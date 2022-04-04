Новости

«Колумбайн» внесли в официальный перечень экстремистских и террористических организаций Статьи редакции

За организацию или участие в движении грозит пожизненный срок.

Росфинмониторинг внёс «международное молодёжное движение „Колумбайн“*» в перечень террористов и экстремистов. Ранее Верховный суд запретил деятельность движения на территории России по требованию Генпрокуратуры. В ведомстве заявили, что члены «Колумбайна», который получило свое название после нападения на одноименную школу в США, пропагандируют насилие и ставят своей целью массовую гибель людей.

Разборы
Екатерина Кузнецова
В рунете борются с культурой «Колумбайна» через запреты, блокировки и слежку в соцсетях. Есть ли в этом смысл Статьи редакции

Пока от властей требуют признать «движение Колумбайн» в России террористическим, исследователи считают, что проблема со скулшутингами должна решаться иначе.

Школа в Улан-Удэ Фото Андрея Огородника, РИА «Новости»

#новости

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25 комментариев
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Тепловой томагавк_два

Ситуация явно демонстрирует, что люди вообще не понимают что такое колумбайн. Ну какая, блядь, организация.

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Сергей Панфилов

Всё они понимают. Ещё одна резиновая статья

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Тепловой томагавк_два

Так это не статья.

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Злой жар

И все ещё не понятно, что это за организация такая.

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Отечественный клуб

Очередной бутафорный новояз от российского законодательства

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Противный Даниль

Рок-группа походу какая-то

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Аналитический турник

За организацию или участие в движении грозит пожизненный срок
 Ого. А психам теперь кем вдохновляться?

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Официальная кодировка

российской армией

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испанский смех

скабеевой

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Крутой хичхакер

Но это же просто школа в Колорадо

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Sara Deep NEET OOP

Запад!

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Сергей Панфилов

Вот это ящик Пандоры конечно. Юридически движения колумбайн не существует. И подогнать под него можно вообще всех

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Коровка спасла Россию

Это не важно, колумбарии, например запретят.

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Кобзон Хиггса
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Навальнята спасают Фермана

с буллингом надо бороться и зашориностью людей, что психолог это зазорно

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anatoly anatoly осуждает вiйну

международное движение „Буллинг“ включено в перечень террористов и экстремистов.

Партия

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испанский смех

кому надо

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Сергей Панфилов

Никому. Буллинг выгоден учителям как продолжение вертикали власти

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kebety katma

Как называется организация, которая ссыт под окнами?

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Sara Deep NEET OOP

Пария любителей пива.

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grandMaus

Синий кит

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Отечественный клуб

Госдума

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Сергей Панфилов

Демократическая партия США

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OKA ABK

Союз национал-фашистов Байден-Обэме

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Огненный Мурод
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Екатерина Кузнецова

Друзья, я на свободе — в Грузии

Twitter
Максим Мирович @MirovichMedia
Украинцы «виновны» лишь в том, что они хотят жить в Украине, говорить на украинском языке и самостоятельно выбирать правительство. По мнению Путина – за это они подлежат уничтожению, смерти, захоронению в братских могилах. Он военный преступник, с которым должен бороться весь мир
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УюБ
Хроники моего мухосранска. Контекст/безконтекст из городского паблоса в вк
Новости
«Матч ТВ» прервал трансляцию игры чемпионата Германии — в эфир попали баннеры в поддержку Украины Статьи редакции

Во время другого матча включали кадры с трибун, когда на баннерах появлялись лозунги, связанные с Украиной.

Sh Ramazanov
Просто оставлю это здесь
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Короткий рубин
Вот Так @vottak_tv
«На нашей земле побывало концентрированное зло, убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией и которые заслуживают только смерти после того, что они сделали», — Зеленский опубликовал новое обращение, посвященное убитым в Буче.

«Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у их детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами?»

«Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли»

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Some Body
РИА Новости анонсирует репрессии в Украине

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Простое логическое упражнение, чтобы понять, что министерство обороны РФ говорит неправду:

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