Новости

«Яндекс» запустил интерактивные субтитры с переводом выделенных слов для видео на четырёх языках Статьи редакции

Функция поможет в изучении языков, считают в компании.

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В «Яндекс.Браузере» появились интерактивные субтитры к видео на четырёх языках — английском, французском, немецком и испанском. Об этом TJ сообщили в компании. Опция доступна для роликов на ютубе.

Субтитры можно включить как на языке оригинала, так и на русском. Чтобы включить субтитры, нужно навести курсор на окно воспроизведения и во всплывающем блоке «Перевести видео» выбрать в настройках активацию субтитров.

Опция подсветки по словам поможет не терять смысл сказанного, что важно для тех, кто изучает язык и пока ещё не владеет им достаточно уверенно, отмечают в компании. Субтитры на русском также пригодятся, когда неудобно смотреть видео со звуком.

Перевод делается с помощью нейросетей — «Яндекс» распознаёт речь, превращает её в текст и разбивает на предложения. На первом этапе нейросеть отмечает, где начало и конец каждого слова на видео. Благодаря этому слово на экране подсвечивается именно в тот момент, когда оно произносится, утверждают в компании.

В июле 2021 года «Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео на ютубе и других сервисах в «Браузере». Пользователи получили возможность смотреть ролики на иностранном языке с закадровым переводом.

#новости #яндекс

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15 комментариев
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Мучительный ГОСТ

Яндекс запустил хуйню

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Фундаментальный вентилятор

При чем здесь Яндекс?

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Закомплексованная Душа

А кто?

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Фундаментальный вентилятор

@Ded Pihto

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Японский Мурод

Яндекс идет нахуй

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Желающий шмель

яндекс идёт н*хуй

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Glory to Ukraine

Херня. Он видеоурок от индуса на английском так перевёл, что проще было в оригинале слушать.

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Профессор Лебедев

хинди или урду?

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Glory to Ukraine

Хинглиш

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Нефтяной самолет

Прикольно, но пользоваться конечно не буду.

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Фундаментальный вентилятор

В «Яндекс.Браузере»
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Фундаментальный вентилятор

@Сергей Звезда почему этот материал видно с подпиской?

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Профессор Лебедев

яндекс руку то в трусы нормально запустить не может... о чём речь

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Nikolay Vasiliev

Ехал яндекс через яндекс, видит яндекс - в яндекс яндекс, сунул яндекс яндекс в яндекс, яндекс яндекс яндекс яндекс! (и пара других новостей в течение дня)

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M.R.T.

зачем они заморачиваются с языками , всё равно теперь только в россии на русском работать...

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Макс Карр
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