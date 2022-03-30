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Путин запретил госорганам использовать иностранное ПО на критической инфраструктуре Статьи редакции

Мера распространяется на транспорт, банки, здравоохранение, военную и атомную промышленность.

Госзаказчики и госорганы не смогут закупать иностранное программное обеспечение без согласования с 31 марта. Это следует из подписанного президентом России приказа, опубликованного 30 марта.

До 1 января 2025 года госорганы должны полностью перейти на отечественные программы на критической инфраструктуре. К ней относятся транспорт, банки, связь, здравоохранение, военная и атомная промышленность.

#новости #санкции

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98 комментариев
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Vladislav

Почти уверен, что это кто-то из адекватов написал – загнанный казачок типа)

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2 комментария
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wolik
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1 комментарий
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Андрей

выглядит как ипсо=)

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SP
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Александр Прохоренко

«Никакого ПО, достаём двойные листочки» — уточнил Путин

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Максим Соколовский
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Александр Прохоренко

Дмитрий Нагиев получил грант от Правительства РФ на отечественный аналог Windows

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horus

двойные листочки
 какие листочки? дорого же, в уме пусть все делают.

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2 комментария
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Закрытый мангал

Вот это новый уровень. Такую нереалистичную хуйню мог придумать только одревенелый кгбшник Путин. Кроме него потребителей интернета в папочке наверно уже просто нет. Даже все прочие высеры кажутся разумными на фоне этого.

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JilaNis

Опять спиздят Linux и свободные аналоги программ, типа GIMP-а, Либры, Blender-а, ну и так далее. Переименуют в коде, затрут создателей, девочка за 10 баксов нарисует логотип и вот, наша, отечественная программа. Уже проходили подобное.

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9 комментариев
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Александр Доев

Чивооооо блядь? А кто будет отечественный софт разрабатывать, отсюда все лучшие умы из IT убегут/уплывут к 25 году такими темпами.

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Железнодорожный Паша

Не убегут, если их не выпускать

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пепси

Ему похуй. Он не экономист, не политолог — он силовик. И управляет он как силовик.

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1 комментарий
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Eugene

Для не лучших госорганов не лучшие умы будут разрабатывать не лучший софт.

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*

Блин, тяжко это, наверное, когда весь окружающий тебя мир — невидимый враг, и вся твоя жизнь — борьба с ним.

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Перечная мята

Это нам тяжко, ему хорошо

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1 комментарий
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Кирилл Стрецкул

Для него он видимый, в этом проблема

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Y.M.

Я так понимаю, план на 2025 закрыться от всего мира железобетонно.

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fyjybv
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4 комментария
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Тимофей Сытов

"Госзаказчики и госорганы не смогут закупать иностранное программное обеспечение без согласования с 31 марта."

Зная какое там согласование, всё будет как раньше, зато начальники друг перед другом отчитаются, что всё по плану. Кто реально в теме будет с этим работать подотрутся этой бумажкой.

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Алексей Иванов

Учитывая взломы жопы от анонимусов, мб просто так отчитываться уже не получится, ведь иначе расстреляют, наверное

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3 комментария
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Арестович

Вовремя каеш. Такое ощущение, что он этот указ уже не первый раз дает.

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Сергей Силаев

Ну че, росвиндоуз? Или как там? Бедные тётки из бухгалтерий и секретариата только только освоили Эксель и ворд, и то не все и тут такая подстава.

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sneaky b

https://redos.red-soft.ru/
https://astralinux.ru/

:(

РЕД ОС - российская операционная система
РЕД ОС - российская операционная система
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Российский разработчик операционных систем Astra Linux и средств виртуализации. Познакомьтесь с…
astralinux.ru
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2 комментария
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Emil Alasgarov

Интересно, как банки будут жить без Oracle, Active Directory, Compass и т.д. Даже тот же ЦФТ работает на оракле

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Фёдор Клименко

Оракл вроде ушел из России.

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M.R.T.

опережая мысли. ЦФТ в принципе свой бизнес выстроили на надстройках оракловых продуктов

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Sergei Timofeyev

Oracle -> PostgreSQL мигрируем
AD -> OpenLDAP с костылями можно допилить

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2 комментария
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Личной Орзэмэс

Ой даж не знаю что там будут в атомной промке без зарубежных высокоточных расчетных ПОшек делать. Опять на бумагу переходить

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Магнитный пёс_анон

В это время разработчики одной желто-крассной программы.

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Магнитный пёс_анон

ну а в целом - процесс отказа от зарубежного ПО шел последние лет пять. но шел он криво. Сверху спускали приказы выкинуть на мороз всю винду из гос учереждений, но все это тормозилось об персонал или невозможность адекватно делать свою работу на импортозамещенных аналогах.

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Официальная кодировка
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Фундаментальный кран

северокорейская система?

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Хенрик Квинто

Будет любопытно, как ребятки уровня КАМАЗа, РосАтома и РЖД будут слезать с SAP, Primavera и Navision. И главное, куда. Отечественных аналогов нет от слова совсем. В РФ не производят ERP-систем такого масштаба, всякие 1С — это только малый и средний бизнес.

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Red Fox

ERP это только верхушка айсберга. А есть ведь ещё и SCADA. На тех трех электростанциях про которые я в курсе используются ПЛК и ПО от Siemens. Сколько человек-лет и денег нужно, чтобы это все переписать, произвести и заменить, мне даже сложно представить. Единственный реалистичный вариант, который я тут вижу, это появление российского АО "ZименZ" внезапно производящего "полностью совместимое ПО и оборудование", если вы понимаете о чем я.

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Yggdrasil

Ебать, чел максимально оторван от реальности. На что он надеется?

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M.R.T.

что плебс схавает. а как оно будет - к 25 году уже никто не вспомнит

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Konstantin

Работал в одной госконторе. Там после первой волны импортозамещения закупили компьютеры, мониторы и периферию российской фирмы irbis. После двухминутного изучения этой техники оказалось, что это HP. Тупо везде поверх логотипа hp наклеили логотип ирбиса. Даже мышь с клавиатурой оказалась hp.

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Прохладный паркур

А нашенское то есть на замену? Линуксы всякие ведь тоже в России придумали

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Antony Duke

Есть линуксы локализованные. Например, Astra Linux. Но там вроде ядро и набор софта не самый свежий.
Но вряд ли он сможет заменить винду во всех организациях.

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3 комментария
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Константин Иванов

Я даже не знаю что опаснее? Атаки хакеров на объекты критической инфраструктуры или отечественное ПО?

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Рыжая кошка

Атаки хакеров на объекты критической инфраструктуры на отечественном по

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Петрович

Код кириллицей будет?

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НикакойвойнысУкраиной

ххх
[
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ZАПУСК функция: za мир!
(
)
0/

Возврат
Цикл
ZАКРЫТИЕ }
]
ххх

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benny

Уже
1C

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1 комментарий
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Фундаментальный вентилятор

атомную промышленность
 Энто намек?

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Не палимося
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Sergei Timofeyev

Банки? А они уже государственные?

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benny

Сочувствую всем

Готовьте РосСисько, РосЛинукс (с обоями, с нескучными), РосВиндоус (зверь, твоё время получать госконтракты настало!), РосЖиру и РосТрелло.

Конечно, будут смешнее смотреться все эти сертификаты скрам-мастеров и прочее

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Борат Сагдиев

BolgenOS 2.0, настал твой час!

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Фундаментальный кран

Перешли на бумагу? А, забыл...

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M.R.T.

а если отечественное По взломают иностранные хакеры , или не дай бог, тоже спиздят и присвоят себе, оно же станет иностранным получается...

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Авторский химик

так они и так не могут

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_MovetoN_

Путин, где ты был восимь лееет!

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Агрессивный кофе

ну удачи вам, чо, здоровья всякого

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Michael Konovalov

А банки на чем работать будут? Мне вот просто интересно.

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wolik

Даж ты долбоёб !!!, а где своё?

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Себастиан Перейра

До-до-до
Влажные мечты

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DaiBi

Дада, удачи. Запрет из разряда "я запрещаю вам срать!"

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#нетвойне #RussiaUkraineWar #StopPutin
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