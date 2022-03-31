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vc.ru

Аналитики заметили снижение скорости интернета в России и предупредили, что она продолжит падать из-за ухода иностранцев Статьи редакции

Оборудование не справляется с ростом нагрузки, а уход иностранных компаний сильно затрудняет его модернизацию.

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Средняя скорость интернета в сетях LTE с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек — с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек, посчитали аналитики TelecomDaily (результаты исследования есть у vc.ru). Они проанализировали данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

Самым быстрым среди операторов оказался мобильный интернет «Мегафона». Его средняя скорость по всей территории России — 33,2 Мб/сек. Это минимум на 70% выше, чем у других операторов.

Эксперты агентства считают, что основной причиной замедления стал рост трафика. Модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки». В этом году добавляются и санкции, которые могут «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.

Значительный объём интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и другом. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить оборудование с учетом роста курса валюты — это вопрос. В более выигрышном положении находятся сети на оборудовании китайской Huawei – скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена тоже вырастет.

Все это негативно влияет на объёмы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и получают выручку в рублях.

Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее.

Денис Кусков
гендиректор TelecomDaily

С июля 2021 года по март 2022 года объём мобильного трафика вырос на 23%, за два года — почти на 80%. Внедрения 5G на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, считают в TelecomDaily.

  • Ericsson приостановила поставки в Россию 1 марта, Nokia — 2 марта.
  • Huawei временно прекращала продажи в стране до 26 марта, сообщали источники «Ъ». Из-за дефицита оборудования Минцифры, «Ростелеком» и другие обсудили использование для госнужд серверов ушедших из России компаний.

#новости #интернет

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24 комментария
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Женщина, я не танцую

Ну, ничего страшного, упадет и упадет, вон 20 лет назад вообще в интернете сидели подключившись к телефону, 33 кб/с, полёт нормальный. Никто ж не умер. Главное, чтоб не было войны.

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Архитектурный спрей

Главное, чтоб не было войны
 Согласен

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Егор Домовой

Я вообще считаю так даже лучше, мы должны сделать свой интернет, чтобы только мы в нем были и дети наши не тупели от их тупости больше НИКОГДА СУКИ КАК Я НЕНАВИЖУ ЭТИХ АМЕРИКАНЦЕВ

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Клаус Шульце
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Fat Cat Joe

Кому нам? Кому НАМ????!!! Блядина старая?!!?!!?! Я ТВое мнение в пасть пидорасил!!!! Не надо говорить за всех, ебучая бесполезная биомасса!!!

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Об бабку порвался, сильно

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Вечерний Хлеб

Вот и отрубаться от внешнего интернета не надо будет, все само доломается.

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M.R.T.

пиздец , я плачу за 500 мб, мне эти полмегабита незаметны будут

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Советский Петя

это пока, месяц только прошел

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Священная спецоперация Путина

Провел подсчёты, по 0.5 в месяц ему хватит интернета на 1000 месяцев или 83 года.

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Советский Петя

тебе надо экспертом на ОРТ идти!

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Вы тоже уже слышите те трески dial-up соединения?

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Деревенский динозавр

Нет, у нас 5G уже есть ). Сорян, бро.

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Это ненадолго. Если только не в России 🤡

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Деревенский динозавр

В 16-й республике )

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Dan

Ахуенно

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Антон Лисин

Ну и смысл платить больше за высокие скорости

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LN B

трансляции, видеочат, работа не? кино, сериалы, 4К там

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Почтовый рак

Штош

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Никого не спас

иностранцы использовались как ретрансляторы? не удивительно

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Пятая Бензоколонна

Когда боялась шатдаунов, но Интернет просто уйдёт из России сам.

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Будущий Артем

Не знаю, мужики

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Игорь Грядунов

Осуждаю

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Максоний

О, ты живая

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Трудовой крюк
Сегодня кафешке годик

Как сейчас помню, ехал открывать с мандражом и страхом, а вдруг не получится? Вдруг мы ошиблись с местом или форматом? Открывались в пандемию, хаха, кто-то про неё помнит? Пол года наращивали оборот. Но вроде обошлось, получилось.

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анна романенко @romodiva
сегодня отец узнал что я и мать против войны и пообещал зарубить нас топором 👍👍👍
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Арестович
Видео с украинской беженкой, рассказывающей о зверствах «Азова», сняла ФСБ

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Голубой рак
База от Арестовича (о коллективной ответственности россиян)

Коллективная ответственность — это подрыв основ европейской цивилизации. Не может быть никакой коллективной ответственности. <...> На государство Россию должна быть возложена ответственность — по частным и корпоративным искам.

Алексей Арестович
Советник президента Украины и просто крутой чувак

Установление конкретных виновных в войне — гораздо эффективнее, считает Арестович.

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Petr Friendship
Заплесневелые эмоции

Тут вроде можно выдавать в стиле "крика души", ну так сказать и меня порвало.

Комплексный кот
Кстати, я получил польскую визу

Теперь встречусь с Пан Дитковским.

Sh Ramazanov
А вы верите в астрономию?
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД
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Женя Мильковский @nerves_on
«В конфликте всегда виноваты оба!» от авторов - «бьет - значит любит»
Идите нахуй!!!!!
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Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
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