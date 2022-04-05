Доступ к ним ограничивали автоматически из-за фото и видео насильственного содержания.

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Cпутниковый снимок части улицы Яблонской, где обнаружили тела мирных жителей. Maxar Technologies

4 апреля украинские СМИ, в том числе Ain.ua и «24 канал», сообщили, что в фейсбуке* и инстаграме* (принадлежат Meta*) стали блокировать хештеги #Bucha и #Buchamassacre , связанные с массовыми убийствами мирных жителей города Буча.

Одними из первых на это обратили внимание пользователи соцсетей из Украины.

Представитель Meta подтвердил введение ограничений, назвал его «автоматическим» и отметил, что они действовали небольшое количество времени. Как долго хештеги скрывались в фейсбуке* и инстаграме*, в компании не уточнили.

Andy Stone @andymstone @RMac18 This happened automatically because of the graphic content people posted using these hashtags. When we were made aware of the issue yesterday, we acted quickly to unblock the hashtags. Это [блокировка] произошло автоматически из-за тяжёлого для восприятия контента, который размещали с помощью этих хэштегов. Вчера, когда мы узнали о проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги

Reuters отметило, что фейсбук и инстаграм не запрещают жестокие материалы и сцены насилия, если те публикуются в целях осведомлённости о возможных нарушениях прав человека, но соцсети удаляют такие посты, если там поощряют насилие или описывают наслаждение страданиями. Это подтверждается внутренними правилами указанных соцсетей.

Россия отрицает причастность к убийствам мирных жителей в Буче.

Разборы вчера Россия Статьи редакции Массовые убийства в Буче: что о них известно, как на это реагируют в мире и чем отвечает Внутри также краткий разбор подозрений на фейки и рекомендации, что почитать на тему происходящего. Буча 2 апреля. Фото Роналдо Шемидта, AFP — агентства, которое одним из первых попало в Бучу после ухода российских войск