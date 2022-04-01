Новости

Минцифры предложило ИТ-сообществу финансовую поддержку «белых» хакеров. В России готовят сервисы-аналоги HackerOne Статьи редакции

Правительство продолжает искать способы сохранить айтишников в России на фоне конфликта на Украине и его последствий.

865 просмотров

Минцифры заявило о готовности поддержать «белых» или «этичных» хакеров, которые тестируют ресурсы на предмет уязвимостей и за вознаграждение помогают разработчикам в безопасности их продуктов.

Предлагается:

  • распространить льготы и меры поддержки Минцифры на «деятельность в области защиты информации» (ОКВЭД 74.90.9);
  • ввести прямую финансовую поддержку на проведение пентестов (анализов системы на наличие уязвимостей) и Bug Bounty (выплаты вознаграждений).

Крупным компаниям предлагается протестировать технологию и механику внедрения данных инициатив. Министерство готово софинансировать пилотные проекты.

Министерство подчеркивает, что всецело поддерживает фактический переход к реальному тестированию и выявлению уязвимостей.

Минцифры

В начале марта главная платформа по поиску уязвимостей, американская HackerOne отключила пользователей из «зон санкций», в том числе из России и Белоруссии, прекратив выплаты. Российские компании, в том числе «Яндекс», VK и «Тинькофф Банк» предлагали вознаграждения именно через HackerOne.

На текущий момент в России нет полноценных аналогов таких агрегаторов как HackerOne. «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник рассказал, что «Яндекс» полностью перешёл на собственный сервис «Охота за ошибками».

Сейчас в России планируется запуск двух платформ-аналогов HackerOne. «Киберполигон» намерен представить её в апреле, а Positive Technologies — в мае 2022 года.

#новости #уязвимости #минцифры #хакеры

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
Людской фонарь

Сотрудничество с государством должно быть позорным.

Ответить
Развернуть ветку
Кенгуруджекпотт

Зависит от государства

Ответить
Развернуть ветку
Лесной микроскоп

Российским и Белорусским государствами

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

в принципиальном плане с любым

Ответить
Развернуть ветку
Лесной микроскоп

Лично я не вижу смысла вредить государственным ресурсам демократических стран, где работают общественные и гражданские институты. Наоборот, таким странам надо помогать развивать инфраструктуру

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

не надо вредить , надо не давать им расширять полномочия больше чем полагается.

Ответить
Развернуть ветку
Лесной микроскоп

При чём тут полномочия и помощь в сохранении IT инфраструктуры? Полномочия регулируются законом и конституцией, а не IT ресурсами.

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

угу

Ответить
Развернуть ветку
Кенгуруджекпотт

Скандинавские страны, Япония, Канада

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

да хоть Нарния и Империя Райских островов. Государство это всегда про ограничение прав и контроль

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

в Канаде Трюдо захотел и отпиздил неугодных и хуле ты ему сделаешь

Ответить
Развернуть ветку
Русский Мирный Корабль

Эммм, на следующих выборах не проголосуешь за него? будешь донатить деньги его оппонентам, ходить по домам соседей и агитировать их не голосовать за него?

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

извини я из россии я не понимаю как это проголосовать

Ответить
Развернуть ветку
Русский Мирный Корабль

да я тоже только на картинках видел

Ответить
Развернуть ветку
Кенгуруджекпотт

Ты песиммист

Ответить
Развернуть ветку
Людской фонарь

Тут я о России, да. В контексте новости.

Ответить
Развернуть ветку
*

А когда посчитают, сколько им отдавать — посадят? 🫡

p.s.
Кстати, сама инициатива — хороший способ найти оставшиеся в стране ценные кадры.

Ответить
Развернуть ветку
Людской фонарь

На цепь и заставят работать за еду в миске.

Ответить
Развернуть ветку
Подземный цвет

за еду в минске

Ответить
Развернуть ветку
Людской фонарь

@Клуб любителей картошечки вы об этом что-то знаете??

Ответить
Развернуть ветку
Первичный бокал

Как айтишник заявляю: остановите деда, мне больше ничего не нужно для счастья

Ответить
Развернуть ветку
Подземный цвет

будешь искать уязвимость, а найдешь уголовку

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Они думают что white-хатам заняться видимо нечем, кроме как тестировать 1С-Битрикс

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

яндекс еда и без поддержки справляется

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

чем поддержать, посадками?

Ответить
Развернуть ветку
Интеллигентный фитиль

будут такими же рукожопыми как армия?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Ответить
Развернуть ветку
Hz hz

Глядя на утечки Яндекса и полную потерю всей информации авиации - обанкротятся на выплатах за каждую уязвимость

Ответить
Развернуть ветку
Интеллигентный хичхакер

Правительство продолжает искать способы сохранить айтишников в России
Смешно и грустно

Ответить
Развернуть ветку
TJaba

Минцифры предложило ИТ-сообществу финансовую поддержку «белых» хакеров.
 Но зачем? Мне за рубежом больше платят

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
1pizdyai
🤷🏼‍♂️

Худ. Adeliadeliadelia

rikzy
Сегодняшнее видеообращение Путина

⚡Война в Украине идёт ровно 34 дня. Президент РФ В. В. Путин решил, что больше нет смысла пытаться завоевать Украину. Чтобы узнать больше информации по этой теме, ищите в интернете "Putin rule 34".

Новости
Золотой эчпочмак

‼Пожар на нефтебазе Белгорода произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте -- губернатор

Тяжелый турник
Кинориум @kinorium
Список «Люди / Не люди» – https://human-nonhuman.info/

Сайт сделал бывший гендиректор Кинопоиска, чтобы народ запомнил русских звёзд, которые поддержали войну в Украине.
Twitter
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
Оказалась, широко гуляющий по интернету скан о коррумпированом чиновнике Путине — совершенно реальный.

Мегаполис-экспресс,92 год. Этот скан 15 лет назад журналист Барабанов сделал, но где-то в архивах до сих пор водится и оригинал (картинка 2 — РГБ в Химках).
Офтоп
fdffd fdffd
Знаменитая итальянская фреска 14 века.Снова актуальна
Twitter
Ilya Klishin @Vorewig
Да блядь. Лучше бы я про биткойны угадал ей-богу
Новости
BonaMors
В Белгороде загорелась нефтебаза

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Белгород находится на границе с Украиной возле Харькова, который все еще под обстрелом российских войск.

Одно из многочисленных видео пожара на просторах YouTube от местных жителей
Офтоп
Ученый турник
Пишут что взорвали нефтебазу Роснефти

В связи с этим у меня просьба.

Интернет
Православный утюг
«Проект» выпустил расследование о состоянии здоровья Путина и врачах в его окружении

Среди них — хирург-онколог Евгений Селиванов, а также лоры и нейрохирурги. Утверждается, что они долгое время сопровождали президента в поездках.

Больше статей
null