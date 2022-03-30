Правительство России легализовало параллельный импорт — продажу товаров без разрешения правообладателя Статьи редакции
Список продукции определит Минпромторг.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт товаров в Россию по отдельным видам продукции. Предполагается, что ввозить продукцию можно будет без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера. Об этом сообщает РИА «Новости».
Постановление касается товаров, содержащих результат интеллектуальной деятельности: ПО, музыка, фильмы, литература, изобретения. Список будет определять Минпромторг. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по альтернативным каналам, заявили в Минпромторге.
Большинство про-властных людей и официальных лиц, СМИ твердят об "особом" русском пути, об уникальном духовном русском народе, об отдельном высокоморальном русском мире. И многие им верят, все хотят почувствовать себя избранными. А все проблемы от того, что остальной мир хочет нас этой уникальности лишить, кругом враги, мы им всем покажем…
Смотрю на все это и понимаю, что после 1991 года нужна была жёсткая люстрация деятелей коммунистического режима. Стартовойтова готовила подобный законопроект в середине 90-х и возможно за это и была ликвидирована. Полный запрет бывшим функционерам коммунистического режима занимать какие либо должности в руководстве страны.
«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.
Как известно, у России отказались покупать газ за рубли. Тогда Вячеслав Володин (человек огромного ума) предложил продавать за рубли за одно и нефть, зерно, металлы и т.д. Что ж, чем быстрее у России откажутся покупать вообще всё, тем быстрее эта нелепая и уродливая конструкция под названием путинская Россия наебнётся.
И победил на международном конкурсе инженеров.
Раньше я был против коллективной ответственности, таких жёстких санкций. Но вчера я увидел сколько в России людей кровожадных, бесчеловечных, без сочувствия к другим людям, тупых, в которых горят глаза от азарта и которые не смотря на жертвы с обоих сторон, не приемлют никакого мира, кроме капитуляции, для которых остановить войну и остаться при…
Это поможет восстановить репутацию хороших партнёров
На самом деле, что плохого в параллельном импорте? Это рынок. В Европе это развито.
блять, действительно, анекдот-антиутопия
1984?
обычный махровый совок
Ну че, еб*ть, господа корсары, мое почтение, курс на Тортугу!
Официально теперь Россия страна фейк и страна фейков.
Картинка с 2 космонавтами
Теперь контрабанда будет узаконенной? Так я понимаю?
Уплоти нологи и да
Поднимаю пиратский флаг.
Пью ром
О том что будет потом как обычно никто не думает) Вангую совсем бешеные наценки от ритейлеров что бы навариться как можно больше здесь и сейчас.
Это все хуйня, с нацистами что там?Как там дэфакализация, дэпиздюлейнавешайнация!?
Есть устойчивое впечатление, что новостники путают тёплое с мягким и речь идёт именно о товарных знаках
Upd в постановлении речь только про 1359 и 1487, на авторское и патентной ограничения остаются, речь ТОЛЬКО о товарных знаках, в статье грубая ошибка
И да, в большинстве правопорядках уже давно действует международный принцип исчерпания тз
Да им пофиг, плюсики собрали, комментаторы-истерички уже отписались про "страну фейк" и "всё пропало" и все довольны.
Отличный ход, чо. Теперь ещё долго после войны весь мир будет обходить Россию, как чумную.
ойбой, порой кажется у вас там многие в украинской команде
Помню. Abibas, Adibas, вот это все.
Так вроде не о клонах и о всякой пали это. А о том, что Ситилинк может купить у любого (не у эпола) партию оригинальных айфонов, и продавать их в Москве не из-под полы, а официально в магазинах. А что думает на сей счёт эпол, пофигу.
Утончённый дипломат,
Но срывается на …
Нам домой, в Россию, Зина!
Хоть дела там неплохи,
Провези флакон бензина
С видом, будто там духи!
А знаете, что самое смешное? Эта легализация, даже, по сути, не какой то там демарш против Запада, не что то, противоречащее ранее заключённым договорам, даже ВТО (емнип рф оттуда ещё не выгнали) оставляет членам свободу выбора места "первой продажи", хоть во всём мире считай, хоть конкретно в твоей стране.
Государство-гопник.
ЦАП-ЦАРАП.....
А как расплачиваться-то будем? Где валюту брать не сказали.
Газом
Ну слава богу. Сентябрь не за горами. iPhone 14.
Опять не то.
пока ничего непонятно. на чиновничьем языке сказал, как хочешь - так и понимай
хотя нет, кажется я понял. теперь граждане России будут ездить в те страны, где их еще не забанили, находить там посредника среди резидентов, которые будут прокладкой для покупки всего, что нам теперь не продают напрямую, а потом ввозить в РФ, попутно отстегивая щедрому государству. Очень интересно какая будет итоговая цена, какой будет курс бакса и как они будут между собой коррелировать. Но думаю совершенно точно можно будет взять те пресловутые баксы, которые сейчас осели в наличке у населения, поехать в шоппинг-тур куда нибудь в Турцию или Азию, а потом продать все это "барахло" на авито за хороший для продавца прайс
Оооо скоро будет массовое изъятие НАШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ по всему миру по судебным искам. Разбазаривание страны идет, продажа будущего. Государство это НАРОД, а народ это забыл.
Пиратская Федерация