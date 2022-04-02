Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина ушла с должности Статьи редакции
По данным The Bell, она уехала из страны и не собирается возвращаться из-за «спецоперации» на Украине.
Об увольнении гендиректора в России сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Временно исполняющим обязанности назначили Артёма Савиновского, который руководил подразделением «Яндекс.Медиасервисы».
По данным The Bell, Бунина уехала из страны. Она написала это на внутреннем форуме компании (сообщение есть в распоряжении издания).
По словам Буниной, с конца февраля она не была в России, а сейчас работает в израильском офисе «Яндекса». «Я не буду возвращаться: не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями», — написала она.
Елена Бунина стала HR-директором «Яндекса» в январе 2011 года и совмещала эту должность с обязанностями гендиректора ООО «Яндекс» с декабря 2017. Бунина покинет этот пост 15 апреля.
Действую с родителями по-другому. Рассказываю просто, не аппелирую к фотографиям или хронике. Вчера, говорю, волонтерить ездила к деткам беженцев. Мама молчит. Страшно, говорю, в глаза смотреть детям, которые уже войну видели, там мальчик один на полу в поезде ехал, а мать его стояла рядом, потому что места прилечь не было. Мама молчит. Они,…
Мама не выдерживает: «У нас в Свердловскую область тоже беженцев привезли». Ага, говорю, ну как привезли, выкрали, а так в гробу они эту Россию видели. Мама молчит. А месяц назад не промолчала бы. Но и я месяц назад не такая хитрая была.
Десятки человек задержали.
#ПРЕДВАРИТЕЛЬНО #DELETED А 3 апреля у него суд, пока самая тяжелая цена вопроса - 15 суток админ ареста, но это только пока, ситуация-то непредсказуемая. Меня очень расстроили его ответы про то, что кроме волонтеров и 1..2 друзей его некому поддержать в оффлайне. А еще он потерял телефон.
А что случилось?
Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина ушла с должности
Произошла сверхдержава
Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина отдыхала на Кипре и не захотела возвращаться.
Что-то, но на дтф после этого ничего не случилось
Яндекс - найдется все!
*кроме гендиректора
*кроме войны
Вот щас как раз и найдется подходящий фсбшник
Предыдущий продержался один день, эта - целых шестнадцать!
15 марта 2022 года Бунину на посту гендиректора российского Яндекса сменяет Тигран Худавердян, совмещающий новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний, а Елена остается на должности HR-директора.
16 марта была возвращена на должность гендиректора после ухода с должности попавшего под санкции Тиграна Худавердяна.
2 апреля 2022 года Бунина покинула должность гендиректора Яндекса
Хоть какая-то современная пародия гонки на лафетах в позднем союзе
Так её Тигран и сменял. Несколько лет до этого работала.
С одной стороны поддерживаю.
С другой стороны ужасно осознавать, что отрицательная селекция скоро оставит нас один-на-один с толпой орков. С каждой такой эмиграцией как будто покидает маленькая крупица надежды, что что-то можно поменять.
Держите оптимиста!
Толпа орков развалит все самостоятельно, через дикую грызню.
Таже мысль возникала, только такая селекция уже не первую сотню лет у нас идёт.
https://twitter.com/MykolaPetiukh/status/1501164859488145417?s=20&t=GOtFRSxuK1GWEv9p6i4D_A
по сути если ничего не поменяется и не будет каких-то революций то страна просто развалится через пару десятков лет.
Да нахуй им директора искать, не проще сразу Яндекс сделать отелом в управлении Э, все равно этим и занимаются
Эндекс
не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями
сейчас работает в израильском офисе
Что-то не стыкуется
не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями
Поддерживаю!
не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями
работает из Израиля🤔
не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями
Переезжает в Израиль, лол
Бунина очень крутая тётка. Рад, что она не на стороне зла.
Лучше бы уронила
Как же так, Яндекс? Ведь ничего не предвещало!
сбежала шлюха, она есть в миротворце?
Кто шлюха, так это твоя любимая скабеева
че долбоебы так возбудились за любимый яндекс?
Лол, ни один из факапов (и весь общий вектор развития) компании её не смущал, а вот спецоперация — смутила 🥲
Хотя, минутку: а что если спецоперация — хороший повод уйти от ответственности за эти самые факапы? 🫢
От факапов Яндекса тысячи людей все же не погибали.
Мне казалось что такая должность как гендир яндекса подразумевает некоторый уровень ответственности и просто так решить уволиться из-за ментальных противоречий и несогласия с действиями государства как-то не профессионально. Не знаю насколько она профессионал, но нанимать её на другие руководящие должности сопряжены с повышенными рисками: сегодня она уволилась из-за войны, завтра из-за несогласия в политике гендерной инклюзивности, после завтра из-за невнятной позиции по гражданским правам общества, потом ещё из-за чего нибудь. Всё это конечно очень важно, но такая тонкая душевная организация не позволяет выполнять возложенных на топ менеджера ожидания и достижения поставленных целей.
Яндекс слишком близкая к государству структура. Не такая близкая как VK, но настолько близкая, чтобы быть звеном в государственной машине. Бунина тётка очень умная и понимает, что быть связанной с Яндексом сейчас слишком рискованно, ведь санкции могут прилететь на нее, а это может закрыть прекрасные карьерные перспективы в цивилизованном мире.
Нет абсолютно никакой связи между профессионализмом и нежеланием работать в стране с преступным правительством.
Если бы ты узнал, что твой начальник убивает людей, ты бы продолжил работать на него, ибо "профессионал"? Есть базовые человеческие ценности, которые выше дюбых других качеств.
ну ты сравниваешь, конечно - на одной чаше весов шанс оказаться в санционном списке и необходимость потом всю жизнь отмываться, а на другой (шуточный) вопрос на совете директоров "а почему вы уволились с предыдущего места работы"
Бунин когда-то тоже эмигрировал из совка
— Онегин послал вызов Ленскому...
— А семье?
Ждем сливов данных израильтян
Это рукль музыки и кп
Как же похуй