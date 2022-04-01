Новости

Минздрав зарегистрировал назальную форму вакцины «Спутник Статьи редакции

Она состоит из двух доз, как и обычная форма. А для детей она пока не доступна.

  • ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщили о регистрации назальной вакцины от коронавируса Covid-19 — это форма вакцины «Спутник V».
  • Вакцина разработана в центре им. Н. Ф. Гамалеи. Клинические испытания проводились с конца января.
  • Минздрав позиционирует её как «первую в мире назальную вакцину». Она состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели.
  • На этом этапе назальную вакцину разрешается применять только лицам 18 лет и старше. Ею планируют проводить ревакцинацию, но также изучается возможность применения в качестве первой дозы.
  • О применении назальной вакцины уже сообщали Владимир Путин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

#новости #вакцинаотcovid19

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37 комментариев
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Людской фонарь
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Невысокий Макс

Осуждаю!

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Людской фонарь
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Тимофей Сытов

И на меня прысни!

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Людской фонарь

На всех хватит.

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Интеллигентный хичхакер

И на меня

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Невысокий Макс

У тебя нет лица!

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Людской фонарь

А ну кыш.

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Невысокий Макс
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Интеллигентный хичхакер

Подловил

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Людской фонарь

Конечно, брат.

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Невысокий Макс

Изверг

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Жуткий парфюмер

Он же от тебе заботится! ОН ЖЕ ЛЮБЯ

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Невысокий Макс

Прыскает значит любит

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Людской фонарь
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Невысокий Макс

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Жуткий парфюмер

Метит тебя, такой вот ты дорогой

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Алексей Приловский

О применении назальной вакцины уже сообщали Владимир Путин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
 ну и к чему это привело

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Невысокий Макс

Тяжелейшие побочные эффекты

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Невысокий Макс

Новости из прошлого

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Интеллигентный хичхакер

Пойдем нюхнем

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Скромный Денис

Один уже нюхнул, приход такой был, что аж армию в соссднюю страну направил.

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Интеллигентный хичхакер

Брр

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Ім'я та По-батькові

Когда запатентуют пердольную

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Максим Соколовский
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Нурсултан из Нур-Султана

А когда навальную форму зарегистрируют?

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Поразительный шмель

штош

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Нурсултан Тюлякбаев

НУДЕСЫ ДАВАЙ

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Dimitrij

А производить ее будут примерно никогда. Но денег под это дело выделят обязательно сейчас, пока есть что выделять.

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Жуткий парфюмер

А помните, был такой Короновирус....

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TOMYMM

У меня сегодня подтвердили)

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Невысокий Макс

смутно

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Коровка спасла Россию

Ждём анальную

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kqxsr

Спутник Z

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Ekaterina Stepnova

То есть Zhopa

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НикакойвойнысУкраиной

Наебальную запрашиваем

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Игорь Зимин

А разве с 24 февраля короновирус не сказал "да ну н@х я ухожу"

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