Новости

На западе Украины создадут национальный IТ-кластер. Специалистов освободят от военной службы Статьи редакции

А ещё предоставят им охрану и оптоволоконный или спутниковый интернет.

О создании украинского национального IТ-кластера на встрече с местными специалистами и представителями компаний рассказал глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита, передают издание Dev и 24 канал.

По данным Микиты, с начала российской «спецоперации» в регион переехали более 35 тысяч IT-специалистов. Он отметил, что Закарпатье становится «национальным хабом для всего украинского бизнеса, защищающего украинскую экономику». На встрече с представителями сферы Микита объявил, что в регионе сделают IT-кластер.

Я приглашаю всех IТ-специалистов Украины в Закарпатье. Что мы предлагаем: мы бронируем IT-специалистов от призыва на военную службу на время мобилизации и военного положения, предоставляем локации для работы, переделанные офисные площадки и коворкинги, обеспечиваем их охрану, предоставляем качественный современный интернет (волокно, спутник), помогаем в сопровождении экономической, налоговой и хозяйственной деятельности.

Виктор Микита
председатель ОВА

Микита добавил, что получение места в защищённом кластере не позволит выехать за границу. «Мы остаёмся здесь и работаем на экономику Украины», — добавил он.

Желающий присоединиться IT-бизнес должен будет зарегистрироваться в Минэкономики как предприятие, собирающееся переместить свою деятельность и мощности в Закарпатскую область. После этого местная администрация составит списки специалистов.

#новости #украина #it

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78 комментариев
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Glory to Ukraine

Готов релокейтнуться из РФ. Согласен на круглосуточный надзор сотрудником СБУ.
Мову розумию, але тильки спикувати на ней не могу

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Дима Демин

майже вийшло, хлопче

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Misericorde

Не самый плохой способ закрутить роман с офицером СБУ каким-нить. Удачи!

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Ученый турник

А чому не до Німеччини?

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2 комментария
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muiren

что получение места в защищённом кластере не позволит выехать за границу.
 Странная мера. Жизнь без путешествий, отдыха в нынешнее время – так себе жизнь. Если боятся оттока специалистов – значит не способны обеспечить те "плюшки", которые мотивировали бы там оставаться.

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SP

Херню написал. Понятно же, что это в военное время только.

Сейчас мужчинам и так нельзя выезжать. Это уточнение что место в кластере не дает разрешение выехать.

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20 комментариев
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Тюремный надзиратель

Нормальная мера, ИТ сейчас поддерживает экономику на плаву, а так люди могут и не приехать обратно пока война идёт да и не до отпусков сейчас.

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12 комментариев
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Первичный бокал

Микита добавил, что получение места в защищённом кластере не позволит выехать за границу
 Получается, сделали загон для программистов, где их кормят и надзирают, чтобы не уехали. Зачем оно нужно специалистам?

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SP

Что б свободно работать тем кто не хочет воевать.

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Kyrill Chebotarov

затем, что сейчас никто из мужчин 16-60 не может выехать из Украины. "надзирают", блять.

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Скромный Денис

Затем, чтоб не идти на войну, а работать вместо этого.

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Dan

Ну так из Украины мужское население все равно не может выехать

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Glory to Ukraine

После всего этого кошмара смогут выехать, я думаю

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Сергей Дворниченко

А что мешает тогда в другом месте работать? Считай что просто вид службы особый

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Dan

Черновцы это Закарпатье?

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Никого не спас

черновцы это прикарпатье

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10 комментариев
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кляйне швайне фон додо

Чернівці - це Буковина

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Пластиковое Окно

IТ-специалистов Украины
 Жаль.

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SP

Почему?

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9 комментариев
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Ash Leaf

А для игровых студий там местечко найдётся?

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Dmitry Smirnoff

Звучит как новость панорамы.

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Mykola

Но это действительность) Но не стоит забывать что это пока только заявление обладминистрации о планировании создать, а не заявление о начале создания.
Как будут в правовом спектре это решать - непонятно пока.
Да и дойдет ли до дела - тоже вопрос.
(за пунктуацию и отсутствие запятых прошу не наказывать - я тот самый западноукраинский детоед)

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RAA

По моим данным на Закарпатье вручали повестки в военкоматы всех приезжих мужчин прямо на кпп. Так что я бы ещё дважды подумал перед тем как туда релоцироваться.

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SP

Ну да, но сейчас насколько я понимаю нужно сначала заявку подать. То есть в любом случае не стоит туда ехать без официального подтверждения

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chairman_stahl

В наше время если ты не айти, то и не человек. Ощущение что только они ценятся.

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