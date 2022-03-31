Россия выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов в Афганистане Статьи редакции
В РФ «Талибан»* всё ещё признан террористической организацией и запрещён.
МИД России выдал аккредитацию первому афганскому дипломату, направленному правительством талибов*. Об этом рассказал на встрече стран-соседей Афганистана министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров отметил, что правительство талибов* работает «над расширением дипломатических и экономических связей», проводя встречи с иностранными партнёрами, налаживая торговое сотрудничество в регионе, что «способствуют международному признанию новых афганских властей».
По мнению Лаврова, «основным препятствием» для признания правительства талибов* является «его недостаточная репрезентативность» — отсутствие во власти представителей разных политических сил. Если данное условие будет соблюдено, то «определяющую роль» в признании нового правительства должна сыграть ООН.
«Талибан»* захватил власть в Афганистане в августе 2021 года, после того, как США вывели свои войска из страны. В октябре 2021 года представители талибов* приехали на конференцию по Афганистану в Москве. Лавров тогда сказал, что Россия будет работать с новой администрацией страны. 21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Специальная техника «намазывания» не поможет — выручит только удача.
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Идеологические коллеги и партнёры! Прекрасная Россия настоящего!
Во, будет кому на парад 9 мая приехать.
На коляске
wake me up when september ends
Надеюсь он не будет на радостях сразу взрываться
🤦🏻