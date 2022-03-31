Глава «Лиги безопасного интернета» предложила блогерам свою помощь.

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Совет блогеров при Совфеде составил претензионное письмо в Meta* с требованием выплатить компенсацию в один миллиард долларов в пользу пользователей и предпринимателей, пострадавших от блокировки инстаграма* Роскомнадзором. Об этом сообщила на круглом столе в Общественной палате основатель совета Валерия Рытвина, пишут «Ведомости».

«Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понёсших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc.*», — отмечается в обращении. Также авторы письма требуют от Meta* публично принести извинения гражданам России.

По словам Рытвиной, если Meta* не выплатит компенсацию, совет подаст иск в суд — рассматриваются варианты подачи как в российский, так и американский. Размер суммы она объяснила тем, что столько же Meta* пообещала выплатить в феврале прошлого года в Австралии местным СМИ, чьи публикации удалили в фейсбуке.

Управляющий партнёр юридической компании ЭБР Александр Журавлёв считает, что у претензий российских блогеров верный адресат. Причиной блокировки инстаграма* и фейсбука* в России, как он отметил, стало «бездействие по удалению с указанных площадок деструктивного контента, в том числе экстремистского».

Meta* будет надлежащим ответчиком в суде, если иск будет подан. Аргументация — причинно-следственная связь: если бы эти ресурсы удаляли неправомерный контент, то они не были бы заблокированы. Соответственно, из–за бездействий Meta* по выполнению требований Роскомнадзора соцсети были заблокированы. Александр Журавлёв юрист

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также уверена, что претензии блогеров должны быть направлены не к российским властям, а к самой Meta*. Возглавляемая ей организация готова оказать помощь в сопровождении таких исков.

21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией, а также запретил инстаграм* и фейсбук* на территории России. Такое решение приняли после того, как Facebook и Instagram разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.