Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами»: газ будут продавать только за рубли Статьи редакции
Западные страны должны будут открыть счета в российских банках.
Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» только в рублях. Об этом сообщает РБК.
Если покупатели не выполнят новые условия оплаты, это будет считаться неисполнением обязательств по контрактам, и действующие соглашения на поставку газа остановят. Платить в рублях нужно будет с 1 апреля. Для этого западным странам придётся открыть рублёвые счета в российских банках.
Разрешения на оплату газа без соблюдения расчёта в рублях будет выдавать специальная комиссия.
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То есть путин сам нарушает условия контракта, но при этом говорит, что если не заплатить в рублях, то это нарушит контракт(какой блять контракт в рублях??) и они могут изменить его в одностороннем порядке??? Лоооооол
Я надеюсь теперь всему миру понятно, что с россией вообще нельзя иметь дел. Их слова, их договоры и т.д никакой силы и гарантий не имеет. Это натурально государство гопник, которые с радостью наебут других, кинут, украдут и т.д.
Вопрос в том, что сделает ЕС сейчас, скуля отползет или с ноги втащит.
Я думаю после такого шантажа они поймут, что с рашкой нельзя по хорошему и пошлют их нахуй.
О, ты недооцениваешь глубину жопы некоторых европейских стран
Не указ, а приговор
Не приговор а выстрел в член.
Не выстрел в член, а выстрел в хуй.
не выстрел в хуй а мужской минет
Не мужской минет, а аутофелляция
Пынеходы злобно затоптали от игнорирования цивилизованного мира шизоидных позывов.
Как я это вижу: у тебя уже все фишки на столе закончились, пора бы домой пойти и успокоиться, но ты ещё ставишь квартиру (где прописано 144 млн человек). А карта все не идёт и не идёт.
Кто олл-ин не ходил, тот жизни не видел, а тут уже фишара тильтанул
Гопник нарушил контракт, Запад смело шлет его нахер
Почалося!!
Путин член не нужен уже, наверное.
- нет! ето тока за рубли!
- но у нас нет рублей!
- печаль! но ето тока за рубли!
- а доллары возьмете?
- давайте!
То есть хочет обосраться уже официально.
Штож , какое-то рублевание экономики происходит, господа
Будут обменивать газ на бумажки?
бумага нынче не дешева
Ну хуже уже не будет. И тут бац!
Спасибо за активацию функции "ёбнем"
путин пошел нахуй
Если история циклична, то я ожидаю дворцового переворота
Мы может чего-то не знаем. Может есть какой-то секрет. Но на данный момент с теми активами что есть у РФ, в эту игру лучше не играть.
Позже скажут, что это была первоапрельская шутка
Где был рубль 8 лет?
Как в рф принимают подобные указы: https://youtu.be/dvYvQeNeq3A?t=27
Это по действующим контрактам теперь за рубли расчеты будут вестись?