Из «Википедии» потребовали удалить пять статей об Украине. Роскомнадзор заявил о «информационных атаках» на россиян Статьи редакции
Ведомство напомнило об угрозе штрафа до 4 миллионов рублей.
Сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило о претензиях Роскомнадзора к содержанию пяти материалов из-за закона «о фейках» в отношении действий российской армии.
- «Битва за Киев (2022)»
- «Военные преступления в период вторжения России на Украину»
- «Обстрел больницы в Мариуполе»
- «Разрушение Мариупольского театра (2022)»
- «Резня в Буче»
На странице «Википедии», где собраны все «запрещённые в России статьи», приводятся копии уведомлений Роскомнадзора. «Требуют удалить информацию, но какую именно, не сообщают», — отметили в сообществе.
Роскомнадзор подтвердил, что направил уведомление, не называя конкретных материалов. По мнению ведомства, на «Википедии» стали «массово размещать материалы» с «недостоверной информацией» о «спецоперации».
По версии Роскомнадзора, «Википедия» не выполнила ранние требования об удалении материалов о событиях на Украине. Регулятор напомнил об угрозе административной ответственности — штрафа до 4 миллионов рублей для юридических лиц (ст. 13.41 КоАП РФ).
Это не первые претензии к «Википедии» во время конфликта России с Украиной: 1 марта представители ресурса сообщили об уведомлении Роскомнадзора и угрозе блокировкой из-за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». На сайте указано, что на момент написания этой заметки статья исключена из реестра.
На фоне возможной блокировки «Википедии» в России разработчики приложения Kiwix с резервными копиями энциклопедии рассказали о росте числа загрузок в 50 раз. Инструкцией делился, например, пользователь TJ.
Мера касается посольств, Росгвардии, ФСБ, МЧС и других ведомств.
Интересно, как живётся людям, которые искренне убеждены, что против них вообще ВСЕ и ВСЁ вокруг. Экстремисты инстаграм, фейсбук и твиттер. Русофобы ютуба. Информационные атаки википедии. Нацисты из Украины. Американские кукловоды. Европейские враги России. Это же охуеть можно, сплошные враги и антихристы против православной Руси-Матушки.
Неужели никто не задумывается, что если тебе говорят, будто все вокруг мерзавцы, кроме тебя, то возможно тебя где-то наёбывают.
Вообще-то пропаганда убеждает, что большинство за нас и только США со своими холопами против России.
«США со своими холопами».
Сразу вспоминается голосование в ООН, где Россию пооддержали: КНДР, Эритрея, Беларусь, Сирия и сама Россия.
Даже Китай и Казахстан воздержались.
Получается, кроме пяти вышеупомянутых стран, все остальные это "США и их холопы"?
Да здравствует Сирия в границах империи Селевкидов!
Тут они говорят так: "Не поддержали резолюцию 40 стран"
КНДР же вроде воздержались
пропаганда вообще говорит о том что такие как мы, получаем деньги от госдепа и живем в Европе, только от госдепа я нихуя не получаю и живу в Москве, хуета какая то выходит!
Посмотри, как хорошо у патриотов дела идут
https://www.youtube.com/watch?v=vS8Jz_SsWEc
зачем ты меня еще больше вгоняешь в депрессию от того, что я живу с такими ебанутыми в одной стране....
что я тебе плохого сделал
Ты спрашивал, как ощущения у патриотов. А у них всё нормально! Мы побеждаем, на западе кризис, нацисты зверствуют, но мы их бьём.
да блин это не я спрашивал! Ну вот как всегда, спросил другой а по ебалу получил я, очередная глава в моей жизни которая называется "от чего ж я сука такой непутевый"
Да не ты. Сорри.
Но всё равно будет полезно. А то на ТЖ информация слишком однобокая.
А как этот чел зарегал канал 9 марта и уже заимел лям подписчиков и на каждом видосе имеет по ляму-полтора просмторов?)) ПРи том, что даже в тренды он ни разу не попал
Он и вначале очень похоже, что чутка привирает.
Тебя завербовали в секту Навального!
Отлично им живётся
Никто.
А зачем? Ипотека платится (за 2-ю хату, сдаётся в аренду), на фольце ездится, айфон/самсунг худо бедно работает.
Наибольший % одобрения среди сидящих жопой на вкусном (по их меркам) окладе, или пропагандонов.
Через полгода-год когда ЗП будет раз в квартал, может дойдёт
Матушка-параноик
Евреев забыл.
Мне прям обидно.
А что-то случилось?
это ведь за 2020 год
Действительно. Интересно, какая теперь цифра?
Очевидно,что фашисткая Германия обошла нас
Сомневаюсь, что тогда хотя бы десятая часть источников информации была, от тех, что есть сейчас. Ух работы не в проворот - кругом все врут! Весь Мир как сговорился!
И ведь ни у кого не возникает вопросов. Ну я про тех, кто твердолобо за фэйки и подставы.
UPD как мне сестра сказала: работает с коллегой в магазине на кассе, а та говорит: срать что фэйк-ни-фэйк, факт в том, что родители звонили из подвала, в ужасе сидели и молились, несколько дней. Теперь, связи с ними уже 2 недели нет. И каждый день в слезах.
Тут просто от одного этого волосы дыбом встают, а кто-то там высматривает пиксели, на видео, блядь.
Не,это ж кек,типа
Я про нынешнюю Германию
А что насчёт ситуации,то да-це пизда
та хоспаде уже итак половина интернета через впн онли
Википедия опасна:
https://www.kommersant.ru/doc/3968531
Пусть жопу себе заблокируют. По сути, это подпись под содеянным.
Заблокировать, запретить, посадить, отжать, закрыть, уничтожить Сейчас эти слова когда произносишь в голове только одна Страна.
"В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий."
тут вроде по делу? важный принцип википедии - нейтральность . то есть надо добавить и версию пророссийскую. она всеравно занимает пару фраз.
Даже одну фразу:
Российская версия:
ВЫ ВСЕ ВРЁТИ!!!11
хотя бы так)
Пророссийская позиция - это вбрасывать фейки. Убийства мирняка не та ситуация, когда есть, блять, плюрализм мнений, или это надо объяснять вообще?
Регулятор напомнил об угрозе административной ответственности — штрафа до 4 миллионов рублей для юридических лиц (ст. 13.41 КоАП РФ).
А так как на американский фонд без представительства в РФ штрафы накладывать бессмысленно, то наложат на что-то отдаленно похожее - НП "Викимедия РУ", которое не имеет никакого мандата от сообщества Википедии и контроля за содержанием энциклопедии, это просто НКО, которую несколько участников создали, чтобы давать в СМИ комментарии и получать гранты. Ха-ха-ха.
Ну продвигайте про-российскую, свободный же ресурс.
Или белый барин должен прийти и сам все продвинуть?
Так а кто продвигать будет? Вата с впн? Лахту тут исторически разъебывают, поэтому она вся на пикабу.
Ну если некому, то нехуй ныть.
А то опять начинается: пидорасы, помогите!
Удалите то, не знаю что.
Пусть жопу себе удалят
Правда глаза колет
бедные росеянены блять
Кстати кому интересно, можете зайти на вики в раздел "обсуждение" на статьях, особенно про бучу. Много интересных прокремлевских попыток найдете (как например в статье про боинг)
Хуя у дырок печёт. Скоро по каждому городу будут разоблачать "фейки"
Надеюсь Вики не прогнётся