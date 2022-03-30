Путин запретил госорганам использовать иностранное ПО на критической инфраструктуре Статьи редакции
Мера распространяется на транспорт, банки, здравоохранение, военную и атомную промышленность.
Госзаказчики и госорганы не смогут закупать иностранное программное обеспечение без согласования с 31 марта. Это следует из подписанного президентом России приказа, опубликованного 30 марта.
До 1 января 2025 года госорганы должны полностью перейти на отечественные программы на критической инфраструктуре. К ней относятся транспорт, банки, связь, здравоохранение, военная и атомная промышленность.
И победил на международном конкурсе инженеров.
Список продукции определит Минпромторг.
Смотрю на все это и понимаю, что после 1991 года нужна была жёсткая люстрация деятелей коммунистического режима. Стартовойтова готовила подобный законопроект в середине 90-х и возможно за это и была ликвидирована. Полный запрет бывшим функционерам коммунистического режима занимать какие либо должности в руководстве страны.
Почти уверен, что это кто-то из адекватов написал – загнанный казачок типа)
выглядит как ипсо=)
«Никакого ПО, достаём двойные листочки» — уточнил Путин
Дмитрий Нагиев получил грант от Правительства РФ на отечественный аналог Windows
двойные листочки
какие листочки? дорого же, в уме пусть все делают.
Вот это новый уровень. Такую нереалистичную хуйню мог придумать только одревенелый кгбшник Путин. Кроме него потребителей интернета в папочке наверно уже просто нет. Даже все прочие высеры кажутся разумными на фоне этого.
Опять спиздят Linux и свободные аналоги программ, типа GIMP-а, Либры, Blender-а, ну и так далее. Переименуют в коде, затрут создателей, девочка за 10 баксов нарисует логотип и вот, наша, отечественная программа. Уже проходили подобное.
Чивооооо блядь? А кто будет отечественный софт разрабатывать, отсюда все лучшие умы из IT убегут/уплывут к 25 году такими темпами.
Не убегут, если их не выпускать
Ему похуй. Он не экономист, не политолог — он силовик. И управляет он как силовик.
Для не лучших госорганов не лучшие умы будут разрабатывать не лучший софт.
Блин, тяжко это, наверное, когда весь окружающий тебя мир — невидимый враг, и вся твоя жизнь — борьба с ним.
Это нам тяжко, ему хорошо
Для него он видимый, в этом проблема
Я так понимаю, план на 2025 закрыться от всего мира железобетонно.
"Госзаказчики и госорганы не смогут закупать иностранное программное обеспечение без согласования с 31 марта."
Зная какое там согласование, всё будет как раньше, зато начальники друг перед другом отчитаются, что всё по плану. Кто реально в теме будет с этим работать подотрутся этой бумажкой.
Учитывая взломы жопы от анонимусов, мб просто так отчитываться уже не получится, ведь иначе расстреляют, наверное
Вовремя каеш. Такое ощущение, что он этот указ уже не первый раз дает.
Ну че, росвиндоуз? Или как там? Бедные тётки из бухгалтерий и секретариата только только освоили Эксель и ворд, и то не все и тут такая подстава.
https://redos.red-soft.ru/
https://astralinux.ru/
:(
Интересно, как банки будут жить без Oracle, Active Directory, Compass и т.д. Даже тот же ЦФТ работает на оракле
Оракл вроде ушел из России.
опережая мысли. ЦФТ в принципе свой бизнес выстроили на надстройках оракловых продуктов
Oracle -> PostgreSQL мигрируем
AD -> OpenLDAP с костылями можно допилить
Ой даж не знаю что там будут в атомной промке без зарубежных высокоточных расчетных ПОшек делать. Опять на бумагу переходить
В это время разработчики одной желто-крассной программы.
ну а в целом - процесс отказа от зарубежного ПО шел последние лет пять. но шел он криво. Сверху спускали приказы выкинуть на мороз всю винду из гос учереждений, но все это тормозилось об персонал или невозможность адекватно делать свою работу на импортозамещенных аналогах.
северокорейская система?
Будет любопытно, как ребятки уровня КАМАЗа, РосАтома и РЖД будут слезать с SAP, Primavera и Navision. И главное, куда. Отечественных аналогов нет от слова совсем. В РФ не производят ERP-систем такого масштаба, всякие 1С — это только малый и средний бизнес.
ERP это только верхушка айсберга. А есть ведь ещё и SCADA. На тех трех электростанциях про которые я в курсе используются ПЛК и ПО от Siemens. Сколько человек-лет и денег нужно, чтобы это все переписать, произвести и заменить, мне даже сложно представить. Единственный реалистичный вариант, который я тут вижу, это появление российского АО "ZименZ" внезапно производящего "полностью совместимое ПО и оборудование", если вы понимаете о чем я.
Ебать, чел максимально оторван от реальности. На что он надеется?
что плебс схавает. а как оно будет - к 25 году уже никто не вспомнит
Работал в одной госконторе. Там после первой волны импортозамещения закупили компьютеры, мониторы и периферию российской фирмы irbis. После двухминутного изучения этой техники оказалось, что это HP. Тупо везде поверх логотипа hp наклеили логотип ирбиса. Даже мышь с клавиатурой оказалась hp.
А нашенское то есть на замену? Линуксы всякие ведь тоже в России придумали
Есть линуксы локализованные. Например, Astra Linux. Но там вроде ядро и набор софта не самый свежий.
Но вряд ли он сможет заменить винду во всех организациях.
Я даже не знаю что опаснее? Атаки хакеров на объекты критической инфраструктуры или отечественное ПО?
Атаки хакеров на объекты критической инфраструктуры на отечественном по
Код кириллицей будет?
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Уже
1C
атомную промышленность
Энто намек?
Банки? А они уже государственные?
Сочувствую всем
Готовьте РосСисько, РосЛинукс (с обоями, с нескучными), РосВиндоус (зверь, твоё время получать госконтракты настало!), РосЖиру и РосТрелло.
Конечно, будут смешнее смотреться все эти сертификаты скрам-мастеров и прочее
BolgenOS 2.0, настал твой час!
Перешли на бумагу? А, забыл...
а если отечественное По взломают иностранные хакеры , или не дай бог, тоже спиздят и присвоят себе, оно же станет иностранным получается...
так они и так не могут
Путин, где ты был восимь лееет!
ну удачи вам, чо, здоровья всякого
А банки на чем работать будут? Мне вот просто интересно.
Даж ты долбоёб !!!, а где своё?
До-до-до
Влажные мечты
Дада, удачи. Запрет из разряда "я запрещаю вам срать!"