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Wargaming покинет Россию и Белоруссию. Игры останутся доступны Статьи редакции

Разработчик World of Tanks передаст бизнес петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.

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О своём решении компания сообщила на сайте. За сервисы в этих двух странах с 31 марта полностью отвечает петербургская Lesta Studio, выпустившая World of Warships.

Сама Wargaming больше никак не будет связана с Lesta Studio и не будет получать никакой прибыли от её игр — напротив, в результате этого решения в компании ожидают потерять часть дохода.

Студию Wargaming в Минске закроют. Пострадавших в результате перестановок сотрудников планируют поддержать «максимально возможными» выходными пособиями.

Передачу бизнеса планируют завершить в кратчайшие сроки, соблюдая все законы. В течение этого времени все онлайн-сервисы компании в России и Белоруссии продолжат работать через другого владельца.

Штаб-квартира Wargaming находится на Кипре, а в Минске у неё был самый крупный офис — на 2020-й в нём работало около 2000 сотрудников. Компания прежде всего известна своими условно-бесплатными играми в жанре аркадных военных симуляторов. Wargaming и её дочерние студии отвечали за выпуск и развитие популярных тайтлов вроде World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.

#новости #игры

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33 комментария
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Cho Aniki

Надо было бы и сервера ебануть, чтоб у подпивасных Петровичей с завода с буквой Z на аватарке бомбануло.

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Егор Домовой

Кстати, среди танкеров реально много бункерных

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Навальнята спасают Фермана

Там целевая аудитория

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OKA ABK

Когда в армии был, каждый второй в WOT играл, как в рабочее, нерабочее время.

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испанский смех

что за рабочее время в армии

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Борат Сагдиев

9.00 - 18.00

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Ilya Uu

Когда отбывал в армии, у нас ВСЕ офицеры задротили в танках.

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Грустный меч

какого хуя они не форматнули все сервера

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Роскошный американец

Бабки

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Реальные танки разбиты, взялись на виртуальные.

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испанский смех

кто взялся

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Арчи

Немного иронично, что компания называется WARgaming и все их игры паразитировали на военной тематике и по сути кормили развлечением тех, кто считает что война это весело.

Всяких васянов, которые сейчас облачились в футболки с буквой Z

Понятно дело, что не всеми эти игры так воспринимались, но все-таки кор-аудитория этих игр нам известна

Сильным шагом было бы с их стороны отключить сервера в России, но денежки-то хочется продолжать зарабатывать на этих васянах

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Зянон

Так это все из-за видеоигр?

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Прежний пёс_анон

Да-да, видеоигры вызывают насилие. А ВАРхаммер тогда создаёт спрос на фашизм по всему миру.

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Ибрагим Ибрагимов

Там же написано, что они сами не будут прибыль получать больше

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испанский смех

а кто будет ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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aliftin

Ну пиздец. Теперь в России даже нарисованные танков не будет.

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испанский смех

будут, вы даже заголовки не дочитываете уже?

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aliftin

Как долго они будут и как долго у населения будут деньги донатить в это? Думаю не от хорошей жизни ребята такой проект продали.

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испанский смех

будут всегда, это важная статья расходов. Они не продали, а дистанцировались от репутационных рисков в мире

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Аналитический инструмент
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Boris Britva

Звучит как рейдерский захват

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испанский смех

звучит как выжим соков на двух рынках от юзеров и разрабов и уход в закат на кипр

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Симеон Обедов

Почему? Lesta Studio давно принадлежала Wargaming и представляла собой студию разработки в СПБ, насколько мне помнится. Также они авторы World of Warships. Просто передали управление. Вопрос будут ли передавать средства в Кипрский офис.

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Проклятый рубин

Всё правильно сделали

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Спичрайтер Трампа

Я так понимаю новые расценки доната пробьют теперь потолок

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Каменный танк88

ебать, этих бы танкистов на фронт

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Зянон

Выглядит так, что офисы вывозят. А те, кто останется, войдут в новую компанию и тупо продолжат работать.

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Дмитрий Тулупов

А я думал, что танки, это белорусская игра.

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Аналитический инструмент

ну типа, но зарегана она в Британии

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Зянон

В Беларуси только батраки.

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Антон Лисин

Наконец-то это говно свалило

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Борат Сагдиев

«Зачем мне этот World of Tanks, я в него не играю, и вообще, компьютерные игры − вредно»
© Алик из Саратова

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