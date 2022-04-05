Полиция Германии объявила о закрытии «Гидры» — крупнейшего русскоязычного рынка по торговле наркотиками в даркнете Статьи редакции
Правоохранители конфисковали сервера и биткоины на 23 миллиона евро.
Федеральное управление уголовной полиции (BKA) закрыло русскоязычную «Гидру», которое ведомство назвало крупнейшем в мире даркнет-рынком по продаже наркотиков, поддельных документов и краденых данных. Об этом говорится в сообщении BKA.
Как утверждают следователи, они конфисковали расположенные в Германии сервера ресурса и изъяли 543 биткоина общей стоимостью около 23 миллионов евро (более двух миллиардов рублей).
Ведомство отметило, что им удалось закрыть «Гидру» после расследований, проводимых с августа 2021 года, совместно с властями США. По данным полиции, даркнет-рынок работал с 2015 года, на нём было около 17 миллионов учётных записей клиентов и более 19 тысяч аккаунтов продавцов. Прокуратура заявляет, что в 2020 году платформа заработала не менее 1,23 миллиарда евро.
Редактор TJ убедился, что сайт в даркнете действительно стал недоступен. Об этом же пишет Baza. При этом, по данным издания, администрация «Гидры» утверждает, что это связано с техническими работами. Техподдержка ресурса пообещала восстановить работу сайта, отмечают пользователи TJ.
Ведомство напомнило об угрозе штрафа до 4 миллионов рублей.
Редактор TJ с сожалением отмечает, что сайт в даркнете действительно стал недоступен.
После этого в Питере начался сущий кошмар.
После окончания запасов
в Питере то как раз все норм будет
На следующей акции протеста будет мясо
*в фсб
Немецкая полиция закрыла кормушку российской полиции
Количество пойманых пешеходов переходящих на красный увеличено вдвое
В рамках санкций?
Теперь правящая элита охуеет
Реальные санкции пошли
Ну это уже санкции на уровне запрета покупки газа.
Официальное сообщение ТАСС:
«Властями Германии был нанесён удар по одной из системообразующих отраслей Российской Федерации. Под удар попал официальный магазин ПАВ в РФ - Гидра. Более 30.000 человек остались без своих рабочих мест. Федеральная антимонопольная служба начала расследование. Академии ФСИН и МВД прекратили приём абитуриентов на 22/23 учебный год в связи с невозможностью трудоустроить выпускников. Минпромторг совместно с Минэком и главным наркологом страны Евгением Брюном обьявили конкурс на создание импортозамещающего решения, получившего рабочее название Горыныч. Федеральные власти пообещали выделить более 200 млн рублей для победителей Всероссийского творческого конкурса «Мы торчки - а не дурачки»
Так же с комментариями выступил представитель Минцифры, отметивший что инициатива однокурсника Павла Дурова, получившая название «Россграм» официально признана превентивным ударом против закрытия Гидры в РФ.
Редактор TJ убедился, что сайт в даркнете действительно стал недоступен
Мои соболезнования редактору
Пусть импортозамещает насваем.
Наконец-то нашли санкции которые повлияют на РУССКИХ
Черный день календаря.
Генетически направленные санкции
Администрация ТЖ попыталась взять комментарий у администрации ресурса, но не смогла найти закладку с ним.
Они пришли за букингом, я молчал
Они пришли за нетфликсом, я молчал
Они пришли за гидрой...
и ты все равно промолчишь
Так у них давно уже ссылка другая, конечно не открылся
Сразу видно, что редактор работает на энтузиазме.
если сервера отжали, то и новая не должна
По современной тоже не открывается
оно конечно замечательно, но все знают, что происходит, если срубить гидре голову(
Да ничего замечательного, собственно. Глупо думать, что с закрытием магаза торчков станет меньше, просто переползут на другие площадки, что не то чтобы хорошо. Отзывы, система репутации магзина-покупателя, наркологическая служба и система рандомных тестов стаффа, превратила гидру в уникальный ресурс.
Пару лет назад была история, как в закладках по ошибке оказался метадон, вместо мефедрона, вроде бы, в итоге несколько трупов, при более закрытой системе, вроде продаж в телеграмм каналах - трупов было бы куда больше, а это плохо
а где классическое илюхеровское шоб бы здохли, наркоманы?
В камментах перепись наркоманов, знающих новый адрес
Новый тоже не работает лол
Немецкие власти объявили о закрытии услуг «Гидры» для россиян
Пусть переезжают на госуслуги
Видим замечания по адресу. Скорректировали ошибку
Направьте на работающий ресурс, спасибо
так там другой домен уже давно 🌚
upd на другом домене тоже не работает
не работает по другому домену, а редактор да, не шарит.
уле=еле
На легале сапп гидры пишет, что скоро всё восстановят
Что за "легал", можно пояснительную бригаду?
ура, зож
Импортозамещённый портал на госуслугах стоит ждать в ближайшее время?
Это ж сколько народа сейчас на жестких отходах будет
Они же всю торговлю монополизировали
Объясните кто-нибудь, как можно конфисковать биткойны?
Завладеть доступом к ресурсу, на котором хранятся кошельки (гидра) и перевести средства в одно защищённое место.
я уже написал
Спасибо за наводку
в новости чувствуется боль редактора TJ...
Блеять, жалко конечно.
Эээх, так вот она новая реальность)
17 миллионов юзеров в стране с населением 140 миллионов, включая старух и младенцев. Это примерно каждый пятый работоспособного возраста долбит. Если бы в этой стране работали выборы, могли бы партию замутить и даже победить.
Нерелевантно. Куча заброшенных, угнанных и в следствии заблокированных аккаунтов, у некоторых юзеров по 5-6 акков, куча аккаунтов без покупок, дели как минимум на 3-5
Сейчас наблюдаются проблемы с доступом к ресурсу. Однако администрация «Гидры» утверждает, что это связано с техническими работами.
Так есть надежда на восстановление что ли?)
это где такое
Редизайн
{MARVEL_CINEMATIC_UNIVERSE_MEME_LOCALIZED}
Срочно нужен новый гайд от редакции
Ору, представляя этот гайд.
1) запаситесь наличными
2) найдите диллера у себя на районе
3) договоритесь о личной встрече
4) не бойтесь, он сдаст вас только в 50% случаев, отнеситесь к этому как потенциальному ненаходу
5) будьте вежливы
6) скройте страх, широкие зрачки им вызванные и потные ладошки
7) спрячьте свою травку поглубже в анус
8) готово, вы великолепны, а привкус говна от вашего косячка - новая реальность
Хайль Гидра!
Все мы разные но всех объединяет одно
Военная спецоперация
Рамп тоже лишался адреса, восстанавливался до тех пор пока не проиграл гидре, поэтому новость звучит так: «полиция Германии уничтожила работающие сервера, адрес в даркнете и часть финансов гидры»
всмысле проиграл, рамп просто пропал
рамп кинул всех и съебал в закат
Работайте, братья!
Теперь рыссиянам будет больше негде достать китайские антидепрессанты и антипсихотические(
А где то прям к дому подвозят медичку
Вранье. Марвел еще лет 5 назад Гидру уничтожил
Почему этого нельзя было сделать раньше?
санкций не было)
Комментарии запросили?
Взяли комент и пару грамм на прощание
Работа ресурса будет восстановлена ни смотря ни на что! Все средства и баланс пользователей будет такими , каким были на момент утери доступа к сайту. Но нужно время. Личку прошу перестать атаковать, физически не успеваю всем ответить! (с легала)
жаль блять, что-то на фоне стресса я туда последнее время зачастил )
Там у кого то 50кк висят))
Я правильно понимаю, что Германия все это время была в курсе, что хранится на их серверах и при этом ничего не делала?
Все крупные наркопотоки мира, так или иначе контролируются правительствами и службами. Это выгодный бизнес. Видимо русские службы через гидру контролили, в связи с сасанкциями кормушку и отвернули.
Иногда выгодно наблюдать, чем закрыть
Не о закрытии гидры, а только одного из направлений, насколько я понял.
Редактор TJ убедился, что сайт в даркнете действительно стал недоступен.
случайно зашёл)
рэпер 104 всё знал
Правоохранители конфисковали биткоины на 23 миллиона евро
5% разделили между собой
Национализировали
Иронично, учитывая, что после санкций на гидру переехали даже алкоголь, гречка, сахар и потребительская электроника.
Вот это санкции...
Когда новая площадка появится, пните, плз))))
на легал пиздуй)
По самому больному бьют )
Вот санкции так санкции )))
И зачем теперь возвращаться в РФ?
Сначала дипломатов повыгоняли, теперь вот это. Обложили со всех сторон.
Твиттерские приуныли
Проверил. По всем зеркалам картина аналогичная. Внатуре прикрыли.
Опять санкции подъехали )
Meh
Опять русофобия........