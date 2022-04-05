Новости

В фейсбуке и инстаграме временно заблокировали хештеги об убийствах мирных жителей в Буче, но уже вернули Статьи редакции

Доступ к ним ограничивали автоматически из-за фото и видео насильственного содержания.

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Cпутниковый снимок части улицы Яблонской, где обнаружили тела мирных жителей. Maxar Technologies

4 апреля украинские СМИ, в том числе Ain.ua и «24 канал», сообщили, что в фейсбуке* и инстаграме* (принадлежат Meta*) стали блокировать хештеги #Bucha и #Buchamassacre , связанные с массовыми убийствами мирных жителей города Буча.

Одними из первых на это обратили внимание пользователи соцсетей из Украины.

👁👄👁 @dukhovnoe_litso
Hey @instagram #meta are you Ok to hide crimes of russians in Ukraine?

Представитель Meta подтвердил введение ограничений, назвал его «автоматическим» и отметил, что они действовали небольшое количество времени. Как долго хештеги скрывались в фейсбуке* и инстаграме*, в компании не уточнили.

Andy Stone @andymstone
@RMac18 This happened automatically because of the graphic content people posted using these hashtags. When we were made aware of the issue yesterday, we acted quickly to unblock the hashtags.
Это [блокировка] произошло автоматически из-за тяжёлого для восприятия контента, который размещали с помощью этих хэштегов. Вчера, когда мы узнали о проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги

Reuters отметило, что фейсбук и инстаграм не запрещают жестокие материалы и сцены насилия, если те публикуются в целях осведомлённости о возможных нарушениях прав человека, но соцсети удаляют такие посты, если там поощряют насилие или описывают наслаждение страданиями. Это подтверждается внутренними правилами указанных соцсетей.

Россия отрицает причастность к убийствам мирных жителей в Буче.

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Массовые убийства в Буче: что о них известно, как на это реагируют в мире и чем отвечает Россия Статьи редакции

Внутри также краткий разбор подозрений на фейки и рекомендации, что почитать на тему происходящего.

Буча 2 апреля. Фото Роналдо Шемидта, AFP — агентства, которое одним из первых попало в Бучу после ухода российских войск

*В конце марта Россия признала экстремистской деятельность Meta, фейсбука и инстаграма, а также запретила упомянутые соцсети. Это произошло после того, как в фейсбуке и инстаграме временно разрешили пользователям в некоторых странах использовать «язык ненависти» в отношении российских военных, а также президентов РФ и Белоруссии. Призывать к насилию над мирными гражданами России по-прежнему запрещено.

#новости #фейсбук #инстаграм #соцсети #буча #конфликтнаукраине

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11 комментариев
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fyjybv
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Иван Пинтя

Фейсбук и фото скрывает. Даже если на нем тело вдали или, например, рука убитого.
Очень они переживают за психику пользователей. Какая там война - у нас котики и поздравленьица.

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Андрей Охапкин

Рекламодатели не оценят

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фиолетовый бобер

Ну у новостников которые жесть постят покупают же рекламу

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SP

Ну они ведь блюрят, но открыть посмотреть можно.

Вот линкедин просто удаляет. Да и такое впечатление что там в поддержке русские сидят. Еще ни одного поста с Z не удалили. Просто приходит автореплай, что не нарушений политики не обнаружено.

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Петербургский спрей

У программистов одно оправдание: это произошло автоматически

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Дима Онучин

Ну это и в правду так,вне условий войны очень даже полезная система.

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IvanDurov

Проплачаенные люди репортят фотки - тег и скрылся.

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Позитивный велосипед

Россия отрицает причастность к убийствам мирных жителей в Буче
 Россия не нападала на Украину

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fyjybv
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Alexander Personazhe

Во-во. А что мирные жители в Буче массово оказались убитыми как раз в тот период времени, когда там российская армия находилась - ну это просто так совпало.
Передайте Небензе методичку.

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