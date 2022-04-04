И тут старик лет 60-ти, справа от меня сидит и слушает то что я смотрю, и начинает разговор типа лучше не лезть в политику, я спрашиваю какая политика? Это война, я смотрю то что сделали российские войска с мирными жителями одной из районов Киева и ТД, и он говорит что там в Украине фашисты, типа он служил во Львове и видел их лично. Я спрашиваю…