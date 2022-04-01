С чем это связано, не уточняется.

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Министерство образования и науки направило вузам письмо, в которой говорится о «необходимости переноса (дублирования) контента» с YouTube на российские платформы Rutube и «VK Видео». Документ опубликовало издание Ngs24, в редакцию его прислал сотрудник одного из красноярских университетов. О документа от Минобрнауки также сообщает ТАСС.

В педагогическом и аграрном университетах Красноярска подтвердили Ngs24, что им пришли такие письма. В педуниверситета отметили, что давно размещают свои видео только на платформе VK, а в аграрном сказали, что начали дублировать контент.

В Сибирском федеральном университете подтвердили изданию «Проспект Мира», что получили такое письмо. В вузе добавили, что уже месяц выкладывают видео на Rutube.

Юго-Западный госуниверситет в Курске опубликовал письмо министерства на своём сайте.

В середине марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин допустил, что YouTube могут заблокировать в России. Он написал это после того, как видеохостинг заблокировал каналы Гостелерадиофонда, а Роскомнадзор потребовал вернуть к ним доступ.