Новости

Сервис такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля Статьи редакции

Изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK, говорит источник.

2246 просмотров

До этой даты приложение будет работать как обычно — пользователи смогут заказать такси, доставку, найти и арендовать электросамокаты, объявила компания. Водители-партнёры до 15 апреля 2022 года также смогут продолжить получать заказы в приложении «Ситистарт».

Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства, добавили в «Ситимобиле». По собственным данным, в компании работало 1500 человек.

«Ситимобил» объявил о закрытии 11 марта, но дату не называл. В компании объяснили, что это решение акционеров — «Сбера» и VK.

По словам источника vc.ru, сервис планировал выкупить «Сбер», но из-за начала «военной операции» обе экосистемы столкнулись с финансовыми проблемами, и все договорённости отменились. Он утверждает, что на закрытии сервиса настаивал VK. В «Ситимобиле» отказались прокомментировать эту информацию.

В конце марта другой источник vc.ru рассказал, что кикшеринг «Юрент» предложил «Сберу» и VK отдать ему такси-сервис (его самокаты есть в приложении «Ситимобила»). В «Сбере» тогда отказались от комментариев, в VK заявили, что не комментируют конкретные переговоры. Теперь собеседник лишь добавил, что «акционеры выбрали сценарий закрытия».

Сервис «Ситимобил» появился в 2007 году. В июле 2019 года VK и «Сбер» договорились о создании совместного предприятия на базе «Ситимобила» и Delivery Club. По собственным данным, за всё время пользователи совершили более 740 млн заказов. С момента запуска доставки в апреле 2020 года курьеры-партнёры выполнили более 8,2 млн заказов. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит работать.

#новости #ситимобил

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
Почтовый рак

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Деревенский динозавр

Высвобождение на рынке такси )

Ответить
Развернуть ветку
Почтовый рак

Детаксификация

Ответить
Развернуть ветку
Деревенский динозавр

Токсичные такси уходят, да )

Ответить
Развернуть ветку
Chef

а кто это сделал?

Ответить
Развернуть ветку
Грядущий будильник

Да и хуй с ними. Поиск машины просто вечность может занимать.

Ответить
Развернуть ветку
Любовный корабль

Нет, не хуй с ними. Конкуренция всегда хорошо, а теперь Яндекс монополизирует рынок окончательно.
Плюс для таксистов это тоже проблема, все будет крутиться вокруг одной организации и их правил. Яндекс нередко отличается необоснованным снижением рейтинга водителей и даже блокировками, у людей всегда была альтернатива и они работали в Ситимобил. Теперь Яндекс будет на хую вертеть водителей ещё больше. И клиентов тоже.

Ответить
Развернуть ветку
Борат Сагдиев

клиенты начнут срываться на водителей, а водители будут срываться на клиентах, и вот тут начинается самое страшное

Ответить
Развернуть ветку
0keanik

Ну в текущих реалиях, боюсь, это ждет все рынки, сначала останутся монополии, а потом они станут госмонополиями…

Ответить
Развернуть ветку
Грядущий будильник

Так они эту конкуренцию и не выдержали. Причём давно.

Ответить
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Массового высвобождения не будет, твердо и четко.

Ответить
Развернуть ветку
Da Luxe

Не помню уже по каким причинам, но в итоге не стал им пользоваться. Сильно дороже вроде получалось, чем в Убере. С Геттом такая же фигня, в итоге 99% пользуюсь Убером, иногда Яндексом, если Убер заглючит. Хоть это все и одна хуйня в общем то

Ответить
Развернуть ветку
Деревенский динозавр

Не сдавайся и попробуй такси Максим )

Ответить
Развернуть ветку
Da Luxe

Хуясе, звучит интригующе

Ответить
Развернуть ветку
Трагический татарин

@Максоний хорош в езде, да

Ответить
Развернуть ветку
УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Машин больше нет? Не починишь? АХАХАХАХА

Ответить
Развернуть ветку
Klshk

Детаксификация получилась

Ответить
Развернуть ветку
Гражданин концлагеря Путлера

я так и не понял, их сбер в итоге купил что ли? Или они тупо уходят с рынка?

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

У Сбера что-то случилось, и он передумал покупать.

Ответить
Развернуть ветку
p0st

Дешевле закрыть, чем тащить этот кусок кала в свет.

Ответить
Развернуть ветку
Архитектурный спрей

F

Ответить
Развернуть ветку
Эрик Картман

Bruh

Ответить
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Хорош

Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

То есть у прокатчиков самокатов были деньги на покупку сервиса такси? А продавцы поп-итов ВК выкупить не собираются?

Ответить
Развернуть ветку
Шоггот2

Так и не зарегистрировался там. Ачивка.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Мнения
Михаил Подивилов
Следственный комитет не нашёл признаков преступления в действиях В. В. Путина

Ранее я обращался в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой расследовать преступные действия В. В. Путина в отношении развязывания и ведения им агрессивной войны с Украиной.

Офтоп
Арестович
Видео с украинской беженкой, рассказывающей о зверствах «Азова», сняла ФСБ

Распространенное государственными СМИ видео, на котором беженка из охваченного войной Мариуполя рассказывает о зверствах полка «Азов», было разослано пресс-службой ФСБ с требованием не ссылаться на источник. После эвакуации в Россию девушку долго допрашивали и изучали ее телефон — больше недели она не могла связаться с семьей. Собеседник…

Новости
Пухлый Беляш
Елена Малышева покинула Россию и улетела в США

Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева улетела в США как минимум до сентября, сообщает портал Super.ru. Там её ждут дети и внуки

Twitter
Женя Мильковский @nerves_on
«В конфликте всегда виноваты оба!» от авторов - «бьет - значит любит»
Идите нахуй!!!!!
Комплексный кот
Кстати, я получил польскую визу

Теперь встречусь с Пан Дитковским.

Трудовой крюк
Сегодня кафешке годик

Как сейчас помню, ехал открывать с мандражом и страхом, а вдруг не получится? Вдруг мы ошиблись с местом или форматом? Открывались в пандемию, хаха, кто-то про неё помнит? Пол года наращивали оборот. Но вроде обошлось, получилось.

Мнения
Голубой рак
База от Арестовича (о коллективной ответственности россиян)

Коллективная ответственность — это подрыв основ европейской цивилизации. Не может быть никакой коллективной ответственности. <...> На государство Россию должна быть возложена ответственность — по частным и корпоративным искам.

Алексей Арестович
Советник президента Украины и просто крутой чувак

Установление конкретных виновных в войне — гораздо эффективнее, считает Арестович.

Мнения
Доверенное лицо Путина на выборах, оперная певица Анна Нетребко осудила «спецоперацию» на Украине Статьи редакции

Артистка возобновит свои выступления в Европе в конце мая.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Sh Ramazanov
А вы верите в астрономию?
Офтоп
УДАЛЕННЫЙ ОЛД
@zhgun
Больше статей
null