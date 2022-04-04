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Страны Европы высылают российских дипломатов и отзывают послов после массовых убийств в Буче. Список Статьи редакции

От Германии и Франции до Прибалтики.

Смена таблички на улице у посольства России в Вильнюсе: в марте её назвали в честь героев Украины. Фото Petras Malūkas/AFP/Getty Images
  • Германия объявила «значительное» число сотрудников посольства РФ нежелательными. В российском дипведомстве уточнили, что речь идёт о 40 людях.
  • Франция объявила о намерении выслать российских дипломатов. Телеканал BFM указал, что речь идёт о примерно 30 людях.
  • Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Своего посла из Москвы отозвали, а российского посла обязали покинуть Вильнюс. Консульство в Клайпеде закроют.
  • Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Это, как и в случае с Литвой, подразумевает, что из российский посол получит предписание покинуть Ригу, а посла Латвии отзовут из Москвы.
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Буча 2 апреля. Фото Роналдо Шемидта, AFP — агентства, которое одним из первых попало в Бучу после ухода российских войск

Европейские страны стали высылать российских дипломатов ещё до Бучи, на фоне боевых действий на территории Украины.

  • Чехия — 1
  • Нидерланды — 17
  • Бельгия — 21
  • Ирландия — 4
  • Северная Македония — 5
  • Польша — 45
  • Латвия — 3
  • Эстония — 3
  • Литва — 4
  • Болгария — 10
  • Словакия — 3

#новости #конфликтнаукраине #буча

1734 просмотров
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38 комментариев
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kharitonovmtb

Как же Польша ебет👍

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Аналитический инструмент

кстати, были видео, как они (рос. дипломаты в Варшаве) несколько дней что-то жгли у себя

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Bulky Blackcrappy против войны

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Аналитический инструмент

@Bulky Blackcrappy против войны

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Bulky Blackcrappy против войны

О, это пропустил, спасибо

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Аналитический инструмент

на самом деле там было больше, но лень искать)
Так что редактируй свой коммент ;)

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Bulky Blackcrappy против войны

Да, точно)

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Аналитический инструмент

вообще-то несколько дней подряд это было

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Alex Tbourder

Это разве не в Украине было? Что рос. дипломаты палили документы.

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Аналитический инструмент

это не взаимоисключающие факты)

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Идеальный Гоша

Поляки помнят Катынь...

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outsider man

чувствует, что она следующая

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Порвался

Надеюсь путин скоро сдохнет в луже мочи

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Аналитический инструмент

лучше пусть будет сидеть на трибунале

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Roman

В луже мочи!

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Аналитический инструмент

теперь лучше

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Марк Цукор

Блять я устал охуевать от происходящего. Дно не то что пробито, мы сука вылетели уже с другой стороны и улетели на хуй к истокам зарождения вселенной

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Bulky Blackcrappy против войны

А дальше только больше, кто знает что в том же Мариуполе творилось

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Грустный меч
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Аналитический инструмент

что это в заголовке за грязь?

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Грустный меч

авторство RT

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Аналитический инструмент

это понятно, но ещё какие-то пятна чернил

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Марк Цукор

На хуй говорит нам мир если в ней не будет России.В итоге сделал блять все наоборот.Мир отдельно, Россия отдельно

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Навальнята спасают Фермана

Короче, сырье пока попользуют, потом заменят и забором огородят

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Глупый ящик

Литва уже отказалась!

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Идеальный Гоша

Но мы же понимаем, что после этого отказа они наверняка будут заниматься закупкой российского же газа до постройки второго терминала СПГ, только не напрямую, а у той же Польши, скажем?)

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Навальнята спасают Фермана

вот бы нам понимать че делать через несколько лет

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norm

Ловить голубей. Но есть подозрение, что голуби скоро съебутся, прочухав ситуацию.

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Оральное обезболивающее

Завидую им

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VVish

Или плюнут в ебало Евросоюзу, расконсервируют проекты атомных электростанций, а урана им Украина подкинет.

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Аналитический инструмент

TJ - тоже!

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Навальнята спасают Фермана

А на забор денег нет!!!

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Аналитический инструмент

Почему только смерти людей заставляют их что-то делать?

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Alex Tbourder

Видимо они верили словам России, что мирных жителей никто не трогает 🤡🤡🤡

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Роскошный американец

Потому что с насиженных мест скинут, если они ника не отреагируют

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Грустный меч

а толку-то блядь

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Fred Vad

все правильно -пусть высылают..все равно нет толку от этих послов-долбойбов

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rchnmy

На фото какой-то гейропеец. Где сальные волосы, грязь, вываливающийся из робы синтепон, похмельные отёки? Может, у него и маникюр есть? И человеческое достоинство?

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Zhmek

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