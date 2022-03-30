Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством Статьи редакции
Любой водитель будет обязан соблюдать правила дорожного движения.
Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Верховный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, который требовал указать, что к категории транспортных средств должны быть отнесены лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права. Представитель Генпрокуратуры, выступавший в суде ответчиком, пояснил, что в законе нет полного списка транспортных средств, а это позволяет отнести к ним электросамокаты «в силу их скорости передвижения».
Из решения суда следует, что водители электросамокатов должны будут соблюдать правила дорожного движения. Понадобятся ли водительские права, пока неизвестно. Постановление ещё не вступило в силу, его можно обжаловать.
Раньше я был против коллективной ответственности, таких жёстких санкций. Но вчера я увидел сколько в России людей кровожадных, бесчеловечных, без сочувствия к другим людям, тупых, в которых горят глаза от азарта и которые не смотря на жертвы с обоих сторон, не приемлют никакого мира, кроме капитуляции, для которых остановить войну и остаться при…
Смотрю на все это и понимаю, что после 1991 года нужна была жёсткая люстрация деятелей коммунистического режима. Стартовойтова готовила подобный законопроект в середине 90-х и возможно за это и была ликвидирована. Полный запрет бывшим функционерам коммунистического режима занимать какие либо должности в руководстве страны.
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«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.
Как известно, у России отказались покупать газ за рубли. Тогда Вячеслав Володин (человек огромного ума) предложил продавать за рубли за одно и нефть, зерно, металлы и т.д. Что ж, чем быстрее у России откажутся покупать вообще всё, тем быстрее эта нелепая и уродливая конструкция под названием путинская Россия наебнётся.
И победил на международном конкурсе инженеров.
чего чего
chooh chooh motherfucker it`s electric samovar blyat
Права категории Z
сукк
Остается только зарегулировать полеты на ковре-самолёте и езду на печи
а какие правила то блять соблюдать? Или они обязали все самокаты по дорогам общего пользования ездить тупо и всё?
ты короче должен ездить правильно
Ну, берем ПДД, ищем пункты относящиеся к мопедам (если самокат маломощный) или мотоциклам (если мощный). Соблюдаем.
Эм, а разве есть кто-то, кто НЕ обязан соблюдать ПДД?)
Вообще не удивлюсь правам на электросамокат
Вообще по ПДД даже велосипед - транспортное средство. Вообще интересная книжка, кто не читал - рекомендую. А вот моноколесо, как я понимаю - по количеству колес не проходит.
А правила под них поменяли или теперь просто самоубиваться законно стало?
Тут не правила, тут дороги надо менять.
Хоть меня заминусят, но я бы и права сделал обязательными, чтобы отсеять кучи долбаебов и школьников, летающих по тротуарам на кикшерингах
согласен! На дорогах происходит форменный пиздец. Еще необходима какая-то хуйня для гражданского контроля, каждый раз сраться с водителями о том, что они паркуются на велополосе меня заебало, купить перец и заливать их каждый раз тоже так себе, но в этом сезоне, наверное, так и буду делать...
А если выпить и вставь на самокат, лишение и штрафстоянка?
При условии что получение прав, налоги и прочие поборы ты будешь оплачивать из своего кармана
Типо с правами гонять 40км/ч безопаснее?
Мне кажется проблему решит только принудительный лок скорости до 10-15км/ч на шерингах и какие то штрафы для обычных владельцев если поймают.
Из решения суда следует, что водители электросамокатов должны будут соблюдать правила дорожного движения. Понадобятся ли водительские права, пока неизвестно.
Я думаю, их просто приравняют к велосипедистам, которые тоже должны соблюдать правила ПДД на дорогах. Типа водитель тихоходного ТС.
Регуляция нужна, но вы дорожек большее сделайте лучше
хотя бы начните их где то кроме москвы делать
А лошадей? Осликов?
Единственная хорошая новость. Теперь если собьёшь на авто самокатчика на зебре, не будешь виноват в этом.
да, но теперь ты должен делиться с ними местами для парковки...