Ведомство напомнило об угрозе штрафа до 4 миллионов рублей.

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Сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило о претензиях Роскомнадзора к содержанию пяти материалов из-за закона «о фейках» в отношении действий российской армии.

«Битва за Киев (2022)»

«Военные преступления в период вторжения России на Украину»



«Обстрел больницы в Мариуполе»



«Разрушение Мариупольского театра (2022)»



«Резня в Буче»



На странице «Википедии», где собраны все «запрещённые в России статьи», приводятся копии уведомлений Роскомнадзора. «Требуют удалить информацию, но какую именно, не сообщают», — отметили в сообществе.

Роскомнадзор подтвердил, что направил уведомление, не называя конкретных материалов. По мнению ведомства, на «Википедии» стали «массово размещать материалы» с «недостоверной информацией» о «спецоперации».

«Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. Авторы размещённых на «Википедии» статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий. Роскомнадзор

По версии Роскомнадзора, «Википедия» не выполнила ранние требования об удалении материалов о событиях на Украине. Регулятор напомнил об угрозе административной ответственности — штрафа до 4 миллионов рублей для юридических лиц (ст. 13.41 КоАП РФ).

Это не первые претензии к «Википедии» во время конфликта России с Украиной: 1 марта представители ресурса сообщили об уведомлении Роскомнадзора и угрозе блокировкой из-за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». На сайте указано, что на момент написания этой заметки статья исключена из реестра.

На фоне возможной блокировки «Википедии» в России разработчики приложения Kiwix с резервными копиями энциклопедии рассказали о росте числа загрузок в 50 раз. Инструкцией делился, например, пользователь TJ.