Штайнмайер: При Путине возврата к нормальной жизни не будет

Штайнмайер: При Путине возврата к нормальной жизни не будет По мнению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, под руководством Владимира Путина сотрудничество с Россией, как в прежние годы, больше невозможно. "Что касается России, я должен сказать вам, что не знаю", - сказал он во вторник в программе ZDF "Morgenmagazin", когда его…