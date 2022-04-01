Евгения Понасенкова, основательницу The Bell Елизавету Осетинскую и Марию Борзунову с «Дождя» признали «иноагентами» Статьи редакции
В реестре теперь 127 человек.
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Министерство юстиции РФ включило в список СМИ-иноагентов ещё восемь человек. Это следует из данных на сайте ведомства.
В реестр попали:
- Анна Голубева;
- Алла Константинова;
- Мария Борзунова;
- Мурад Мурадов;
- Ирина Малкова;
- Елизавета Осетинская;
- Евгений Понасенков;
- Виктор Воробьёв.
По какой причине Минюст признал «иноагентом» шоумена и писателя Евгения Понасенкова, неизвестно, но он вёл в соцсетях стримы, где принимал донаты.
Всего в реестре теперь 127 человек.
Статья дополняется
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С чем это связано, не уточняется.
Дешёвки
Они думают, что Маэстро их не переиграет, что Маэстро их не уничтожит. Маэстро их уничтожит.
какую же еще банальщину въебать под новостью.
Сразу видно человека, не читавшего Первую научную историю ***** 1812 года
спецоперации 1812 года?
имя челика в новости = буквы под копирку.
Можно разбавить отличным монтажом этой цитаты. https://youtu.be/cD4avzML2rw
А вы хотели увидеть под новостью про Панасенкова что-то свежее 1812-го?
Переиграет и уничтожит.
Вот это масштаб личности!
Путин, выходи.
Иностранный агент, я слышу
Иностранный агент, все вместе
Иностранный агент, пуленепробиваемый аргумент
Все равно для них ты - иностранный агент
Таких совпадений не бывает)
Это последняя капля!
Да не, у меня еще пару капель будет
Хватит это терпеть!
Машу Борзунову жалко, FAKE NEWS делала хороший
она в России еще?
Ну, как я понял, недавние стримы на новом канале были из студии дождя.
сильно сомневаюсь
Опечатка? Я ожидал: Евгений Понасенков включил Минюст в список иноагентов.
Осетинскую то за что?
за компромиссы
Если вы ещё не поняли, что режиму осталось недолго, хочу напомнить, что в списках врагов теперь Маэстро, Глебыч, который уже объявил ему войну, и Белоника!
А какая у режима суперкоманда? То-то же!
Маша Борзунова лучшая!!!!!
Прям не страна, а шабаш иностранных агентов. В каком году всех TJшников туда добавят?
Кого ещё?
спасибо уже нашел
Семь человек
Это не 1 апреля?
привет от детей бердянска
На самом деле Маэстро включил Минюст в список иноагентов и "предателей" родины
Странно, Понасенков же недавно топил за "немир".
да бля, удолили тот тред. я хочу сказать всей швали, всем завистникам, вы думаете, что с человеком, который до такой степени точно, разбирается в вопросе, вы думаете можно спорить, вы думаете, что я вас не переиграю? что я вас не уничтожу? я вас уничтожу
Мда, а я думал РФ в этом году большей глупости чем нападение на Украину не сделает.