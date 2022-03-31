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США исключили из санкционного списка «Ozon банк», попавший туда по ошибке Статьи редакции

Месяц назад его посчитали аффилированным с «Совкомбанком».

  • США расширили список санкций — под них попали ещё 13 российских физлиц и 21 компания, среди которых «Т-Платформы», «Сертал», «Серния Инжиниринг» и другие.
  • Одновременно с этим из санкционного списка исключили «Ozon банк», который 24 февраля попал под санкции США из-за того, что регулятор посчитал его аффилированным с «Совкомбанком».
  • На следующий день компания подала апелляцию в американское управление по контролю за иностранными активами.
  • 16 марта Ozon зарегистрировал новый банк — «Еком банк». Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем его переименовал.

#новости #санкции

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1 комментарий
УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Быстро они исправили ошибку. Думал не менее года займёт оспаривание.

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Louis

Сидишь читаешь новости на Tj... Нихуя хорошего не происходит уже долгое время, тошно от этого... Депрессия не проходит...

Спускаешься в комменты, а там какой-нибудь чел из новости делает смешной мем) Улыбка натягивается на лице... Это надолго спасет... Так и держишься...

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