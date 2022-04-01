Это второе происшествие в области, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ: до этого произошла серия взрывов.

{"id":578263,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":578263,"gtm":null} 6015 просмотров Слушать

Утром 1 апреля в Белгороде, который находится в 40 километрах от границы с Украиной, произошёл пожар на нефтебазе, принадлежащей «Роснефти». Об этом сообщило МЧС. Погибших, по данным ведомства, нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках нефтебазы: сейчас их жизни ничего не угрожает. Глава региона заявил, что по объекту нанесли удар с двух вертолётов Вооружённых сил Украины. Киев пока это никак не комментировал.

Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место. Жителей выше перечисленных улиц временно размещаем в «Белгород Арене». После того, как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой. Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

29 марта на территории Белгорода и Белгородского района уже слышали взрывы в районе села Красный Октябрь. Губернатор назвал произошедшее «инцидентом», заявил, что разрушений в посёлке нет и пообещал рассказать о причинах произошедшего «после всех проведённых следственных мероприятий».

Жесть Белгород Ещё кадры взрывов.

Ждём официальную информацию.

Источник ТАСС сообщил, что взрывы произошли во временном военном городке: на территорию «попал снаряд», после чего ранения получили четверо сотрудников силовых структур. Обстрел велся с украинской стороны, добавил он.

23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о якобы прилетевшем со стороны Украины снаряде в селе Журавлёвка. По словам чиновника, выстрелом повредило один из домов. «Есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь», — писал он.

[{"title":"\u0421\u0435\u043b\u043e \u0416\u0443\u0440\u0430\u0432\u043b\u0451\u0432\u043a\u0430","image":{"type":"image","data":{"uuid":"5f29ad3f-dec9-56a3-a32b-8b477fcd16f0","width":1280,"height":960,"size":127683,"type":"jpg","color":"6b6666","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0421\u0435\u043b\u043e \u0416\u0443\u0440\u0430\u0432\u043b\u0451\u0432\u043a\u0430<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"838995f5-abaa-5979-8917-a774d4382ad0","width":1280,"height":960,"size":202097,"type":"jpg","color":"98908d","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0421\u0435\u043b\u043e \u0416\u0443\u0440\u0430\u0432\u043b\u0451\u0432\u043a\u0430<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b5a92313-ff64-5f71-9864-6f2a84064f87","width":1280,"height":960,"size":226563,"type":"jpg","color":"acb7c3","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0421\u0435\u043b\u043e \u0416\u0443\u0440\u0430\u0432\u043b\u0451\u0432\u043a\u0430<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"91ca43fc-d354-5c65-9369-696262920110","width":1280,"height":960,"size":293113,"type":"jpg","color":"80919c","hash":"","external_service":[]}}}]

Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова