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Вступил в силу закон об ответственности за «фейки» о деятельности российских госорганов за рубежом Статьи редакции

Мера касается посольств, Росгвардии, ФСБ, МЧС и других ведомств.

Теперь за распространение «недостоверной информации» о любых государственных органах, действующих за границей, и их дискредитацию грозит до пяти миллионов рублей штрафа или до 15 лет лишения свободы.

Как отмечает Центр защиты прав СМИ, к государственным органам РФ относятся:

  • президент;
  • правительство;
  • Госдума;
  • Совет Федерации;
  • суды;
  • региональные правительства;
  • Федеральные агенства (по туризму, делам молодёжи, государственным резервам и т.д.);
  • Управделами президента;
  • Росгвардия;
  • ФСБ;
  • ФСО;
  • МЧС;
  • посольства.

Под действие статьи будет подпадать любая критика действий органов государственной власти, подконтрольных ей агентств, ведомств, дипломатических миссий, торговых представительств, правительственных делегаций, которые осуществляют полномочия за пределами России, подчёркивают юристы.

При этом не обязательно, чтобы государственный орган физически находился за рубежом. Наказание может последовать и после критики действий госорганов, которые, например, проводят переговоры на международном уровне или обмениваются документами.

#новости #право

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29 комментариев
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Ровный Даниль

ТЖшники такие

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Барбарис

Возле Черного моря в Грузии

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Петербургский спрей

Под действие статьи будет подпадать любая правда о действиях органов государственной власти

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Sdafs 156

вся правда фейк, которую спонсирует США

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Alex Blake
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Региональный огонь

И так я начну.
Так называемый "Президент РФ" обосрался на территории Украины.

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Социологический Кирилл

Фейк. У него запор

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Региональный огонь

Нет, он обосрался! Об этом говорят авторитетные источники.

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Социологический Кирилл

Ладно, верю

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Региональный огонь

Ещё бы! Авторитетным источника нельзя не верить.

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Руденко Сергей

У него кое что поинтереснее

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Социологический Кирилл

рак щитовидки?

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Региональный огонь

И остальные органы государственной власти РФ тоже

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Неприятный хот-дог

Технически невозможно, бункер гдет на Алтае ж вроди

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Барбарис

Почему они не нашли русского аналога слова "фейк"?

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Владислав Васильев

не фейк, а небылица

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Социологический Кирилл

побасёнка

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Административный микроскоп

Бояре собрались на вече и после объявили, что сказ небылиц о царских службах недозволителен.

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Барбарис

Вот это звучало бы замечательно для такого закона

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Obindoboi

Зеленский - хуй

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офисный эклер

Зеленского тебе в рот тогда.

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dead moroze

ОН(а) наверняка хотела уточнить свою половую принадлежность

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Robo Krabe

Страна рабов

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*

Когда всё это рухнет — случится парадокс, ибо мир охренеет одновременно от всего: и от количества лжи, и от количества правды.

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офисный эклер

О мертвых можно говорить либо хорошо, либо ничего, как в этом законе.
Получается власть мертва!

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Владислав Васильев

А если где-то напишут, что пьяный мчсник подрался в турецком отеле с иностранцами, а он будет всё это отрицать, то за это тоже будут судить по статье о фейках?

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Yggdrasil

В этом кейсе можно рассматривать каждое слово как фейк, даже опровержение. И опровержение опровержения.

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kebety katma

Вступил в силу закон об ответственности за «фейки»
 Под действие статьи будет подпадать любая критика действий органов государственной власти

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Пятая колонка

А где СВР и ГРУ? :)

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fdffd fdffd
"Дракон" Шварца. Смех сквозь слезы

Обязательно читать все произведение! Но не поленитесь, прочитать и указанные мной отрезки.

Асрор

Сижу я в столовом за обедом, и смотрю эти ужасающие кадры из Бучи.

И тут старик лет 60-ти, справа от меня сидит и слушает то что я смотрю, и начинает разговор типа лучше не лезть в политику, я спрашиваю какая политика? Это война, я смотрю то что сделали российские войска с мирными жителями одной из районов Киева и ТД, и он говорит что там в Украине фашисты, типа он служил во Львове и видел их лично. Я спрашиваю…

Новости
«Коммерсантъ»: Минпросвещения рекомендовало российским школам провести урок о пользе импортозамещения Статьи редакции

Учителя должны рассказать о возможностях России по преодолению последствий западных санкций.

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Лютый кусок ДОБРА
МИД_ОФФИШАЛ 2
Nikita
Так и мыслит большинство людей

Доказательства не доказательства, вообще пох. Не может российский солдат такое сделать и все. Также как не может российский фсиновец затолкать швабру заключенному в одно место, а российский росгвардеец ударить пожилую женщину с ноги в живот.

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Секретный ингредиент
Alexander Nevsky @NevskyAlexandr
#stopwarinukraine
ВTopHuk

Месяц назад ещё была какая-то жалость, сострадание к российским срочникам, пацанам совсем, которые возможно не знали, или не поняли, во что попали.

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Лютый кусок ДОБРА
МИД_ОФФИШАЛ
Twitter
смерть_російським_окупантам(ослінчик) @SH_LoSHka
Кароч, працювали сьогодні в Бучі. Там пиздець. Без перебільшень. Передивлялися машини, будинки, допомагали місцевим і тут патрульний Сашко в одній із розбитих машин, яка на перехресті бачить ось це чудо. Думали що мертва, виявилась жива, але дуже замучана, спала прямо в склі
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