Следственный комитет не нашёл признаков преступления в действиях В. В. Путина

Ранее я обращался в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой расследовать преступные действия В. В. Путина в отношении развязывания и ведения им агрессивной войны с Украиной.