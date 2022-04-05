Учителя должны рассказать о возможностях России по преодолению последствий западных санкций.

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Российским школам рекомендовали провести особые уроки по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы, переданные изданию подмосковным учителем. Ученикам с пятого по 11-й класс должны рассказать про рост доли российской продукции в нескольких сферах и оценить, какие страны понесут большие экономические потери от санкций.

Как говорится в методичке, учитель должен «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ».

Сначала педагог процитирует слова Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление». После этого нужно спросить школьников, знают ли они, «какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства».

После этого педагог расскажет, что такое санкции: «Ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за её действия». Здесь же нужно уточнить, какие «действия» имеются в виду — «проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса». Как пример санкций, рекомендуется привести заморозку активов госкорпораций и уход иностранных компаний.

Следом учитель должен перечислить «важнейшие направления антисанкционной политики», названные главой правительства Михаилом Мишустиным: это «защита внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения».

Помимо рекомендаций в методичке содержится ссылка на ролик о пользе импортозамещения. В нём говорится, что к 2022 году доля российской продукции выросла в пищевом машиностроении (с 12% до 45%), сельхозмашиностроении (с 24% до 55%) и станкостроении (с 18% до 38%).

Учитель совместно с учащимися делает вывод о том, что экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности отечественных производителей, обеспечение её устойчивости в условиях внешних кризисов. фрагмент из методички

В конце занятия учащиеся должны заполнить анкету и ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесёт большие экономические потери: Россия, страны НАТО, все страны мира?».

«Коммерсантъ» нашёл отчёты о проведенных уроках на сайтах некоторых школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей. Учителя из школ Крыма и Севастополя рассказали, что должны провести такие занятия. Минпросвещения подтвердило, что направило в школы такие методические рекомендации. Их разработал Институт стратегии развития образования, подведомственный министерству.