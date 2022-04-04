Новости

Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии Статьи редакции

Путешественники из этих стран не смогут воспользоваться сервисом ни у себя дома, ни за рубежом.

  • Сервис по поиску краткосрочной аренды частного жилья Airbnb на фоне конфликта России с Украиной объявил, что путешественники из России и Белоруссии более не смогут оформить бронирование «где бы то ни было».
  • Бронирование жилья тоже прекращено. «Бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены», — говорится на сайте компании.
  • Календари объявлений в России и Белоруссии заблокировали. Приём новых гостей стал невозможен.

#новости #ктоушёл

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13 комментариев
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Аналитический инструмент
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maclemain

Когда появится отечественный сервис "ВоздухКроватьиЗавтрак", совершенно случайно повторяющий дизайн Airbnb?

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Alex Deep

https://sutochno.ru/

Российский сервис бронирования жилья: более 100…
Суточно.ру поможет найти и забронировать жильё посуточно. Наши преимущества: работаем без…
sutochno.ru
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Навальнята спасают Фермана

они вообще осознают, что большенство россиян даже не слышали об этом сервисе. Блядь даже не думали о путешествиях дальше села к тетке

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Порвался

Ну тогда не ной как баба

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Навальнята спасают Фермана

сексизт порвался

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Жовто Блакытный Песец

А что случилось?

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Навальнята спасают Фермана

хватит красть пользовательский контент

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Марк Цукор
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Andrey Valentsov

Не понял новость.

Уже месяц ни сдать ни снять жильё на airbnb нельзя.

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Навальнята спасают Фермана

ну теперь рассылка официальная, позицию закрепили

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Andre Macareno

Только российское, с ру аккаунта вроде можно было

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Andre Macareno

Окей, а где теперь квартирки или отели бронить за границей, если ни букинг, ни эйр не работают?

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