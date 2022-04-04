«Матч ТВ» прервал трансляцию игры чемпионата Германии — в эфир попали баннеры в поддержку Украины Статьи редакции
Во время другого матча включали кадры с трибун, когда на баннерах появлялись лозунги, связанные с Украиной.
Телеканал «Матч! Футбол 3» прервал трансляцию игры «Боруссия» — «РБ Лейпциг» на 13 минуте, сообщает Sports.ru. Журналист Дмитрий Низовцев опубликовал запись фрагмента, после которого эфир остановили.
Ведущий трансляции Игорь Кытманов сказал: «К сожалению, мы должны прерваться и прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Потому что, как принято считать, футбол вне политики, но в немецкой Бундеслиге, увы, не всегда соблюдается это правило». Что именно стало поводом для того, чтобы прервать эфир, неизвестно. Канал не комментировал ситуацию.
Изначально пользователи соцсетей не понимали, по какой причине прервали трансляцию. Позже они заметили, что на рекламных щитах появлялись лозунги в поддержку Украины, и предположили, что они стали причиной прекращения трансляции.
Как отмечает «Медиазона», во время матча «Фрайбург» — «Бавария» «Матч! Футбол 3» включал кадры с трибун, когда на рекламных щитах появлялись лозунги, связанные с Украиной.
Вчера появилась статья за авторством Тимофея Сергейцева, раскрывающая суть "денацификации".
Мне нравится, что такой пустяк, как баннер, способен порвать жопу тварям.
там даже не баннер, там просто текст
еще до войны во время футбольных матчей ставили другой звуковой ряд трибун когда там были кричалки про Украину или хуйла, не во всех правда
Призыв к остановке войны это же страшная вещь.
Люди хотят в мире, наслаждаться футболом, просят остановить войну и это интерпретируется как в "Германии не понимают что футбол вне политики"
Это вершина долбоебизма КАРЛ!
Какое будет импортозамещение?
Хотя не, это православнее
почуял запах
И услышал звук
Да, этот запах советской резины. Кстати, мяч не убиваемый был. В конце-концов я использовал нож чтобы окончательно разделаться с ним.
Таня плачет
Война?
Городки
Нам надо вспоминать, как огонь из искры получать
Зачем? Нужна должность хранителя очага и сбор валежника. А если погаснет - редко, что ли, молнии бьют?
Совсем не фашистские потуги
Удалено
Тебе проводят операцию по делайкализации! Сиди спокойно.
держи его за ноги!
Я то держу, а ты член его когда отпускать собираешься?
бвгрлвбврвг
шалунишка
Хах
да-да-да, Кытманов, футбол вне политики, иди нахуй со своим Матчем ТВ
Новости импортозамещения: Владимир Владимирович, мы научились шить футболки, по качеству не отличаются от китайских! Носить пока нельзя, но можно украшать стены!
Ну, это же даже не федеральный канал, это канал с платной с подпиской, Бундеслига пусть и говенный чемпионат, но у Боруссии и Газировки есть свои болельщики, которые ради матчей с участием своей любимой команды оплачивали подписку. Матч должен быть показан от и до.
Хуесосы, видать скоро и на футбольном канале промывку мозгов круглосуточную запустят
Лозунги-то на английском, чего они испугались?
Нужно запретить уроки и курсы английского
но зачем? ца, которая не должна увидеть эти лозунги, и так не собиралась никогда учить английский
F
Срач ТВ
Чепушилы
футбол вне политики.
Найс приплел мнение человека и всей бундеслиги
Он на российском канале (официальном трансляторе отбора ЧМ) говорит, что поляки твари.
И какое это мнение всей Бундеслиги? Stop war. Люди против войны и это не мнение, это обычное желание любого здравомыслящего человека на Земле.
Просто матч тв принадлежащий вгтрк и газпрому вне политики !
Дорогая Тина, замени уже все спорт.передачи на каналах Газпрома на фильмы с Ван Даммом, Пирсом Броснаном, Синтией Ротрок и Джеки Чаном. Они сделали для нашего мировоззрения намного больше чем какой-то футбол и хоккей.
но в немецкой Бундеслиге, увы, не всегда соблюдается
Опять русским в штаны подложили говно, да что ж такое.
Были ли баннеры во время войны в Ираке?
ТАМ ЖЕ ЕСТЬ ФУТБОЛИСТЫ В ЖЕЛТЫХ МАЙКАХ И ЕСТЬ В СИНИХ!!! ЗАПРЕТИТЬ!!!
От слова "мир" русских корежит как чёрта от ладана