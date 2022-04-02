Cайт знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии Статьи редакции
Пользоваться бесплатной текущей версией мобильного приложения всё ещё можно, если оно было установлено ранее — cкачать его не получится.
«Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь», — говорится в сообщении на главной странице Badoo.
Сайт для знакомств уточнил, что приложение удалили из App Store, Play Store и Huawei AppGallery. Профиль и ограниченные функции всё ещё доступны в приложении, если оно было установлено ранее.
Компания Bumble Inc., которой принадлежит сервис, 8 марта сообщила, что Badoo и два других приложения для знакомств — Bumble и Fruitz — прекратят работу в России. Приложения удалили из App Store и Google Play.
Совокупный доход Bumble Inc. в России, Украине и Белорусии составлял около 2,8% общего годового дохода компании (по данным на 2021 год). Компания спрогнозировала утрату примерно 20 миллионов долларов прибыли из-за боевых действий на Украине.
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cкачать его не получится
А как же секс?
ВЫСОКИЙ ЛИДЕР МНОГО ВОЛОС КРЕПКИЙ ЖЕЗЛ ТРИ СЕКРЕТАРША ВСЕ ДОВОЛЬНЫ, МАЛЫЙ ЛИДЕР НИЗКИЙ РОСТ МАЛО ВОЛОС МУЖЧИНА СЕКРЕТАРЬ СЛАБЫЙ ЗАД
Huawei AppGallery
Удар в спину. А вообще, на андройдах же можно устанавливать мимо стора, всякие apk, не?
Можно, то оно можно, вопрос в другом - будет ли поддерживать твой регион приложение
Даже на мамбе актив выше