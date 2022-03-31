Показы в рамках «Артдокфеста» так и не состоялись – примерно за полчаса до их начала в кинотеатре объявили массовую эвакуацию из-за сообщения о минировании здания.

Неизвестный бородатый мужчина у входа в кинотеатр «Октябрь» в Москве вылил на режиссёра Виталия Манского стакан красной краски. Он подошёл к режиссеру и спросил, почему отменили «Артдокфест», а затем предложил провести фестиваль на Донбассе, «где гибнут люди». Манский не ответил и попытался дистанцироваться от мужчины, после чего тот облил его краской.

Режиссёр прибыл в Москву, чтобы посетить показы в рамках фестиваля «Артдокфест». Однако показ фильма «Жизнь Иванны Яптунэ» в «Октябре» отменили из-за эвакуировали зрителей и сотрудников — кто-то сообщил о том, что в здании заложена бомба.

Осторожно, новости На режиссёра Виталия Манского напали в Москве — его облили краской у кинотеатра «Октябрь».



Манский прибыл в столицу на показы в рамках фестиваля «Артдокфест».

Показы «Артдокфеста» срывались и ранее. В 2021 году в Петербурге они не состоялись, потому что Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, где проходил фестиваль. Ведомство заявило о нарушениях коронавирусных ограничений — в чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не узнали. Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

Виталий Манский известен своей критикой российской власти — в 2020 году он вышел с синими трусами к зданию ФСБ на Лубянке.