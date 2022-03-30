Новости

Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством Статьи редакции

Любой водитель будет обязан соблюдать правила дорожного движения.

Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Верховный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, который требовал указать, что к категории транспортных средств должны быть отнесены лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права. Представитель Генпрокуратуры, выступавший в суде ответчиком, пояснил, что в законе нет полного списка транспортных средств, а это позволяет отнести к ним электросамокаты «в силу их скорости передвижения».

Из решения суда следует, что водители электросамокатов должны будут соблюдать правила дорожного движения. Понадобятся ли водительские права, пока неизвестно. Постановление ещё не вступило в силу, его можно обжаловать.

Разборы
Екатерина Кузнецова
Электросамокаты — это новая мобильность и тренд. Но они до сих пор не регулируются правилами и раздражают пешеходов Статьи редакции

Власти предлагают признать мощные самокаты мопедами, а урбанисты и кикшеринги считают, что это убьёт микромобильность в городах.

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

#новости #право #транспорт #самокаты

2133 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
54 комментария
Написать комментарий...
M.R.T.

чего чего

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

chooh chooh motherfucker it`s electric samovar blyat

Ответить
Развернуть ветку
Ze Katze

Права категории Z

Ответить
Развернуть ветку
Оперативный Илья

сукк

Ответить
Развернуть ветку
Paul

Остается только зарегулировать полеты на ковре-самолёте и езду на печи

Ответить
Развернуть ветку
Прохладный паркур

а какие правила то блять соблюдать? Или они обязали все самокаты по дорогам общего пользования ездить тупо и всё?

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

ты короче должен ездить правильно

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Sergey Sergeev

Ну, берем ПДД, ищем пункты относящиеся к мопедам (если самокат маломощный) или мотоциклам (если мощный). Соблюдаем.

Ответить
12 комментариев
Развернуть ветку
Александр Федорович

Эм, а разве есть кто-то, кто НЕ обязан соблюдать ПДД?)

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Сытов
Ответить
Развернуть ветку
Кошкин Ансамбль

Вообще не удивлюсь правам на электросамокат

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Sergeev

Вообще по ПДД даже велосипед - транспортное средство. Вообще интересная книжка, кто не читал - рекомендую. А вот моноколесо, как я понимаю - по количеству колес не проходит.

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

А правила под них поменяли или теперь просто самоубиваться законно стало?

Ответить
Развернуть ветку
Пластиковое Окно

Тут не правила, тут дороги надо менять.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Региональный кофе

Хоть меня заминусят, но я бы и права сделал обязательными, чтобы отсеять кучи долбаебов и школьников, летающих по тротуарам на кикшерингах

Ответить
Развернуть ветку
Rheu Rdflhfn

согласен! На дорогах происходит форменный пиздец. Еще необходима какая-то хуйня для гражданского контроля, каждый раз сраться с водителями о том, что они паркуются на велополосе меня заебало, купить перец и заливать их каждый раз тоже так себе, но в этом сезоне, наверное, так и буду делать...

Ответить
Развернуть ветку
qweqwe

А если выпить и вставь на самокат, лишение и штрафстоянка?

Ответить
9 комментариев
Развернуть ветку
Прохладный паркур

При условии что получение прав, налоги и прочие поборы ты будешь оплачивать из своего кармана

Ответить
Развернуть ветку
Miku Hatsune

Типо с правами гонять 40км/ч безопаснее?
Мне кажется проблему решит только принудительный лок скорости до 10-15км/ч на шерингах и какие то штрафы для обычных владельцев если поймают.

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Алексей Приловский

Из решения суда следует, что водители электросамокатов должны будут соблюдать правила дорожного движения. Понадобятся ли водительские права, пока неизвестно.
 Я думаю, их просто приравняют к велосипедистам, которые тоже должны соблюдать правила ПДД на дорогах. Типа водитель тихоходного ТС.

Ответить
Развернуть ветку
Серебряный Даниль

Регуляция нужна, но вы дорожек большее сделайте лучше

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

хотя бы начните их где то кроме москвы делать

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
УДАЛЕННЫЙ ОЛД

А лошадей? Осликов?

Ответить
Развернуть ветку
М..
Ответить
Развернуть ветку
Александр Королев

Единственная хорошая новость. Теперь если собьёшь на авто самокатчика на зебре, не будешь виноват в этом.

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

да, но теперь ты должен делиться с ними местами для парковки...

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 54 комментария
Новости
NightMare
Советника губернатора Самарской области уволили за ссылку на интервью президента Украины и подпись «Зеленский крутой»

Снятия чиновника с поста потребовал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Maxim
Вчерашняя реакция ватников на переговоры, впечатления украинца

Раньше я был против коллективной ответственности, таких жёстких санкций. Но вчера я увидел сколько в России людей кровожадных, бесчеловечных, без сочувствия к другим людям, тупых, в которых горят глаза от азарта и которые не смотря на жертвы с обоих сторон, не приемлют никакого мира, кроме капитуляции, для которых остановить войну и остаться при…

Иван Макеев

Смотрю на все это и понимаю, что после 1991 года нужна была жёсткая люстрация деятелей коммунистического режима. Стартовойтова готовила подобный законопроект в середине 90-х и возможно за это и была ликвидирована. Полный запрет бывшим функционерам коммунистического режима занимать какие либо должности в руководстве страны.

Мнения
Карасакал
Нет "особого" пути

Большинство про-властных людей и официальных лиц, СМИ твердят об "особом" русском пути, об уникальном духовном русском народе, об отдельном высокоморальном русском мире. И многие им верят, все хотят почувствовать себя избранными. А все проблемы от того, что остальной мир хочет нас этой уникальности лишить, кругом враги, мы им всем покажем…

Twitter
𝓐𝓵𝓪𝓼𝓴𝓪💋 @AlaskaIk48
Сравните Финляндию и Карелию, Аляску и Чукотку, Германию и Калининград, Японию и Сахалин. Сравнили? Теперь вы понимаете чем отличается свобода от рабства, ум от глупости, правда от лжи, мир от войны.
Технологии
DTF
Samsung убрала маркировку «Z» из названий своих смартфонов в некоторых странах Европы Статьи редакции

«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.

Kim O'Ronen
Рубли

Как известно, у России отказались покупать газ за рубли. Тогда Вячеслав Володин (человек огромного ума) предложил продавать за рубли за одно и нефть, зерно, металлы и т.д. Что ж, чем быстрее у России откажутся покупать вообще всё, тем быстрее эта нелепая и уродливая конструкция под названием путинская Россия наебнётся.

Технологии
Школьник из Подмосковья cоздал устройство, которое обучает ворон сортировать мусор Статьи редакции

И победил на международном конкурсе инженеров.

Twitter
Профессиональный будильник
AlisaALL @AlisaALL4
«Ну что поделать, так сложились обстоятельства»

#нетвойне #RussiaUkraineWar #StopPutin
Twitter
Qanat from Almaty @QanJetegaliuly
Казахские волонтёры запускают интернет проект по выявлению Z-сепаратистов.
Пока война до нас не дошла, нужно всю пятую колонну задавить. Учимся на украинских ошибках. Страна без зрадников уже половина победы.
Больше статей
null