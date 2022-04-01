Минздрав зарегистрировал назальную форму вакцины «Спутник V» Статьи редакции
Она состоит из двух доз, как и обычная форма. А для детей она пока не доступна.
- ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщили о регистрации назальной вакцины от коронавируса Covid-19 — это форма вакцины «Спутник V».
- Вакцина разработана в центре им. Н. Ф. Гамалеи. Клинические испытания проводились с конца января.
- Минздрав позиционирует её как «первую в мире назальную вакцину». Она состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели.
- На этом этапе назальную вакцину разрешается применять только лицам 18 лет и старше. Ею планируют проводить ревакцинацию, но также изучается возможность применения в качестве первой дозы.
- О применении назальной вакцины уже сообщали Владимир Путин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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С чем это связано, не уточняется.
Осуждаю!
И на меня прысни!
На всех хватит.
И на меня
У тебя нет лица!
А ну кыш.
Подловил
Конечно, брат.
Изверг
Он же от тебе заботится! ОН ЖЕ ЛЮБЯ
Прыскает значит любит
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Метит тебя, такой вот ты дорогой
О применении назальной вакцины уже сообщали Владимир Путин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
ну и к чему это привело
Тяжелейшие побочные эффекты
Новости из прошлого
Пойдем нюхнем
Один уже нюхнул, приход такой был, что аж армию в соссднюю страну направил.
Брр
Когда запатентуют пердольную
А когда навальную форму зарегистрируют?
штош
НУДЕСЫ ДАВАЙ
А производить ее будут примерно никогда. Но денег под это дело выделят обязательно сейчас, пока есть что выделять.
А помните, был такой Короновирус....
У меня сегодня подтвердили)
смутно
Ждём анальную
Спутник Z
То есть Zhopa
Наебальную запрашиваем
А разве с 24 февраля короновирус не сказал "да ну н@х я ухожу"