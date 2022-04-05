Новости

Полиция Германии объявила о закрытии «Гидры» — крупнейшего русскоязычного рынка по торговле наркотиками в даркнете Статьи редакции

Правоохранители конфисковали сервера и биткоины на 23 миллиона евро.

Федеральное управление уголовной полиции (BKA) закрыло русскоязычную «Гидру», которое ведомство назвало крупнейшем в мире даркнет-рынком по продаже наркотиков, поддельных документов и краденых данных. Об этом говорится в сообщении BKA.

Как утверждают следователи, они конфисковали расположенные в Германии сервера ресурса и изъяли 543 биткоина общей стоимостью около 23 миллионов евро (более двух миллиардов рублей).

Ведомство отметило, что им удалось закрыть «Гидру» после расследований, проводимых с августа 2021 года, совместно с властями США. По данным полиции, даркнет-рынок работал с 2015 года, на нём было около 17 миллионов учётных записей клиентов и более 19 тысяч аккаунтов продавцов. Прокуратура заявляет, что в 2020 году платформа заработала не менее 1,23 миллиарда евро.

Редактор TJ убедился, что сайт в даркнете действительно стал недоступен. Об этом же пишет Baza. При этом, по данным издания, администрация «Гидры» утверждает, что это связано с техническими работами. Техподдержка ресурса пообещала восстановить работу сайта, отмечают пользователи TJ.

#новости #гидра #наркотики #германия #даркнет

9095 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
189 комментариев
Написать комментарий...
Социологический Кирилл

Редактор TJ с сожалением отмечает, что сайт в даркнете действительно стал недоступен.

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный пёс_анон

После этого в Питере начался сущий кошмар.

Ответить
Развернуть ветку
Позитивный велосипед

После окончания запасов

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Roma Dmitriev

в Питере то как раз все норм будет

Ответить
Развернуть ветку
Святой каякер

На следующей акции протеста будет мясо

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Дворниченко

*в фсб

Ответить
Развернуть ветку
Холодный диод

Немецкая полиция закрыла кормушку российской полиции

Ответить
Развернуть ветку
Sail

Количество пойманых пешеходов переходящих на красный увеличено вдвое

Ответить
Развернуть ветку
Барбарис

В рамках санкций?

Ответить
Развернуть ветку
Барбарис

Теперь правящая элита охуеет

Ответить
13 комментариев
Развернуть ветку
Сеня

Реальные санкции пошли

Ответить
Развернуть ветку
Frank Ferd

Ну это уже санкции на уровне запрета покупки газа.

Ответить
Развернуть ветку
Alexalways

Официальное сообщение ТАСС:

«Властями Германии был нанесён удар по одной из системообразующих отраслей Российской Федерации. Под удар попал официальный магазин ПАВ в РФ - Гидра. Более 30.000 человек остались без своих рабочих мест. Федеральная антимонопольная служба начала расследование. Академии ФСИН и МВД прекратили приём абитуриентов на 22/23 учебный год в связи с невозможностью трудоустроить выпускников. Минпромторг совместно с Минэком и главным наркологом страны Евгением Брюном обьявили конкурс на создание импортозамещающего решения, получившего рабочее название Горыныч. Федеральные власти пообещали выделить более 200 млн рублей для победителей Всероссийского творческого конкурса «Мы торчки - а не дурачки»

Ответить
Развернуть ветку
Alexalways

Так же с комментариями выступил представитель Минцифры, отметивший что инициатива однокурсника Павла Дурова, получившая название «Россграм» официально признана превентивным ударом против закрытия Гидры в РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Позитивный велосипед

Редактор TJ убедился, что сайт в даркнете действительно стал недоступен
 Мои соболезнования редактору

Ответить
Развернуть ветку
JilaNis

Пусть импортозамещает насваем.

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

Наконец-то нашли санкции которые повлияют на РУССКИХ

Ответить
Развернуть ветку
Излишний щит

Черный день календаря.

Ответить
Развернуть ветку
Добро и позитив

Генетически направленные санкции

Ответить
Развернуть ветку
Frank Ferd

Администрация ТЖ попыталась взять комментарий у администрации ресурса, но не смогла найти закладку с ним.

Ответить
Развернуть ветку
Дорожный Макс

Они пришли за букингом, я молчал
Они пришли за нетфликсом, я молчал
Они пришли за гидрой...

Ответить
Развернуть ветку
Red Fox

и ты все равно промолчишь

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Так у них давно уже ссылка другая, конечно не открылся

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный пёс_анон

Сразу видно, что редактор работает на энтузиазме.

Ответить
Развернуть ветку
Сеня

если сервера отжали, то и новая не должна

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
German B

По современной тоже не открывается

Ответить
Развернуть ветку
Либеральный бинокль

оно конечно замечательно, но все знают, что происходит, если срубить гидре голову(

Ответить
Развернуть ветку
TJaba

Да ничего замечательного, собственно. Глупо думать, что с закрытием магаза торчков станет меньше, просто переползут на другие площадки, что не то чтобы хорошо. Отзывы, система репутации магзина-покупателя, наркологическая служба и система рандомных тестов стаффа, превратила гидру в уникальный ресурс.
Пару лет назад была история, как в закладках по ошибке оказался метадон, вместо мефедрона, вроде бы, в итоге несколько трупов, при более закрытой системе, вроде продаж в телеграмм каналах - трупов было бы куда больше, а это плохо

Ответить
Развернуть ветку
Подозрительный чувак

а где классическое илюхеровское шоб бы здохли, наркоманы?

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
H8isGR8

В камментах перепись наркоманов, знающих новый адрес

Ответить
Развернуть ветку
Карнеги Молл

Новый тоже не работает лол

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Социологический Кирилл

Немецкие власти объявили о закрытии услуг «Гидры» для россиян

Ответить
Развернуть ветку
Enoxix

Пусть переезжают на госуслуги

Ответить
Развернуть ветку
Земной кубок

Видим замечания по адресу. Скорректировали ошибку

Ответить
Развернуть ветку
Позитивный велосипед

Направьте на работающий ресурс, спасибо

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Любой цветок

так там другой домен уже давно 🌚

upd на другом домене тоже не работает

Ответить
Развернуть ветку
Излишний щит

не работает по другому домену, а редактор да, не шарит.

Ответить
9 комментариев
Развернуть ветку
K P

уле=еле

Ответить
Развернуть ветку
Профессор Лебедев

На легале сапп гидры пишет, что скоро всё восстановят

Ответить
Развернуть ветку
Случайный ГОСТ
Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
ESV

Что за "легал", можно пояснительную бригаду?

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Оперативный щит

ура, зож

Ответить
Развернуть ветку
Frank Ferd

Импортозамещённый портал на госуслугах стоит ждать в ближайшее время?

Ответить
Развернуть ветку
Административный микроскоп
Ответить
Развернуть ветку
Жаль

Это ж сколько народа сейчас на жестких отходах будет

Ответить
Развернуть ветку
Жаль

Они же всю торговлю монополизировали

Ответить
9 комментариев
Развернуть ветку
arwen

Объясните кто-нибудь, как можно конфисковать биткойны?

Ответить
Развернуть ветку
Alexalways

Завладеть доступом к ресурсу, на котором хранятся кошельки (гидра) и перевести средства в одно защищённое место.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Ян Дарбиев

я уже написал

Нелегальный онлайн-магазин в даркнете Hydra был…
Конфисковали сервера и 543 биткоина. Личности владельцев маркетплейса пока неизвестны.
tjournal.ru
Ответить
Развернуть ветку
Жаль

Спасибо за наводку

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Гражданин концлагеря Путлера

в новости чувствуется боль редактора TJ...

Ответить
Развернуть ветку
Излишний щит

Блеять, жалко конечно.

Ответить
Развернуть ветку
russian user 1

Эээх, так вот она новая реальность)

Ответить
Развернуть ветку
Повесить Путина

17 миллионов юзеров в стране с населением 140 миллионов, включая старух и младенцев. Это примерно каждый пятый работоспособного возраста долбит. Если бы в этой стране работали выборы, могли бы партию замутить и даже победить.

Ответить
Развернуть ветку
TJaba

Нерелевантно. Куча заброшенных, угнанных и в следствии заблокированных аккаунтов, у некоторых юзеров по 5-6 акков, куча аккаунтов без покупок, дели как минимум на 3-5

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
TJaba

Сейчас наблюдаются проблемы с доступом к ресурсу. Однако администрация «Гидры» утверждает, что это связано с техническими работами.

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Иванова

Так есть надежда на восстановление что ли?)

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Излишний щит

это где такое

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Мразь 3.0

Редизайн

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Shamberg

{MARVEL_CINEMATIC_UNIVERSE_MEME_LOCALIZED}

Ответить
Развернуть ветку
Карнеги Молл

Срочно нужен новый гайд от редакции

Ответить
Развернуть ветку
Alexalways

Ору, представляя этот гайд.

1) запаситесь наличными
2) найдите диллера у себя на районе
3) договоритесь о личной встрече
4) не бойтесь, он сдаст вас только в 50% случаев, отнеситесь к этому как потенциальному ненаходу
5) будьте вежливы
6) скройте страх, широкие зрачки им вызванные и потные ладошки
7) спрячьте свою травку поглубже в анус
8) готово, вы великолепны, а привкус говна от вашего косячка - новая реальность

Ответить
Развернуть ветку
УкраiнськийРобiт

Хайль Гидра!

Ответить
Развернуть ветку
true pack

Все мы разные но всех объединяет одно

Ответить
Развернуть ветку
Излишний щит

Военная спецоперация

Ответить
Развернуть ветку
Zerobias

Рамп тоже лишался адреса, восстанавливался до тех пор пока не проиграл гидре, поэтому новость звучит так: «полиция Германии уничтожила работающие сервера, адрес в даркнете и часть финансов гидры»

Ответить
Развернуть ветку
Оперативный щит

всмысле проиграл, рамп просто пропал

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Roma Dmitriev

рамп кинул всех и съебал в закат

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Материальный пистолет

Работайте, братья!

Ответить
Развернуть ветку
Пан Микита

Теперь рыссиянам будет больше негде достать китайские антидепрессанты и антипсихотические(

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail II

А где то прям к дому подвозят медичку

Ответить
Развернуть ветку
SP

Вранье. Марвел еще лет 5 назад Гидру уничтожил

Ответить
Развернуть ветку
Мразь 3.0

Почему этого нельзя было сделать раньше?

Ответить
Развернуть ветку
Профессор Лебедев

санкций не было)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Комментарии запросили?

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail II

Взяли комент и пару грамм на прощание

Ответить
Развернуть ветку
Излишний щит

Работа ресурса будет восстановлена ни смотря ни на что! Все средства и баланс пользователей будет такими , каким были на момент утери доступа к сайту. Но нужно время. Личку прошу перестать атаковать, физически не успеваю всем ответить! (с легала)

Ответить
Развернуть ветку
Любой цветок

жаль блять, что-то на фоне стресса я туда последнее время зачастил )

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

Там у кого то 50кк висят))

Ответить
Развернуть ветку
Элджей Сартов

Я правильно понимаю, что Германия все это время была в курсе, что хранится на их серверах и при этом ничего не делала?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Lobanov

Все крупные наркопотоки мира, так или иначе контролируются правительствами и службами. Это выгодный бизнес. Видимо русские службы через гидру контролили, в связи с сасанкциями кормушку и отвернули.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Пятая колонка

Иногда выгодно наблюдать, чем закрыть

Ответить
Развернуть ветку
decayingbody

Не о закрытии гидры, а только одного из направлений, насколько я понял.

Ответить
Развернуть ветку
Позитивный бокал

Редактор TJ убедился, что сайт в даркнете действительно стал недоступен.
 случайно зашёл)

Ответить
Развернуть ветку
Николай Чумаков

рэпер 104 всё знал

Ответить
Развернуть ветку
Позитивный велосипед

Правоохранители конфисковали биткоины на 23 миллиона евро
 5% разделили между собой

Ответить
Развернуть ветку
Страховой микрофон

Национализировали

Ответить
Развернуть ветку
Михаэль Архангел

Иронично, учитывая, что после санкций на гидру переехали даже алкоголь, гречка, сахар и потребительская электроника.

Ответить
Развернуть ветку
Лютый кусок ДОБРА

Вот это санкции...

Ответить
Развернуть ветку
Твоя Рамка

Когда новая площадка появится, пните, плз))))

Ответить
Развернуть ветку
Профессор Лебедев

на легал пиздуй)

Ответить
Развернуть ветку
Konsul Hellsing

По самому больному бьют )

Ответить
Развернуть ветку
Фаригорн Габриев

Вот санкции так санкции )))

Ответить
Развернуть ветку
Sector

И зачем теперь возвращаться в РФ?

Ответить
Развернуть ветку
Святой каякер

Сначала дипломатов повыгоняли, теперь вот это. Обложили со всех сторон.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Егоров

Твиттерские приуныли

Ответить
Развернуть ветку
Brian Griffin

Проверил. По всем зеркалам картина аналогичная. Внатуре прикрыли.

Ответить
Развернуть ветку
Нелепый кофе

Опять санкции подъехали )

Ответить
Развернуть ветку
Alexalways

Meh

Ответить
Развернуть ветку
Никита Борисова

Опять русофобия........

Ответить
Развернуть ветку
Ещё 2 комментария
Написать комментарий...
Читать все 189 комментариев
Офтоп
Лютый кусок ДОБРА
На случай важных переговоров с бывшими людьми
Nikita
Так и мыслит большинство людей

Доказательства не доказательства, вообще пох. Не может российский солдат такое сделать и все. Также как не может российский фсиновец затолкать швабру заключенному в одно место, а российский росгвардеец ударить пожилую женщину с ноги в живот.

Малосольный Чили

Все удивляются, почему российские войска не забирают свои трупы и не признают потери. Просто напомню, что пока солдат считается живым, ему платят каждый день боевые. Которые получает начальство, которое не забирает трупы и не сообщает о потерях. Все понятно?(С) Ю. Латынина

Twitter
Возможный каякер
❗️ Война до победы и.❗️ @55privet555
"Всем Скабеевым и вечерним мудозвонам, фронтовым лгунам и их руководителям стоит запомнить - ваш финал будет за решеткой. В лучшем случае"

Скабеиха в телеге сейчас визжит что Зеленский угрожает ей "внесудебной казнью"- так она интерпретировала слова Зеленского "В лучшем случае".
Офтоп
Лютый кусок ДОБРА
МИД_ОФФИШАЛ 2
Новости
Из «Википедии» потребовали удалить пять статей об Украине. Роскомнадзор заявил о «информационных атаках» на россиян Статьи редакции

Ведомство напомнило об угрозе штрафа до 4 миллионов рублей.

Twitter
Удобный дебаркадер
Пездуза @RealPezduza
⚡Московскую станцию метро Проспект Мира закрыли на 15 лет
Офтоп
Лютый кусок ДОБРА
МИД_ОФФИШАЛ
Sh Ramazanov
Признайтесь, уже и не надеялись его увидеть снова?
Больше статей
null