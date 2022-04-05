«Коммерсантъ»: Минпросвещения рекомендовало российским школам провести урок о пользе импортозамещения Статьи редакции
Учителя должны рассказать о возможностях России по преодолению последствий западных санкций.
Российским школам рекомендовали провести особые уроки по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы, переданные изданию подмосковным учителем. Ученикам с пятого по 11-й класс должны рассказать про рост доли российской продукции в нескольких сферах и оценить, какие страны понесут большие экономические потери от санкций.
Как говорится в методичке, учитель должен «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ».
Сначала педагог процитирует слова Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление». После этого нужно спросить школьников, знают ли они, «какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства».
После этого педагог расскажет, что такое санкции: «Ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за её действия». Здесь же нужно уточнить, какие «действия» имеются в виду — «проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса». Как пример санкций, рекомендуется привести заморозку активов госкорпораций и уход иностранных компаний.
Следом учитель должен перечислить «важнейшие направления антисанкционной политики», названные главой правительства Михаилом Мишустиным: это «защита внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения».
Помимо рекомендаций в методичке содержится ссылка на ролик о пользе импортозамещения. В нём говорится, что к 2022 году доля российской продукции выросла в пищевом машиностроении (с 12% до 45%), сельхозмашиностроении (с 24% до 55%) и станкостроении (с 18% до 38%).
В конце занятия учащиеся должны заполнить анкету и ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесёт большие экономические потери: Россия, страны НАТО, все страны мира?».
«Коммерсантъ» нашёл отчёты о проведенных уроках на сайтах некоторых школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей. Учителя из школ Крыма и Севастополя рассказали, что должны провести такие занятия. Минпросвещения подтвердило, что направило в школы такие методические рекомендации. Их разработал Институт стратегии развития образования, подведомственный министерству.
Сижу я в столовом за обедом, и смотрю эти ужасающие кадры из Бучи.
И тут старик лет 60-ти, справа от меня сидит и слушает то что я смотрю, и начинает разговор типа лучше не лезть в политику, я спрашиваю какая политика? Это война, я смотрю то что сделали российские войска с мирными жителями одной из районов Киева и ТД, и он говорит что там в Украине фашисты, типа он служил во Львове и видел их лично. Я спрашиваю…
Мера касается посольств, Росгвардии, ФСБ, МЧС и других ведомств.
В конце занятия учащиеся должны заполнить анкету и ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесёт большие экономические потери: Россия, страны НАТО, все страны мира?».
- Мариванна, а почему Лёша больше не ходит на уроки?
- Какой Лёша?
...О пользе, о возможностях... Когда же о факте, о наличии этого самого замещения?)...
Россия - страна, у которой все когда-то было и все когда-нибудь будет
Пока "вместо завтра - вчера"
В результате обработки анкет будут назначены штрафы
Жрать говно полезно
Если посмотреть российский телевизор, то в нем Россия - просто фантастическая. Самая лучшая страна, всё достигли, всех обогнали. Всё сами можем. Никто нам не нужен, все кто не с нами - враги .
Жаль что тупые училки отработают установку от райно, а потом дети после уроков пойдут на улицу смотреть на настоящую россию
Так если не отработают, так школьники запишут аудио и сдадут кому надо, настоящая Россия же
В конце занятия учащиеся должны заполнить анкету и ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесёт большие экономические потери: Россия, страны НАТО, все страны мира?», «Как готовить суп из древесной коры?», "Приведут ли контрсанкции России к закату Нибиру?" и "Как нужно мять газету, чтобы уменьшить потенциальное повреждение ануса, так как сверхдержаве не нужна туалетная бумага?"
Еще один повод не заводить детей в путинской России.
Рано или поздно всем им придется столкнуться с суровой реальностью. Посмотрим, как они будут рассказывать свои басни, когда их детям нечего будет жрать.
урок про говно из палок и палок из говна.
Как объяснить ребенку, что мёд лучше Сникерса, ладушки лучше компьютерных игр, а перо с чернилам лучше ручки?
Воевать за Путина лучше, чем arma :)
Что у нас там по импортозамещению видеокарт?
Тут бы, извините, с некоторыми компонентами для подгузников и, извините ещё раз, прокладок что-то придумать, а Вы сразу про синхрофазатроны...
Пока импортзамещаются из Украины российскими военнослужащими-мародерами.
Эти уроки выучиваются в жизни. Достаточно посмотреть, где производятся вещи, которыми пользтся ученики и их родители.
В братском Китае)
Папуасы пытаются отрицать карго-культ
Ладно пошутили, а если серьёзно? Что делать здравомыслящим родителям в такой ситуации?
Что делать здравомыслящим родителям в такой ситуации?
ВНЖ в нормальной стране
Не у всех родители it
Рабочие и не только специальности тоже нужны везде, нужно искать
У меня подруга искусствовед и врач невролог с докторской - обе переезжают
Ученикам для коспектирования будут выданы тетради.
Если бы импортозамещение работало - никаких лекций бы не потребовалось. Народ сам бы ощутил улучшение жизни.