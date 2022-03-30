Смотрю на все это и понимаю, что после 1991 года нужна была жёсткая люстрация деятелей коммунистического режима. Стартовойтова готовила подобный законопроект в середине 90-х и возможно за это и была ликвидирована. Полный запрет бывшим функционерам коммунистического режима занимать какие либо должности в руководстве страны.