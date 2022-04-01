Оказалась, широко гуляющий по интернету скан о коррумпированом чиновнике Путине — совершенно реальный.



Мегаполис-экспресс,92 год. Этот скан 15 лет назад журналист Барабанов сделал, но где-то в архивах до сих пор водится и оригинал (картинка 2 — РГБ в Химках).

[{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f8f09e4d-3d61-5279-86fa-f5e21bd036bb\/","width":1080,"height":1161}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/61214a93-9115-5701-ab79-6b7e9f657990\/","width":700,"height":933}}}]