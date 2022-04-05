В фейсбуке и инстаграме временно заблокировали хештеги об убийствах мирных жителей в Буче, но уже вернули Статьи редакции
Доступ к ним ограничивали автоматически из-за фото и видео насильственного содержания.
4 апреля украинские СМИ, в том числе Ain.ua и «24 канал», сообщили, что в фейсбуке* и инстаграме* (принадлежат Meta*) стали блокировать хештеги #Bucha и #Buchamassacre , связанные с массовыми убийствами мирных жителей города Буча.
Представитель Meta подтвердил введение ограничений, назвал его «автоматическим» и отметил, что они действовали небольшое количество времени. Как долго хештеги скрывались в фейсбуке* и инстаграме*, в компании не уточнили.
Reuters отметило, что фейсбук и инстаграм не запрещают жестокие материалы и сцены насилия, если те публикуются в целях осведомлённости о возможных нарушениях прав человека, но соцсети удаляют такие посты, если там поощряют насилие или описывают наслаждение страданиями. Это подтверждается внутренними правилами указанных соцсетей.
Россия отрицает причастность к убийствам мирных жителей в Буче.
*В конце марта Россия признала экстремистской деятельность Meta, фейсбука и инстаграма, а также запретила упомянутые соцсети. Это произошло после того, как в фейсбуке и инстаграме временно разрешили пользователям в некоторых странах использовать «язык ненависти» в отношении российских военных, а также президентов РФ и Белоруссии. Призывать к насилию над мирными гражданами России по-прежнему запрещено.
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Фейсбук и фото скрывает. Даже если на нем тело вдали или, например, рука убитого.
Очень они переживают за психику пользователей. Какая там война - у нас котики и поздравленьица.
Рекламодатели не оценят
Ну у новостников которые жесть постят покупают же рекламу
Ну они ведь блюрят, но открыть посмотреть можно.
Вот линкедин просто удаляет. Да и такое впечатление что там в поддержке русские сидят. Еще ни одного поста с Z не удалили. Просто приходит автореплай, что не нарушений политики не обнаружено.
У программистов одно оправдание: это произошло автоматически
Ну это и в правду так,вне условий войны очень даже полезная система.
Проплачаенные люди репортят фотки - тег и скрылся.
Россия отрицает причастность к убийствам мирных жителей в Буче
Россия не нападала на Украину
Во-во. А что мирные жители в Буче массово оказались убитыми как раз в тот период времени, когда там российская армия находилась - ну это просто так совпало.
Передайте Небензе методичку.