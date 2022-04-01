Новости

«Артдокфест» прекратил работу в России после нападения на президента фестиваля Виталия Манского Статьи редакции

Фестиваль авторского и документального кино проводился в стране 15 лет.

667 просмотров

«Артдокфест», проводившийся с 2007 года, больше не будет работать в России. Об этом сообщил в фейсбуке* президент фестиваля, продюсер и режиссёр документального кино Виталий Манский.

«Артдокфест» открылся и закрылся, очень компактно в общем-то.

Виталий Манский

31 марта режиссёра облили красной у входа в московский кинотеатр «Октябрь», где были запланированы показы в рамках «Артдокфеста». Мужчина, совершивший нападение, предложил Манскому провести фестиваль на Донбассе — продюсер ранее выступал против военной операции на Украине. Показы фестиваля так и не состоялись – примерно за полчаса до их начала в кинотеатре объявили массовую эвакуацию из-за сообщения о минировании здания.

Показы «Артдокфеста» срывались и ранее. В 2021 году в Петербурге они не состоялись, потому что Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, где проходил фестиваль. Ведомство заявило о нарушениях коронавирусных ограничений — в чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не узнали. Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

«Артдокфест» — международный фестиваль авторского документального кино. С 2007 года он ежегодно проводился в Москве, а с 2014 года — также в Санкт-Петербурге и Риге. В 2022 году «Артдокфест» должен был пройти в Москве с 31 марта по 7 апреля.

*Facebook признан в России экстремистским

#новости #артдокфест

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Несчастный ГОСТ

Мы на чьей стороне тут? Нужна пояснительная бригада

Ответить
Развернуть ветку
Интеллигентный фитиль

путинские холуи не любят, когда кто-то показывает документальные фильмы

Ответить
Развернуть ветку
Yelena Clever

Вата облила

Ответить
Развернуть ветку
Водный Паша

«Артдокфест», проводившийся с 2007 года, больше не будет работать в России
 Потому что никто и никогда не вернётся в 2007 год

Ответить
Развернуть ветку
Yelena Clever

Вот, что значит быть "вне политики"... Иначе Политика найдёт тебя... За каким хером он попёрся

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Интернет
Православный утюг
«Проект»: Путина постоянно сопровождает хирург-онколог, чья специализация — рак щитовидной железы

Издание выпустило расследование о здоровье Путина и врачах в его окружении. Среди них — хирург-онколог Евгений Селиванов, а также лоры и нейрохирурги. Утверждается, что они долгое время сопровождали президента в поездках.

Twitter
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
Оказалась, широко гуляющий по интернету скан о коррумпированом чиновнике Путине — совершенно реальный.

Мегаполис-экспресс,92 год. Этот скан 15 лет назад журналист Барабанов сделал, но где-то в архивах до сих пор водится и оригинал (картинка 2 — РГБ в Химках).
Twitter
Ilya Klishin @Vorewig
Да блядь. Лучше бы я про биткойны угадал ей-богу
Чувак против войны

Опять накрыло. Чёт после новости про Пензенских детишков которые учительницу в гулаг сдали - прям пиздец. Мрак, говно, убогость и бессилие опять накрыли мое сердце.

1pizdyai
🤷🏼‍♂️

Худ. Adeliadeliadelia

Офтоп
Quantum
Мой герой дня ❤️

Пока одни уничтожают, убивают, забирают... Другие спасают, помогают, дают...

Офтоп
IvanPidorashkin
Закрытое небо

Уже больше месяца мы требуем от лидеров НАТО и ЕС обеспечить закрытие неба над белгородской областью, но в ответ слышим лишь нелепые отмазки. Что же, теперь вы можете увидеть, к чему привело преступное бездействие т.н. "коллективного запада":

Новости
В Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор назвал причиной авиаудар Украины Статьи редакции

Это второе происшествие в области, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ: до этого произошла серия взрывов.

Лентач
Макс Карр
Россия против лозунгов "Нет фашизму"

Воюют 2 страны. Одна обвиняет другую в фашизме. Угадайте, в какой из этих стран запрещены (!) лозунги "Нет фашизму", "Остановите фашизм" и "Фашизм не пройдёт"?

Офтоп
Кузькин отец
Британия опасается, что Германия, Франция и США подтолкнут Украину к уступкам — Times

Правительство Британии опасается, что Германия, Франция и США, желая поскорее остановить войну, могут подтолкнуть Украину к поспешным и ненужным уступкам России — об этом пишет британская газета Times.

Больше статей
null