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В Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор назвал причиной авиаудар Украины Статьи редакции

Это второе происшествие в области, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ: до этого произошла серия взрывов.

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Лентач

Утром 1 апреля в Белгороде, который находится в 40 километрах от границы с Украиной, произошёл пожар на нефтебазе, принадлежащей «Роснефти». Об этом сообщило МЧС. Погибших, по данным ведомства, нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках нефтебазы: сейчас их жизни ничего не угрожает. Глава региона заявил, что по объекту нанесли удар с двух вертолётов Вооружённых сил Украины. Киев пока это никак не комментировал.

Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место. Жителей выше перечисленных улиц временно размещаем в «Белгород Арене». После того, как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой.

Вячеслав Гладков
губернатор Белгородской области

29 марта на территории Белгорода и Белгородского района уже слышали взрывы в районе села Красный Октябрь. Губернатор назвал произошедшее «инцидентом», заявил, что разрушений в посёлке нет и пообещал рассказать о причинах произошедшего «после всех проведённых следственных мероприятий».

Жесть Белгород
Ещё кадры взрывов.
Ждём официальную информацию.

Источник ТАСС сообщил, что взрывы произошли во временном военном городке: на территорию «попал снаряд», после чего ранения получили четверо сотрудников силовых структур. Обстрел велся с украинской стороны, добавил он.

23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о якобы прилетевшем со стороны Украины снаряде в селе Журавлёвка. По словам чиновника, выстрелом повредило один из домов. «Есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь», — писал он.

Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова

Отметим, что во время текущих событий невозможно оперативно проверить информацию конфликтующих сторон.

#новости #белгород

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143 комментария
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Интеллигентный фитиль

зачем россияне бомбят свои города?

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kebety katma

Они же и так разрушены.

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2 комментария
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Александр Прохоренко

Города находятся под отрицательной защитой, не накручивайте

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Я вообще прочитал "начинаем расстреливать жителей улиц ..."

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3 комментария
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ттт
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Интеллигентный хичхакер

Это боевые голуби

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muiren

Традиция такая.

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Dra

C какой стороны не посмотри - факап получается. Если это сделали украинцы - то это профессионализм, обойти ПВО, поразить цель и вернуться. Если сделали россияне - ну тут без комментариев.

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dzem

Да они только за последние несколько дней доказали свой профессионализм. Недавно корабль потопили, потом склад боеприпасов, теперь вот нефтебаза, и это только за последнюю неделю. Что же будет дальше? :)

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19 комментариев
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Anatolich
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kebety katma

Это всё человеческий факаптор.

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1 комментарий
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Скромный Денис

Ниче себе, оказывается еще не весь мозг отмер под воздействием соловьева и ко!

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Андрей

Выглядит как ипсо)

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Официальная кодировка

могучие ВСУ и свои и чужие города бомбят, и русской армии пизды дают. Как эксперты просмотрели такого левиафана непонятно

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Доминик с Торрента

*кхе кхе, биолаборатории...*

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Интеллигентный фитиль

потомки протоукров

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1 комментарий
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Забавный паркур

Бля, поспать опять не дали, заебали. В 6 утра как ебануло, теперь вертолетами тушат.

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Официальная кодировка

дом на фотке похоже не первый год бомбят

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5 комментариев
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Товарищ

Причём тушат с тех же вертолётов что и бомбили.

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Shelter

А тушат тоже украинские вертолеты?

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aerialhand

РЛС какая-то на крыше...

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bulochka

Губернатор назвал причиной авиаудар Украины
 Надо на такой беспредел реагировать как-то. Войска может ввести.

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Интеллигентный фитиль

бомбить Воронеж

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1 комментарий
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Svetlana Popova

надо на Украину тысячу ракет отправить!
а, стоп.

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Петров-Васечкин.

пво может включить, они же так до Москвы долетят.

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Интеллигентный фитиль

Там была база Азова

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encake
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2 комментария
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Станислав Вершилло

Произошла серия хлопков,результатом стал отрицательний прирост нефтепродуктов.

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Редкий Натр

Резкое изменение давления и температуры, сопровождавшееся звуковыми и, отчасти, световыми и тепловыми эффектами возможно было вызвано метеоактивностью с запада от Белгорода

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Людской фонарь

На самом деле уже и НА ВОРОНЕЖ НАСТУПАЮТ!!1

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Добро и позитив

захватили и переименовали поселения

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*

«Гремячий Колодезь», «Новогремяченское», «Гремячье».
🤔

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Новенький утюг

Денефтефикация

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Владислав Ефимов

Дефекация

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Никого не спас
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Интеллигентный фитиль

Или правильно "нефтуем"

МИД России 🇷🇺
С 1 апреля 2022 газуем!
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dzem

Там уже соловьев рвется

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Tony Gun
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3 комментария
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Sergei Timofeyev

Не будет ли глубоко любезнейший Дон заплатить штраф за дискретизацию войск РФ?

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kebety katma

Интересно откуда летели эти вертолеты, если по данным Москвы уже пол Украины захвачено. И как россияне отличают вертолет от птицы?

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Гражданин концлагеря Путлера

Не очень хочется чтобы Путлер действовал по сценарию чеченской войны, когда ради поддержки населения ФСБшники начали взрывать дома и остановки...

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Serg

Это должно было произойти. Грозев говорил что будут подобные постановки для оправдания применения неконвенционального оружия.

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1 комментарий
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Shelter

Да этого все только и ждут еще с 27 февраля. По крайней мере, в Украине, когда "все идет по плану" ушло куда-то не туда.

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Алексей Алексеев

Так себе повод для ядерного удара по Украине. Наверно взорвут ещё пару своих многоэтажных домов в Ростове и Воронеже.

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BigDaddy

Сахар закончился жеж

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Человек кусает собаку

С вашего позволения скопирую свой же комментарий:

И ведь могли же спокойно рассказать по ТВ, что это укро-диверсант в шароварах пролез на границе с набитыми "сахаром" карманами, устроил эту подлую диверсию с подрывом нефтебазы (попутно разбросав везде "визитки Яроша") и, прежде чем скрыться — насрал аж в четырех(!) Белгородских подъездах (заодно выкрутив там лампочки). И это было бы куда более реалистичная картина, чем пролетевшие(2шт.) мимо всех ПВО вертолёты с неизвестной базы (им. Степана Бандеры, не иначе), которые ударили по российской нефтебазе и вернулись спокойно назад. Пусть тогда уж на Кремль сразу летят, чё им стОит? 🙄

Кринжовая провокация. Тупая, как и всё, что они делают. А расчёт этой провокации видимо на то, чтоб призывники активнее контракты подписывали на добровольное удобрение собой земель Украины? Или на что расчёт?

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nonsense

А почему ты сразу отбросил версию с реально украинскими вертолетами? Чисто теоретически, если эта нефтебаза играет какую то роль в обеспечении топливом войск, то возможно есть смысл в её уничтожении. Ну а в то что ПВО не отработали тоже можно поверить, состояние армии мы тут последний месяц наблюдаем.

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10 комментариев
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Александр Корнеев

Расчет на ебнуть чем-то тяжелым. Провокация для налочки чисто

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1 комментарий
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Людской фонарь

@рязанский сахар опять ты??

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BigDaddy

Граждане россии решили обезаружить ФСБ

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Serg

Да, надо оправдать военное положение или переброску большего числа войск в Украину.

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Забавный паркур

Зато, глава одного из округов молодец.

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Владлен Капутин

Если начать расшифровывать его фигуративный язык, то что тогда означает "ярмарка"?

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1 комментарий
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Знаменитый меч

Как же удобно всегда врагов находить.

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Sara Deep NEET OOP

Серия резких хлопков

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Dan

Красиво

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Редкий Натр
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Доминик с Торрента

Рашики 1 раз стрельнули, не дошло, 2 раз, не прокатило. Психанули и на вертолётах прилетели

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Ровный месяц

Воронеж сейчас

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Несчастный ГОСТ

работайте братья

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Александр Корнеев

Я бы на месте жителей не стал селиться в Белгород Арене. А то мало ли. В России и дома взрывались и метро. Раньше это были злобные террористы правда. Сейчас вполне могут быть злобные укронацисты.

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Александр Чекета

Ударили по мирной нефтебазе, какой кошмар

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aerialhand

Мой гендер на сегодня - специализированный боевой вертолёт Ми-24

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Андрей Лагутин

Я заливаю глаза керосином
Пусть всё горит, пусть всё горит
На меня смотрит вся Россия
Пусть всё горит, пусть всё горит

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Maxim Rebitsky

Время идет, а пво не меняется

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meow

Говорят, что вертушки были Ка-52, которых нет на вооружении в Украине, так что воот...

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Илья Михалков

На всех видео чистокровные 24.

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Inspektor Pidozra

Видел видосы, на Ка-52 не похожи к сожалению. Скорее на какие-то ми-24

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Семен Крисмас

Может то усач «превентивный удар» нанёс?

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Fergut Negnelson

Денефтификация

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Pavel Zamyatin

Блин, хорош, мы тут уже не успеваем удивляться величию и мощи украинских вооруженных сил.

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Интеллигентный фитиль

Кто, если не 💩🥫?

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Человек кусает собаку

Говно в томатной пасте?

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2 комментария
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Yggdrasil

Комментарий удален

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dzem

В Белгороде уже начинают собираться очереди на заправках
https://youtu.be/ZbrUCdkF5kg

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Богдан Б

а если это прощупывание обороны рашки, ну т.е. они все силы бросили в Украину, получается много неприкрытых мест сейчас, лучшие мировые разведки с нами делятся инфой, авось не последняя нефтебаза хлопнула

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Интеллигентный фитиль

вряд ли, им гораздо важнее навести порядок внутри страны, прежде чем лезть в другую

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2 комментария
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Олег Кулаженко

Похлопает и перестанет

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HotHod

Был же пост на главной с видео атаки вертолетами
А теперь оч скромненькая новость…

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Интеллигентный хичхакер

Без паники, это простой хлопок

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Gamer Altz

Во хэппин?

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Арестович

@Paul Potseluev ты ж вроде писал заявление на путинга? Вот тут губернатор распространяет фейки и дискредитирует. Ведь у рф полное господство в небе над украиной, а вертолетов уничтожено больше, чем было до войны.

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BigDaddy

А что случилось?

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Гюндуз Гусейнли

А КАК ЖЕ НАШЕ ПВО БЛЯТЬ?!!!

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Владимир Горячев

Вчера выяснилось, что в Мариуполь регулярные рейсы открыты, вот тебе и ПВО.

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Eugene K

Тут два варианта:
- Самострельная провокация орков для создания некоего повода. Но тут не совсем понятно для чего должен быть этот повод - война и нападение уже давно случились. Ядерный удар?
- Действительно нападение/спецоперация со стороны Украины. В таком случае очень надеюсь, что не последняя, и всё только начинается.

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Заводной апельсин

Ядерный удар тактическим или хим. оружие. МИД РФ же написал, что 1 апреля газуем.

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Tyler Durden

Ребята, сегодня же 1 апреля. ИТС Э ПРАНК!

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Quantum
Мой герой дня ❤️

Пока одни уничтожают, убивают, забирают... Другие спасают, помогают, дают...

Интернет
Православный утюг
«Проект» выпустил расследование о состоянии здоровья Путина и врачах в его окружении

Среди них — хирург-онколог Евгений Селиванов, а также лоры и нейрохирурги. Утверждается, что они долгое время сопровождали президента в поездках.

1pizdyai
🤷🏼‍♂️

Худ. Adeliadeliadelia

rikzy
Сегодняшнее видеообращение Путина

⚡Война в Украине идёт ровно 34 дня. Президент РФ В. В. Путин решил, что больше нет смысла пытаться завоевать Украину. Чтобы узнать больше информации по этой теме, ищите в интернете "Putin rule 34".

Twitter
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
Оказалась, широко гуляющий по интернету скан о коррумпированом чиновнике Путине — совершенно реальный.

Мегаполис-экспресс,92 год. Этот скан 15 лет назад журналист Барабанов сделал, но где-то в архивах до сих пор водится и оригинал (картинка 2 — РГБ в Химках).
Twitter
Ilya Klishin @Vorewig
Да блядь. Лучше бы я про биткойны угадал ей-богу
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Dead in
Специальные нацистские овцы из биолабораторий
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IvanPidorashkin
Закрытое небо

Уже больше месяца мы требуем от лидеров НАТО и ЕС обеспечить закрытие неба над белгородской областью, но в ответ слышим лишь нелепые отмазки. Что же, теперь вы можете увидеть, к чему привело преступное бездействие т.н. "коллективного запада":

Соленный Бриз

"Как мы вас ждали!": В Черниговской области местные жители встречают украинских защитников.🇺🇦

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