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Cайт знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии Статьи редакции

Пользоваться бесплатной текущей версией мобильного приложения всё ещё можно, если оно было установлено ранее — cкачать его не получится.

«Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь», — говорится в сообщении на главной странице Badoo.

Сайт для знакомств уточнил, что приложение удалили из App Store, Play Store и Huawei AppGallery. Профиль и ограниченные функции всё ещё доступны в приложении, если оно было установлено ранее.

Компания Bumble Inc., которой принадлежит сервис, 8 марта сообщила, что Badoo и два других приложения для знакомств — Bumble и Fruitz — прекратят работу в России. Приложения удалили из App Store и Google Play.

Совокупный доход Bumble Inc. в России, Украине и Белорусии составлял около 2,8% общего годового дохода компании (по данным на 2021 год). Компания спрогнозировала утрату примерно 20 миллионов долларов прибыли из-за боевых действий на Украине.

#новости #badoo #конфликтнаукраине

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7 комментариев
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Памидор

Хорошего дня! Я Лин У Ю, я плохо говорю по-русски, но моя жена русская. Она родилась на острове Уссурийск, который переехал в Китай и получил гражданство. Теперь она понимает китайский язык, и у нас есть красивые китайские дети. Мы любим вашего Президента и считаем, что Сибирь и Байкал должны развиваться вместе. Россия и Китай - дружба. Мы любим русских женщин

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Убежденный яд

cкачать его не получится
 А как же секс?

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Памидор

ВЫСОКИЙ ЛИДЕР МНОГО ВОЛОС КРЕПКИЙ ЖЕЗЛ ТРИ СЕКРЕТАРША ВСЕ ДОВОЛЬНЫ, МАЛЫЙ ЛИДЕР НИЗКИЙ РОСТ МАЛО ВОЛОС МУЖЧИНА СЕКРЕТАРЬ СЛАБЫЙ ЗАД

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Vanilla Ice cream
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Письменный Филипп

Huawei AppGallery
 Удар в спину. А вообще, на андройдах же можно устанавливать мимо стора, всякие apk, не?

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LN B

Можно, то оно можно, вопрос в другом - будет ли поддерживать твой регион приложение

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Inevitable

Даже на мамбе актив выше

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Кузькин отец
Ñ. ‡ ŠH. @luxurybitches
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Alenka @Alenka03452251
До сліз... 💔
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Rotten Kepken
Украинские антропоморфизации городов, очень здорово.

(инста авторки)
Vanilla Ice cream
Хотели нюдс - получайте

Только просьба потом не пиздеть, голосованием вы получили что хотели, это вам не РФ или Беларусь, где результаты голосования are not so trustful

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