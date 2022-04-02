Scopus — библиографическая база данных научного издательства Elsevier. Она содержит цитирования и аннотации к более чем 20 тысячам академических статей. Цитирование в Scopus'e указывает на высокий уровень текста и ценится в академическом сообществе, отмечает журнал о проблемах образования DOXA.

Web of Science — это сайт, который открывает доступ к множеству баз данных. На них учёные ищут нужные им тексты.