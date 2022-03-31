Значительный объём интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и другом. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить оборудование с учетом роста курса валюты — это вопрос. В более выигрышном положении находятся сети на оборудовании китайской Huawei – скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена тоже вырастет.

Все это негативно влияет на объёмы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и получают выручку в рублях.

Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее.