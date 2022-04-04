Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии Статьи редакции
Путешественники из этих стран не смогут воспользоваться сервисом ни у себя дома, ни за рубежом.
- Сервис по поиску краткосрочной аренды частного жилья Airbnb на фоне конфликта России с Украиной объявил, что путешественники из России и Белоруссии более не смогут оформить бронирование «где бы то ни было».
- Бронирование жилья тоже прекращено. «Бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены», — говорится на сайте компании.
- Календари объявлений в России и Белоруссии заблокировали. Приём новых гостей стал невозможен.
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https://sutochno.ru/
они вообще осознают, что большенство россиян даже не слышали об этом сервисе. Блядь даже не думали о путешествиях дальше села к тетке
Ну тогда не ной как баба
сексизт порвался
А что случилось?
хватит красть пользовательский контент
Не понял новость.
Уже месяц ни сдать ни снять жильё на airbnb нельзя.
ну теперь рассылка официальная, позицию закрепили
Только российское, с ру аккаунта вроде можно было
Окей, а где теперь квартирки или отели бронить за границей, если ни букинг, ни эйр не работают?