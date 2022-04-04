Airbnb запретил пользователям из России и Белоруссии бронировать жилье «где бы то ни было» Статьи редакции
И анонсировал отмену броней в России и Белоруссии с 4 апреля.
- На сайте сервиса по поиску краткосрочной аренды частного жилья Airbnb указано, что гости из России и Белоруссии более не смогут оформить бронирование «где бы то ни было». Судя по оригинальному релизу («guests located in both countries»), речь идёт о невозможности воспользоваться сервисом при нахождении в одной из этих двух стран.
- Бронирование жилья тоже прекращено. «Бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены», — теперь говорится на сайте компании.
- Календари объявлений в России и Белоруссии заблокировали. Приём новых гостей стал невозможен.
«Медиазона» со ссылкой на двух своих журналистов отметила, что их аккаунты на Airbnb продолжают работать. «У одного из них до сих пор активно бронирование в третьей стране, оформленное на лето. Никаких уведомлений о приостановке работы для российских граждан также пока не приходило», — отметила «Медиазона».
- Airbnb ещё в начале марта говорил о приостановке деятельности.
Сижу я в столовом за обедом, и смотрю эти ужасающие кадры из Бучи.
И тут старик лет 60-ти, справа от меня сидит и слушает то что я смотрю, и начинает разговор типа лучше не лезть в политику, я спрашиваю какая политика? Это война, я смотрю то что сделали российские войска с мирными жителями одной из районов Киева и ТД, и он говорит что там в Украине фашисты, типа он служил во Львове и видел их лично. Я спрашиваю…
От Германии и Франции до Прибалтики.
Внутри также краткий разбор подозрений на фейки и рекомендации, что почитать на тему происходящего.
Совершенно тупорылый пиздец, мне иногда кажется что компании в сша соревнуются кто друг друга в тупости превзойдет, сначала "узаконенная русофобия" от ФБ которой они похвастались в открытую, и им прилетело ровно за это, теперь вот еще одни сверхразумы.
Эйрбнб предоставляют арендодателям возможность принимать гостей, какого хуя они решают за своих хостов, кто к ним должен приехать? Как насчет хостов из тех стран что не присоединились к санкциям – китай, аргентина, бразилия, индия – мне и там нельзя остановиться? эйрбнб в курсе что люди например финансово поддерживали украинских хостов когда бронили хаты в Украине но НЕ приезжали? Они в курсе что люди несогласные с режимами уезжают из этих стран и им нужно где-то остановиться?
Просто идиотизм нахер, у меня слов других нет.
Такие правила сервиса, тебя ж никто не заставляет им пользоваться.
Это план ввязывание в глобальную войну. Уже 3 недели лежит оффер в «страны первого мира», но с каждым днём убеждаюсь что им нужны только лакеи и шестёрки.
Вот это удар по путинскому электорату, спасибо 🤷♂️
они вообще осознают, что большенство россиян даже не слышали об этом сервисе. Блядь даже не думали о путешествиях дальше села к тетке
Ну тогда не ной как баба
Когда появится отечественный сервис "ВоздухКроватьиЗавтрак", совершенно случайно повторяющий дизайн Airbnb?
https://sutochno.ru/
Спасибо, в очередной раз санкции почувствуют на себе прогрессивные люди и противники войны уехавшие заграницу, а не ватное Путинское быдло которое даже не знает таких слов как ЭИРБНБ
Окей, а где теперь квартирки или отели бронить за границей, если ни букинг, ни эйр не работают?
Когда полностью перестанут летать самолёты, то такая проблема отпадёт сама собой.
Выбирать на букинге, находить в гугле, звонить и договариваться
Впн.
Западные корпорации делают всё возможные, чтобы все россияне их ненавидели, даже либералы.
Это конечно очень смешно.
В английской версии топика
Поясни, что выделил? Я не однозначно читаю, что люди из этих стран не смогут бронировать.
После Бучи уйдут все.
А что случилось?
Теперь то вата задумается
Путину, получается, ничего и делать особо не надо. Всё за него сделали Mastercard, Visa, Airbnb и другие, все российские "либерасты-предатели" никуда не денутся – ибо они теперь изгои и за границей и в России. Тем временем он получает миллиарды долларов за газ и нефть, чтобы содержать миллионы своих силовиков и кидать кость преданным бюджетникам, которые никогда не были за границей и никогда не слышали про Airbnb. Такая вот "борьба".
Меня всегда поражало, как редактор целенаправленно пишет Белоруссия, даже читая Беларусь в пресс-релизе. Тут, кстати, все еще минусят за упоминание о правильном названии страны?
Если ты называешь германию германией, то не стоит предъявлять россии за белоруссию. Китай(china??) лучше даже не переводи.
Не понял новость.
Уже месяц ни сдать ни снять жильё на airbnb нельзя.
Раньше была привязка, что нельзя оплатить российской картой, то теперь идёт привязка к Government ID, т.е. даже если ты живёшь за рубежом со счётом в иностранном банке, но с российским заграном, но теперь не можешь пользоваться Airbnb - короче говоря, включили принцип коллективной ответственности.
ну теперь рассылка официальная, позицию закрепили
Только российское, с ру аккаунта вроде можно было
хватит красть пользовательский контент
Еба у тебя трагедия
Готовьтесь ребята, готовьтесь
Халера, дзякуй вялiки
почему только сейчас
Хз, забронировал жилье в Сербии, все работает
1 балл в Appstore этим дешёвкам