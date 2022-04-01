А ещё предоставят им охрану и оптоволоконный или спутниковый интернет.

О создании украинского национального IТ-кластера на встрече с местными специалистами и представителями компаний рассказал глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита, передают издание Dev и 24 канал.

По данным Микиты, с начала российской «спецоперации» в регион переехали более 35 тысяч IT-специалистов. Он отметил, что Закарпатье становится «национальным хабом для всего украинского бизнеса, защищающего украинскую экономику». На встрече с представителями сферы Микита объявил, что в регионе сделают IT-кластер.

Я приглашаю всех IТ-специалистов Украины в Закарпатье. Что мы предлагаем: мы бронируем IT-специалистов от призыва на военную службу на время мобилизации и военного положения, предоставляем локации для работы, переделанные офисные площадки и коворкинги, обеспечиваем их охрану, предоставляем качественный современный интернет (волокно, спутник), помогаем в сопровождении экономической, налоговой и хозяйственной деятельности. Виктор Микита председатель ОВА

Микита добавил, что получение места в защищённом кластере не позволит выехать за границу. «Мы остаёмся здесь и работаем на экономику Украины», — добавил он.

Желающий присоединиться IT-бизнес должен будет зарегистрироваться в Минэкономики как предприятие, собирающееся переместить свою деятельность и мощности в Закарпатскую область. После этого местная администрация составит списки специалистов.