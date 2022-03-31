Сервис такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля Статьи редакции
Изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK, говорит источник.
До этой даты приложение будет работать как обычно — пользователи смогут заказать такси, доставку, найти и арендовать электросамокаты, объявила компания. Водители-партнёры до 15 апреля 2022 года также смогут продолжить получать заказы в приложении «Ситистарт».
Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства, добавили в «Ситимобиле». По собственным данным, в компании работало 1500 человек.
«Ситимобил» объявил о закрытии 11 марта, но дату не называл. В компании объяснили, что это решение акционеров — «Сбера» и VK.
По словам источника vc.ru, сервис планировал выкупить «Сбер», но из-за начала «военной операции» обе экосистемы столкнулись с финансовыми проблемами, и все договорённости отменились. Он утверждает, что на закрытии сервиса настаивал VK. В «Ситимобиле» отказались прокомментировать эту информацию.
В конце марта другой источник vc.ru рассказал, что кикшеринг «Юрент» предложил «Сберу» и VK отдать ему такси-сервис (его самокаты есть в приложении «Ситимобила»). В «Сбере» тогда отказались от комментариев, в VK заявили, что не комментируют конкретные переговоры. Теперь собеседник лишь добавил, что «акционеры выбрали сценарий закрытия».
Сервис «Ситимобил» появился в 2007 году. В июле 2019 года VK и «Сбер» договорились о создании совместного предприятия на базе «Ситимобила» и Delivery Club. По собственным данным, за всё время пользователи совершили более 740 млн заказов. С момента запуска доставки в апреле 2020 года курьеры-партнёры выполнили более 8,2 млн заказов. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит работать.
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А что случилось?
Высвобождение на рынке такси )
Детаксификация
Токсичные такси уходят, да )
а кто это сделал?
Да и хуй с ними. Поиск машины просто вечность может занимать.
Нет, не хуй с ними. Конкуренция всегда хорошо, а теперь Яндекс монополизирует рынок окончательно.
Плюс для таксистов это тоже проблема, все будет крутиться вокруг одной организации и их правил. Яндекс нередко отличается необоснованным снижением рейтинга водителей и даже блокировками, у людей всегда была альтернатива и они работали в Ситимобил. Теперь Яндекс будет на хую вертеть водителей ещё больше. И клиентов тоже.
клиенты начнут срываться на водителей, а водители будут срываться на клиентах, и вот тут начинается самое страшное
Ну в текущих реалиях, боюсь, это ждет все рынки, сначала останутся монополии, а потом они станут госмонополиями…
Так они эту конкуренцию и не выдержали. Причём давно.
Массового высвобождения не будет, твердо и четко.
Не помню уже по каким причинам, но в итоге не стал им пользоваться. Сильно дороже вроде получалось, чем в Убере. С Геттом такая же фигня, в итоге 99% пользуюсь Убером, иногда Яндексом, если Убер заглючит. Хоть это все и одна хуйня в общем то
Не сдавайся и попробуй такси Максим )
Хуясе, звучит интригующе
@Максоний хорош в езде, да
Машин больше нет? Не починишь? АХАХАХАХА
Детаксификация получилась
я так и не понял, их сбер в итоге купил что ли? Или они тупо уходят с рынка?
У Сбера что-то случилось, и он передумал покупать.
Дешевле закрыть, чем тащить этот кусок кала в свет.
F
Bruh
Хорош
То есть у прокатчиков самокатов были деньги на покупку сервиса такси? А продавцы поп-итов ВК выкупить не собираются?
Так и не зарегистрировался там. Ачивка.