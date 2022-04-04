Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского ПО Статьи редакции
Из-за легализации в России параллельного импорта.
- Министерство предложило ввести мораторий на штрафы за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и телевизоров с поддержкой Smart TV, на которые не предустановлено отечественное ПО.
- В конце марта 2022 года правительство России разрешило параллельный импорт — то есть ввоз товаров не напрямую от производителя и без согласия правообладателя.
- При этом по закону, который вступил в силу 1 апреля 2021 года, производители техники должны предустанавливать российское ПО, иначе им и продавцам грозит штраф до 200 тысяч рублей. «Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — пояснили в Минцифры.
- «Ъ» объяснял, что большинство зарубежных производителей работали в России по механизму прямого импорта — сами привозили устройства и отвечали за соответствие требованиям законодательства. При параллельном импорте ввозится техника, которая произведена, например, для Китая. Поэтому никакие требования по предустановке выполняться не будут, поскольку товар не адаптирован для российского рынка.
- Минцифры подготовило необходимые поправки в КоАП. Изменения не коснутся производителей техники — они по-прежнему будут обязаны предустанавливать ПО.
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импортозамещение)
欢迎 欢迎用QQ，嘻嘻
Сами ввели штрафы, сами же и предложили не штрафовать, РОССИЯ
УРА!!!!!