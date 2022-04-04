Новости

Airbnb запретил пользователям из России и Белоруссии бронировать жилье «где бы то ни было» Статьи редакции

И анонсировал отмену броней в России и Белоруссии с 4 апреля.

  • На сайте сервиса по поиску краткосрочной аренды частного жилья Airbnb указано, что гости из России и Белоруссии более не смогут оформить бронирование «где бы то ни было». Судя по оригинальному релизу («guests located in both countries»), речь идёт о невозможности воспользоваться сервисом при нахождении в одной из этих двух стран.
  • Бронирование жилья тоже прекращено. «Бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены», — теперь говорится на сайте компании.
  • Календари объявлений в России и Белоруссии заблокировали. Приём новых гостей стал невозможен.

  • «Медиазона» со ссылкой на двух своих журналистов отметила, что их аккаунты на Airbnb продолжают работать. «У одного из них до сих пор активно бронирование в третьей стране, оформленное на лето. Никаких уведомлений о приостановке работы для российских граждан также пока не приходило», — отметила «Медиазона».

  • Airbnb ещё в начале марта говорил о приостановке деятельности.

#новости #ктоушёл

3783 просмотров
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68 комментариев
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Аналитический инструмент
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Alexander D

Совершенно тупорылый пиздец, мне иногда кажется что компании в сша соревнуются кто друг друга в тупости превзойдет, сначала "узаконенная русофобия" от ФБ которой они похвастались в открытую, и им прилетело ровно за это, теперь вот еще одни сверхразумы.

Эйрбнб предоставляют арендодателям возможность принимать гостей, какого хуя они решают за своих хостов, кто к ним должен приехать? Как насчет хостов из тех стран что не присоединились к санкциям – китай, аргентина, бразилия, индия – мне и там нельзя остановиться? эйрбнб в курсе что люди например финансово поддерживали украинских хостов когда бронили хаты в Украине но НЕ приезжали? Они в курсе что люди несогласные с режимами уезжают из этих стран и им нужно где-то остановиться?

Просто идиотизм нахер, у меня слов других нет.

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Бандерiвець

Такие правила сервиса, тебя ж никто не заставляет им пользоваться.

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Пинкертон

Это план ввязывание в глобальную войну. Уже 3 недели лежит оффер в «страны первого мира», но с каждым днём убеждаюсь что им нужны только лакеи и шестёрки.

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2 комментария
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Soulis

Вот это удар по путинскому электорату, спасибо 🤷‍♂️

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Навальнята спасают Фермана

они вообще осознают, что большенство россиян даже не слышали об этом сервисе. Блядь даже не думали о путешествиях дальше села к тетке

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Порвался

Ну тогда не ной как баба

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2 комментария
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maclemain

Когда появится отечественный сервис "ВоздухКроватьиЗавтрак", совершенно случайно повторяющий дизайн Airbnb?

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Alex Deep

https://sutochno.ru/

Российский сервис бронирования жилья: более 100…
Суточно.ру поможет найти и забронировать жильё посуточно. Наши преимущества: работаем без…
sutochno.ru
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Mark Makshov

Спасибо, в очередной раз санкции почувствуют на себе прогрессивные люди и противники войны уехавшие заграницу, а не ватное Путинское быдло которое даже не знает таких слов как ЭИРБНБ

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Andre Macareno

Окей, а где теперь квартирки или отели бронить за границей, если ни букинг, ни эйр не работают?

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Товарищ

Когда полностью перестанут летать самолёты, то такая проблема отпадёт сама собой.

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11 комментариев
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Some Body

Выбирать на букинге, находить в гугле, звонить и договариваться

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4 комментария
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Кирилл Далинин

Впн.

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1 комментарий
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Kirill

Западные корпорации делают всё возможные, чтобы все россияне их ненавидели, даже либералы.

Это конечно очень смешно.

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Yan Mitrofanov

В английской версии топика

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Региональный Влад

Поясни, что выделил? Я не однозначно читаю, что люди из этих стран не смогут бронировать.

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6 комментариев
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Maksim Florov

После Бучи уйдут все.

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Жовто Блакытный Песец

А что случилось?

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испанский смех

Теперь то вата задумается

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muiren

Путину, получается, ничего и делать особо не надо. Всё за него сделали Mastercard, Visa, Airbnb и другие, все российские "либерасты-предатели" никуда не денутся – ибо они теперь изгои и за границей и в России. Тем временем он получает миллиарды долларов за газ и нефть, чтобы содержать миллионы своих силовиков и кидать кость преданным бюджетникам, которые никогда не были за границей и никогда не слышали про Airbnb. Такая вот "борьба".

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Непредставимый Пхы

Меня всегда поражало, как редактор целенаправленно пишет Белоруссия, даже читая Беларусь в пресс-релизе. Тут, кстати, все еще минусят за упоминание о правильном названии страны?

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FireGrim

Если ты называешь германию германией, то не стоит предъявлять россии за белоруссию. Китай(china??) лучше даже не переводи.

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4 комментария
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Andrey Valentsov

Не понял новость.

Уже месяц ни сдать ни снять жильё на airbnb нельзя.

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evg13ny

Раньше была привязка, что нельзя оплатить российской картой, то теперь идёт привязка к Government ID, т.е. даже если ты живёшь за рубежом со счётом в иностранном банке, но с российским заграном, но теперь не можешь пользоваться Airbnb - короче говоря, включили принцип коллективной ответственности.

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1 комментарий
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Навальнята спасают Фермана

ну теперь рассылка официальная, позицию закрепили

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Andre Macareno

Только российское, с ру аккаунта вроде можно было

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2 комментария
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Навальнята спасают Фермана

хватит красть пользовательский контент

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Пинкертон

Еба у тебя трагедия

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Пинкертон

Готовьтесь ребята, готовьтесь

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Безобидный фрегат

Халера, дзякуй вялiки

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Грустный меч

почему только сейчас

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TJaba

Хз, забронировал жилье в Сербии, все работает

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Пинкертон

1 балл в Appstore этим дешёвкам

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Марк Цукор
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Zhmek

РФ поймали на очередной лжи: официальные лица путинского режима и обслуживающие их пропагандисты утверждали, что они к убийствам мирного населения в Буче солдаты РФ не причастны.

Асрор

Сижу я в столовом за обедом, и смотрю эти ужасающие кадры из Бучи.

И тут старик лет 60-ти, справа от меня сидит и слушает то что я смотрю, и начинает разговор типа лучше не лезть в политику, я спрашиваю какая политика? Это война, я смотрю то что сделали российские войска с мирными жителями одной из районов Киева и ТД, и он говорит что там в Украине фашисты, типа он служил во Львове и видел их лично. Я спрашиваю…

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