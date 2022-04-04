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«Матч ТВ» прервал трансляцию игры чемпионата Германии — в эфир попали баннеры в поддержку Украины Статьи редакции

Во время другого матча включали кадры с трибун, когда на баннерах появлялись лозунги, связанные с Украиной.

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Телеканал «Матч! Футбол 3» прервал трансляцию игры «Боруссия» — «РБ Лейпциг» на 13 минуте, сообщает Sports.ru. Журналист Дмитрий Низовцев опубликовал запись фрагмента, после которого эфир остановили.

Ведущий трансляции Игорь Кытманов сказал: «К сожалению, мы должны прерваться и прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Потому что, как принято считать, футбол вне политики, но в немецкой Бундеслиге, увы, не всегда соблюдается это правило». Что именно стало поводом для того, чтобы прервать эфир, неизвестно. Канал не комментировал ситуацию.

Изначально пользователи соцсетей не понимали, по какой причине прервали трансляцию. Позже они заметили, что на рекламных щитах появлялись лозунги в поддержку Украины, и предположили, что они стали причиной прекращения трансляции.

тост за холокост @ezeehheeze
@zimbru_khv
настоящий Низовцев @zimbru_khv
Ответ на публикацию @ezeehheeze
А вот (на бортах в левом верхнем углу), судя по всему, и настоящая причина срыва трансляции. На платном, замечу, канале! То есть за просмотр которого люди заплатили.
Vladimir Strutinski @VStrutinski
На 12-й минуте матча Боруссия - РБ Лейпциг комментатор русского Матч ТВ объявил, что трансляция "прекращается по политическим причинам". Ее больше не восстановили. Политические причины выглядят вот так:

Как отмечает «Медиазона», во время матча «Фрайбург» — «Бавария» «Матч! Футбол 3» включал кадры с трибун, когда на рекламных щитах появлялись лозунги, связанные с Украиной.

Медиазона @mediazzzona
Момент с переключением кадров в трансляции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

#новости #футбол

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42 комментария
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Тепловой томагавк_два

Мне нравится, что такой пустяк, как баннер, способен порвать жопу тварям.

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Военный Гоша

там даже не баннер, там просто текст

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Александр Сирота

еще до войны во время футбольных матчей ставили другой звуковой ряд трибун когда там были кричалки про Украину или хуйла, не во всех правда

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Эрик Картман

Призыв к остановке войны это же страшная вещь.
Люди хотят в мире, наслаждаться футболом, просят остановить войну и это интерпретируется как в "Германии не понимают что футбол вне политики"
Это вершина долбоебизма КАРЛ!

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Барбарис

Какое будет импортозамещение?

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Добро и позитив
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Добро и позитив

Хотя не, это православнее

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Военный Гоша

почуял запах

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Показательный Никита

И услышал звук

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JilaNis

Да, этот запах советской резины. Кстати, мяч не убиваемый был. В конце-концов я использовал нож чтобы окончательно разделаться с ним.

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Огненный Мурод

Таня плачет

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Барбарис

Война?

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Аналитический турник

Городки

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Аналитический турник

Нам надо вспоминать, как огонь из искры получать

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Николай

Зачем? Нужна должность хранителя очага и сбор валежника. А если погаснет - редко, что ли, молнии бьют?

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Навальнята спасают Фермана

Совсем не фашистские потуги

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Аналитический турник

Удалено

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Эрик Картман

Тебе проводят операцию по делайкализации! Сиди спокойно.

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Глубокий яд

держи его за ноги!

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Эрик Картман

Я то держу, а ты член его когда отпускать собираешься?

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Глубокий яд

бвгрлвбврвг

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Эрик Картман

шалунишка

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Аналитический турник

Хах

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Николай Чумаков

да-да-да, Кытманов, футбол вне политики, иди нахуй со своим Матчем ТВ

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усталые игрушки

Новости импортозамещения: Владимир Владимирович, мы научились шить футболки, по качеству не отличаются от китайских! Носить пока нельзя, но можно украшать стены!

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Женщина, я не танцую

Ну, это же даже не федеральный канал, это канал с платной с подпиской, Бундеслига пусть и говенный чемпионат, но у Боруссии и Газировки есть свои болельщики, которые ради матчей с участием своей любимой команды оплачивали подписку. Матч должен быть показан от и до.

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Diamondz

Хуесосы, видать скоро и на футбольном канале промывку мозгов круглосуточную запустят

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Приличный Валера

Лозунги-то на английском, чего они испугались?

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Встречный кран

Нужно запретить уроки и курсы английского

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Приличный Валера

но зачем? ца, которая не должна увидеть эти лозунги, и так не собиралась никогда учить английский

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Аналитический турник

F

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Открытый самолет

Срач ТВ

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Дмитрий Тулупов

Чепушилы

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kebety katma

футбол вне политики.

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Inevitable

Найс приплел мнение человека и всей бундеслиги

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kebety katma

Он на российском канале (официальном трансляторе отбора ЧМ) говорит, что поляки твари.
И какое это мнение всей Бундеслиги? Stop war. Люди против войны и это не мнение, это обычное желание любого здравомыслящего человека на Земле.

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Дмитрий

Просто матч тв принадлежащий вгтрк и газпрому вне политики !

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Фёдор Клименко

Дорогая Тина, замени уже все спорт.передачи на каналах Газпрома на фильмы с Ван Даммом, Пирсом Броснаном, Синтией Ротрок и Джеки Чаном. Они сделали для нашего мировоззрения намного больше чем какой-то футбол и хоккей.

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Никита Борисова

но в немецкой Бундеслиге, увы, не всегда соблюдается
 Опять русским в штаны подложили говно, да что ж такое.

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Inevitable

Были ли баннеры во время войны в Ираке?

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бєндєровєц родрігес

ТАМ ЖЕ ЕСТЬ ФУТБОЛИСТЫ В ЖЕЛТЫХ МАЙКАХ И ЕСТЬ В СИНИХ!!! ЗАПРЕТИТЬ!!!

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Eugene K

От слова "мир" русских корежит как чёрта от ладана

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Короткий рубин
Вот Так @vottak_tv
«На нашей земле побывало концентрированное зло, убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией и которые заслуживают только смерти после того, что они сделали», — Зеленский опубликовал новое обращение, посвященное убитым в Буче.

«Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у их детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами?»

«Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли»

Thierry Ja
Это не мы

- Литвиненко отравили? Это не мы. Откуда мы знаем кто? Это у вас в Лондоне радиоактивный полоний по гостиницам разливают. Вы и узнавайте...

Мнения
Вадим Курило
Буча - фейк?

Буквально несколько часов потребовалось российской пропаганде, чтобы обвинить украинскую сторону в фальсификации видео и фото. Как бы тяжело не было разбирать события в Буче, я постараюсь ответить на самые частые вбросы

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Кузькин отец

Простое логическое упражнение, чтобы понять, что министерство обороны РФ говорит неправду:

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Короткий рубин
Евгений Рехтер @evgenyrekhter
«Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится.
Потом – те, кто не верил, что это когда-то закончится.
Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что ещё может случиться»

© Виктор Франкл

Австрийский психотерапевт, выживший в нацистском лагере.
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Some Body
РИА Новости анонсирует репрессии в Украине

Вчера появилась статья за авторством Тимофея Сергейцева, раскрывающая суть "денацификации".

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Zaлупа
А помните горящие пердаки от CoD:MW 2019?
Михаил Подивилов
На память

Яндексу не понравился мой вчерашний нелестный отзыв о Тверском районном суде и он его отклонил.

Sh Ramazanov
Просто оставлю это здесь
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