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Протесты в Петербурге, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и других городах России 2 апреля. Главное (обновляемый пост) Статьи редакции

Десятки человек задержали.

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2 апреля в России вновь проходят массовые акции протеста против военных действий на Украине. Жители крупных городов выходят улицы, на главные площади и встают в одиночные пикеты. Полиция начала задерживать участников акций.

  • В Иркутске задержали активисток Екатерину Пименову и Анну Степанову, которые вешали на улице зелёные ленточки — их используют как символ мира и протеста против военных действий на Украине. В каких именно действиях задержанных полицейские усмотрели нарушения, неизвестно.
  • В Новосибирске на протестной акции к 13:48 задержали 18 человек. По данным «Тайги.Инфо», полиция забирала у них телефоны. Среди задержанных — пикетчик с плакатом с предсмертным стихотворением покончившего с собой математика Константина Ольмезова. После начала «спецоперации» он не смог вернуться на родину в Украину из России: при попытке выехать из страны его задержали и арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.
Задержание пикетчика со стихотворением. Видео: «Тайга.Инфо»
  • В Кемерово в отдел полиции отвезли местного жителя, который ждал начала акции рядом с площадью у городской администрации.
  • В Хабаровске на площади Ленина задержали двух пикетчиков. Одного — с плакатом, на котором изображена перечёркнутая буква Z. Активисту вменяют статью о дискредитации вооруженных сил РФ. Другого мужчину — с плакатом «Дети должны жить в мире». Он предположил, что «такой плакат стыдно забирать».
  • В Ханты-Мансийске в отдел МВД попала пикетчица Полина Змановская — она стояла с сине-желтым плакатом с надписью «Мир» и подсолнухами.
  • В Перми в отдел полиции отвезли Ольгу Турпанову, Александру Пасынкову и Тимофея Кашапова. Они раздавали листовки о последствиях «спецоперации».

Фото: Ольга Турпанова

Фото: Ольга Турпанова
  • В Екатеринбурге также не обошлось без задержаний активистов. Полиция увела как минимум девятерых.
Видео: телеграм-канал «Свет»
Девушка отказалась разблокировать и показать телефон полицейским, после чего её задержали. Видео: телеграм-канал «Свет»

Петербург

  • В Петербурге задержали активистку Лину Барабаш, приковавшую себя цепью к воротам военного госпиталя. Вместе с ней в автозак увели людей, которые снимали акцию. Журналистка «Соты» Виктория Арефьева сообщила, что у военного госпиталя на неё и журналиста Константина Лескова напали курсанты. Они повалили их на землю, пока они снимали акцию Барабаш, отобрали у журналистов личные вещи и не отдавали до приезда полиции.

Это акция — не про силовиков. Это акция про всех погибших. И тех, кто ещё погибнет. Эти жертвы уже никогда не возместить. Всё, что мы можем — добиваться того, чтобы не появилось новых.

Я обращаюсь к тем, кто задержит меня, к тем, кто будет задерживать других ребят сегодня. К Росгвардии, сотрудникам центра «Э» и рядовым полицейским.

Нам всем придётся жить с последствиями того, что мы сделали. Если вам сложно представить, как война разрушает чужие жизни, далёкие от вас, представьте, что она может сделать с вашей.

Хорошо ли у нас живут ветераны? Или инвалиды? Никакие медали не заменят нанесённого вреда.

Твоя ценность в том, что ты живой. Знаешь ли ты, за кого отдаёшь свою жизнь?

Лина Барабаш
активистка движения «Весна»
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Фото: Константин Леньков/ЗакС.ру
  • Около 15:00 в городе начались жёсткие задержания.

Москва

  • В Москве на Манежной площади активисты собраться не смогли — её оцепила полиция. В парке Зарядье также много полиции. Позже туда прибыл и ОМОН, хотя акция не началась. Корреспондент Avtozak Live сообщил, что задерживают одиного стоящих людей. У прохожих досматривают личные вещи.
  • В Зарядье задержали женщину с цветами. Вместе с ней в автозак отправили двоих человек. Ещё одна задержанная девушка скандировала

    «Нет войне», другая пела «Пусть всегда будет солнце», пока её уводили полицейские.

  • Забирают даже тех, кто просто сидит на лавочках или пьёт кофе рядом с кофейней в парке.
  • В автозак отправили девушку в платье невесты. По её словам, она

    «искала жениха». Пока девушку уводили, кто-то из толпы кричал «Горько!».

  • На одиночный пикет в городе вышел мужчина с колбасой «Мираторг». Он зачеркнул на упаковке половину слова.

#новости #протесты #задержания #конфликтнаукраине

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15 комментариев
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Гражданин концлагеря Путлера

иноагентов становится все больше
не пойму животных, которые радуются войне...

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fyjybv

Лев Гудков, социолог: Все больше россиян поддерживают войну и Путина.

Есть два фактора, которые объясняют это. Во-первых, почти полная информационная изоляция из-за блокировки независимых и альтернативных каналов, в том числе фейсбука. Во-вторых, непрерывная, очень агрессивная и лживая пропаганда, которая работает на людей преимущественно старшего возраста, жителей сел и малых городов. Там выше всего поддержка происходящего.

Пропаганда захватывает свою аудиторию и удерживает ее. Другой конструкции реальности, интерпретации происходящего для людей практически не возникло. Никаких других авторитетных мнений в публичном поле не оказалось.

Но это внешние факторы. Внутренние – надо понимать, во что превратилась Россия при Владимире Путине. Произошло восстановление тоталитарного государства. Очень закомплексованное население, бедное, депрессивное, компенсирующее все это тем, что пытается сохранить старые представления о великой державе: «Мы бедные, зато как страну нас уважают и боятся». Эта идея военной силы, насилия и империи чрезвычайно значима. По существу, она единственная объединяет страну. Она ложится на всю предшествующую конструкцию: «Россия — жертва», «Запад враждебен», «мы всегда в состоянии внешней агрессии» и так далее.

Все больше россиян поддерживают войну и Путина…
Эксперт раскрывает, почему нельзя объяснить высокую поддержку войны боязнью высказываться против…
vot-tak.tv
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Experimental Onion

Пора переименовать Москву в City 146, атмосфера уже соответствует

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fyjybv

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением к жителям России бойкотировать весенний призыв в армию, который начался 1 апреля.

"Предупредите каждого такого призывника, их родителей: нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию, делайте все, что можете, лишь бы они жили — дома. У себя дома", — сказал Зеленский по русски.

Он назвал нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением то, что в российскую армию призывают жителей Крыма.

"Хочу сказать всем жителям Крыма, саботируйте эту историю. На любом из этапов. А если не выйдет, то не выполняйте преступные приказы и при первой возможности сдавайтесь, сдавайтесь вооруженным силам Украины. Мы все понимаем. Вы будете жить", — сказал Зеленский, продолжил он по уркаински.

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Памидор

Истоки великолепия в простоте, а герои происходят из народа. Красиво и мудро сказано ! Я восхищен Украиной. Слава коммунистической партии Китая !

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Сексуальный жар

"Массовые акции", серьезно?

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чипизадница

в текущей ситуации чем больше силовиков - тем меньше силовиков

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Soulis

Есть вопрос: а где-то есть информация по планирующимся митингам?
Очень жаль, что Навальный вернулся и его посадили, теперь организация равна 0((

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Памидор

Я Степа Иванов, простой рабочий завод. Смена шесть дней в неделе, маленький зарплата. Рабочий Китай жить хорошо; есть уголь, есть лудильщик, нет уголовник. Я за великий Китай. Хороший сосед, нет пыня. А зачем мне быть за плохой лидер? Зачем вам быть за пыня? Я простой рабочий. Товарищ Xi хороший вождь, но мне был сон, надо было идти голосовать за Xi. Он хороший лидер, может принять Мандат, чтобы разрушить наш лагерь.

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Егор Домовой

Huawei лучше , я голосаю за него, а xi злой сосед, обижается сосед, что я его сестру трахал

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Памидор

Я простой рабочий из Петербург убедился в величии Китай, купил умный телефон Xiaomi и автомобиль Geely. Теперь покупать только китайское, хороший качество.

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Ze Katze

Huawei лучше? Вы разочаровать партия Xiaomi

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Древний Филипп

Так там её гарнизонный патруль ее скрутил, а не курсанты, лол

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Diamondz

Ну що тут можна сказати?
Слава Украïнi!

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fyjybv

Верховная рада Украины приняла закон, который официально объявляет Россию "государством-террористом". Закон содержит список признаков, когда буквы таковыми являются. Об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа" (https://sluga-narodu.com/parlament-zaboronyv-voiennu-symvoliku-rf-ta-vyznav-ii-derzhavoiu-terorystom/).

Документ запрещает "какую-либо пропаганду российского тоталитарного режима", а также акта агрессии со стороны России в отношении Украины.

Закон также запрещает использование "символики вторжения" — символов Z и V в соответствующем контексте.

В Германии публичная демонстрация символа Z может расцениваться властями как поощрение или одобрение противоправных действий и, исходя из этого, являться уголовным преступлением, заявил 28 марта представитель МВД страны. 31 марта Сейм Латвии запретил публично демонстрировать символы Z и V.

По материалам сайта "Каспаров.Ру"

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Владимир Климов

#ПРЕДВАРИТЕЛЬНО #DELETED А 3 апреля у него суд, пока самая тяжелая цена вопроса - 15 суток админ ареста, но это только пока, ситуация-то непредсказуемая. Меня очень расстроили его ответы про то, что кроме волонтеров и 1..2 друзей его некому поддержать в оффлайне. А еще он потерял телефон.

https://tjournal.ru/u/309649-akkaunt-zamorozhen

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1. Оккупация Крыма. Пьянящая и легкая победа с оккупацией Крыма, создала ложную иллюзию безнаказанности и успешности дел.

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Действую с родителями по-другому. Рассказываю просто, не аппелирую к фотографиям или хронике. Вчера, говорю, волонтерить ездила к деткам беженцев. Мама молчит. Страшно, говорю, в глаза смотреть детям, которые уже войну видели, там мальчик один на полу в поезде ехал, а мать его стояла рядом, потому что места прилечь не было. Мама молчит. Они,…

Мама не выдерживает: «У нас в Свердловскую область тоже беженцев привезли». Ага, говорю, ну как привезли, выкрали, а так в гробу они эту Россию видели. Мама молчит. А месяц назад не промолчала бы. Но и я месяц назад не такая хитрая была.

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