В реестре теперь 127 человек.

{"id":578875,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":578875,"gtm":null} 1245 просмотров

Министерство юстиции РФ включило в список СМИ-иноагентов ещё восемь человек. Это следует из данных на сайте ведомства.

В реестр попали:

Анна Голубева;

Алла Константинова;

Мария Борзунова;

Мурад Мурадов;

Ирина Малкова;

Елизавета Осетинская;

Евгений Понасенков;

Виктор Воробьёв.

По какой причине Минюст признал «иноагентом» шоумена и писателя Евгения Понасенкова, неизвестно, но он вёл в соцсетях стримы, где принимал донаты.

Всего в реестре теперь 127 человек.