США исключили из санкционного списка «Ozon банк», попавший туда по ошибке Статьи редакции
Месяц назад его посчитали аффилированным с «Совкомбанком».
- США расширили список санкций — под них попали ещё 13 российских физлиц и 21 компания, среди которых «Т-Платформы», «Сертал», «Серния Инжиниринг» и другие.
- Одновременно с этим из санкционного списка исключили «Ozon банк», который 24 февраля попал под санкции США из-за того, что регулятор посчитал его аффилированным с «Совкомбанком».
- На следующий день компания подала апелляцию в американское управление по контролю за иностранными активами.
- 16 марта Ozon зарегистрировал новый банк — «Еком банк». Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем его переименовал.
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