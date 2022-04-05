Правоохранители конфисковали сервера и биткоины на 23 миллиона евро.

Федеральное управление уголовной полиции (BKA) закрыло русскоязычную «Гидру», которое ведомство назвало крупнейшем в мире даркнет-рынком по продаже наркотиков, поддельных документов и краденых данных. Об этом говорится в сообщении BKA.

Как утверждают следователи, они конфисковали расположенные в Германии сервера ресурса и изъяли 543 биткоина общей стоимостью около 23 миллионов евро (более двух миллиардов рублей).

Ведомство отметило, что им удалось закрыть «Гидру» после расследований, проводимых с августа 2021 года, совместно с властями США. По данным полиции, даркнет-рынок работал с 2015 года, на нём было около 17 миллионов учётных записей клиентов и более 19 тысяч аккаунтов продавцов. Прокуратура заявляет, что в 2020 году платформа заработала не менее 1,23 миллиарда евро.

Редактор TJ убедился, что сайт в даркнете действительно стал недоступен. Об этом же пишет Baza. При этом, по данным издания, администрация «Гидры» утверждает, что это связано с техническими работами. Техподдержка ресурса пообещала восстановить работу сайта, отмечают пользователи TJ.