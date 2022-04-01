Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о покупке криптовалюты

О покупке акций сообщать больше не нужно.

Кандидаты на выборах теперь обязаны предоставлять информацию о своих расходах, а также расходах супруга и несовершеннолетних детей по каждой покупке криптовалюты за последние три года. Это нужно делать в случае, если сумма покупки превышает общий доход кандидата и его супруги за три года до этого, следует из подписанного президентом законопроекта.

Также кандидаты обязаны предоставить информацию о доходах, позволивших купить криптовалюту. Изменения будут применяться уже на следующих выборах, сообщается на портале нормативно-правовых актов.

О покупке акций теперь сообщать не надо. В августе прошлого года Центризбирком исключил 22 кандидата за владение иностранными активами и подал иски в Верховный суд по снятию ещё семерых, пишет «Коммерсант».

В конце 2020 года чиновников и претендентов на эти должности обязали предоставлять сведения о принадлежащей им криптовалюте.