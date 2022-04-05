Coub перейдёт к новой команде и продолжит работу Статьи редакции
Ранее планировалось, что сайт закроется 1 апреля.
Об этом сообщили пользователям плашкой на главной странице. Подробности могут быть раскрыты позже, говорится на ней.
Закрытие Coub было намечено на 1 апреля 2022 года, до этого компания «Комитет» (владеет сайтами DTF, TJ и vc.ru) планировала его продать.
Сервис запустили в апреле 2012 года, его основателями стали Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. Под контроль «Комитета» он перешёл в начале 2020 года.
Coub позволяет пользователям создавать короткие зацикленные видео. Аудитория сайта к декабрю 2021 года составляла в среднем 3 миллионов человек в месяц, с помощью встраивания роликов на другие сайты сервис собирал ещё 5,5 миллионов уникальных пользователей в месяц.
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коуб живи давай
Под пивко заебись
Кто о чем
Видимо росиийские власти его прикупили, если судить по контенту, который там в топе
там же вроде лента формируется исходя из лайков. По крайней мере у меня ни разу ничего подобного не проскакивало, а я очень люблю в кубы позалипать
Ну вот такого рода контент отображается тем, кто не залогинен там и первый раз зашёл на сайт
а, ну тогда хз. Я просто оч давно на кубах и всегда залогинен, даже не знаю, что видят не залогиненные - может там на главной и помойка, а я просто обустроил свой манямирок лайками
В целом, там такая хуйня была всегда, особенно после того, как на паузу ставишь куб, в сетке показывается очень много ебанутых рекомендаций, как я заметил, вообще не зависящих от того, что ты смотришь (скорее от тематики коуба на паузе)
Да всем насрать
Не пизди. Мы все переживаем за такой важный актив комитета и нам не поебать на на сервис анимированых картинок под музыку.
😏
Стал в последнее время очень ватным.
Как может быть насрать на сайт, где хранится такое??
Легко и просто
Осуждаю.
Бывает
А нахрена его покупали?
всё тебе расскажи
Ну да, кому охото рассказывать, что инвестировал в говно
Чтобы развалить за джва года
вы над ним вообще работали?
Сбагрили это говно нинужное
Та закопайте вы уже этот труп и смиритесь.
Я с самого появления этого сервиса не понял смысл его существования.
Зато тиктока как понял
Вы же сделали закладку с экстренным отключением ...
Норм поднасрали, чё теперь делать с 15 гигами скачанных коубов?