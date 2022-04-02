Это акция — не про силовиков. Это акция про всех погибших. И тех, кто ещё погибнет. Эти жертвы уже никогда не возместить. Всё, что мы можем — добиваться того, чтобы не появилось новых.

Я обращаюсь к тем, кто задержит меня, к тем, кто будет задерживать других ребят сегодня. К Росгвардии, сотрудникам центра «Э» и рядовым полицейским.

Нам всем придётся жить с последствиями того, что мы сделали. Если вам сложно представить, как война разрушает чужие жизни, далёкие от вас, представьте, что она может сделать с вашей.

Хорошо ли у нас живут ветераны? Или инвалиды? Никакие медали не заменят нанесённого вреда.

Твоя ценность в том, что ты живой. Знаешь ли ты, за кого отдаёшь свою жизнь?