Эстония запретила «Яндекс.Такси» из-за инициативы российского правительства о передаче данных клиентов в ФСБ Статьи редакции
Санкции вступят в силу 11 апреля.
Правительство Эстонии утвердило санкции в отношении «Яндекса», запретив деятельность «Яндекс.Такси» на территории страны.
- С 11 апреля российской компании нельзя будет возить пассажиров и оказывать посреднические услуги «прямо или косвенно.
- Эстонским водителям и таксопаркам запрещается пользоваться приложением «Яндекса» (Yandex Pro) и выполнять заказы с его помощью.
- Провайдеров обязуют заблокировать доступ к сайтам и приложениям, связанным с «Яндексом» (Yandex Go и Yandex Pro). Эстония также настаивает, что Google Play и App Store «должны ограничить загрузку» приложения и возможность его обновлений.
Премьер-министр Кая Каллас объяснила санкции против «Яндекса» защитой безопасности страны и персональных данных её жителей. «Запрет деятельности „Яндекса“ — это сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против „Яндекса“», — заявила она.
Правительство Эстонии указывает, что причиной введения санкций стало «недавнее решение России, согласно которому „Яндекс“ должен передавать собранные им персональные данные местной спецслужбе». Инициатором предложения стал министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андрес Сутт.
31 марта, когда правительство Эстонии ещё не утвердило санкции, представители «Яндекса» заявили, что «удивлены заявлению властей». Компания подчеркнула, что на протяжении четырёх лет работы в стране «находилась на связи» с местными властями и ни разу не сталкивалась с претензиями.
Инициатива министерства транспорта России пока не стала законом. Ведомство предлагает обязать агрегаторы такси и таксопарки предоставлять ФСБ «автоматизированный удалённый доступ» к своим информационным системам и данным.
21 марта власти Латвии запретили работу Yandex Go в стране из-за хранения данных в России. В «Яндексе» сообщали, что не согласны с блокировкой и будут её оспаривать, а данные пользователей Латвии хранятся в строгом соответствии с нормами ЕС и GDPR.
После того, как узнал о том, что Южная Осетия желает стать субъектом РФ, а также, что Россия аккредитовал первого дипломата от Талибана, мне подумалось, что тем, кто придёт во власть после эры путинизма (ведь когда-нибудь этот день настанет), придётся разгребать за Солнцеликим всё то дерьмо, которое он наворотил десятилетиями, если не больше.…
Показы в рамках «Артдокфеста» так и не состоялись – примерно за полчаса до их начала в кинотеатре объявили массовую эвакуацию из-за сообщения о минировании здания.
Испытательный самолёт пролетел около трёх часов с одним из четырех двигателей, работающим на 100% экологичном авиационном топливе.
А что случилось?
яндекс хотел стать снгшным гуглом, а получилось фсбшной помойкой
Они имели все шансы, не будь у нас гбшное государство. Очень обидно на самом деле.
Это Россия
always has been
Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности
Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом о безопасности, доступности, целостности обработки и конфиденциальности данных SOC2/3.
«Яндекс»
https://tjournal.ru/internet/570552-karta-utekshih-dannyh-yandeks-edy-klienty-nahodyat-sebya-ishchut-zakazy-iz-neobychnyh-mest-i-gotovyat-kollektivnyy-isk
Как это произошло? Мы очень удивлены! Вы не понимаете, это другое! У нас работают лучше специалисты, которые получают зарплаты нашими же акциями!
Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности
F
ну правильно, это прямое нарушение закона о защите личных данных