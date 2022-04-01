В Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор назвал причиной авиаудар Украины Статьи редакции
Это второе происшествие в области, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ: до этого произошла серия взрывов.
Утром 1 апреля в Белгороде, который находится в 40 километрах от границы с Украиной, произошёл пожар на нефтебазе, принадлежащей «Роснефти». Об этом сообщило МЧС. Погибших, по данным ведомства, нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках нефтебазы: сейчас их жизни ничего не угрожает. Глава региона заявил, что по объекту нанесли удар с двух вертолётов Вооружённых сил Украины. Киев пока это никак не комментировал.
29 марта на территории Белгорода и Белгородского района уже слышали взрывы в районе села Красный Октябрь. Губернатор назвал произошедшее «инцидентом», заявил, что разрушений в посёлке нет и пообещал рассказать о причинах произошедшего «после всех проведённых следственных мероприятий».
Источник ТАСС сообщил, что взрывы произошли во временном военном городке: на территорию «попал снаряд», после чего ранения получили четверо сотрудников силовых структур. Обстрел велся с украинской стороны, добавил он.
23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о якобы прилетевшем со стороны Украины снаряде в селе Журавлёвка. По словам чиновника, выстрелом повредило один из домов. «Есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь», — писал он.
Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова
Отметим, что во время текущих событий невозможно оперативно проверить информацию конфликтующих сторон.
зачем россияне бомбят свои города?
Они же и так разрушены.
Города находятся под отрицательной защитой, не накручивайте
Я вообще прочитал "начинаем расстреливать жителей улиц ..."
Это боевые голуби
Традиция такая.
C какой стороны не посмотри - факап получается. Если это сделали украинцы - то это профессионализм, обойти ПВО, поразить цель и вернуться. Если сделали россияне - ну тут без комментариев.
Да они только за последние несколько дней доказали свой профессионализм. Недавно корабль потопили, потом склад боеприпасов, теперь вот нефтебаза, и это только за последнюю неделю. Что же будет дальше? :)
Это всё человеческий факаптор.
Ниче себе, оказывается еще не весь мозг отмер под воздействием соловьева и ко!
Выглядит как ипсо)
могучие ВСУ и свои и чужие города бомбят, и русской армии пизды дают. Как эксперты просмотрели такого левиафана непонятно
*кхе кхе, биолаборатории...*
потомки протоукров
Бля, поспать опять не дали, заебали. В 6 утра как ебануло, теперь вертолетами тушат.
дом на фотке похоже не первый год бомбят
Причём тушат с тех же вертолётов что и бомбили.
А тушат тоже украинские вертолеты?
РЛС какая-то на крыше...
Губернатор назвал причиной авиаудар Украины
Надо на такой беспредел реагировать как-то. Войска может ввести.
бомбить Воронеж
надо на Украину тысячу ракет отправить!
а, стоп.
пво может включить, они же так до Москвы долетят.
Там была база Азова
Произошла серия хлопков,результатом стал отрицательний прирост нефтепродуктов.
Резкое изменение давления и температуры, сопровождавшееся звуковыми и, отчасти, световыми и тепловыми эффектами возможно было вызвано метеоактивностью с запада от Белгорода
На самом деле уже и НА ВОРОНЕЖ НАСТУПАЮТ!!1
захватили и переименовали поселения
«Гремячий Колодезь», «Новогремяченское», «Гремячье».
🤔
Денефтефикация
Дефекация
Или правильно "нефтуем"
Там уже соловьев рвется
Не будет ли глубоко любезнейший Дон заплатить штраф за дискретизацию войск РФ?
Интересно откуда летели эти вертолеты, если по данным Москвы уже пол Украины захвачено. И как россияне отличают вертолет от птицы?
Не очень хочется чтобы Путлер действовал по сценарию чеченской войны, когда ради поддержки населения ФСБшники начали взрывать дома и остановки...
Это должно было произойти. Грозев говорил что будут подобные постановки для оправдания применения неконвенционального оружия.
Да этого все только и ждут еще с 27 февраля. По крайней мере, в Украине, когда "все идет по плану" ушло куда-то не туда.
Так себе повод для ядерного удара по Украине. Наверно взорвут ещё пару своих многоэтажных домов в Ростове и Воронеже.
Сахар закончился жеж
С вашего позволения скопирую свой же комментарий:
И ведь могли же спокойно рассказать по ТВ, что это укро-диверсант в шароварах пролез на границе с набитыми "сахаром" карманами, устроил эту подлую диверсию с подрывом нефтебазы (попутно разбросав везде "визитки Яроша") и, прежде чем скрыться — насрал аж в четырех(!) Белгородских подъездах (заодно выкрутив там лампочки). И это было бы куда более реалистичная картина, чем пролетевшие(2шт.) мимо всех ПВО вертолёты с неизвестной базы (им. Степана Бандеры, не иначе), которые ударили по российской нефтебазе и вернулись спокойно назад. Пусть тогда уж на Кремль сразу летят, чё им стОит? 🙄
Кринжовая провокация. Тупая, как и всё, что они делают. А расчёт этой провокации видимо на то, чтоб призывники активнее контракты подписывали на добровольное удобрение собой земель Украины? Или на что расчёт?
А почему ты сразу отбросил версию с реально украинскими вертолетами? Чисто теоретически, если эта нефтебаза играет какую то роль в обеспечении топливом войск, то возможно есть смысл в её уничтожении. Ну а в то что ПВО не отработали тоже можно поверить, состояние армии мы тут последний месяц наблюдаем.
Расчет на ебнуть чем-то тяжелым. Провокация для налочки чисто
@рязанский сахар опять ты??
Граждане россии решили обезаружить ФСБ
Да, надо оправдать военное положение или переброску большего числа войск в Украину.
Зато, глава одного из округов молодец.
Если начать расшифровывать его фигуративный язык, то что тогда означает "ярмарка"?
Как же удобно всегда врагов находить.
Серия резких хлопков
Красиво
Рашики 1 раз стрельнули, не дошло, 2 раз, не прокатило. Психанули и на вертолётах прилетели
Воронеж сейчас
работайте братья
Я бы на месте жителей не стал селиться в Белгород Арене. А то мало ли. В России и дома взрывались и метро. Раньше это были злобные террористы правда. Сейчас вполне могут быть злобные укронацисты.
Ударили по мирной нефтебазе, какой кошмар
Мой гендер на сегодня - специализированный боевой вертолёт Ми-24
Я заливаю глаза керосином
Пусть всё горит, пусть всё горит
На меня смотрит вся Россия
Пусть всё горит, пусть всё горит
Время идет, а пво не меняется
Говорят, что вертушки были Ка-52, которых нет на вооружении в Украине, так что воот...
На всех видео чистокровные 24.
Видел видосы, на Ка-52 не похожи к сожалению. Скорее на какие-то ми-24
Может то усач «превентивный удар» нанёс?
Денефтификация
Блин, хорош, мы тут уже не успеваем удивляться величию и мощи украинских вооруженных сил.
Кто, если не 💩🥫?
Говно в томатной пасте?
Комментарий удален
В Белгороде уже начинают собираться очереди на заправках
https://youtu.be/ZbrUCdkF5kg
а если это прощупывание обороны рашки, ну т.е. они все силы бросили в Украину, получается много неприкрытых мест сейчас, лучшие мировые разведки с нами делятся инфой, авось не последняя нефтебаза хлопнула
вряд ли, им гораздо важнее навести порядок внутри страны, прежде чем лезть в другую
Похлопает и перестанет
Был же пост на главной с видео атаки вертолетами
А теперь оч скромненькая новость…
Без паники, это простой хлопок
Во хэппин?
@Paul Potseluev ты ж вроде писал заявление на путинга? Вот тут губернатор распространяет фейки и дискредитирует. Ведь у рф полное господство в небе над украиной, а вертолетов уничтожено больше, чем было до войны.
А что случилось?
А КАК ЖЕ НАШЕ ПВО БЛЯТЬ?!!!
Вчера выяснилось, что в Мариуполь регулярные рейсы открыты, вот тебе и ПВО.
Тут два варианта:
- Самострельная провокация орков для создания некоего повода. Но тут не совсем понятно для чего должен быть этот повод - война и нападение уже давно случились. Ядерный удар?
- Действительно нападение/спецоперация со стороны Украины. В таком случае очень надеюсь, что не последняя, и всё только начинается.
Ядерный удар тактическим или хим. оружие. МИД РФ же написал, что 1 апреля газуем.
Ребята, сегодня же 1 апреля. ИТС Э ПРАНК!