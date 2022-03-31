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Россия выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов в Афганистане Статьи редакции

В РФ «Талибан»* всё ещё признан террористической организацией и запрещён.

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МИД России выдал аккредитацию первому афганскому дипломату, направленному правительством талибов*. Об этом рассказал на встрече стран-соседей Афганистана министр иностранных дел Сергей Лавров.

Несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана удаётся справляться с поддержанием государства «на плаву». Налицо определённые положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Лавров отметил, что правительство талибов* работает «над расширением дипломатических и экономических связей», проводя встречи с иностранными партнёрами, налаживая торговое сотрудничество в регионе, что «способствуют международному признанию новых афганских властей».

По мнению Лаврова, «основным препятствием» для признания правительства талибов* является «его недостаточная репрезентативность» — отсутствие во власти представителей разных политических сил. Если данное условие будет соблюдено, то «определяющую роль» в признании нового правительства должна сыграть ООН.

«Талибан»* захватил власть в Афганистане в августе 2021 года, после того, как США вывели свои войска из страны. В октябре 2021 года представители талибов* приехали на конференцию по Афганистану в Москве. Лавров тогда сказал, что Россия будет работать с новой администрацией страны. 21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН.

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*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан

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7 комментариев
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Архитектурный спрей

Все в порядке, по плану. Так и должно быть

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Идеологические коллеги и партнёры! Прекрасная Россия настоящего!

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Клаус Шульце

Во, будет кому на парад 9 мая приехать.

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Архитектурный спрей

На коляске

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П

wake me up when september ends

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Silence meat bags!

Надеюсь он не будет на радостях сразу взрываться

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Печальный Петя

🤦🏻

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Офтоп
Ярослав Разумовский

"Соловьёв KIDS - Правда для самых маленьких"

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Тупой алмаз
Удивительно, но я за сегодня получил очень много поддержки людей с Украины

Это круто, это удивляет и в очередной раз доказывает, что украинцы клёвые.

Чиполлино
TJaba
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DTF
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Острый спрей

@kubikrombik #tiktok #tc_tiktok #kubikrombik

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