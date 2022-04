Разработчик World of Tanks передаст бизнес петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.

О своём решении компания сообщила на сайте. За сервисы в этих двух странах с 31 марта полностью отвечает петербургская Lesta Studio, выпустившая World of Warships.

Штаб-квартира Wargaming находится на Кипре, а в Минске у неё был самый крупный офис — на 2020-й в нём работало около 2000 сотрудников. Компания прежде всего известна своими условно-бесплатными играми в жанре аркадных военных симуляторов. Wargaming и её дочерние студии отвечали за выпуск и развитие популярных тайтлов вроде World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.