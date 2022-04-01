Новости

Вузам велели до 4 апреля перенести свои видео с ютуба на российские платформы — «VK Видео» и Rutube Статьи редакции

С чем это связано, не уточняется.

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Министерство образования и науки направило вузам письмо, в которой говорится о «необходимости переноса (дублирования) контента» с YouTube на российские платформы Rutube и «VK Видео». Документ опубликовало издание Ngs24, в редакцию его прислал сотрудник одного из красноярских университетов. О документа от Минобрнауки также сообщает ТАСС.

В педагогическом и аграрном университетах Красноярска подтвердили Ngs24, что им пришли такие письма. В педуниверситета отметили, что давно размещают свои видео только на платформе VK, а в аграрном сказали, что начали дублировать контент.

В Сибирском федеральном университете подтвердили изданию «Проспект Мира», что получили такое письмо. В вузе добавили, что уже месяц выкладывают видео на Rutube.

Юго-Западный госуниверситет в Курске опубликовал письмо министерства на своём сайте.

В середине марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин допустил, что YouTube могут заблокировать в России. Он написал это после того, как видеохостинг заблокировал каналы Гостелерадиофонда, а Роскомнадзор потребовал вернуть к ним доступ.

Того же мнения придерживается глава комисси Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он заявил, что «YouTube когда-то перейдёт ту грань, после которой он не сможет работать на территории РФ». По словам сенатора, это может произойти из-за того, что сервис «предался вакханалии запретов» на российские информационные ресурсы.

#новости #YouTube #rutube #vk

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15 комментариев
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Невысокий Макс

необходимости обеспечения переноса (дублирования) вашего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на 8-миллиметровую целлулоидную пленку

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Людской фонарь

А у нас её производят?? А то может разве что перерисовывать остаётся.

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Людской фонарь

перерисовывать
 АХ ДА

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Людской фонарь

Пользуясь случаем хочу порекомендовать вот этот плейлист МИФИ. Мужика уже нет в живых, но он был очень крутым.

https://www.youtube.com/watch?v=gmfiKFgy5WM&list=PLNpefMTD1Ntj06FsBT4SpjjgVqoucAEQG

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Жуткий парфюмер

Здорово было его смотреть...

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Людской фонарь

Знал его лично. Всегда только позитивные эмоции вызывал.

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Жуткий парфюмер

Ничего себе!

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Людской фонарь

Ну так я мифист, тут всё просто.

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Невысокий Макс

Исследователь мифов?

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Жуткий парфюмер

А их звуковая заставка вообще топчег

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Dan

Ютуб похоже все. F

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Blessed

С чем это связано, не уточняется.
не трудно догадаться

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bulochka

Значит уже скоро

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Станислав Агентов

А почему не на рутуб?

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Интеллигентный хичхакер

YouTube F

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