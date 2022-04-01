Фестиваль авторского и документального кино проводился в стране 15 лет.

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«Артдокфест», проводившийся с 2007 года, больше не будет работать в России. Об этом сообщил в фейсбуке* президент фестиваля, продюсер и режиссёр документального кино Виталий Манский.

«Артдокфест» открылся и закрылся, очень компактно в общем-то. Виталий Манский

31 марта режиссёра облили красной у входа в московский кинотеатр «Октябрь», где были запланированы показы в рамках «Артдокфеста». Мужчина, совершивший нападение, предложил Манскому провести фестиваль на Донбассе — продюсер ранее выступал против военной операции на Украине. Показы фестиваля так и не состоялись – примерно за полчаса до их начала в кинотеатре объявили массовую эвакуацию из-за сообщения о минировании здания.

Показы «Артдокфеста» срывались и ранее. В 2021 году в Петербурге они не состоялись, потому что Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, где проходил фестиваль. Ведомство заявило о нарушениях коронавирусных ограничений — в чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не узнали. Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

«Артдокфест» — международный фестиваль авторского документального кино. С 2007 года он ежегодно проводился в Москве, а с 2014 года — также в Санкт-Петербурге и Риге. В 2022 году «Артдокфест» должен был пройти в Москве с 31 марта по 7 апреля.