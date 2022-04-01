Минцифры предложило ИТ-сообществу финансовую поддержку «белых» хакеров. В России готовят сервисы-аналоги HackerOne Статьи редакции
Правительство продолжает искать способы сохранить айтишников в России на фоне конфликта на Украине и его последствий.
Минцифры заявило о готовности поддержать «белых» или «этичных» хакеров, которые тестируют ресурсы на предмет уязвимостей и за вознаграждение помогают разработчикам в безопасности их продуктов.
Предлагается:
- распространить льготы и меры поддержки Минцифры на «деятельность в области защиты информации» (ОКВЭД 74.90.9);
- ввести прямую финансовую поддержку на проведение пентестов (анализов системы на наличие уязвимостей) и Bug Bounty (выплаты вознаграждений).
В начале марта главная платформа по поиску уязвимостей, американская HackerOne отключила пользователей из «зон санкций», в том числе из России и Белоруссии, прекратив выплаты. Российские компании, в том числе «Яндекс», VK и «Тинькофф Банк» предлагали вознаграждения именно через HackerOne.
На текущий момент в России нет полноценных аналогов таких агрегаторов как HackerOne. «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник рассказал, что «Яндекс» полностью перешёл на собственный сервис «Охота за ошибками».
Сейчас в России планируется запуск двух платформ-аналогов HackerOne. «Киберполигон» намерен представить её в апреле, а Positive Technologies — в мае 2022 года.
Сотрудничество с государством должно быть позорным.
Зависит от государства
Российским и Белорусским государствами
в принципиальном плане с любым
Лично я не вижу смысла вредить государственным ресурсам демократических стран, где работают общественные и гражданские институты. Наоборот, таким странам надо помогать развивать инфраструктуру
не надо вредить , надо не давать им расширять полномочия больше чем полагается.
При чём тут полномочия и помощь в сохранении IT инфраструктуры? Полномочия регулируются законом и конституцией, а не IT ресурсами.
угу
Скандинавские страны, Япония, Канада
да хоть Нарния и Империя Райских островов. Государство это всегда про ограничение прав и контроль
в Канаде Трюдо захотел и отпиздил неугодных и хуле ты ему сделаешь
Эммм, на следующих выборах не проголосуешь за него? будешь донатить деньги его оппонентам, ходить по домам соседей и агитировать их не голосовать за него?
извини я из россии я не понимаю как это проголосовать
да я тоже только на картинках видел
Ты песиммист
Тут я о России, да. В контексте новости.
А когда посчитают, сколько им отдавать — посадят? 🫡
p.s.
Кстати, сама инициатива — хороший способ найти оставшиеся в стране ценные кадры.
На цепь и заставят работать за еду в миске.
за еду в минске
@Клуб любителей картошечки вы об этом что-то знаете??
Как айтишник заявляю: остановите деда, мне больше ничего не нужно для счастья
будешь искать уязвимость, а найдешь уголовку
Они думают что white-хатам заняться видимо нечем, кроме как тестировать 1С-Битрикс
яндекс еда и без поддержки справляется
чем поддержать, посадками?
будут такими же рукожопыми как армия?
Глядя на утечки Яндекса и полную потерю всей информации авиации - обанкротятся на выплатах за каждую уязвимость
Правительство продолжает искать способы сохранить айтишников в России
Смешно и грустно
Минцифры предложило ИТ-сообществу финансовую поддержку «белых» хакеров.
Но зачем? Мне за рубежом больше платят