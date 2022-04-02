Крупнейшие базы данных научных статей Scopus и Web of Science решили закрыть доступ организациям из России и Белоруссии Статьи редакции
При этом издательства Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и другие продолжат публиковать статьи учёных из этих стран.
Крупнейшие базы данных научных статей Scopus и Web of Science закроют доступ российским и белорусским научным организациям после истечения срока заключённых контрактов. Это следует из заявления.
С территории России нельзя будет получить доступ к крупнейшим базам научных статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и некоторым другим. Организации считают, что своим запретом наказывают не самих исследователей, а научные организации. При этом издательства продолжат публиковать статьи российских авторов.
Вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов отметил, что на долю России приходится 2,5% мировой научной продукции. Таким образом, 97,5% информации для страны блокируется.
Десятки человек задержали.
Действую с родителями по-другому. Рассказываю просто, не аппелирую к фотографиям или хронике. Вчера, говорю, волонтерить ездила к деткам беженцев. Мама молчит. Страшно, говорю, в глаза смотреть детям, которые уже войну видели, там мальчик один на полу в поезде ехал, а мать его стояла рядом, потому что места прилечь не было. Мама молчит. Они,…
Мама не выдерживает: «У нас в Свердловскую область тоже беженцев привезли». Ага, говорю, ну как привезли, выкрали, а так в гробу они эту Россию видели. Мама молчит. А месяц назад не промолчала бы. Но и я месяц назад не такая хитрая была.
По данным The Bell, она уехала из страны и не собирается возвращаться из-за «спецоперации» на Украине.
А вот это уже подло!!1
пойду Z на окне кабинета наклею
Стой. Закрой глаза. Посчитай до 10-ти
Денаукофикация
У нас есть Sci-Hub
Он уже давно в подполье.. :)
С абсолютно нестабильным человеком у руля. К тому же на sci-hub есть далеко не все статьи.
Яка сумна новина
оно и понятно, после голубей-убийц с "русскими учёными" сообществу не по пути
Это обойти конечно можно Хуже будет, если будет закрыта возможность публиковаться в англоязычных журналах
Да, кстати, за последние 10 лет число аспирантов в РФ сократилось в два раза Зачем нам Scopus, если им скоро некому будет пользоваться
При этом издательства Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и другие продолжат публиковать статьи учёных из этих стран.
Публиковаться можно будет (ещё), а вот читать уже нет. Хотя полагаю впн и тут поможет.
Новость все-таки печальная, я например в былые дни там столько публикаций перелопатил.
Русский - не читатель, русский - писатель.
Ряд отдельных журналов уже заморозили ранее принятые к публикации и отказался рассматривать новые статьи российских авторов. Пока это не единый фронт (этика и всё такое), но, думаю, вполне могут отрезать РФ вовсе во всех её проявлениях.
А как же теперь наукометрическими пипськами меряться?😳
как в былые времена - по связям в скрепных журналах публиковаться
Никак. Требование WoS/Scopus снимут. Пользоваться отечественной деревянной eLibrary. Занавес, так занавес. Есть РФ и весь остальной мир.
Пожинаем плоды путинской войны против Украины. Пишут, что после начала боевых действий мировое научное сообщество уже начинает относиться к российским ученым (да и в целом к россиянам) так же, как во время Второй мировой войны - к немецким.
так же, как во время Второй мировой войны - к немецким.
Гонят свои армии на убой, лишь бы к себе забрать трофейных учёных?
Ну, трофейные всяко лучше... Свои-то кроме распила грантов ничего не производят.. :)
так же, как во время Второй мировой войны - к немецким.
А кто же тогда создал американскую космическую программу? Кто создал советские реактивные самолёты? Кто создал советскую атомную программу?
Лол
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip