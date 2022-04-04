Страны Европы высылают российских дипломатов и отзывают послов после массовых убийств в Буче. Список Статьи редакции
От Германии и Франции до Прибалтики.
- Германия объявила «значительное» число сотрудников посольства РФ нежелательными. В российском дипведомстве уточнили, что речь идёт о 40 людях.
- Франция объявила о намерении выслать российских дипломатов. Телеканал BFM указал, что речь идёт о примерно 30 людях.
- Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Своего посла из Москвы отозвали, а российского посла обязали покинуть Вильнюс. Консульство в Клайпеде закроют.
- Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Это, как и в случае с Литвой, подразумевает, что из российский посол получит предписание покинуть Ригу, а посла Латвии отзовут из Москвы.
Европейские страны стали высылать российских дипломатов ещё до Бучи, на фоне боевых действий на территории Украины.
- Чехия — 1
- Нидерланды — 17
- Бельгия — 21
- Ирландия — 4
- Северная Македония — 5
- Польша — 45
- Латвия — 3
- Эстония — 3
- Литва — 4
- Болгария — 10
- Словакия — 3
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Массовые убийства в Буче: что о них известно, как на это реагируют в мире и чем отвечает Россия Статьи редакции
Внутри также краткий разбор подозрений на фейки и рекомендации, что почитать на тему происходящего.
Как же Польша ебет👍
кстати, были видео, как они (рос. дипломаты в Варшаве) несколько дней что-то жгли у себя
@Bulky Blackcrappy против войны
О, это пропустил, спасибо
на самом деле там было больше, но лень искать)
Так что редактируй свой коммент ;)
Да, точно)
вообще-то несколько дней подряд это было
Это разве не в Украине было? Что рос. дипломаты палили документы.
это не взаимоисключающие факты)
Поляки помнят Катынь...
чувствует, что она следующая
Надеюсь путин скоро сдохнет в луже мочи
лучше пусть будет сидеть на трибунале
В луже мочи!
теперь лучше
Блять я устал охуевать от происходящего. Дно не то что пробито, мы сука вылетели уже с другой стороны и улетели на хуй к истокам зарождения вселенной
А дальше только больше, кто знает что в том же Мариуполе творилось
что это в заголовке за грязь?
авторство RT
это понятно, но ещё какие-то пятна чернил
На хуй говорит нам мир если в ней не будет России.В итоге сделал блять все наоборот.Мир отдельно, Россия отдельно
Короче, сырье пока попользуют, потом заменят и забором огородят
Литва уже отказалась!
Но мы же понимаем, что после этого отказа они наверняка будут заниматься закупкой российского же газа до постройки второго терминала СПГ, только не напрямую, а у той же Польши, скажем?)
вот бы нам понимать че делать через несколько лет
Ловить голубей. Но есть подозрение, что голуби скоро съебутся, прочухав ситуацию.
Завидую им
Или плюнут в ебало Евросоюзу, расконсервируют проекты атомных электростанций, а урана им Украина подкинет.
TJ - тоже!
А на забор денег нет!!!
Почему только смерти людей заставляют их что-то делать?
Видимо они верили словам России, что мирных жителей никто не трогает 🤡🤡🤡
Потому что с насиженных мест скинут, если они ника не отреагируют
а толку-то блядь
все правильно -пусть высылают..все равно нет толку от этих послов-долбойбов
На фото какой-то гейропеец. Где сальные волосы, грязь, вываливающийся из робы синтепон, похмельные отёки? Может, у него и маникюр есть? И человеческое достоинство?