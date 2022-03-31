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Совет блогеров при Совфеде потребовал от Meta $1 млрд компенсации из-за потери дохода после блокировки инстаграма Статьи редакции

Глава «Лиги безопасного интернета» предложила блогерам свою помощь.

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Совет блогеров при Совфеде составил претензионное письмо в Meta* с требованием выплатить компенсацию в один миллиард долларов в пользу пользователей и предпринимателей, пострадавших от блокировки инстаграма* Роскомнадзором. Об этом сообщила на круглом столе в Общественной палате основатель совета Валерия Рытвина, пишут «Ведомости».

«Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понёсших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc.*», — отмечается в обращении. Также авторы письма требуют от Meta* публично принести извинения гражданам России.

По словам Рытвиной, если Meta* не выплатит компенсацию, совет подаст иск в суд — рассматриваются варианты подачи как в российский, так и американский. Размер суммы она объяснила тем, что столько же Meta* пообещала выплатить в феврале прошлого года в Австралии местным СМИ, чьи публикации удалили в фейсбуке.

Управляющий партнёр юридической компании ЭБР Александр Журавлёв считает, что у претензий российских блогеров верный адресат. Причиной блокировки инстаграма* и фейсбука* в России, как он отметил, стало «бездействие по удалению с указанных площадок деструктивного контента, в том числе экстремистского».

Meta* будет надлежащим ответчиком в суде, если иск будет подан. Аргументация — причинно-следственная связь: если бы эти ресурсы удаляли неправомерный контент, то они не были бы заблокированы. Соответственно, из–за бездействий Meta* по выполнению требований Роскомнадзора соцсети были заблокированы.

Александр Журавлёв
юрист

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также уверена, что претензии блогеров должны быть направлены не к российским властям, а к самой Meta*. Возглавляемая ей организация готова оказать помощь в сопровождении таких исков.

21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией, а также запретил инстаграм* и фейсбук* на территории России. Такое решение приняли после того, как Facebook и Instagram разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

*компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана экстремистской

#новости #суды #блогеры #meta #блокировки

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62 комментария
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Это какая-то шутка уже.

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испанский смех

это кринж

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KZ Forever

"Совет блогеров при Совфеде" отличное название для команды квн

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Клаустрофоб в кубе

А иначе что? Заблокируют? Oh, wait

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Печальный Петя

Запретят Цукербергу посещать кавказские санатории

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KZ Forever

Заблокируют Цукерберга в Россграмме

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Грядущий будильник

Блядь. Советов пидорасов. У Совфеда и требуйте.

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Печальный Петя

Фейсбук и инсту заблочил Роскомнадзор, суд признал компанию экстремистской, но виновата Meta...

Л - ЛОГИКА

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3 комментария
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Холден Колфилд

мы требуем, чтобы фейсбук заплатил компенсацию за блокировку фейсбука роскомнадзором

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Людской чувак

Я правильно понял, что они требуют денег НЕ с государства, которое заблокировало доступ, а с самой компании, которая давала им зарабатывать деньги..?

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Alexander

погоди, сейчас они всему покинувшему бизнесу выкатят выплачивать моральный ущерб)

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испанский смех

да

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ＫＩＢØＵＮＥ

Ага, я бы ещё понял если бы это был случай как с Upwork, который сам решил прекратить свою деятельность в России, но тут же обратное. А они уже придумали оправдание своей идиотской логике
если бы эти ресурсы удаляли неправомерный контент, то они не были бы заблокированы

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Западный рубин

Ожидание: $1 млрд
Реальность:

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Немецкий единорожек88
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Bibba La Bibba

Как же заебали эти советы блогеров, лиги безопасных интернетов, сообщества 20летних ветеранов и прочий скам без цели

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Nick Rosenberg

цель у них есть

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КтоТы

скам без цели
 цель пилить бюджет

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dtisigxizzdidzi

ніхуя собі блять

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Заметный браслет

Так и живём.

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испанский смех

яка сумна новина

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Serge Shima

Тебя выгнали с работы, но мама обещает все решить

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Odhr

хотел написать - а хули не миллиард. А потом сморю - миллиард 😅

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испанский смех

а хули не миллиард рублей?

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Арсен Саакян

Совет клоунов

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Cecil Cooke

Пущай на Украину в суд подают, из-за нее ведь всё началось.

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Пятая Бензоколонна

Таким людям нужно подавать в суд на большой взрыв, после него ведь всё началось.

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1 комментарий
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Макс Хромов

Обычная постановка на бабки от гопников. Ничего удивительного

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Алексей Логачев

Тут ТЖ заблокировали, блоггеры ТЖ могут требовать с комитета издержки, получается

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испанский смех

да, давайте создавать коллективный иск

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Дмитрий Царь

На этой блокировке тж я потерял потенциальный миллиард плюсов на сообщениях с херовыми шутками
Требую возмещения

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ттт
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pashazaur

Панорама сосёт жопу.

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Печальный Петя
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Александр Авдеев

Аргументация — причинно-следственная связь - база

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Крайний фонарь

По сути с террористической организации пытаются получить компенсацию через суд. О дивный новый мир.

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shiny uncrn

А потом их всех закроют как иноагентов. Бадум-тсс.
П.С. Кадр из одного из немногих нормальных аниме этого сезона. Именно нормальных, потому что хороших нет вообще((

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Архитектурный щит
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kebety katma

Предлагаю всему миру подать иск на Россию за то, что они не продают там свои товары и несут убытки.

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Цветной Денис

ДАЙ ДЕНЯК

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Клаус Шульце

Походу этих говноедов совет блогеров содержали за штрафы, которые теперь никто не будет платить.

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Sulti

ахахахахх
и рыбку съесть и на мет*у* присесть

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Денис Онищенко

Эти рогули в курсе что блокировку сделал "Роскомпозор", а не Meta?
Где все эти блохеры и ЛОМы когда оппозиционные интернет СМИ закрыли?

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Вадим

Сами заблокировали и требуют компенсацию ? По ходу крыша у населения течет массово

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Joana Sinelli
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The_loopah

Совет блогеров при совфеде лолшто? Вы там совсем ебанулись?

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ＫＩＢØＵＮＥ

Аргументация — причинно-следственная связь: если бы эти ресурсы удаляли неправомерный контент, то они не были бы
 Окей, я тогда подаю иск на наше правительство, ведь если бы они не начали эту "спецоперацию", то PayPal бы не перестал выплачивать мне деньги, а значит я бы не потерял бы свой доход. Это же так работает, логично?

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Никого не спас

нет, см п.4 Закона о Крепостных

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испанский смех

рытвина есть в миротворце?

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Aлeкcaндр Блoxин

Аргументация — причинно-следственная связь.
 Очень опасный прецедент. Ведь такой связью можно и на следующий уровень причин и следствий выйти. А там и ещё на следующий...

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Заминусуй если сможешь
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Киевский хот-дог

Не туда вы воюете, долбанавты

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Станислав Вершилло

Моржовий хуй вместо компенсаций.

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Иван Иванов

От роскомнадзора ничего не хотят потребовать?

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RAA

Извинись, Марк!

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Дмитрий Чехов

Феерический долбоебизм. "Совет блогеров", охереть просто.
Даже если абстрагироваться от маразматичности этих требований, то интересно вот это:
Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понёсших убытки
 Каким образом, спрашивается, они бы рассчитывали кому сколько выплачивать?

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Южный торшер

ААХАХАХАХА!!!11

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Борат Сагдиев

Новая стратегия пополнения российского бюджета в условиях отрицательного скачка российской экономики

1. Блокируем/запрещаем деятельность на территории РФ "вставить_имя"
2. От имени очередной кучки ручных сосалок подаем на "вставить_имя" иск в суд
3.

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