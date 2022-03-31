Изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK, говорит источник.

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До этой даты приложение будет работать как обычно — пользователи смогут заказать такси, доставку, найти и арендовать электросамокаты, объявила компания. Водители-партнёры до 15 апреля 2022 года также смогут продолжить получать заказы в приложении «Ситистарт».

Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства, добавили в «Ситимобиле». По собственным данным, в компании работало 1500 человек.

«Ситимобил» объявил о закрытии 11 марта, но дату не называл. В компании объяснили, что это решение акционеров — «Сбера» и VK.

По словам источника vc.ru, сервис планировал выкупить «Сбер», но из-за начала «военной операции» обе экосистемы столкнулись с финансовыми проблемами, и все договорённости отменились. Он утверждает, что на закрытии сервиса настаивал VK. В «Ситимобиле» отказались прокомментировать эту информацию.

В конце марта другой источник vc.ru рассказал, что кикшеринг «Юрент» предложил «Сберу» и VK отдать ему такси-сервис (его самокаты есть в приложении «Ситимобила»). В «Сбере» тогда отказались от комментариев, в VK заявили, что не комментируют конкретные переговоры. Теперь собеседник лишь добавил, что «акционеры выбрали сценарий закрытия».