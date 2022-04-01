Вузам велели до 4 апреля перенести свои видео с ютуба на российские платформы — «VK Видео» и Rutube Статьи редакции
С чем это связано, не уточняется.
Министерство образования и науки направило вузам письмо, в которой говорится о «необходимости переноса (дублирования) контента» с YouTube на российские платформы Rutube и «VK Видео». Документ опубликовало издание Ngs24, в редакцию его прислал сотрудник одного из красноярских университетов. О документа от Минобрнауки также сообщает ТАСС.
В педагогическом и аграрном университетах Красноярска подтвердили Ngs24, что им пришли такие письма. В педуниверситета отметили, что давно размещают свои видео только на платформе VK, а в аграрном сказали, что начали дублировать контент.
В Сибирском федеральном университете подтвердили изданию «Проспект Мира», что получили такое письмо. В вузе добавили, что уже месяц выкладывают видео на Rutube.
Юго-Западный госуниверситет в Курске опубликовал письмо министерства на своём сайте.
В середине марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин допустил, что YouTube могут заблокировать в России. Он написал это после того, как видеохостинг заблокировал каналы Гостелерадиофонда, а Роскомнадзор потребовал вернуть к ним доступ.
Того же мнения придерживается глава комисси Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он заявил, что «YouTube когда-то перейдёт ту грань, после которой он не сможет работать на территории РФ». По словам сенатора, это может произойти из-за того, что сервис «предался вакханалии запретов» на российские информационные ресурсы.
Движущаяся магнитная слизь способна окружать более мелкие объекты, самовосстанавливаться, «очень сильно деформироваться» и путешествовать по узким пространствам.
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А ещё предоставят им охрану и оптоволоконный или спутниковый интернет.
необходимости обеспечения переноса (дублирования) вашего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на 8-миллиметровую целлулоидную пленку
А у нас её производят?? А то может разве что перерисовывать остаётся.
перерисовывать
АХ ДА
Пользуясь случаем хочу порекомендовать вот этот плейлист МИФИ. Мужика уже нет в живых, но он был очень крутым.
https://www.youtube.com/watch?v=gmfiKFgy5WM&list=PLNpefMTD1Ntj06FsBT4SpjjgVqoucAEQG
Здорово было его смотреть...
Знал его лично. Всегда только позитивные эмоции вызывал.
Ничего себе!
Ну так я мифист, тут всё просто.
Исследователь мифов?
А их звуковая заставка вообще топчег
Ютуб похоже все. F
С чем это связано, не уточняется.
не трудно догадаться
Значит уже скоро
А почему не на рутуб?
YouTube F