй!