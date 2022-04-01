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Поразительный шмель

Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о покупке криптовалюты Статьи редакции

О покупке акций сообщать больше не нужно.

Кандидаты на выборах теперь обязаны предоставлять информацию о своих расходах, а также расходах супруга и несовершеннолетних детей по каждой покупке криптовалюты за последние три года. Это нужно делать в случае, если сумма покупки превышает общий доход кандидата и его супруги за три года до этого, следует из подписанного президентом законопроекта.

Также кандидаты обязаны предоставить информацию о доходах, позволивших купить криптовалюту. Изменения будут применяться уже на следующих выборах, сообщается на портале нормативно-правовых актов.

О покупке акций теперь сообщать не надо. В августе прошлого года Центризбирком исключил 22 кандидата за владение иностранными активами и подал иски в Верховный суд по снятию ещё семерых, пишет «Коммерсант».

В конце 2020 года чиновников и претендентов на эти должности обязали предоставлять сведения о принадлежащей им криптовалюте.

#новости #криптовалюты

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31 комментарий
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Отвратительный татарин

Путин подписал закон запрещающий выбираться в президенты России, если у кандидата имя не Владимир, а фамилия не Путин.

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Умный ключ

После этого коммента в паспортном столе начался сущий кошмар…

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Поразительный шмель

штош

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Невысокий Макс

штош

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Интеллигентный хичхакер

штош

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Dan

штош

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LN B

штош

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Мобильный татарин

штош

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M.R.T.

штош

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Жаль

штош

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badnewsforyou

штош

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усталые игрушки

блять

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Adel Prokurov

штош

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Геологический огонь

О покупке акций сообщать больше не нужно.
 Пздц

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M.R.T.

потому что не будет больше никаких акций

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Sara Deep NEET OOP

А выборы? Выборы-то как?

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TJaba

А никаких выборов нет года так с 2004

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fyjybv
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Ekaterina Stepnova

Да их тоже не будет

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Ze Katze

Даже в пятёрочке? 🥺

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Тимофей Сытов
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Убитый ключ

удобно
О покупке акций теперь сообщать не надо
 намек на то что биржу прикроют в ближайшее время?

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IvanDurov

Либо биржа уже сама сообщает куда надо.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Никто никаких кряхтовалют не покупал. Это что вообще? Оно нам зачем? Нет у нас такого.

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Интеллигентный хичхакер

Смотри мне в глаза

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Daily Science

Они же крипту запрещать собирались? Или теперь все легально?

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Гусь

Там вроде ЦБ (топили за запрет) и Минфин (топили за легалайз) бодались-бодались и так ничего и не решили

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Интеллигентный хичхакер

Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о покупке криптовалюты
 Дед слишком много хочет

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TJaba

Поздравляю с цепью и батареей:3

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kebety katma

Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о покупке криптовалюты
 А лучше сразу скидывать её на Путинский кошелек.

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Hagotireno

Ахахахахах, какие выборы?

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