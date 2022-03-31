Аналитики заметили снижение скорости интернета в России и предупредили, что она продолжит падать из-за ухода иностранцев Статьи редакции
Оборудование не справляется с ростом нагрузки, а уход иностранных компаний сильно затрудняет его модернизацию.
Средняя скорость интернета в сетях LTE с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек — с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек, посчитали аналитики TelecomDaily (результаты исследования есть у vc.ru). Они проанализировали данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.
Самым быстрым среди операторов оказался мобильный интернет «Мегафона». Его средняя скорость по всей территории России — 33,2 Мб/сек. Это минимум на 70% выше, чем у других операторов.
Эксперты агентства считают, что основной причиной замедления стал рост трафика. Модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки». В этом году добавляются и санкции, которые могут «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.
С июля 2021 года по март 2022 года объём мобильного трафика вырос на 23%, за два года — почти на 80%. Внедрения 5G на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, считают в TelecomDaily.
- Ericsson приостановила поставки в Россию 1 марта, Nokia — 2 марта.
- Huawei временно прекращала продажи в стране до 26 марта, сообщали источники «Ъ». Из-за дефицита оборудования Минцифры, «Ростелеком» и другие обсудили использование для госнужд серверов ушедших из России компаний.
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Ну, ничего страшного, упадет и упадет, вон 20 лет назад вообще в интернете сидели подключившись к телефону, 33 кб/с, полёт нормальный. Никто ж не умер. Главное, чтоб не было войны.
Главное, чтоб не было войны
Согласен
Я вообще считаю так даже лучше, мы должны сделать свой интернет, чтобы только мы в нем были и дети наши не тупели от их тупости больше НИКОГДА СУКИ КАК Я НЕНАВИЖУ ЭТИХ АМЕРИКАНЦЕВ
Кому нам? Кому НАМ????!!! Блядина старая?!!?!!?! Я ТВое мнение в пасть пидорасил!!!! Не надо говорить за всех, ебучая бесполезная биомасса!!!
Об бабку порвался, сильно
Вот и отрубаться от внешнего интернета не надо будет, все само доломается.
пиздец , я плачу за 500 мб, мне эти полмегабита незаметны будут
это пока, месяц только прошел
Провел подсчёты, по 0.5 в месяц ему хватит интернета на 1000 месяцев или 83 года.
тебе надо экспертом на ОРТ идти!
Вы тоже уже слышите те трески dial-up соединения?
Нет, у нас 5G уже есть ). Сорян, бро.
Это ненадолго. Если только не в России 🤡
В 16-й республике )
Ахуенно
Ну и смысл платить больше за высокие скорости
трансляции, видеочат, работа не? кино, сериалы, 4К там
Штош
иностранцы использовались как ретрансляторы? не удивительно
Когда боялась шатдаунов, но Интернет просто уйдёт из России сам.
Не знаю, мужики
Осуждаю
О, ты живая