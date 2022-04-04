Wargaming покинет Россию и Белоруссию. Игры останутся доступны Статьи редакции
Разработчик World of Tanks передаст бизнес петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.
О своём решении компания сообщила на сайте. За сервисы в этих двух странах с 31 марта полностью отвечает петербургская Lesta Studio, выпустившая World of Warships.
Сама Wargaming больше никак не будет связана с Lesta Studio и не будет получать никакой прибыли от её игр — напротив, в результате этого решения в компании ожидают потерять часть дохода.
Студию Wargaming в Минске закроют. Пострадавших в результате перестановок сотрудников планируют поддержать «максимально возможными» выходными пособиями.
Передачу бизнеса планируют завершить в кратчайшие сроки, соблюдая все законы. В течение этого времени все онлайн-сервисы компании в России и Белоруссии продолжат работать через другого владельца.
Штаб-квартира Wargaming находится на Кипре, а в Минске у неё был самый крупный офис — на 2020-й в нём работало около 2000 сотрудников. Компания прежде всего известна своими условно-бесплатными играми в жанре аркадных военных симуляторов. Wargaming и её дочерние студии отвечали за выпуск и развитие популярных тайтлов вроде World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.
Во время другого матча включали кадры с трибун, когда на баннерах появлялись лозунги, связанные с Украиной.
Надо было бы и сервера ебануть, чтоб у подпивасных Петровичей с завода с буквой Z на аватарке бомбануло.
Кстати, среди танкеров реально много бункерных
Там целевая аудитория
Когда в армии был, каждый второй в WOT играл, как в рабочее, нерабочее время.
что за рабочее время в армии
9.00 - 18.00
Когда отбывал в армии, у нас ВСЕ офицеры задротили в танках.
какого хуя они не форматнули все сервера
Бабки
Реальные танки разбиты, взялись на виртуальные.
кто взялся
Немного иронично, что компания называется WARgaming и все их игры паразитировали на военной тематике и по сути кормили развлечением тех, кто считает что война это весело.
Всяких васянов, которые сейчас облачились в футболки с буквой Z
Понятно дело, что не всеми эти игры так воспринимались, но все-таки кор-аудитория этих игр нам известна
Сильным шагом было бы с их стороны отключить сервера в России, но денежки-то хочется продолжать зарабатывать на этих васянах
Так это все из-за видеоигр?
Да-да, видеоигры вызывают насилие. А ВАРхаммер тогда создаёт спрос на фашизм по всему миру.
Там же написано, что они сами не будут прибыль получать больше
а кто будет ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ну пиздец. Теперь в России даже нарисованные танков не будет.
будут, вы даже заголовки не дочитываете уже?
Как долго они будут и как долго у населения будут деньги донатить в это? Думаю не от хорошей жизни ребята такой проект продали.
будут всегда, это важная статья расходов. Они не продали, а дистанцировались от репутационных рисков в мире
Звучит как рейдерский захват
звучит как выжим соков на двух рынках от юзеров и разрабов и уход в закат на кипр
Почему? Lesta Studio давно принадлежала Wargaming и представляла собой студию разработки в СПБ, насколько мне помнится. Также они авторы World of Warships. Просто передали управление. Вопрос будут ли передавать средства в Кипрский офис.
Всё правильно сделали
Я так понимаю новые расценки доната пробьют теперь потолок
ебать, этих бы танкистов на фронт
Выглядит так, что офисы вывозят. А те, кто останется, войдут в новую компанию и тупо продолжат работать.
А я думал, что танки, это белорусская игра.
ну типа, но зарегана она в Британии
В Беларуси только батраки.
Наконец-то это говно свалило
«Зачем мне этот World of Tanks, я в него не играю, и вообще, компьютерные игры − вредно»
© Алик из Саратова