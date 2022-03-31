Совет блогеров при Совфеде потребовал от Meta $1 млрд компенсации из-за потери дохода после блокировки инстаграма Статьи редакции
Глава «Лиги безопасного интернета» предложила блогерам свою помощь.
Совет блогеров при Совфеде составил претензионное письмо в Meta* с требованием выплатить компенсацию в один миллиард долларов в пользу пользователей и предпринимателей, пострадавших от блокировки инстаграма* Роскомнадзором. Об этом сообщила на круглом столе в Общественной палате основатель совета Валерия Рытвина, пишут «Ведомости».
«Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понёсших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc.*», — отмечается в обращении. Также авторы письма требуют от Meta* публично принести извинения гражданам России.
По словам Рытвиной, если Meta* не выплатит компенсацию, совет подаст иск в суд — рассматриваются варианты подачи как в российский, так и американский. Размер суммы она объяснила тем, что столько же Meta* пообещала выплатить в феврале прошлого года в Австралии местным СМИ, чьи публикации удалили в фейсбуке.
Управляющий партнёр юридической компании ЭБР Александр Журавлёв считает, что у претензий российских блогеров верный адресат. Причиной блокировки инстаграма* и фейсбука* в России, как он отметил, стало «бездействие по удалению с указанных площадок деструктивного контента, в том числе экстремистского».
Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также уверена, что претензии блогеров должны быть направлены не к российским властям, а к самой Meta*. Возглавляемая ей организация готова оказать помощь в сопровождении таких исков.
21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией, а также запретил инстаграм* и фейсбук* на территории России. Такое решение приняли после того, как Facebook и Instagram разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
*компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана экстремистской
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Это какая-то шутка уже.
это кринж
"Совет блогеров при Совфеде" отличное название для команды квн
А иначе что? Заблокируют? Oh, wait
Запретят Цукербергу посещать кавказские санатории
Заблокируют Цукерберга в Россграмме
Блядь. Советов пидорасов. У Совфеда и требуйте.
Фейсбук и инсту заблочил Роскомнадзор, суд признал компанию экстремистской, но виновата Meta...
Л - ЛОГИКА
мы требуем, чтобы фейсбук заплатил компенсацию за блокировку фейсбука роскомнадзором
Я правильно понял, что они требуют денег НЕ с государства, которое заблокировало доступ, а с самой компании, которая давала им зарабатывать деньги..?
погоди, сейчас они всему покинувшему бизнесу выкатят выплачивать моральный ущерб)
да
Ага, я бы ещё понял если бы это был случай как с Upwork, который сам решил прекратить свою деятельность в России, но тут же обратное. А они уже придумали оправдание своей идиотской логике
если бы эти ресурсы удаляли неправомерный контент, то они не были бы заблокированы
Ожидание: $1 млрд
Реальность:
Как же заебали эти советы блогеров, лиги безопасных интернетов, сообщества 20летних ветеранов и прочий скам без цели
цель у них есть
скам без цели
цель пилить бюджет
ніхуя собі блять
Так и живём.
яка сумна новина
Тебя выгнали с работы, но мама обещает все решить
хотел написать - а хули не миллиард. А потом сморю - миллиард 😅
а хули не миллиард рублей?
Совет клоунов
Пущай на Украину в суд подают, из-за нее ведь всё началось.
Таким людям нужно подавать в суд на большой взрыв, после него ведь всё началось.
Обычная постановка на бабки от гопников. Ничего удивительного
Тут ТЖ заблокировали, блоггеры ТЖ могут требовать с комитета издержки, получается
да, давайте создавать коллективный иск
На этой блокировке тж я потерял потенциальный миллиард плюсов на сообщениях с херовыми шутками
Требую возмещения
Панорама сосёт жопу.
Аргументация — причинно-следственная связь - база
По сути с террористической организации пытаются получить компенсацию через суд. О дивный новый мир.
А потом их всех закроют как иноагентов. Бадум-тсс.
П.С. Кадр из одного из немногих нормальных аниме этого сезона. Именно нормальных, потому что хороших нет вообще((
Предлагаю всему миру подать иск на Россию за то, что они не продают там свои товары и несут убытки.
ДАЙ ДЕНЯК
Походу этих говноедов совет блогеров содержали за штрафы, которые теперь никто не будет платить.
ахахахахх
и рыбку съесть и на мет*у* присесть
Эти рогули в курсе что блокировку сделал "Роскомпозор", а не Meta?
Где все эти блохеры и ЛОМы когда оппозиционные интернет СМИ закрыли?
Сами заблокировали и требуют компенсацию ? По ходу крыша у населения течет массово
Совет блогеров при совфеде лолшто? Вы там совсем ебанулись?
Аргументация — причинно-следственная связь: если бы эти ресурсы удаляли неправомерный контент, то они не были бы
Окей, я тогда подаю иск на наше правительство, ведь если бы они не начали эту "спецоперацию", то PayPal бы не перестал выплачивать мне деньги, а значит я бы не потерял бы свой доход. Это же так работает, логично?
нет, см п.4 Закона о Крепостных
рытвина есть в миротворце?
Аргументация — причинно-следственная связь.
Очень опасный прецедент. Ведь такой связью можно и на следующий уровень причин и следствий выйти. А там и ещё на следующий...
Не туда вы воюете, долбанавты
Моржовий хуй вместо компенсаций.
От роскомнадзора ничего не хотят потребовать?
Извинись, Марк!
Феерический долбоебизм. "Совет блогеров", охереть просто.
Даже если абстрагироваться от маразматичности этих требований, то интересно вот это:
Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понёсших убытки
Каким образом, спрашивается, они бы рассчитывали кому сколько выплачивать?
ААХАХАХАХА!!!11
Новая стратегия пополнения российского бюджета в условиях отрицательного скачка российской экономики
1. Блокируем/запрещаем деятельность на территории РФ "вставить_имя"
2. От имени очередной кучки ручных сосалок подаем на "вставить_имя" иск в суд
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