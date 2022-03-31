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Bloomberg: Apple и Meta по ошибке передали данные пользователей хакерам Статьи редакции

Данные включали в себя физические и IP-адреса, а также номера телефонов.

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Apple и Meta Platforms* передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По информации агенства, в середине 2021 года компании предоставили адреса, номера телефонов и IP-адреса в ответ на фиктивные «экстренные запросы». Собеседники Bloomberg пояснили, что обычно такие данные можно передать только при предъявлении ордера на обыск или повестки в суд, подписанной судьёй, но для экстренных запросов они не нужны. Сколько раз компании предоставляли данные по таким заявкам, неизвестно.

Представитель Apple предложил агентству ознакомиться с руководящими принципами компании. В них говорится, что с сотрудником правоохранительных органов, подавшим экстренный запрос, «можно связаться и попросить подтвердить Apple, что он был законным».

Представитель Meta* Энди Стоун заявил, что компания проверяет каждый запрос данных и использует системы для выявления злоупотреблений. «Мы блокируем скомпрометированные учетные записи и сотрудничаем с правоохранительными органами», — отметил он.

Поддельный запрос также получила компания Snap (владеет мессенджером Snapchat). Передала ли она данные пользователей, неизвестно.

Собеседники Bloomberg уточнили, что в некоторых случаях запросы содержали поддельные подписи реальных сотрудников правоохранительных органов. По словам источников, хакеры используют полученную информацию для преследования и финансового мошенничества.

*Meta признана в России экстремистской организацией.

#новости #apple #meta #хакеры

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14 комментариев
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M.R.T.

В смысле по ошибке? По привычке

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Архитектурный спрей

Apple и Meta Platforms* передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов
 И это первые компании мира

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Золотой татарин

Никогда такого не было и вот опять.

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Yggdrasil

Как говорится, человек — самое слабое звено в цепочке безопасности.

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I Never Asked For This

Как я представлял хакера в детстве: красноглазый чувак в прокуренной комнате снифает трафик, грепает логи, пытается в mitm, пытается получить доступ к кешу процессора.

Реальность 95%: Здравствуйте, вы выиграли в лотерее триллион долларов, чтобы забрать деньги заполните анкету winner.xlsx_______.exe или заполните форму yanbex.ru/winner

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Дмитрий Царь

Ссылка не открывается
ТЫ ЧЕ, УКРАЛ МОЙ МИЛЛИОН? УТИН, ПОМОГИ

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Персональный Гоша
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Оральное обезболивающее

А тут будете говорить, что Мета — подментованная контора? И что данные специально слила, и вообще все подстроено, рряяя. Или это другое?

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Президентский Макс

Это ладно, но Apple . . .
Что же их хвалёная "забота о безопасности пользователей"?

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Соленный Бриз

«Поддельные прописи» - вот же технологии. Кто бы мог подумать

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Crysalis

Это ж местная панорама))) не ведитесь😂😂

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Президентский Макс

Не фейк, оказалось. Есть на сайте Bloomberg.

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Crysalis

Хренасе прикол 🤪

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Греческий Женя

Прям как mail.ru

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Сегодня кафешке годик

Как сейчас помню, ехал открывать с мандражом и страхом, а вдруг не получится? Вдруг мы ошиблись с местом или форматом? Открывались в пандемию, хаха, кто-то про неё помнит? Пол года наращивали оборот. Но вроде обошлось, получилось.

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Petr Friendship
Заплесневелые эмоции

Тут вроде можно выдавать в стиле "крика души", ну так сказать и меня порвало.

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