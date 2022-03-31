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Эстония запретила «Яндекс.Такси» из-за инициативы российского правительства о передаче данных клиентов в ФСБ Статьи редакции

Санкции вступят в силу 11 апреля.

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«Яндекс.Такси» в Эстонии. Фото Jaanus Lensment 

Правительство Эстонии утвердило санкции в отношении «Яндекса», запретив деятельность «Яндекс.Такси» на территории страны.

  • С 11 апреля российской компании нельзя будет возить пассажиров и оказывать посреднические услуги «прямо или косвенно.
  • Эстонским водителям и таксопаркам запрещается пользоваться приложением «Яндекса» (Yandex Pro) и выполнять заказы с его помощью.
  • Провайдеров обязуют заблокировать доступ к сайтам и приложениям, связанным с «Яндексом» (Yandex Go и Yandex Pro). Эстония также настаивает, что Google Play и App Store «должны ограничить загрузку» приложения и возможность его обновлений.

Премьер-министр Кая Каллас объяснила санкции против «Яндекса» защитой безопасности страны и персональных данных её жителей. «Запрет деятельности „Яндекса“ — это сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против „Яндекса“», — заявила она.

Правительство Эстонии указывает, что причиной введения санкций стало «недавнее решение России, согласно которому „Яндекс“ должен передавать собранные им персональные данные местной спецслужбе». Инициатором предложения стал министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андрес Сутт.

Для использования приложения «Яндекса» необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут использоваться в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьёзная угроза безопасности Эстонии.

Андрес Сутт
министр предпринимательства и информационных технологий

31 марта, когда правительство Эстонии ещё не утвердило санкции, представители «Яндекса» заявили, что «удивлены заявлению властей». Компания подчеркнула, что на протяжении четырёх лет работы в стране «находилась на связи» с местными властями и ни разу не сталкивалась с претензиями.

Российский законопроект, о котором идёт речь, не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. Даже если его примут в таком виде в России, то он будет распространяться только на российское юрлицо и данные, связанные с российскими поездками.

Приложением Yandex Go в Эстонии и многих других странах управляет другая компания — Yandex.Taxi BV, которая зарегистрирована в Нидерландах и строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии.

Как и раньше, данные, связанные с работой сервиса за пределами России, могут быть запрошены исключительно через официальный запрос властей Нидерландов к Yandex.Taxi BV и только в рамках установленных международных процедур, например, с привлечением Интерпола.

Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчётом о безопасности, доступности, целостности обработки и конфиденциальности данных SOC2/3.

«Яндекс»

Инициатива министерства транспорта России пока не стала законом. Ведомство предлагает обязать агрегаторы такси и таксопарки предоставлять ФСБ «автоматизированный удалённый доступ» к своим информационным системам и данным.

Новости
Минтранс предложил передавать данные агрегаторов такси в ФСБ Статьи редакции

Ведомство также предлагает ограничить число такси для каждого региона и ввести минимальный тариф за перевозку.

21 марта власти Латвии запретили работу Yandex Go в стране из-за хранения данных в России. В «Яндексе» сообщали, что не согласны с блокировкой и будут её оспаривать, а данные пользователей Латвии хранятся в строгом соответствии с нормами ЕС и GDPR.

#новости #яндекс #яндекстакси #санкции #эстония

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11 комментариев
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Blessed

яндекс хотел стать снгшным гуглом, а получилось фсбшной помойкой

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bulochka

Они имели все шансы, не будь у нас гбшное государство. Очень обидно на самом деле.

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Архитектурный спрей

Это Россия

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Острый спрей

always has been

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Грядущий будильник

Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности

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Солнечный колос

Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом о безопасности, доступности, целостности обработки и конфиденциальности данных SOC2/3.
 «Яндекс»
 https://tjournal.ru/internet/570552-karta-utekshih-dannyh-yandeks-edy-klienty-nahodyat-sebya-ishchut-zakazy-iz-neobychnyh-mest-i-gotovyat-kollektivnyy-isk

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Gre Li

Как это произошло? Мы очень удивлены! Вы не понимаете, это другое! У нас работают лучше специалисты, которые получают зарплаты нашими же акциями!

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ттт

Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности

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Архитектурный спрей

F

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Архитектурный щит

ну правильно, это прямое нарушение закона о защите личных данных

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Никто
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markestores
И снова третье сентября
Миша Ильин @m_for_mixacb
Бля)))))
Kim O'Ronen
Путинизм

После того, как узнал о том, что Южная Осетия желает стать субъектом РФ, а также, что Россия аккредитовал первого дипломата от Талибана, мне подумалось, что тем, кто придёт во власть после эры путинизма (ведь когда-нибудь этот день настанет), придётся разгребать за Солнцеликим всё то дерьмо, которое он наворотил десятилетиями, если не больше.…

Louis

Сидишь читаешь новости на Tj... Нихуя хорошего не происходит уже долгое время, тошно от этого... Депрессия не проходит...

Спускаешься в комменты, а там какой-нибудь чел из новости делает смешной мем) Улыбка натягивается на лице... Это надолго спасет... Так и держишься...

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the KO3AK
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Gruz🎃v🎃i_P🎃rt @Gruzovoi3
Exactly
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Елена @yakovleva50e
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