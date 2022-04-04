«Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у их детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами?»

«Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли»

