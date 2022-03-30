Вчерашняя реакция ватников на переговоры, впечатления украинца

Раньше я был против коллективной ответственности, таких жёстких санкций. Но вчера я увидел сколько в России людей кровожадных, бесчеловечных, без сочувствия к другим людям, тупых, в которых горят глаза от азарта и которые не смотря на жертвы с обоих сторон, не приемлют никакого мира, кроме капитуляции, для которых остановить войну и остаться при…