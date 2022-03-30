Функция поможет в изучении языков, считают в компании.

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В «Яндекс.Браузере» появились интерактивные субтитры к видео на четырёх языках — английском, французском, немецком и испанском. Об этом TJ сообщили в компании. Опция доступна для роликов на ютубе.

Субтитры можно включить как на языке оригинала, так и на русском. Чтобы включить субтитры, нужно навести курсор на окно воспроизведения и во всплывающем блоке «Перевести видео» выбрать в настройках активацию субтитров.

Опция подсветки по словам поможет не терять смысл сказанного, что важно для тех, кто изучает язык и пока ещё не владеет им достаточно уверенно, отмечают в компании. Субтитры на русском также пригодятся, когда неудобно смотреть видео со звуком.

Перевод делается с помощью нейросетей — «Яндекс» распознаёт речь, превращает её в текст и разбивает на предложения. На первом этапе нейросеть отмечает, где начало и конец каждого слова на видео. Благодаря этому слово на экране подсвечивается именно в тот момент, когда оно произносится, утверждают в компании.