В Петербурге раскрыли группу, которая через сайты знакомств проводила подставные свидания в «фейковых» ресторанах Статьи редакции
Мужчины оплачивали заказы в поддельном заведении, а девушки уходили со встречи, сославшись на срочные дела.
Полицейские Петербурга и Ленобласти раскрыли группу мошенников, которая через сайты знакомств приглашала мужчин в подставные рестораны и вынуждала оплачивать там счета на суммы до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба местного управления МВД.
По предварительным данным, злоумышленники создавали аккаунты на популярных сайтах знакомств и от имени девушек приглашали на свидания состоятельных мужчин. На свидания участницы группы приезжали на автомобилях премиум-класса с водителями, рассказывали о богатых родителях. Затем пары шли в подставные дорогие рестораны — арендованные нежилые помещения с барными стойками, столиками и фасадными вывесками. Никакие услуги там не предоставлялись — кухня и специальное оборудование отсутствовали.
Как правило, посетители заказывали шампанское, лангустов и крабов, отметили в МВД. Пока пара ждала заказ, девушке звонил якобы её отец и просил срочно привезти документы. После этого она предлагала спутницу перенести встречу на более позднее время и забирала с собой заказ, упакованный лжеофициантом и оплаченный спутником. Деньги, полученные от мужчин за заказы, таким образом похищали.
По данным полиции, группа использовала мошенническую схему около 2,5 лет. Предварительно, на её уловки попадались до 25 человек в день.
Пятерых подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве. Один из фигурантов находится под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде.
О схеме «развода» через «Тиндер» весной 2021 года рассказал пользователь TJ. Мошенники убеждали перевести деньги ещё до офлайн-встречи: например, на такси, или купить билет в несуществующий кинотеатр на специально созданном для этого веб-сайте. Пользователь подробно описал схему и выяснил, кто за ней стоит.
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Зачем мужчины платят за двоих? Они что долбоебы?
Ты ничего не понимаешь, они настоящие мужчины, а не лохи.
настоящие лохи
Ты не понимаешь, девушкам и без того приходится тратиться на наряды и косметику.
как и мужчинам
Бриться или не бриться, вот в чем вопрос.
Ты цену станков вообще видел?
Токарных
Можно взять одноразовые
Пусть без одежды ходят, мы их только поддержим.
Предварительно, на её уловки попадались до 25 дебилов в день
Пофиксил
виктим блейминг дохуа
По данным полиции, группа использовала мошенническую схему около 2,5 лет.
ПОРА!
2.5 года чтобы возбудиться
Лишь бы не 8
счета на суммы до 100 тысяч
Ну и лохи конечно
максимум затрат - пару джоинтов и мороженного на набережной + хлеб, уточек покормить
Дело афериста из Тиндер живет.
кто это
Была же история огромная про мошенника. И Нетфликс снимал.
фильм?
Персона. И фильм.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B8%D0%B7_Tinder
https://tjournal.ru/internet/526636-aferist-iz-tinder-moshennik-pritvoryalsya-almaznym-princem-i-vymanil-u-zhenshchin-milliony-istoriya-stala-hitom-netflix ☝️
Сука на Садовой их толпы, блять. За последние полгода пару раз подошли какие-то девицы, позвали оттянуться в бар или рестик рядом. А меня так просто не наебать, даже за их милым видом или звонким смехом я четко вижу консуматорш.
Но иногда так хочется поверить..
Не исключаю что возможно я параноик в этом плане, но better safe than sorry. Я еще не синьор-помидор чтобы потеря 50+ тысяч считалась легким огорчением.
Не вижу ничего плохого рассчитаться за кофе, если это была моя инициатива пригласить девушку в конкретное место. А если все норм, то и куда-то переместиться где есть выпивка и кальян. Но идти на первом свидании в ресторан и накрывать поляну, это просто дурка и эти люди сами заслужили быть наебанными.
короче я полгода посидел в этом вашем тиндере по совету местных и могу с еще большей уверенностью сказать что все эти тиндеры не что иное как рассадники эскортниц.
спасибо но платить за просмотр шлюхи подписку не особо круто, учитывая что есть более профильные ресурсы
Полгода посидел в этом вашем тиндере
платить за просмотр шлюхи
Ну ты тоже немного лох
я не платил, прост мне постоянно предлагают это сделать
Первой цитаты уже достаточно. В чем проблема склеить понравившуюся тян в баре?
в том что я не фонд благотворительности и переплачивать в баре за тян, когда можно купить нужные услуги без посредников не вижу смысла
переплачивать в баре за тян
Ну ты тоже немного лох
ну ты прости
бог простит , а я нет.
ты так говоришь как будто
склеить тян в баре
это что то дешевое. увы, но нет
С 16 лет пальца об палец не ударил, что обзавестись очередной подругой, а ежели и переплачивал, так то в быту
ага , невыдуманные истории о которых невозможно молчать.
подбей в калькуляторе расходы на свиданки цветы рестораны ухаживания и получишь приличную сумму. а ведь ты её мог бы потратить на себя
максимум затрат - пару джоинтов и мороженного на набережной + хлеб, уточек покормить
я из сибири вижу как ты очень ЛУКАВИШЬ )))
У меня очень четкая фокус группа, где это прокатывает на ура. И я из Москвы, тут это прокатывает х2
Господи, да это дело "раскрывали" на моей памяти впервые еще когда через объявления в газетах знакомились.
Один из фигурантов находится под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде
Это вам не репост сделать.
Подставной ресторан с шампанским и устрицами? В эпоху Яндекс.Карт? Там что сотрудники МВД сами себя разводят?