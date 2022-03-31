Новости

Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами»: газ будут продавать только за рубли Статьи редакции

Западные страны должны будут открыть счета в российских банках.

Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» только в рублях. Об этом сообщает РБК.

Если покупатели не выполнят новые условия оплаты, это будет считаться неисполнением обязательств по контрактам, и действующие соглашения на поставку газа остановят. Платить в рублях нужно будет с 1 апреля. Для этого западным странам придётся открыть рублёвые счета в российских банках.

Разрешения на оплату газа без соблюдения расчёта в рублях будет выдавать специальная комиссия.

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Мнения за рубежом разделились: от готовности до заявления о «нарушении контрактов».

Материал обновлён 24 марта

#новости #путин #санкции

982 просмотров
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29 комментариев
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BaybA

То есть путин сам нарушает условия контракта, но при этом говорит, что если не заплатить в рублях, то это нарушит контракт(какой блять контракт в рублях??) и они могут изменить его в одностороннем порядке??? Лоооооол

Я надеюсь теперь всему миру понятно, что с россией вообще нельзя иметь дел. Их слова, их договоры и т.д никакой силы и гарантий не имеет. Это натурально государство гопник, которые с радостью наебут других, кинут, украдут и т.д.

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Arugin

Вопрос в том, что сделает ЕС сейчас, скуля отползет или с ноги втащит.

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BaybA

Я думаю после такого шантажа они поймут, что с рашкой нельзя по хорошему и пошлют их нахуй.

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Ім'я та По-батькові

О, ты недооцениваешь глубину жопы некоторых европейских стран

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Методический микроскоп

Не указ, а приговор

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Максим Энкель

Не приговор а выстрел в член.

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Arugin

Не выстрел в член, а выстрел в хуй.

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Bibba La Bibba

не выстрел в хуй а мужской минет

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Методический микроскоп

Не мужской минет, а аутофелляция

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Пынеходы злобно затоптали от игнорирования цивилизованного мира шизоидных позывов.

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Spok

Как я это вижу: у тебя уже все фишки на столе закончились, пора бы домой пойти и успокоиться, но ты ещё ставишь квартиру (где прописано 144 млн человек). А карта все не идёт и не идёт.

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Будулай

Кто олл-ин не ходил, тот жизни не видел, а тут уже фишара тильтанул

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Печальный Петя

Гопник нарушил контракт, Запад смело шлет его нахер

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IaroslavTuch

Почалося!!

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Joana Sinelli

Путин член не нужен уже, наверное.

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Alexander

- нет! ето тока за рубли!
- но у нас нет рублей!
- печаль! но ето тока за рубли!
- а доллары возьмете?
- давайте!

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kebety katma

То есть хочет обосраться уже официально.

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Егор Домовой

Штож , какое-то рублевание экономики происходит, господа

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Барбарис

Будут обменивать газ на бумажки?

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Денис Сенькин

бумага нынче не дешева

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Александр Авдеев

Ну хуже уже не будет. И тут бац!

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Будулай

Спасибо за активацию функции "ёбнем"

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Антон Гриценко

путин пошел нахуй

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Б-гдан Кравец

Если история циклична, то я ожидаю дворцового переворота

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IaroslavTuch

Мы может чего-то не знаем. Может есть какой-то секрет. Но на данный момент с теми активами что есть у РФ, в эту игру лучше не играть.

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Nikita Schmidt

Позже скажут, что это была первоапрельская шутка

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Fergut Negnelson

Где был рубль 8 лет?

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Arugin

Как в рф принимают подобные указы: https://youtu.be/dvYvQeNeq3A?t=27

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Тыква

Это по действующим контрактам теперь за рубли расчеты будут вестись?

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NightMare

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