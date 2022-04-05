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vc.ru

Coub перейдёт к новой команде и продолжит работу Статьи редакции

Ранее планировалось, что сайт закроется 1 апреля.

Об этом сообщили пользователям плашкой на главной странице. Подробности могут быть раскрыты позже, говорится на ней.

Закрытие Coub было намечено на 1 апреля 2022 года, до этого компания «Комитет» (владеет сайтами DTF, TJ и vc.ru) планировала его продать.

Сервис запустили в апреле 2012 года, его основателями стали Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. Под контроль «Комитета» он перешёл в начале 2020 года.

Coub позволяет пользователям создавать короткие зацикленные видео. Аудитория сайта к декабрю 2021 года составляла в среднем 3 миллионов человек в месяц, с помощью встраивания роликов на другие сайты сервис собирал ещё 5,5 миллионов уникальных пользователей в месяц.

#новости #coub

1613 просмотров
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32 комментария
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Виталий Лановой
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Ваша Закладко

коуб живи давай

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aliftin
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Олимпийский пистолет

Под пивко заебись

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Позитивный велосипед

Кто о чем

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Депутат миллионов

Видимо росиийские власти его прикупили, если судить по контенту, который там в топе

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Jared

там же вроде лента формируется исходя из лайков. По крайней мере у меня ни разу ничего подобного не проскакивало, а я очень люблю в кубы позалипать

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Депутат миллионов

Ну вот такого рода контент отображается тем, кто не залогинен там и первый раз зашёл на сайт

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Jared

а, ну тогда хз. Я просто оч давно на кубах и всегда залогинен, даже не знаю, что видят не залогиненные - может там на главной и помойка, а я просто обустроил свой манямирок лайками

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Lee

В целом, там такая хуйня была всегда, особенно после того, как на паузу ставишь куб, в сетке показывается очень много ебанутых рекомендаций, как я заметил, вообще не зависящих от того, что ты смотришь (скорее от тематики коуба на паузе)

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УюБ

Да всем насрать

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aliftin

Не пизди. Мы все переживаем за такой важный актив комитета и нам не поебать на на сервис анимированых картинок под музыку.

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УюБ

😏

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Иной ихтиандр

Стал в последнее время очень ватным.

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Целесообразный пёс_анон

Как может быть насрать на сайт, где хранится такое??

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УюБ

Легко и просто

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Целесообразный пёс_анон

Осуждаю.

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УюБ

Бывает

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Региональный огонь

А нахрена его покупали?

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Плохой космос

всё тебе расскажи

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Региональный огонь

Ну да, кому охото рассказывать, что инвестировал в говно

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испанский смех

Чтобы развалить за джва года

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Сырой чувак

вы над ним вообще работали?

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Нежный калькулятор
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рязанский сахар

Сбагрили это говно нинужное

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А шо случилось?

Та закопайте вы уже этот труп и смиритесь.

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Andy

Я с самого появления этого сервиса не понял смысл его существования.

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испанский смех

Зато тиктока как понял

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Jared
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M.R.T.

Вы же сделали закладку с экстренным отключением ...

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viloxy
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Закрытый каякер

Норм поднасрали, чё теперь делать с 15 гигами скачанных коубов?

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Малосольный Чили

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