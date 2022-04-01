Новости

Евгения Понасенкова, основательницу The Bell Елизавету Осетинскую и Марию Борзунову с «Дождя» признали «иноагентами» Статьи редакции

В реестре теперь 127 человек.

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Министерство юстиции РФ включило в список СМИ-иноагентов ещё восемь человек. Это следует из данных на сайте ведомства.

В реестр попали:

  • Анна Голубева;
  • Алла Константинова;
  • Мария Борзунова;
  • Мурад Мурадов;
  • Ирина Малкова;
  • Елизавета Осетинская;
  • Евгений Понасенков;
  • Виктор Воробьёв.

По какой причине Минюст признал «иноагентом» шоумена и писателя Евгения Понасенкова, неизвестно, но он вёл в соцсетях стримы, где принимал донаты.

Всего в реестре теперь 127 человек.

#новости #смииноагенты #медиа

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39 комментариев
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Стеклянный меч

Дешёвки

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Невысокий Макс

Они думают, что Маэстро их не переиграет, что Маэстро их не уничтожит. Маэстро их уничтожит.

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asthenia

какую же еще банальщину въебать под новостью.

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Невысокий Макс

Сразу видно человека, не читавшего Первую научную историю ***** 1812 года

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Nick Rosenberg

спецоперации 1812 года?

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asthenia

имя челика в новости = буквы под копирку.

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drama llama

Можно разбавить отличным монтажом этой цитаты. https://youtu.be/cD4avzML2rw

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Дмитрий Полхович

А вы хотели увидеть под новостью про Панасенкова что-то свежее 1812-го?

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Людской фонарь

Переиграет и уничтожит.

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Невысокий Макс

Вот это масштаб личности!

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Людской фонарь

Путин, выходи.

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Людской фонарь
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Аккаунт удален

Иностранный агент, я слышу
Иностранный агент, все вместе
Иностранный агент, пуленепробиваемый аргумент
Все равно для них ты - иностранный агент

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Денис

Таких совпадений не бывает)

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Странный агент

Это последняя капля!

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Sara Deep NEET OOP

Да не, у меня еще пару капель будет

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Странный агент

Хватит это терпеть!

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Депутат миллионов

Машу Борзунову жалко, FAKE NEWS делала хороший

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German B

она в России еще?

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Orange apple

Ну, как я понял, недавние стримы на новом канале были из студии дождя.

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Довольный мангал

сильно сомневаюсь

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Непрерывный Конецирк

Опечатка? Я ожидал: Евгений Понасенков включил Минюст в список иноагентов.

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Виталий Лановой

Осетинскую то за что?

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Дмитрий Орлов

за компромиссы

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Странный агент

Если вы ещё не поняли, что режиму осталось недолго, хочу напомнить, что в списках врагов теперь Маэстро, Глебыч, который уже объявил ему войну, и Белоника!
А какая у режима суперкоманда? То-то же!

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Виталий Лановой
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Blessed
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Дмитрий Орлов

Маша Борзунова лучшая!!!!!

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Fergut Negnelson

Прям не страна, а шабаш иностранных агентов. В каком году всех TJшников туда добавят?

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Виталий Лановой

Кого ещё?

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Депутат миллионов
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Виталий Лановой

спасибо уже нашел

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Sara Deep NEET OOP

Семь человек

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Невысокий Макс

Это не 1 апреля?

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German B

привет от детей бердянска

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савен

На самом деле Маэстро включил Минюст в список иноагентов и "предателей" родины

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Тихий утюг

Странно, Понасенков же недавно топил за "немир".

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Прошлый Илья

да бля, удолили тот тред. я хочу сказать всей швали, всем завистникам, вы думаете, что с человеком, который до такой степени точно, разбирается в вопросе, вы думаете можно спорить, вы думаете, что я вас не переиграю? что я вас не уничтожу? я вас уничтожу

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Orange apple

Мда, а я думал РФ в этом году большей глупости чем нападение на Украину не сделает.

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