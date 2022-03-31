Организатора «Артдокфеста» Виталия Манского облили краской у кинотеатра «Октябрь», где должен был пройти кинофестиваль Статьи редакции
Показы в рамках «Артдокфеста» так и не состоялись – примерно за полчаса до их начала в кинотеатре объявили массовую эвакуацию из-за сообщения о минировании здания.
Неизвестный бородатый мужчина у входа в кинотеатр «Октябрь» в Москве вылил на режиссёра Виталия Манского стакан красной краски. Он подошёл к режиссеру и спросил, почему отменили «Артдокфест», а затем предложил провести фестиваль на Донбассе, «где гибнут люди». Манский не ответил и попытался дистанцироваться от мужчины, после чего тот облил его краской.
Режиссёр прибыл в Москву, чтобы посетить показы в рамках фестиваля «Артдокфест». Однако показ фильма «Жизнь Иванны Яптунэ» в «Октябре» отменили из-за эвакуировали зрителей и сотрудников — кто-то сообщил о том, что в здании заложена бомба.
Показы «Артдокфеста» срывались и ранее. В 2021 году в Петербурге они не состоялись, потому что Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, где проходил фестиваль. Ведомство заявило о нарушениях коронавирусных ограничений — в чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не узнали. Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».
Виталий Манский известен своей критикой российской власти — в 2020 году он вышел с синими трусами к зданию ФСБ на Лубянке.
После того, как узнал о том, что Южная Осетия желает стать субъектом РФ, а также, что Россия аккредитовал первого дипломата от Талибана, мне подумалось, что тем, кто придёт во власть после эры путинизма (ведь когда-нибудь этот день настанет), придётся разгребать за Солнцеликим всё то дерьмо, которое он наворотил десятилетиями, если не больше.…
Ой, что я вчера видел! Первый канал показал спаленный дотла Мариуполь, где кое-где остались торчать недобитые церквушки. Первый канал обрадовался, запрыгал, стал кричать "Бог существует!", "Мы русские, с нами бог!". Я уже все повидал, но тут поперхнулся пультом от телевизора. Это не бог существует, а тяжелые наркотики.
А что случилось?
Глава «Лиги безопасного интернета» предложила блогерам свою помощь.
Испытательный самолёт пролетел около трёх часов с одним из четырех двигателей, работающим на 100% экологичном авиационном топливе.
предложил провести фестиваль на Донбассе, «где гибнут люди»
Товарища с краской наверняка ждёт повышение.
Ваще ахуй, убежал и это уже такая норма для всех.
Не стоит пытаться нести культуру обезьянам.
И просто оставлять их обезьянами без шансов на окультуривание? Не уверен, что Украине понравилось соседство с таковыми.
Самое главное: неизвестный бородатый мужчина остался неизвестным бородатым мужчиной?
а ну ка быстро просвещаться, серость
Последнее дело трогать Манского. Уроды.
"Неизвестный бородатый мужчина..."
Казалось бы, всем уже должно быть глубоко похуй на фоне текущих событий, даже идейным хунвейбинам, но тут видно, что трусы задели за живое. Не отпускает.
Мда уж, уровень интеллекта ФСБ - идиоты. Сами виноваты, что позволили ИТшникам работать и туда все умы ушли. Нужно было прикрыть лавочку еще 10 лет назад, уничтожить ИТ как класс ради кадров для ФСБ.
Это же вышел по сути пиар человек, к нему есть сочувствие. Кто вообще мог посчитать иначе? Надо либо жестко уничтожать, мешать деятельности, либо игнорировать.
Да сука, уже почти час эта новость на главной и всё никак не могу заголовок правильно прочитать, а не как "Октоберфест"
тупа черт блять, дождался, пока к нему развернутся спиной, и только тогда облил.