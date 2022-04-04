Новости

Оператор РИА «Новости» идёт впереди сапёра с миноискателем Статьи редакции

На ролик обратил внимание журналист Илья Шепелин.

#конфликтнаукраине

2444 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
32 комментария
Написать комментарий...
Приличный Валера
Ответить
Развернуть ветку
norm

Так потому и идёт впреди сапёров, потому что сотрудник РИА.

Ответить
Развернуть ветку
Аналитический турник

— Походи, типа мины ищешь

Ответить
Развернуть ветку
Идеальный Гоша

Зачем швабру выдавать за миноискатель?

Ответить
Развернуть ветку
Условный вентилятор

Миноискатель - технологичное устройство, потому дефицитное, а швабр в России хватит на много лет вперед, на них все держится

Ответить
Развернуть ветку
Условный вентилятор

Врут так же паршиво, как воюют

Ответить
Развернуть ветку
Пищевой Влад

Надо было заказывать металлоискатели у камрада 😏

Ответить
Развернуть ветку
Условный вентилятор
Ответить
Развернуть ветку
Sdafs 156

они просто протитанковые ищут, вы не понимаете, вы все врете

Ответить
Развернуть ветку
Vasya Ivasya

Так все сюжеты на тв с элементами поставки. Как сказала моя мать, которая снималась в маленьком сюжете для местного тв, не связанном ни с политикой, ни с чем-то важным - с тех пор-то я и поняла, что всё, что показывают по телевидению брехня.

Ответить
Развернуть ветку
kebety katma

Так они же не мины, а колечки ищут.

Ответить
Развернуть ветку
Silence meat bags!

анальные свои

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин

это мюнхаузен

Ответить
Развернуть ветку
Редкий Натр

скорее, Марти МакФлай

Ответить
Развернуть ветку
KPOTOB

На дрон похоже судя по FOV

Ответить
Развернуть ветку
Заслуженный фитиль

Дроны обычно звук не пишут

Ответить
Развернуть ветку
Silence meat bags!

зачем вы все портите, дайте людям поглумиться, они весь день на работе, хотят чего-нибудь смешного

Ответить
Развернуть ветку
Солёная собака

Так это черные копатели

Ответить
Развернуть ветку
Лишенный чайник

бабки надо отрабатывать

Ответить
Развернуть ветку
Кот Баюн

Миноискатели похожи на какое-то дерьмо на палке.
Или они и правда сейчас так выглядят?

Ответить
Развернуть ветку
Аналитический инструмент

Оператор РИА «Новости» идёт впереди сапёра с миноискателем

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Григорьев

Я не против

Ответить
Развернуть ветку
Безопасный динозавр

Уважаемые @Новости , почему вы ссылаетесь на чей-то твит, а не на публикацию РИА?

Ответить
Развернуть ветку
Заметный клуб

Это в Тольятти снимали.

Ответить
Развернуть ветку
Donnie Darko

Во во! Отличный заголовок

Ответить
Развернуть ветку
П

Робот Фёдор снимал. Его в РИА передали в прошлом году.
P.S. А ещё он умеет писать новости.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Скажут, что оператор идет не впереди, а сбоку и с расстояния, пользуясь зумом на камере
Варианты парирования такого пишите в ответах

Ответить
Развернуть ветку
Василий Васильевич

Один хрен на минном поле. А большой зум даёт большую тряску при движениях

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Оператор передвигается по уже разведанной области
Пользуется проф оборудованием со стабилизацией
Еще варианты

Ответить
Развернуть ветку
Василий Васильевич

Если издалека снимаешь зачем тогда шагать? Ну и опять же направление движения. Зачем они идут в сторону разведанной территории

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Чтобы в кадр попадали все саперы и получить более удачные кадры, это же оператор профессионал, а не любитель
Разведанная область может быть большой, и по ней можно двигаться куда угодно
Дальше

Ответить
Развернуть ветку
Василий Васильевич

Так и статично попали бы все сапёры. Движение здесь нужно для динамичного кадра, а не для того, что бы все попали. Их там как видно трое так и остаётся трое.
Странно проверять одну территорию, потом отходить на расстояние и идти опять к разведанной территории. Обычно вроде наоборот делают.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
Thief
Интернет
Some Body
Колумнист РИА «Новости» призвал к «деукраинизации» и репрессиям против украинцев. В соцсетях статью посчитали нацистской

Автор считает, что «Украина не должна существовать как государство».

Twitter
Трамп спас Америку
Офтоп
Хохлокiт
Я из Крыма. Родился и вырос тут, застал события 2014 года, могу ответить на интересующие вопросы, если они есть
Спортивный утюг

Год назад комьюнити тж узнало что я украинец, встретилось и похоронило меня. Все что нужно знать о русских...

Разборы
Массовые убийства в Буче: что о них известно, как на это реагируют в мире и чем отвечает Россия Статьи редакции

Внутри также краткий разбор подозрений на фейки и рекомендации, что почитать на тему происходящего.

Буча 2 апреля. Фото Роналдо Шемидта, AFP — агентства, которое одним из первых попало в Бучу после ухода российских войск
Офтоп
Коровка спасла Россию
Charlse Bronson
Баттл продолжается)
Офтоп
Трамп спас Америку
Вся суть
Больше статей
null