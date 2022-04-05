Вступил в силу закон об ответственности за «фейки» о деятельности российских госорганов за рубежом Статьи редакции
Мера касается посольств, Росгвардии, ФСБ, МЧС и других ведомств.
Теперь за распространение «недостоверной информации» о любых государственных органах, действующих за границей, и их дискредитацию грозит до пяти миллионов рублей штрафа или до 15 лет лишения свободы.
Как отмечает Центр защиты прав СМИ, к государственным органам РФ относятся:
- президент;
- правительство;
- Госдума;
- Совет Федерации;
- суды;
- региональные правительства;
- Федеральные агенства (по туризму, делам молодёжи, государственным резервам и т.д.);
- Управделами президента;
- Росгвардия;
- ФСБ;
- ФСО;
- МЧС;
- посольства.
Под действие статьи будет подпадать любая критика действий органов государственной власти, подконтрольных ей агентств, ведомств, дипломатических миссий, торговых представительств, правительственных делегаций, которые осуществляют полномочия за пределами России, подчёркивают юристы.
При этом не обязательно, чтобы государственный орган физически находился за рубежом. Наказание может последовать и после критики действий госорганов, которые, например, проводят переговоры на международном уровне или обмениваются документами.
Сижу я в столовом за обедом, и смотрю эти ужасающие кадры из Бучи.
И тут старик лет 60-ти, справа от меня сидит и слушает то что я смотрю, и начинает разговор типа лучше не лезть в политику, я спрашиваю какая политика? Это война, я смотрю то что сделали российские войска с мирными жителями одной из районов Киева и ТД, и он говорит что там в Украине фашисты, типа он служил во Львове и видел их лично. Я спрашиваю…
Учителя должны рассказать о возможностях России по преодолению последствий западных санкций.
ТЖшники такие
Возле Черного моря в Грузии
Под действие статьи будет подпадать любая правда о действиях органов государственной власти
вся правда фейк, которую спонсирует США
И так я начну.
Так называемый "Президент РФ" обосрался на территории Украины.
Фейк. У него запор
Нет, он обосрался! Об этом говорят авторитетные источники.
Ладно, верю
Ещё бы! Авторитетным источника нельзя не верить.
У него кое что поинтереснее
рак щитовидки?
И остальные органы государственной власти РФ тоже
Технически невозможно, бункер гдет на Алтае ж вроди
Почему они не нашли русского аналога слова "фейк"?
не фейк, а небылица
побасёнка
Бояре собрались на вече и после объявили, что сказ небылиц о царских службах недозволителен.
Вот это звучало бы замечательно для такого закона
Зеленский - хуй
Зеленского тебе в рот тогда.
ОН(а) наверняка хотела уточнить свою половую принадлежность
Страна рабов
Когда всё это рухнет — случится парадокс, ибо мир охренеет одновременно от всего: и от количества лжи, и от количества правды.
О мертвых можно говорить либо хорошо, либо ничего, как в этом законе.
Получается власть мертва!
А если где-то напишут, что пьяный мчсник подрался в турецком отеле с иностранцами, а он будет всё это отрицать, то за это тоже будут судить по статье о фейках?
В этом кейсе можно рассматривать каждое слово как фейк, даже опровержение. И опровержение опровержения.
Вступил в силу закон об ответственности за «фейки»
Под действие статьи будет подпадать любая критика действий органов государственной власти
А где СВР и ГРУ? :)