Новости

Организатора «Артдокфеста» Виталия Манского облили краской у кинотеатра «Октябрь», где должен был пройти кинофестиваль Статьи редакции

Показы в рамках «Артдокфеста» так и не состоялись – примерно за полчаса до их начала в кинотеатре объявили массовую эвакуацию из-за сообщения о минировании здания.

Неизвестный бородатый мужчина у входа в кинотеатр «Октябрь» в Москве вылил на режиссёра Виталия Манского стакан красной краски. Он подошёл к режиссеру и спросил, почему отменили «Артдокфест», а затем предложил провести фестиваль на Донбассе, «где гибнут люди». Манский не ответил и попытался дистанцироваться от мужчины, после чего тот облил его краской.

Режиссёр прибыл в Москву, чтобы посетить показы в рамках фестиваля «Артдокфест». Однако показ фильма «Жизнь Иванны Яптунэ» в «Октябре» отменили из-за эвакуировали зрителей и сотрудников — кто-то сообщил о том, что в здании заложена бомба.

Осторожно, новости
На режиссёра Виталия Манского напали в Москве — его облили краской у кинотеатра «Октябрь».

Манский прибыл в столицу на показы в рамках фестиваля «Артдокфест».

Показы «Артдокфеста» срывались и ранее. В 2021 году в Петербурге они не состоялись, потому что Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, где проходил фестиваль. Ведомство заявило о нарушениях коронавирусных ограничений — в чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не узнали. Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

Виталий Манский известен своей критикой российской власти — в 2020 году он вышел с синими трусами к зданию ФСБ на Лубянке.

#новости #артдокфест

1470 просмотров
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13 комментариев
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Почтовый рак

предложил провести фестиваль на Донбассе, «где гибнут люди»

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Истинный файл

Товарища с краской наверняка ждёт повышение.

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Заметный браслет

Ваще ахуй, убежал и это уже такая норма для всех.

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Boris Gaykovich

Не стоит пытаться нести культуру обезьянам.

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Skomorokh

И просто оставлять их обезьянами без шансов на окультуривание? Не уверен, что Украине понравилось соседство с таковыми.

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Заметный браслет

Самое главное: неизвестный бородатый мужчина остался неизвестным бородатым мужчиной?

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Навальнята спасают Фермана

а ну ка быстро просвещаться, серость

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Грядущий будильник

Последнее дело трогать Манского. Уроды.

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Максим Энкель

"Неизвестный бородатый мужчина..."

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Владимир Горячев

Казалось бы, всем уже должно быть глубоко похуй на фоне текущих событий, даже идейным хунвейбинам, но тут видно, что трусы задели за живое. Не отпускает.

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Jag25

Мда уж, уровень интеллекта ФСБ - идиоты. Сами виноваты, что позволили ИТшникам работать и туда все умы ушли. Нужно было прикрыть лавочку еще 10 лет назад, уничтожить ИТ как класс ради кадров для ФСБ.

Это же вышел по сути пиар человек, к нему есть сочувствие. Кто вообще мог посчитать иначе? Надо либо жестко уничтожать, мешать деятельности, либо игнорировать.

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Игорь Херник

Да сука, уже почти час эта новость на главной и всё никак не могу заголовок правильно прочитать, а не как "Октоберфест"

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fkp 48

тупа черт блять, дождался, пока к нему развернутся спиной, и только тогда облил.

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Kim O'Ronen
Путинизм

После того, как узнал о том, что Южная Осетия желает стать субъектом РФ, а также, что Россия аккредитовал первого дипломата от Талибана, мне подумалось, что тем, кто придёт во власть после эры путинизма (ведь когда-нибудь этот день настанет), придётся разгребать за Солнцеликим всё то дерьмо, которое он наворотил десятилетиями, если не больше.…

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Елена @yakovleva50e
Беларуские партизаны перевернули поезд с российской военной техникой.
Зенон Китайский
Наблюдаем за российским ТВ

Ой, что я вчера видел! Первый канал показал спаленный дотла Мариуполь, где кое-где остались торчать недобитые церквушки. Первый канал обрадовался, запрыгал, стал кричать "Бог существует!", "Мы русские, с нами бог!". Я уже все повидал, но тут поперхнулся пультом от телевизора. Это не бог существует, а тяжелые наркотики.

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Попонька с приключениями @ponaehala
Бойцам, пострадавшим в результате «спецоперации» в Украине , стали отказывать в материальных выплатах, из за отсутствия документов подтверждающих пребывание там. Фактически они находились на учениях.
Резюмирую:
Вас снова поимели. Будете дальше верить лжецам, будут и дальше иметь.
Мнения
Михаил Подивилов
Следственный комитет не нашёл признаков преступления в действиях В. В. Путина

Ранее я обращался в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой расследовать преступные действия В. В. Путина в отношении развязывания и ведения им агрессивной войны с Украиной.

Louis

Сидишь читаешь новости на Tj... Нихуя хорошего не происходит уже долгое время, тошно от этого... Депрессия не проходит...

Спускаешься в комменты, а там какой-нибудь чел из новости делает смешной мем) Улыбка натягивается на лице... Это надолго спасет... Так и держишься...

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