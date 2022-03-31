Несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана удаётся справляться с поддержанием государства «на плаву». Налицо определённые положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека.

«Талибан»* захватил власть в Афганистане в августе 2021 года, после того, как США вывели свои войска из страны. В октябре 2021 года представители талибов* приехали на конференцию по Афганистану в Москве. Лавров тогда сказал, что Россия будет работать с новой администрацией страны. 21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН.