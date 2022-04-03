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Все страны Балтии прекратили импорт природного газа из России Статьи редакции

От него отказались Латвия, Эстония и Литва.

Страны Балтии прекратили импорт российского природного газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора латвийского оператора газотранспортной системы (ГТС) Conexus Baltic Grid Улдиса Барисса.

По словам Барисса, газ «не транспортируется в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля». Отказ стран от импорта, отметил он, связан с переводом газовых контрактов в рубли.

Если ещё и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надёжности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше.

Улдис Барисс
гендиректор Conexus Baltic Grid

Глава Conexus Baltic Grid считает, что причин для беспокойства по поводу газа нет. По его словам, в Инчукалнском газохранилище нетипично много газа для этого периода — 7,6 тераватт-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва потребляют в зимние месяцы.

#новости #санкции #газ

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13 комментариев
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Ash Leaf

Красавцы!

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Эрик Картман

Уважаю такой поступок.
Надеюсь что скоро появится новый Военный и Экономически союз Украины с Прибалтикой, так как НАТО хуй забило на страны граничащее с РФ.

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Клаус Шульце

Польша еще, у них к рашке тоже особый исторический счет.

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Эмма

Прибалты с яйцами

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Навальнята спасают Фермана

Что будем делать через лет 5-6?

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Sergei Timofeyev

Я уверен, что к моему посёлку за 5-6 лет газ не подведут. :)

У самого путь к тепловому насосу + резервный электрокотёл и ИК газовые обогреватели.

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Коровка спасла Россию

Это успех

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Коровка спасла Россию

Как ловко Путин всех переводит на зелёную энергетику!

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Фирменный Даниль

ведь и сам он зелёный

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Пухлый Беляш

Ждем газ по 3000$
А может и по 4000$

Увы, сколько бы желчью сейчас народ не плевался — ну не вывезут западники без газа

Чисто технически они к этому не готовы

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Ананас

Ну совсем без него точно не вывезут. Но сильно ужаться и сократить поставки могут.
Хотя тут вопрос, не взбунтуется ли бизнес и народ. Там то бунтовать вроде можно

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Пухлый Беляш

В этом и соль. На это и надеется товарищ Пу
Инфляцию разгоняет

Кому война , кому мать родна
Все войны это чей то заработок

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Антон Лисин

Нам больше достанется

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Офтоп
Товарищ

По словам Бориса Джонсона, британские противотанковые ракеты использовались при обороне Киева и это дало ощутимый результат, а теперь необходимо защитить Одессу и сорвать планы Путина на юге Украины.

Самка Богомола
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Но теперь нет и иллюзии. Ты против путинских убийц или ты один из них.
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