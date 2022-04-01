На западе Украины создадут национальный IТ-кластер. Специалистов освободят от военной службы Статьи редакции
А ещё предоставят им охрану и оптоволоконный или спутниковый интернет.
О создании украинского национального IТ-кластера на встрече с местными специалистами и представителями компаний рассказал глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита, передают издание Dev и 24 канал.
По данным Микиты, с начала российской «спецоперации» в регион переехали более 35 тысяч IT-специалистов. Он отметил, что Закарпатье становится «национальным хабом для всего украинского бизнеса, защищающего украинскую экономику». На встрече с представителями сферы Микита объявил, что в регионе сделают IT-кластер.
Микита добавил, что получение места в защищённом кластере не позволит выехать за границу. «Мы остаёмся здесь и работаем на экономику Украины», — добавил он.
Желающий присоединиться IT-бизнес должен будет зарегистрироваться в Минэкономики как предприятие, собирающееся переместить свою деятельность и мощности в Закарпатскую область. После этого местная администрация составит списки специалистов.
Это второе происшествие в области, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ: до этого произошла серия взрывов.
Женщина помахала автомобилю, чтобы тот пропустил ровера.
Издание выпустило расследование о здоровье Путина и врачах в его окружении. Среди них — хирург-онколог Евгений Селиванов, а также лоры и нейрохирурги. Утверждается, что они долгое время сопровождали президента в поездках.
Движущаяся магнитная слизь способна окружать более мелкие объекты, самовосстанавливаться, «очень сильно деформироваться» и путешествовать по узким пространствам.
Готов релокейтнуться из РФ. Согласен на круглосуточный надзор сотрудником СБУ.
Мову розумию, але тильки спикувати на ней не могу
майже вийшло, хлопче
Не самый плохой способ закрутить роман с офицером СБУ каким-нить. Удачи!
А чому не до Німеччини?
что получение места в защищённом кластере не позволит выехать за границу.
Странная мера. Жизнь без путешествий, отдыха в нынешнее время – так себе жизнь. Если боятся оттока специалистов – значит не способны обеспечить те "плюшки", которые мотивировали бы там оставаться.
Херню написал. Понятно же, что это в военное время только.
Сейчас мужчинам и так нельзя выезжать. Это уточнение что место в кластере не дает разрешение выехать.
Нормальная мера, ИТ сейчас поддерживает экономику на плаву, а так люди могут и не приехать обратно пока война идёт да и не до отпусков сейчас.
Микита добавил, что получение места в защищённом кластере не позволит выехать за границу
Получается, сделали загон для программистов, где их кормят и надзирают, чтобы не уехали. Зачем оно нужно специалистам?
Что б свободно работать тем кто не хочет воевать.
затем, что сейчас никто из мужчин 16-60 не может выехать из Украины. "надзирают", блять.
Затем, чтоб не идти на войну, а работать вместо этого.
Ну так из Украины мужское население все равно не может выехать
После всего этого кошмара смогут выехать, я думаю
А что мешает тогда в другом месте работать? Считай что просто вид службы особый
Черновцы это Закарпатье?
черновцы это прикарпатье
Чернівці - це Буковина
IТ-специалистов Украины
Жаль.
Почему?
А для игровых студий там местечко найдётся?
Звучит как новость панорамы.
Но это действительность) Но не стоит забывать что это пока только заявление обладминистрации о планировании создать, а не заявление о начале создания.
Как будут в правовом спектре это решать - непонятно пока.
Да и дойдет ли до дела - тоже вопрос.
(за пунктуацию и отсутствие запятых прошу не наказывать - я тот самый западноукраинский детоед)
По моим данным на Закарпатье вручали повестки в военкоматы всех приезжих мужчин прямо на кпп. Так что я бы ещё дважды подумал перед тем как туда релоцироваться.
Ну да, но сейчас насколько я понимаю нужно сначала заявку подать. То есть в любом случае не стоит туда ехать без официального подтверждения
В наше время если ты не айти, то и не человек. Ощущение что только они ценятся.