Мужчины оплачивали заказы в поддельном заведении, а девушки уходили со встречи, сославшись на срочные дела.

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Полицейские Петербурга и Ленобласти раскрыли группу мошенников, которая через сайты знакомств приглашала мужчин в подставные рестораны и вынуждала оплачивать там счета на суммы до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба местного управления МВД.

По предварительным данным, злоумышленники создавали аккаунты на популярных сайтах знакомств и от имени девушек приглашали на свидания состоятельных мужчин. На свидания участницы группы приезжали на автомобилях премиум-класса с водителями, рассказывали о богатых родителях. Затем пары шли в подставные дорогие рестораны — арендованные нежилые помещения с барными стойками, столиками и фасадными вывесками. Никакие услуги там не предоставлялись — кухня и специальное оборудование отсутствовали.

Как правило, посетители заказывали шампанское, лангустов и крабов, отметили в МВД. Пока пара ждала заказ, девушке звонил якобы её отец и просил срочно привезти документы. После этого она предлагала спутницу перенести встречу на более позднее время и забирала с собой заказ, упакованный лжеофициантом и оплаченный спутником. Деньги, полученные от мужчин за заказы, таким образом похищали.

По данным полиции, группа использовала мошенническую схему около 2,5 лет. Предварительно, на её уловки попадались до 25 человек в день.

Пятерых подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве. Один из фигурантов находится под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде.

О схеме «развода» через «Тиндер» весной 2021 года рассказал пользователь TJ. Мошенники убеждали перевести деньги ещё до офлайн-встречи: например, на такси, или купить билет в несуществующий кинотеатр на специально созданном для этого веб-сайте. Пользователь подробно описал схему и выяснил, кто за ней стоит.

Истории Tinder Prom 14.03.2021 Как я попался на офлайн-развод в «Тиндере», а затем выяснил, кто за этим стоит Мошенники в «Тиндере» водятся давно, и я неоднократно с ними пересекался, но всегда это были разные варианты одного онлайн-развода, суть которого заключается в том, чтобы заставить перевести деньги еще до встречи: например, на такси, или купить билет в несуществующий кинотеатр на специально созданном для этого веб-сайте. Рецепт, как на такое не…