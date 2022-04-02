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Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина ушла с должности Статьи редакции

По данным The Bell, она уехала из страны и не собирается возвращаться из-за «спецоперации» на Украине.

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Об увольнении гендиректора в России сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Временно исполняющим обязанности назначили Артёма Савиновского, который руководил подразделением «Яндекс.Медиасервисы».

По данным The Bell, Бунина уехала из страны. Она написала это на внутреннем форуме компании (сообщение есть в распоряжении издания).

Изображение The Bell

По словам Буниной, с конца февраля она не была в России, а сейчас работает в израильском офисе «Яндекса». «Я не буду возвращаться: не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями», — написала она.

Елена Бунина стала HR-директором «Яндекса» в январе 2011 года и совмещала эту должность с обязанностями гендиректора ООО «Яндекс» с декабря 2017. Бунина покинет этот пост 15 апреля.

#новости #яндекс

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67 комментариев
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Мирный Абдужаббор

А что случилось?

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TJaba

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина ушла с должности

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1 комментарий
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Письменный Филипп

Произошла сверхдержава

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Молодежный хот-дог

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина отдыхала на Кипре и не захотела возвращаться.

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Убежденный яд

Что-то, но на дтф после этого ничего не случилось

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Ха-ха Хи-хи

Яндекс - найдется все!
*кроме гендиректора

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LN B

*кроме войны

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Инвестор

Вот щас как раз и найдется подходящий фсбшник

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Хитрый Орзэмэс

Предыдущий продержался один день, эта - целых шестнадцать!

15 марта 2022 года Бунину на посту гендиректора российского Яндекса сменяет Тигран Худавердян, совмещающий новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний, а Елена остается на должности HR-директора.
 16 марта была возвращена на должность гендиректора после ухода с должности попавшего под санкции Тиграна Худавердяна.
 2 апреля 2022 года Бунина покинула должность гендиректора Яндекса

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Гениальный алмаз

Хоть какая-то современная пародия гонки на лафетах в позднем союзе

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Gre Li

Так её Тигран и сменял. Несколько лет до этого работала.

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Alice Wonder

С одной стороны поддерживаю.
С другой стороны ужасно осознавать, что отрицательная селекция скоро оставит нас один-на-один с толпой орков. С каждой такой эмиграцией как будто покидает маленькая крупица надежды, что что-то можно поменять.

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Oleg Bocharoff

Держите оптимиста!

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Толстый Кот Кусаэ

Толпа орков развалит все самостоятельно, через дикую грызню.

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Луковый Дред

Таже мысль возникала, только такая селекция уже не первую сотню лет у нас идёт.

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othige9iz relay.firefox.com

https://twitter.com/MykolaPetiukh/status/1501164859488145417?s=20&t=GOtFRSxuK1GWEv9p6i4D_A

Mykola Petiukh @MykolaPetiukh
Русская национальная идея — раз в полвека выдавливать лучших людей из страны
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1 комментарий
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horus

по сути если ничего не поменяется и не будет каких-то революций то страна просто развалится через пару десятков лет.

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Daffy Duck

Да нахуй им директора искать, не проще сразу Яндекс сделать отелом в управлении Э, все равно этим и занимаются

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Дикий месяц

Эндекс

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2 комментария
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Проводник

не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями
 сейчас работает в израильском офисе
 Что-то не стыкуется

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Убежденный яд

не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями
 Поддерживаю!

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H8isGR8

не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями
 работает из Израиля🤔

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11 комментариев
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kebety katma
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Roma Dmitriev

не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями
 Переезжает в Израиль, лол

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Eugene

Бунина очень крутая тётка. Рад, что она не на стороне зла.

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Свободный спрей

Лучше бы уронила

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Nick Rosenberg

Как же так, Яндекс? Ведь ничего не предвещало!

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испанский смех

сбежала шлюха, она есть в миротворце?

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обнуленный окурок

Кто шлюха, так это твоя любимая скабеева

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2 комментария
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испанский смех

че долбоебы так возбудились за любимый яндекс?

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*

Лол, ни один из факапов (и весь общий вектор развития) компании её не смущал, а вот спецоперация — смутила 🥲
Хотя, минутку: а что если спецоперация — хороший повод уйти от ответственности за эти самые факапы? 🫢

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Eugene

От факапов Яндекса тысячи людей все же не погибали.

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8 комментариев
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Фёдор Трухин

Мне казалось что такая должность как гендир яндекса подразумевает некоторый уровень ответственности и просто так решить уволиться из-за ментальных противоречий и несогласия с действиями государства как-то не профессионально. Не знаю насколько она профессионал, но нанимать её на другие руководящие должности сопряжены с повышенными рисками: сегодня она уволилась из-за войны, завтра из-за несогласия в политике гендерной инклюзивности, после завтра из-за невнятной позиции по гражданским правам общества, потом ещё из-за чего нибудь. Всё это конечно очень важно, но такая тонкая душевная организация не позволяет выполнять возложенных на топ менеджера ожидания и достижения поставленных целей.

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Eugene

Яндекс слишком близкая к государству структура. Не такая близкая как VK, но настолько близкая, чтобы быть звеном в государственной машине. Бунина тётка очень умная и понимает, что быть связанной с Яндексом сейчас слишком рискованно, ведь санкции могут прилететь на нее, а это может закрыть прекрасные карьерные перспективы в цивилизованном мире.

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Луковый Дред

Нет абсолютно никакой связи между профессионализмом и нежеланием работать в стране с преступным правительством.
Если бы ты узнал, что твой начальник убивает людей, ты бы продолжил работать на него, ибо "профессионал"? Есть базовые человеческие ценности, которые выше дюбых других качеств.

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AA

ну ты сравниваешь, конечно - на одной чаше весов шанс оказаться в санционном списке и необходимость потом всю жизнь отмываться, а на другой (шуточный) вопрос на совете директоров "а почему вы уволились с предыдущего места работы"

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Горячий магнит

Бунин когда-то тоже эмигрировал из совка

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Научно-Технический Валера

— Онегин послал вызов Ленскому...
— А семье?

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Inevitable

Ждем сливов данных израильтян

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флутер погромист

Это рукль музыки и кп

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Невероятный браслет

Как же похуй

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Joana Sinelli

Действую с родителями по-другому. Рассказываю просто, не аппелирую к фотографиям или хронике. Вчера, говорю, волонтерить ездила к деткам беженцев. Мама молчит. Страшно, говорю, в глаза смотреть детям, которые уже войну видели, там мальчик один на полу в поезде ехал, а мать его стояла рядом, потому что места прилечь не было. Мама молчит. Они,…

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