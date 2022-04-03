Все страны Балтии прекратили импорт природного газа из России Статьи редакции
От него отказались Латвия, Эстония и Литва.
Страны Балтии прекратили импорт российского природного газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора латвийского оператора газотранспортной системы (ГТС) Conexus Baltic Grid Улдиса Барисса.
По словам Барисса, газ «не транспортируется в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля». Отказ стран от импорта, отметил он, связан с переводом газовых контрактов в рубли.
Глава Conexus Baltic Grid считает, что причин для беспокойства по поводу газа нет. По его словам, в Инчукалнском газохранилище нетипично много газа для этого периода — 7,6 тераватт-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва потребляют в зимние месяцы.
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У этих людей нет морали и ценностей, только желание урвать. Нет чувства принадлежности…
Красавцы!
Уважаю такой поступок.
Надеюсь что скоро появится новый Военный и Экономически союз Украины с Прибалтикой, так как НАТО хуй забило на страны граничащее с РФ.
Польша еще, у них к рашке тоже особый исторический счет.
Прибалты с яйцами
Что будем делать через лет 5-6?
Я уверен, что к моему посёлку за 5-6 лет газ не подведут. :)
У самого путь к тепловому насосу + резервный электрокотёл и ИК газовые обогреватели.
Это успех
Как ловко Путин всех переводит на зелёную энергетику!
ведь и сам он зелёный
Ждем газ по 3000$
А может и по 4000$
Увы, сколько бы желчью сейчас народ не плевался — ну не вывезут западники без газа
Чисто технически они к этому не готовы
Ну совсем без него точно не вывезут. Но сильно ужаться и сократить поставки могут.
Хотя тут вопрос, не взбунтуется ли бизнес и народ. Там то бунтовать вроде можно
В этом и соль. На это и надеется товарищ Пу
Инфляцию разгоняет
Кому война , кому мать родна
Все войны это чей то заработок
Нам больше достанется