«Колумбайн» внесли в официальный перечень экстремистских и террористических организаций Статьи редакции
За организацию или участие в движении грозит пожизненный срок.
Росфинмониторинг внёс «международное молодёжное движение „Колумбайн“*» в перечень террористов и экстремистов. Ранее Верховный суд запретил деятельность движения на территории России по требованию Генпрокуратуры. В ведомстве заявили, что члены «Колумбайна», который получило свое название после нападения на одноименную школу в США, пропагандируют насилие и ставят своей целью массовую гибель людей.
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Вчера появилась статья за авторством Тимофея Сергейцева, раскрывающая суть "денацификации".
Ситуация явно демонстрирует, что люди вообще не понимают что такое колумбайн. Ну какая, блядь, организация.
Всё они понимают. Ещё одна резиновая статья
Так это не статья.
И все ещё не понятно, что это за организация такая.
Очередной бутафорный новояз от российского законодательства
Рок-группа походу какая-то
За организацию или участие в движении грозит пожизненный срок
Ого. А психам теперь кем вдохновляться?
российской армией
скабеевой
Но это же просто школа в Колорадо
Запад!
Вот это ящик Пандоры конечно. Юридически движения колумбайн не существует. И подогнать под него можно вообще всех
Это не важно, колумбарии, например запретят.
с буллингом надо бороться и зашориностью людей, что психолог это зазорно
международное движение „Буллинг“ включено в перечень террористов и экстремистов.
Партия
кому надо
Никому. Буллинг выгоден учителям как продолжение вертикали власти
Как называется организация, которая ссыт под окнами?
Пария любителей пива.
Синий кит
Госдума
Демократическая партия США
Союз национал-фашистов Байден-Обэме