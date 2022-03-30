«Яндекс» запустил интерактивные субтитры с переводом выделенных слов для видео на четырёх языках Статьи редакции
Функция поможет в изучении языков, считают в компании.
В «Яндекс.Браузере» появились интерактивные субтитры к видео на четырёх языках — английском, французском, немецком и испанском. Об этом TJ сообщили в компании. Опция доступна для роликов на ютубе.
Субтитры можно включить как на языке оригинала, так и на русском. Чтобы включить субтитры, нужно навести курсор на окно воспроизведения и во всплывающем блоке «Перевести видео» выбрать в настройках активацию субтитров.
Опция подсветки по словам поможет не терять смысл сказанного, что важно для тех, кто изучает язык и пока ещё не владеет им достаточно уверенно, отмечают в компании. Субтитры на русском также пригодятся, когда неудобно смотреть видео со звуком.
Перевод делается с помощью нейросетей — «Яндекс» распознаёт речь, превращает её в текст и разбивает на предложения. На первом этапе нейросеть отмечает, где начало и конец каждого слова на видео. Благодаря этому слово на экране подсвечивается именно в тот момент, когда оно произносится, утверждают в компании.
В июле 2021 года «Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео на ютубе и других сервисах в «Браузере». Пользователи получили возможность смотреть ролики на иностранном языке с закадровым переводом.
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Яндекс запустил хуйню
При чем здесь Яндекс?
А кто?
@Ded Pihto
Яндекс идет нахуй
яндекс идёт н*хуй
Херня. Он видеоурок от индуса на английском так перевёл, что проще было в оригинале слушать.
хинди или урду?
Хинглиш
Прикольно, но пользоваться конечно не буду.
В «Яндекс.Браузере»
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@Сергей Звезда почему этот материал видно с подпиской?
яндекс руку то в трусы нормально запустить не может... о чём речь
Ехал яндекс через яндекс, видит яндекс - в яндекс яндекс, сунул яндекс яндекс в яндекс, яндекс яндекс яндекс яндекс! (и пара других новостей в течение дня)
зачем они заморачиваются с языками , всё равно теперь только в россии на русском работать...