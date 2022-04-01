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В Петербурге раскрыли группу, которая через сайты знакомств проводила подставные свидания в «фейковых» ресторанах Статьи редакции

Мужчины оплачивали заказы в поддельном заведении, а девушки уходили со встречи, сославшись на срочные дела.

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Полицейские Петербурга и Ленобласти раскрыли группу мошенников, которая через сайты знакомств приглашала мужчин в подставные рестораны и вынуждала оплачивать там счета на суммы до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба местного управления МВД.

По предварительным данным, злоумышленники создавали аккаунты на популярных сайтах знакомств и от имени девушек приглашали на свидания состоятельных мужчин. На свидания участницы группы приезжали на автомобилях премиум-класса с водителями, рассказывали о богатых родителях. Затем пары шли в подставные дорогие рестораны — арендованные нежилые помещения с барными стойками, столиками и фасадными вывесками. Никакие услуги там не предоставлялись — кухня и специальное оборудование отсутствовали.

Как правило, посетители заказывали шампанское, лангустов и крабов, отметили в МВД. Пока пара ждала заказ, девушке звонил якобы её отец и просил срочно привезти документы. После этого она предлагала спутницу перенести встречу на более позднее время и забирала с собой заказ, упакованный лжеофициантом и оплаченный спутником. Деньги, полученные от мужчин за заказы, таким образом похищали.

По данным полиции, группа использовала мошенническую схему около 2,5 лет. Предварительно, на её уловки попадались до 25 человек в день.

Пятерых подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве. Один из фигурантов находится под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде.

О схеме «развода» через «Тиндер» весной 2021 года рассказал пользователь TJ. Мошенники убеждали перевести деньги ещё до офлайн-встречи: например, на такси, или купить билет в несуществующий кинотеатр на специально созданном для этого веб-сайте. Пользователь подробно описал схему и выяснил, кто за ней стоит.

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Иллюстрация Gizmodo

#новости #соцсети #расследования #tinder #петербург

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43 комментария
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Стратегический Слава

Зачем мужчины платят за двоих? Они что долбоебы?

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aliftin

Ты ничего не понимаешь, они настоящие мужчины, а не лохи.

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M.R.T.

настоящие лохи

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Барбарис

Ты не понимаешь, девушкам и без того приходится тратиться на наряды и косметику.

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испанский смех

как и мужчинам

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OKA ABK

Бриться или не бриться, вот в чем вопрос.

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TJaba

Ты цену станков вообще видел?

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Sail

Токарных

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OKA ABK

Можно взять одноразовые

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Trident Force

Пусть без одежды ходят, мы их только поддержим.

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Новенький утюг

Предварительно, на её уловки попадались до 25 дебилов в день
 Пофиксил

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испанский смех

виктим блейминг дохуа

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испанский смех

По данным полиции, группа использовала мошенническую схему около 2,5 лет.
ПОРА!

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Умный ключ

2.5 года чтобы возбудиться

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Невысокий Макс

Лишь бы не 8

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TJaba

счета на суммы до 100 тысяч
 Ну и лохи конечно

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TJaba

максимум затрат - пару джоинтов и мороженного на набережной + хлеб, уточек покормить

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Дело афериста из Тиндер живет.

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испанский смех

кто это

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Была же история огромная про мошенника. И Нетфликс снимал.

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испанский смех

фильм?

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Персона. И фильм.

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B8%D0%B7_Tinder

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Футбольный чувак

https://tjournal.ru/internet/526636-aferist-iz-tinder-moshennik-pritvoryalsya-almaznym-princem-i-vymanil-u-zhenshchin-milliony-istoriya-stala-hitom-netflix ☝️

Аферист из Tinder: мошенник притворялся…
Саймон Леваев годами жил за счёт жертв и выдумал целую вселенную, где он наследник бизнес-империи…
tjournal.ru
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Trident Force

Сука на Садовой их толпы, блять. За последние полгода пару раз подошли какие-то девицы, позвали оттянуться в бар или рестик рядом. А меня так просто не наебать, даже за их милым видом или звонким смехом я четко вижу консуматорш.

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Sara Deep NEET OOP

Но иногда так хочется поверить..

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Trident Force

Не исключаю что возможно я параноик в этом плане, но better safe than sorry. Я еще не синьор-помидор чтобы потеря 50+ тысяч считалась легким огорчением.

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angry cat

Не вижу ничего плохого рассчитаться за кофе, если это была моя инициатива пригласить девушку в конкретное место. А если все норм, то и куда-то переместиться где есть выпивка и кальян. Но идти на первом свидании в ресторан и накрывать поляну, это просто дурка и эти люди сами заслужили быть наебанными.

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M.R.T.

короче я полгода посидел в этом вашем тиндере по совету местных и могу с еще большей уверенностью сказать что все эти тиндеры не что иное как рассадники эскортниц.
спасибо но платить за просмотр шлюхи подписку не особо круто, учитывая что есть более профильные ресурсы

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TJaba

Полгода посидел в этом вашем тиндере
 платить за просмотр шлюхи
 Ну ты тоже немного лох

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M.R.T.

я не платил, прост мне постоянно предлагают это сделать

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TJaba

Первой цитаты уже достаточно. В чем проблема склеить понравившуюся тян в баре?

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M.R.T.

в том что я не фонд благотворительности и переплачивать в баре за тян, когда можно купить нужные услуги без посредников не вижу смысла

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TJaba

переплачивать в баре за тян
 Ну ты тоже немного лох
 ну ты прости

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M.R.T.

бог простит , а я нет.
ты так говоришь как будто
склеить тян в баре
 это что то дешевое. увы, но нет

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TJaba

С 16 лет пальца об палец не ударил, что обзавестись очередной подругой, а ежели и переплачивал, так то в быту

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M.R.T.

ага , невыдуманные истории о которых невозможно молчать.
подбей в калькуляторе расходы на свиданки цветы рестораны ухаживания и получишь приличную сумму. а ведь ты её мог бы потратить на себя

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TJaba

максимум затрат - пару джоинтов и мороженного на набережной + хлеб, уточек покормить

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M.R.T.

я из сибири вижу как ты очень ЛУКАВИШЬ )))

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TJaba

У меня очень четкая фокус группа, где это прокатывает на ура. И я из Москвы, тут это прокатывает х2

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Dimitrij

Господи, да это дело "раскрывали" на моей памяти впервые еще когда через объявления в газетах знакомились.

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Православный утюг

Один из фигурантов находится под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде
Это вам не репост сделать.

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Александр Прохоренко

Подставной ресторан с шампанским и устрицами? В эпоху Яндекс.Карт? Там что сотрудники МВД сами себя разводят?

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