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Из «Википедии» потребовали удалить пять статей об Украине. Роскомнадзор заявил о «информационных атаках» на россиян Статьи редакции

Ведомство напомнило об угрозе штрафа до 4 миллионов рублей.

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Сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило о претензиях Роскомнадзора к содержанию пяти материалов из-за закона «о фейках» в отношении действий российской армии.

  • «Битва за Киев (2022)»
  • «Военные преступления в период вторжения России на Украину»
  • «Обстрел больницы в Мариуполе»
  • «Разрушение Мариупольского театра (2022)»
  • «Резня в Буче»

На странице «Википедии», где собраны все «запрещённые в России статьи», приводятся копии уведомлений Роскомнадзора. «Требуют удалить информацию, но какую именно, не сообщают», — отметили в сообществе.

Роскомнадзор подтвердил, что направил уведомление, не называя конкретных материалов. По мнению ведомства, на «Википедии» стали «массово размещать материалы» с «недостоверной информацией» о «спецоперации».

«Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. Авторы размещённых на «Википедии» статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий.

Роскомнадзор

По версии Роскомнадзора, «Википедия» не выполнила ранние требования об удалении материалов о событиях на Украине. Регулятор напомнил об угрозе административной ответственности — штрафа до 4 миллионов рублей для юридических лиц (ст. 13.41 КоАП РФ).

Это не первые претензии к «Википедии» во время конфликта России с Украиной: 1 марта представители ресурса сообщили об уведомлении Роскомнадзора и угрозе блокировкой из-за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». На сайте указано, что на момент написания этой заметки статья исключена из реестра.

На фоне возможной блокировки «Википедии» в России разработчики приложения Kiwix с резервными копиями энциклопедии рассказали о росте числа загрузок в 50 раз. Инструкцией делился, например, пользователь TJ.

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В МВД считают, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».

#новости #википедия #блокировки #конфликтсукраиной

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45 комментариев
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Sic Mundus

Интересно, как живётся людям, которые искренне убеждены, что против них вообще ВСЕ и ВСЁ вокруг. Экстремисты инстаграм, фейсбук и твиттер. Русофобы ютуба. Информационные атаки википедии. Нацисты из Украины. Американские кукловоды. Европейские враги России. Это же охуеть можно, сплошные враги и антихристы против православной Руси-Матушки.
Неужели никто не задумывается, что если тебе говорят, будто все вокруг мерзавцы, кроме тебя, то возможно тебя где-то наёбывают.

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new_comment

Вообще-то пропаганда убеждает, что большинство за нас и только США со своими холопами против России.

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Sic Mundus

«США со своими холопами».
Сразу вспоминается голосование в ООН, где Россию пооддержали: КНДР, Эритрея, Беларусь, Сирия и сама Россия.

Даже Китай и Казахстан воздержались.
Получается, кроме пяти вышеупомянутых стран, все остальные это "США и их холопы"?

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Социологический Кирилл

Да здравствует Сирия в границах империи Селевкидов!

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Да да я

Тут они говорят так: "Не поддержали резолюцию 40 стран"

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

КНДР же вроде воздержались

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Михаил Круг

пропаганда вообще говорит о том что такие как мы, получаем деньги от госдепа и живем в Европе, только от госдепа я нихуя не получаю и живу в Москве, хуета какая то выходит!

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new_comment

Посмотри, как хорошо у патриотов дела идут
https://www.youtube.com/watch?v=vS8Jz_SsWEc

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Михаил Круг

зачем ты меня еще больше вгоняешь в депрессию от того, что я живу с такими ебанутыми в одной стране....
что я тебе плохого сделал

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new_comment

Ты спрашивал, как ощущения у патриотов. А у них всё нормально! Мы побеждаем, на западе кризис, нацисты зверствуют, но мы их бьём.

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Михаил Круг

да блин это не я спрашивал! Ну вот как всегда, спросил другой а по ебалу получил я, очередная глава в моей жизни которая называется "от чего ж я сука такой непутевый"

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new_comment

Да не ты. Сорри.
Но всё равно будет полезно. А то на ТЖ информация слишком однобокая.

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Ншпе ролт

А как этот чел зарегал канал 9 марта и уже заимел лям подписчиков и на каждом видосе имеет по ляму-полтора просмторов?)) ПРи том, что даже в тренды он ни разу не попал

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Sergei Timofeyev

Он и вначале очень похоже, что чутка привирает.

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new_comment

Тебя завербовали в секту Навального!

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Персональный Денис

Отлично им живётся

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Редкий Натр

Никто.
А зачем? Ипотека платится (за 2-ю хату, сдаётся в аренду), на фольце ездится, айфон/самсунг худо бедно работает.
Наибольший % одобрения среди сидящих жопой на вкусном (по их меркам) окладе, или пропагандонов.
Через полгода-год когда ЗП будет раз в квартал, может дойдёт

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Богатый самолет

Матушка-параноик

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Boris Gaykovich

Евреев забыл.
Мне прям обидно.

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Сеньор Помидор
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Anton K

А что-то случилось?

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Позитивный бокал

это ведь за 2020 год

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Anton K

Действительно. Интересно, какая теперь цифра?

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Nurofen Detsky

Очевидно,что фашисткая Германия обошла нас

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Anton K

Сомневаюсь, что тогда хотя бы десятая часть источников информации была, от тех, что есть сейчас. Ух работы не в проворот - кругом все врут! Весь Мир как сговорился!
И ведь ни у кого не возникает вопросов. Ну я про тех, кто твердолобо за фэйки и подставы.

UPD как мне сестра сказала: работает с коллегой в магазине на кассе, а та говорит: срать что фэйк-ни-фэйк, факт в том, что родители звонили из подвала, в ужасе сидели и молились, несколько дней. Теперь, связи с ними уже 2 недели нет. И каждый день в слезах.
Тут просто от одного этого волосы дыбом встают, а кто-то там высматривает пиксели, на видео, блядь.

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Nurofen Detsky

Не,это ж кек,типа
Я про нынешнюю Германию

А что насчёт ситуации,то да-це пизда

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Михаил Круг

та хоспаде уже итак половина интернета через впн онли

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why not

Википедия опасна:
https://www.kommersant.ru/doc/3968531

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Blessed

Пусть жопу себе заблокируют. По сути, это подпись под содеянным.

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Марк Цукор

Заблокировать, запретить, посадить, отжать, закрыть, уничтожить Сейчас эти слова когда произносишь в голове только одна Страна.

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Елена Кравицкая

"В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий."

тут вроде по делу? важный принцип википедии - нейтральность . то есть надо добавить и версию пророссийскую. она всеравно занимает пару фраз.

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Сергей Кузнецов

Даже одну фразу:

Российская версия:
ВЫ ВСЕ ВРЁТИ!!!11

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Елена Кравицкая

хотя бы так)

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Ншпе ролт

Пророссийская позиция - это вбрасывать фейки. Убийства мирняка не та ситуация, когда есть, блять, плюрализм мнений, или это надо объяснять вообще?

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Masha Kovalyova

Регулятор напомнил об угрозе административной ответственности — штрафа до 4 миллионов рублей для юридических лиц (ст. 13.41 КоАП РФ).
А так как на американский фонд без представительства в РФ штрафы накладывать бессмысленно, то наложат на что-то отдаленно похожее - НП "Викимедия РУ", которое не имеет никакого мандата от сообщества Википедии и контроля за содержанием энциклопедии, это просто НКО, которую несколько участников создали, чтобы давать в СМИ комментарии и получать гранты. Ха-ха-ха.

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Богатый самолет

Ну продвигайте про-российскую, свободный же ресурс.

Или белый барин должен прийти и сам все продвинуть?

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Активный Никита

Так а кто продвигать будет? Вата с впн? Лахту тут исторически разъебывают, поэтому она вся на пикабу.

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Богатый самолет

Ну если некому, то нехуй ныть.

А то опять начинается: пидорасы, помогите!

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Позитивный бокал

Удалите то, не знаю что.

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Руденко Сергей

Пусть жопу себе удалят

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Noname

Правда глаза колет

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Alex Fielding

бедные росеянены блять

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Никого не спас

Кстати кому интересно, можете зайти на вики в раздел "обсуждение" на статьях, особенно про бучу. Много интересных прокремлевских попыток найдете (как например в статье про боинг)

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Дядя Богдан

Хуя у дырок печёт. Скоро по каждому городу будут разоблачать "фейки"

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Грузинский Женя

Надеюсь Вики не прогнётся

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Nikita
Так и мыслит большинство людей

Доказательства не доказательства, вообще пох. Не может российский солдат такое сделать и все. Также как не может российский фсиновец затолкать швабру заключенному в одно место, а российский росгвардеец ударить пожилую женщину с ноги в живот.

Twitter
смерть_російським_окупантам(ослінчик) @SH_LoSHka
Кароч, працювали сьогодні в Бучі. Там пиздець. Без перебільшень. Передивлялися машини, будинки, допомагали місцевим і тут патрульний Сашко в одній із розбитих машин, яка на перехресті бачить ось це чудо. Думали що мертва, виявилась жива, але дуже замучана, спала прямо в склі
Twitter
Удобный дебаркадер
Пездуза @RealPezduza
⚡Московскую станцию метро Проспект Мира закрыли на 15 лет
Twitter
Возможный каякер
❗️ Война до победы и.❗️ @55privet555
"Всем Скабеевым и вечерним мудозвонам, фронтовым лгунам и их руководителям стоит запомнить - ваш финал будет за решеткой. В лучшем случае"

Скабеиха в телеге сейчас визжит что Зеленский угрожает ей "внесудебной казнью"- так она интерпретировала слова Зеленского "В лучшем случае".
Возможный каякер
Аслан @antirussia_nuws
Когда ты купил Twitter только ради того, чтобы забанить в нём Рогозина.
Офтоп
Лютый кусок ДОБРА
МИД_ОФФИШАЛ
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Вступил в силу закон об ответственности за «фейки» о деятельности российских госорганов за рубежом Статьи редакции

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Малосольный Чили

Все удивляются, почему российские войска не забирают свои трупы и не признают потери. Просто напомню, что пока солдат считается живым, ему платят каждый день боевые. Которые получает начальство, которое не забирает трупы и не сообщает о потерях. Все понятно?(С) Ю. Латынина

Офтоп
Лютый кусок ДОБРА
МИД_ОФФИШАЛ 2
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