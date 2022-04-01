Обязательное подключение к российскому аналогу Apple Pay отложили на три месяца. Банки не успевают запуститься в срок Статьи редакции
ЦБ пообещал, что не будет штрафовать банки до 1 июля.
- Центробанк разрешил банкам подключиться к приложению «СБПэй» не до 1 апреля, а до 1 июля. До этого момента к ним не будут применять штрафных мер. Об этом говорится в информационном письме Банка России, которое появилось 31 марта.
- Автором приложения «СБПэй» выступает оператор системы «Мир» — «Национальная система платёжных карт». Вопрос о подключении «СБПэй», которое позволяет оплачивать покупки с телефона, остро встал после приостановки работы Apple Pay и Google Play в России.
- Как указывает РБК, на текущий момент только один из 13 системно значимых банков предоставил своим клиентам возможность пользоваться «СБПэй» — это Московский кредитный банк. Также сервис внедрил «Русский стандарт», «Абсолют банк», «Экспобанк» и некоторые другие банки. По последним данным, в перечне подключённых финансовых организаций, доступном в приложении СБП, находилось 54 банка. Среди них не было, например, «Сбера», Альфа-банка» , «Тинькофф Банка», «Райффайзенбанка» и «Открытия».
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Это ни разу не аналог зарубежных пеев.
Потому что будет тупо выполняться перевод с российской карты по Системе Быстрых Платежей. По QR коду. Потом обещают прикрутить NFC. Но эта оплата - тупо перевод, То есть, только с дебетовых карт. Кредитки в пролёте (ибо будет комиссия за снятие нала, а не оплата товаров и услуг). Плюс, есть у банков лимиты на СБП (обычно 100 тыс в месяц). И не будет никакого кэшбека, разумеется
Будет так, как скажет ЦБ. Запретят банкам комиссии брать - значит не будет комиссий. Лицензию никто терять не захочет.
нет, коимссию по кредиткам ни один ЦБ не отменит. Повторяю: это ПЕРВОД денежных средств. Со всеми вытекающими.
Ты так хорошо знаешь механику перевода по СБП? Если у технологии есть возможность отправлять какую-то информацию и фильтровать переводы и платежи, то все возможно.
ЦБ сделает так как захочет. У частных банков нет никакой возможности воспрепятствовать его решениям.
Учитывая то, что операции проходят через МИР, то ЦБ может подобные операции чем угодно сделать, в том числе и покупками.
Порешают этот вопросик, не переживайте
Ой, а что такое?
Какой смысл в этом? Фишка Эпла или Гугла в том, что ими платить можно везде и всюду было. Нахуя мне этот СБПэй, если я не смогу им оплатить половину нормальных сервисов?
Возможно позже прикрутят нфс-платежи. Пока да, генерация куаркода и по факту перевод по СБП, видимо.
nfc тоже мало будет.
гпей и эпей глубоко интегрированы в ОС и браузеры.
я бы не торопился свои карты подключать к этому сервису, мало ли куда они утекут потом. уж лучше карту из бумажника достану
там будет не оплата с карты, а перевод со счёта карты. данные карты не надо будет привязывать
СБП по номеру телефона работает, так что там уже все подключено.
Ты деньги переводил когда-нибудь по СБП? Вот так и будет здесь
"дайте денег, а то закончились"
Я нихуя не удивлён. Глядишь к концу года сделают.
Правильно, через три месяца не будет банковской системы
будем монетами платить :)
Червонцами
Сроки изначально абсолютно нереальные были, особенно учитывая то, что сейчас банки больше на СПФС сфокусированы чтобы хоть как-то платежи в случае отключения Swift проводить. Это куда больнее для всех будет чем ходить с картами
Ничего не понимаю, существует же давно Mir Pay. Для чего этот новый делали и почему не на старом акцент?
Блядь, ну за что ни возьмутся...
Автором приложения «СБПэй» выступает оператор системы «Мир» — «Национальная система платёжных карт»
Бальзам на души патриотов
Готов продать им свой вариант логотипа