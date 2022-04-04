Оператор РИА «Новости» идёт впереди сапёра с миноискателем Статьи редакции
Массовые убийства в Буче: что о них известно, как на это реагируют в мире и чем отвечает Россия Статьи редакции
Внутри также краткий разбор подозрений на фейки и рекомендации, что почитать на тему происходящего.
Так потому и идёт впреди сапёров, потому что сотрудник РИА.
— Походи, типа мины ищешь
Зачем швабру выдавать за миноискатель?
Миноискатель - технологичное устройство, потому дефицитное, а швабр в России хватит на много лет вперед, на них все держится
Врут так же паршиво, как воюют
Надо было заказывать металлоискатели у камрада 😏
они просто протитанковые ищут, вы не понимаете, вы все врете
Так все сюжеты на тв с элементами поставки. Как сказала моя мать, которая снималась в маленьком сюжете для местного тв, не связанном ни с политикой, ни с чем-то важным - с тех пор-то я и поняла, что всё, что показывают по телевидению брехня.
Так они же не мины, а колечки ищут.
анальные свои
это мюнхаузен
скорее, Марти МакФлай
На дрон похоже судя по FOV
Дроны обычно звук не пишут
зачем вы все портите, дайте людям поглумиться, они весь день на работе, хотят чего-нибудь смешного
Так это черные копатели
бабки надо отрабатывать
Миноискатели похожи на какое-то дерьмо на палке.
Или они и правда сейчас так выглядят?
Оператор РИА «Новости» идёт впереди сапёра с миноискателем
Я не против
Уважаемые @Новости , почему вы ссылаетесь на чей-то твит, а не на публикацию РИА?
Это в Тольятти снимали.
Во во! Отличный заголовок
Робот Фёдор снимал. Его в РИА передали в прошлом году.
P.S. А ещё он умеет писать новости.
Скажут, что оператор идет не впереди, а сбоку и с расстояния, пользуясь зумом на камере
Варианты парирования такого пишите в ответах
Один хрен на минном поле. А большой зум даёт большую тряску при движениях
Оператор передвигается по уже разведанной области
Пользуется проф оборудованием со стабилизацией
Еще варианты
Если издалека снимаешь зачем тогда шагать? Ну и опять же направление движения. Зачем они идут в сторону разведанной территории
Чтобы в кадр попадали все саперы и получить более удачные кадры, это же оператор профессионал, а не любитель
Разведанная область может быть большой, и по ней можно двигаться куда угодно
Дальше
Так и статично попали бы все сапёры. Движение здесь нужно для динамичного кадра, а не для того, что бы все попали. Их там как видно трое так и остаётся трое.
Странно проверять одну территорию, потом отходить на расстояние и идти опять к разведанной территории. Обычно вроде наоборот делают.