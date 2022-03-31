Данные включали в себя физические и IP-адреса, а также номера телефонов.

{"id":577275,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":577275,"gtm":null} 2158 просмотров

Apple и Meta Platforms* передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По информации агенства, в середине 2021 года компании предоставили адреса, номера телефонов и IP-адреса в ответ на фиктивные «экстренные запросы». Собеседники Bloomberg пояснили, что обычно такие данные можно передать только при предъявлении ордера на обыск или повестки в суд, подписанной судьёй, но для экстренных запросов они не нужны. Сколько раз компании предоставляли данные по таким заявкам, неизвестно.

Представитель Apple предложил агентству ознакомиться с руководящими принципами компании. В них говорится, что с сотрудником правоохранительных органов, подавшим экстренный запрос, «можно связаться и попросить подтвердить Apple, что он был законным».

Представитель Meta* Энди Стоун заявил, что компания проверяет каждый запрос данных и использует системы для выявления злоупотреблений. «Мы блокируем скомпрометированные учетные записи и сотрудничаем с правоохранительными органами», — отметил он.

Поддельный запрос также получила компания Snap (владеет мессенджером Snapchat). Передала ли она данные пользователей, неизвестно.

Собеседники Bloomberg уточнили, что в некоторых случаях запросы содержали поддельные подписи реальных сотрудников правоохранительных органов. По словам источников, хакеры используют полученную информацию для преследования и финансового мошенничества.