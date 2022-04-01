Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о покупке криптовалюты Статьи редакции
О покупке акций сообщать больше не нужно.
Кандидаты на выборах теперь обязаны предоставлять информацию о своих расходах, а также расходах супруга и несовершеннолетних детей по каждой покупке криптовалюты за последние три года. Это нужно делать в случае, если сумма покупки превышает общий доход кандидата и его супруги за три года до этого, следует из подписанного президентом законопроекта.
Также кандидаты обязаны предоставить информацию о доходах, позволивших купить криптовалюту. Изменения будут применяться уже на следующих выборах, сообщается на портале нормативно-правовых актов.
О покупке акций теперь сообщать не надо. В августе прошлого года Центризбирком исключил 22 кандидата за владение иностранными активами и подал иски в Верховный суд по снятию ещё семерых, пишет «Коммерсант».
В конце 2020 года чиновников и претендентов на эти должности обязали предоставлять сведения о принадлежащей им криптовалюте.
А ещё предоставят им охрану и оптоволоконный или спутниковый интернет.
Движущаяся магнитная слизь способна окружать более мелкие объекты, самовосстанавливаться, «очень сильно деформироваться» и путешествовать по узким пространствам.
Это второе происшествие в области, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ: до этого произошла серия взрывов.
Издание выпустило расследование о здоровье Путина и врачах в его окружении. Среди них — хирург-онколог Евгений Селиванов, а также лоры и нейрохирурги. Утверждается, что они долгое время сопровождали президента в поездках.
Женщина помахала автомобилю, чтобы тот пропустил ровера.
Путин подписал закон запрещающий выбираться в президенты России, если у кандидата имя не Владимир, а фамилия не Путин.
После этого коммента в паспортном столе начался сущий кошмар…
штош
штош
штош
штош
штош
штош
штош
штош
штош
блять
штош
О покупке акций сообщать больше не нужно.
Пздц
потому что не будет больше никаких акций
А выборы? Выборы-то как?
А никаких выборов нет года так с 2004
Да их тоже не будет
Даже в пятёрочке? 🥺
удобно
О покупке акций теперь сообщать не надо
намек на то что биржу прикроют в ближайшее время?
Либо биржа уже сама сообщает куда надо.
Никто никаких кряхтовалют не покупал. Это что вообще? Оно нам зачем? Нет у нас такого.
Смотри мне в глаза
Они же крипту запрещать собирались? Или теперь все легально?
Там вроде ЦБ (топили за запрет) и Минфин (топили за легалайз) бодались-бодались и так ничего и не решили
Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о покупке криптовалюты
Дед слишком много хочет
Поздравляю с цепью и батареей:3
Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о покупке криптовалюты
А лучше сразу скидывать её на Путинский кошелек.
Ахахахахах, какие выборы?