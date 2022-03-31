Bloomberg: Apple и Meta по ошибке передали данные пользователей хакерам Статьи редакции
Данные включали в себя физические и IP-адреса, а также номера телефонов.
Apple и Meta Platforms* передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.
По информации агенства, в середине 2021 года компании предоставили адреса, номера телефонов и IP-адреса в ответ на фиктивные «экстренные запросы». Собеседники Bloomberg пояснили, что обычно такие данные можно передать только при предъявлении ордера на обыск или повестки в суд, подписанной судьёй, но для экстренных запросов они не нужны. Сколько раз компании предоставляли данные по таким заявкам, неизвестно.
Представитель Apple предложил агентству ознакомиться с руководящими принципами компании. В них говорится, что с сотрудником правоохранительных органов, подавшим экстренный запрос, «можно связаться и попросить подтвердить Apple, что он был законным».
Представитель Meta* Энди Стоун заявил, что компания проверяет каждый запрос данных и использует системы для выявления злоупотреблений. «Мы блокируем скомпрометированные учетные записи и сотрудничаем с правоохранительными органами», — отметил он.
Поддельный запрос также получила компания Snap (владеет мессенджером Snapchat). Передала ли она данные пользователей, неизвестно.
Собеседники Bloomberg уточнили, что в некоторых случаях запросы содержали поддельные подписи реальных сотрудников правоохранительных органов. По словам источников, хакеры используют полученную информацию для преследования и финансового мошенничества.
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В смысле по ошибке? По привычке
Apple и Meta Platforms* передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов
И это первые компании мира
Никогда такого не было и вот опять.
Как говорится, человек — самое слабое звено в цепочке безопасности.
Как я представлял хакера в детстве: красноглазый чувак в прокуренной комнате снифает трафик, грепает логи, пытается в mitm, пытается получить доступ к кешу процессора.
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ТЫ ЧЕ, УКРАЛ МОЙ МИЛЛИОН? УТИН, ПОМОГИ
А тут будете говорить, что Мета — подментованная контора? И что данные специально слила, и вообще все подстроено, рряяя. Или это другое?
Это ладно, но Apple . . .
Что же их хвалёная "забота о безопасности пользователей"?
«Поддельные прописи» - вот же технологии. Кто бы мог подумать
Это ж местная панорама))) не ведитесь😂😂
Не фейк, оказалось. Есть на сайте Bloomberg.
Хренасе прикол 🤪
Прям как mail.ru