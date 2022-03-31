Сегодня кафешке годик

Как сейчас помню, ехал открывать с мандражом и страхом, а вдруг не получится? Вдруг мы ошиблись с местом или форматом? Открывались в пандемию, хаха, кто-то про неё помнит? Пол года наращивали оборот. Но вроде обошлось, получилось.