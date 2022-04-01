«Артдокфест» прекратил работу в России после нападения на президента фестиваля Виталия Манского Статьи редакции
Фестиваль авторского и документального кино проводился в стране 15 лет.
«Артдокфест», проводившийся с 2007 года, больше не будет работать в России. Об этом сообщил в фейсбуке* президент фестиваля, продюсер и режиссёр документального кино Виталий Манский.
31 марта режиссёра облили красной у входа в московский кинотеатр «Октябрь», где были запланированы показы в рамках «Артдокфеста». Мужчина, совершивший нападение, предложил Манскому провести фестиваль на Донбассе — продюсер ранее выступал против военной операции на Украине. Показы фестиваля так и не состоялись – примерно за полчаса до их начала в кинотеатре объявили массовую эвакуацию из-за сообщения о минировании здания.
Показы «Артдокфеста» срывались и ранее. В 2021 году в Петербурге они не состоялись, потому что Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, где проходил фестиваль. Ведомство заявило о нарушениях коронавирусных ограничений — в чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не узнали. Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».
«Артдокфест» — международный фестиваль авторского документального кино. С 2007 года он ежегодно проводился в Москве, а с 2014 года — также в Санкт-Петербурге и Риге. В 2022 году «Артдокфест» должен был пройти в Москве с 31 марта по 7 апреля.
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Это второе происшествие в области, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ: до этого произошла серия взрывов.
Мы на чьей стороне тут? Нужна пояснительная бригада
путинские холуи не любят, когда кто-то показывает документальные фильмы
Вата облила
«Артдокфест», проводившийся с 2007 года, больше не будет работать в России
Потому что никто и никогда не вернётся в 2007 год
Вот, что значит быть "вне политики"... Иначе Политика найдёт тебя... За каким хером он попёрся