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«Коммерсантъ»: Минпросвещения рекомендовало российским школам провести урок о пользе импортозамещения Статьи редакции

Учителя должны рассказать о возможностях России по преодолению последствий западных санкций.

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Российским школам рекомендовали провести особые уроки по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы, переданные изданию подмосковным учителем. Ученикам с пятого по 11-й класс должны рассказать про рост доли российской продукции в нескольких сферах и оценить, какие страны понесут большие экономические потери от санкций.

Как говорится в методичке, учитель должен «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ».

Сначала педагог процитирует слова Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление». После этого нужно спросить школьников, знают ли они, «какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства».

После этого педагог расскажет, что такое санкции: «Ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за её действия». Здесь же нужно уточнить, какие «действия» имеются в виду — «проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса». Как пример санкций, рекомендуется привести заморозку активов госкорпораций и уход иностранных компаний.

Следом учитель должен перечислить «важнейшие направления антисанкционной политики», названные главой правительства Михаилом Мишустиным: это «защита внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения».

Помимо рекомендаций в методичке содержится ссылка на ролик о пользе импортозамещения. В нём говорится, что к 2022 году доля российской продукции выросла в пищевом машиностроении (с 12% до 45%), сельхозмашиностроении (с 24% до 55%) и станкостроении (с 18% до 38%).

Учитель совместно с учащимися делает вывод о том, что экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности отечественных производителей, обеспечение её устойчивости в условиях внешних кризисов.

фрагмент из методички

В конце занятия учащиеся должны заполнить анкету и ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесёт большие экономические потери: Россия, страны НАТО, все страны мира?».

«Коммерсантъ» нашёл отчёты о проведенных уроках на сайтах некоторых школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей. Учителя из школ Крыма и Севастополя рассказали, что должны провести такие занятия. Минпросвещения подтвердило, что направило в школы такие методические рекомендации. Их разработал Институт стратегии развития образования, подведомственный министерству.

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#новости #санкции #конфликтнаукраине #импортозамещение #образование

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28 комментариев
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Петербургский спрей

В конце занятия учащиеся должны заполнить анкету и ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесёт большие экономические потери: Россия, страны НАТО, все страны мира?».
- Мариванна, а почему Лёша больше не ходит на уроки?
- Какой Лёша?

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Paul Filatov

...О пользе, о возможностях... Когда же о факте, о наличии этого самого замещения?)...

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Петербургский спрей

Россия - страна, у которой все когда-то было и все когда-нибудь будет

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Paul Filatov

Пока "вместо завтра - вчера"

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Пятая колонка

В результате обработки анкет будут назначены штрафы

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Порвался

Жрать говно полезно

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Региональный огонь
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Ровный Даниль
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M.R.T.

Если посмотреть российский телевизор, то в нем Россия - просто фантастическая. Самая лучшая страна, всё достигли, всех обогнали. Всё сами можем. Никто нам не нужен, все кто не с нами - враги .
Жаль что тупые училки отработают установку от райно, а потом дети после уроков пойдут на улицу смотреть на настоящую россию

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Леонид Гудимов

Так если не отработают, так школьники запишут аудио и сдадут кому надо, настоящая Россия же

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

В конце занятия учащиеся должны заполнить анкету и ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесёт большие экономические потери: Россия, страны НАТО, все страны мира?», «Как готовить суп из древесной коры?», "Приведут ли контрсанкции России к закату Нибиру?" и "Как нужно мять газету, чтобы уменьшить потенциальное повреждение ануса, так как сверхдержаве не нужна туалетная бумага?"

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Yggdrasil

Еще один повод не заводить детей в путинской России.
Рано или поздно всем им придется столкнуться с суровой реальностью. Посмотрим, как они будут рассказывать свои басни, когда их детям нечего будет жрать.

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Castle Made Of Sand

урок про говно из палок и палок из говна.

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kebety katma

Как объяснить ребенку, что мёд лучше Сникерса, ладушки лучше компьютерных игр, а перо с чернилам лучше ручки?

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Пятая колонка

Воевать за Путина лучше, чем arma :)

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TJaba

Что у нас там по импортозамещению видеокарт?

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Paul Filatov

Тут бы, извините, с некоторыми компонентами для подгузников и, извините ещё раз, прокладок что-то придумать, а Вы сразу про синхрофазатроны...

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Грустная Псина

Пока импортзамещаются из Украины российскими военнослужащими-мародерами.

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Зянон

Эти уроки выучиваются в жизни. Достаточно посмотреть, где производятся вещи, которыми пользтся ученики и их родители.

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Пятая колонка

В братском Китае)

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Богатый самолет

Папуасы пытаются отрицать карго-культ

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Пятая колонка

Ладно пошутили, а если серьёзно? Что делать здравомыслящим родителям в такой ситуации?

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TJaba

Что делать здравомыслящим родителям в такой ситуации?
 ВНЖ в нормальной стране

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Пятая колонка

Не у всех родители it

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Нелепый кофе

Рабочие и не только специальности тоже нужны везде, нужно искать

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TJaba

У меня подруга искусствовед и врач невролог с докторской - обе переезжают

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Грустная Псина

Ученикам для коспектирования будут выданы тетради.

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Gamer Altz

Если бы импортозамещение работало - никаких лекций бы не потребовалось. Народ сам бы ощутил улучшение жизни.

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fdffd fdffd
"Дракон" Шварца. Смех сквозь слезы

Обязательно читать все произведение! Но не поленитесь, прочитать и указанные мной отрезки.

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Лютый кусок ДОБРА
МИД_ОФФИШАЛ 2
ВTopHuk

Месяц назад ещё была какая-то жалость, сострадание к российским срочникам, пацанам совсем, которые возможно не знали, или не поняли, во что попали.

Асрор

Сижу я в столовом за обедом, и смотрю эти ужасающие кадры из Бучи.

И тут старик лет 60-ти, справа от меня сидит и слушает то что я смотрю, и начинает разговор типа лучше не лезть в политику, я спрашиваю какая политика? Это война, я смотрю то что сделали российские войска с мирными жителями одной из районов Киева и ТД, и он говорит что там в Украине фашисты, типа он служил во Львове и видел их лично. Я спрашиваю…

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Секретный ингредиент
Alexander Nevsky @NevskyAlexandr
#stopwarinukraine
Новости
Вступил в силу закон об ответственности за «фейки» о деятельности российских госорганов за рубежом Статьи редакции

Мера касается посольств, Росгвардии, ФСБ, МЧС и других ведомств.

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Лютый кусок ДОБРА
МИД_ОФФИШАЛ
Nikita
Так и мыслит большинство людей

Доказательства не доказательства, вообще пох. Не может российский солдат такое сделать и все. Также как не может российский фсиновец затолкать швабру заключенному в одно место, а российский росгвардеец ударить пожилую женщину с ноги в живот.

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смерть_російським_окупантам(ослінчик) @SH_LoSHka
Кароч, працювали сьогодні в Бучі. Там пиздець. Без перебільшень. Передивлялися машини, будинки, допомагали місцевим і тут патрульний Сашко в одній із розбитих машин, яка на перехресті бачить ось це чудо. Думали що мертва, виявилась жива, але дуже замучана, спала прямо в склі
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