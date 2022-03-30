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Правительство России легализовало параллельный импорт — продажу товаров без разрешения правообладателя Статьи редакции

Список продукции определит Минпромторг.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт товаров в Россию по отдельным видам продукции. Предполагается, что ввозить продукцию можно будет без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя. Недавно принят закон, наделяющий правительство правом определять перечни продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, в случае, когда она продается владельцем в любой части мира.

Михаил Мишустин
премьер РФ

Постановление касается товаров, содержащих результат интеллектуальной деятельности: ПО, музыка, фильмы, литература, изобретения. Список будет определять Минпромторг. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по альтернативным каналам, заявили в Минпромторге.

#новости

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59 комментариев
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Мразь 3.0

Это поможет восстановить репутацию хороших партнёров

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Sergei Timofeyev

На самом деле, что плохого в параллельном импорте? Это рынок. В Европе это развито.

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24 комментария
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Ijon Tichy

блять, действительно, анекдот-антиутопия

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Фундаментальный вентилятор

1984?

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andrej

обычный махровый совок

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Алексей Фомин

Ну че, еб*ть, господа корсары, мое почтение, курс на Тортугу!

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СОВа

Официально теперь Россия страна фейк и страна фейков.

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Care

Картинка с 2 космонавтами

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Clear

Теперь контрабанда будет узаконенной? Так я понимаю?

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Care

Уплоти нологи и да

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Ekaterina Stepnova

Поднимаю пиратский флаг.

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ВTopHuk

Пью ром

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2 комментария
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Задумчивой Кот

О том что будет потом как обычно никто не думает) Вангую совсем бешеные наценки от ритейлеров что бы навариться как можно больше здесь и сейчас.

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Марк Цукор

Это все хуйня, с нацистами что там?Как там дэфакализация, дэпиздюлейнавешайнация!?

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Владислав Тихонов

Есть устойчивое впечатление, что новостники путают тёплое с мягким и речь идёт именно о товарных знаках
Upd в постановлении речь только про 1359 и 1487, на авторское и патентной ограничения остаются, речь ТОЛЬКО о товарных знаках, в статье грубая ошибка
И да, в большинстве правопорядках уже давно действует международный принцип исчерпания тз

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Alexmak

Да им пофиг, плюсики собрали, комментаторы-истерички уже отписались про "страну фейк" и "всё пропало" и все довольны.

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Dra

Отличный ход, чо. Теперь ещё долго после войны весь мир будет обходить Россию, как чумную.

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Богдан Б

ойбой, порой кажется у вас там многие в украинской команде

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Клаус Шульце

Помню. Abibas, Adibas, вот это все.

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fyjybv
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Интеллектуальный Женя

Так вроде не о клонах и о всякой пали это. А о том, что Ситилинк может купить у любого (не у эпола) партию оригинальных айфонов, и продавать их в Москве не из-под полы, а официально в магазинах. А что думает на сей счёт эпол, пофигу.

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fyjybv

Утончённый дипломат,
Но срывается на …

Нам домой, в Россию, Зина!
Хоть дела там неплохи,
Провези флакон бензина
С видом, будто там духи!

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Zorbite

А знаете, что самое смешное? Эта легализация, даже, по сути, не какой то там демарш против Запада, не что то, противоречащее ранее заключённым договорам, даже ВТО (емнип рф оттуда ещё не выгнали) оставляет членам свободу выбора места "первой продажи", хоть во всём мире считай, хоть конкретно в твоей стране.

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Илья Журавлев

Государство-гопник.

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andrej

ЦАП-ЦАРАП.....

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Тимофей Сытов

А как расплачиваться-то будем? Где валюту брать не сказали.

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МВВ МВМ

Газом

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Интеллектуальный Женя

Ну слава богу. Сентябрь не за горами. iPhone 14.

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Длинный крюк

Опять не то.

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Roma Dmitriev

пока ничего непонятно. на чиновничьем языке сказал, как хочешь - так и понимай

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Roma Dmitriev

хотя нет, кажется я понял. теперь граждане России будут ездить в те страны, где их еще не забанили, находить там посредника среди резидентов, которые будут прокладкой для покупки всего, что нам теперь не продают напрямую, а потом ввозить в РФ, попутно отстегивая щедрому государству. Очень интересно какая будет итоговая цена, какой будет курс бакса и как они будут между собой коррелировать. Но думаю совершенно точно можно будет взять те пресловутые баксы, которые сейчас осели в наличке у населения, поехать в шоппинг-тур куда нибудь в Турцию или Азию, а потом продать все это "барахло" на авито за хороший для продавца прайс

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Иван Александрович

Оооо скоро будет массовое изъятие НАШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ по всему миру по судебным искам. Разбазаривание страны идет, продажа будущего. Государство это НАРОД, а народ это забыл.

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Фундаментальный кран

Пиратская Федерация

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Мнения
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Большинство про-властных людей и официальных лиц, СМИ твердят об "особом" русском пути, об уникальном духовном русском народе, об отдельном высокоморальном русском мире. И многие им верят, все хотят почувствовать себя избранными. А все проблемы от того, что остальной мир хочет нас этой уникальности лишить, кругом враги, мы им всем покажем…

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