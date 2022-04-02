Новости

Крупнейшие базы данных научных статей Scopus и Web of Science решили закрыть доступ организациям из России и Белоруссии Статьи редакции

При этом издательства Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и другие продолжат публиковать статьи учёных из этих стран.

Крупнейшие базы данных научных статей Scopus и Web of Science закроют доступ российским и белорусским научным организациям после истечения срока заключённых контрактов. Это следует из заявления.

Scopus — библиографическая база данных научного издательства Elsevier. Она содержит цитирования и аннотации к более чем 20 тысячам академических статей. Цитирование в Scopus'e указывает на высокий уровень текста и ценится в академическом сообществе, отмечает журнал о проблемах образования DOXA.

Web of Science — это сайт, который открывает доступ к множеству баз данных. На них учёные ищут нужные им тексты.

С территории России нельзя будет получить доступ к крупнейшим базам научных статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и некоторым другим. Организации считают, что своим запретом наказывают не самих исследователей, а научные организации. При этом издательства продолжат публиковать статьи российских авторов.

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов отметил, что на долю России приходится 2,5% мировой научной продукции. Таким образом, 97,5% информации для страны блокируется.

#новости #санкции #наука

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20 комментариев
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Научно-Технический Валера

А вот это уже подло!!1
пойду Z на окне кабинета наклею

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Убежденный яд

Стой. Закрой глаза. Посчитай до 10-ти

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Неверный танк88

Денаукофикация

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Щячло Попячтса

У нас есть Sci-Hub

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Ha-Sung Kong

Он уже давно в подполье.. :)

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Денис Обрезков

С абсолютно нестабильным человеком у руля. К тому же на sci-hub есть далеко не все статьи.

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Dan

Яка сумна новина

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Царь пыни

оно и понятно, после голубей-убийц с "русскими учёными" сообществу не по пути

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Daily Science

Это обойти конечно можно Хуже будет, если будет закрыта возможность публиковаться в англоязычных журналах
Да, кстати, за последние 10 лет число аспирантов в РФ сократилось в два раза Зачем нам Scopus, если им скоро некому будет пользоваться

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Майка Ника

При этом издательства Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и другие продолжат публиковать статьи учёных из этих стран.
Публиковаться можно будет (ещё), а вот читать уже нет. Хотя полагаю впн и тут поможет.

Новость все-таки печальная, я например в былые дни там столько публикаций перелопатил.

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Духовный теркин30см

Русский - не читатель, русский - писатель.

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Ha-Sung Kong

Ряд отдельных журналов уже заморозили ранее принятые к публикации и отказался рассматривать новые статьи российских авторов. Пока это не единый фронт (этика и всё такое), но, думаю, вполне могут отрезать РФ вовсе во всех её проявлениях.

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Рог Кирилл

А как же теперь наукометрическими пипськами меряться?😳

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Dr. Acula

как в былые времена - по связям в скрепных журналах публиковаться

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Ha-Sung Kong

Никак. Требование WoS/Scopus снимут. Пользоваться отечественной деревянной eLibrary. Занавес, так занавес. Есть РФ и весь остальной мир.

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fyjybv

Пожинаем плоды путинской войны против Украины. Пишут, что после начала боевых действий мировое научное сообщество уже начинает относиться к российским ученым (да и в целом к россиянам) так же, как во время Второй мировой войны - к немецким.

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Духовный теркин30см

так же, как во время Второй мировой войны - к немецким.
Гонят свои армии на убой, лишь бы к себе забрать трофейных учёных?

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Ha-Sung Kong

Ну, трофейные всяко лучше... Свои-то кроме распила грантов ничего не производят.. :)

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new_comment

так же, как во время Второй мировой войны - к немецким.
 А кто же тогда создал американскую космическую программу? Кто создал советские реактивные самолёты? Кто создал советскую атомную программу?

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Miku Hatsune

Лол
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip

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Vanilla Ice cream
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