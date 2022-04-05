Евросоюз введёт запрет на экспорт в Россию полупроводников и продукции машиностроения на 10 миллиардов евро Статьи редакции
И не разрешит российским судам заходить в порты ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новых санкциях против России.
В число ограничений вошли:
запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год;
- запрет на транзакции четырёх ключевых российских банков, включая ВТБ;
- запрет на заход российских судов в порты ЕС;
- запрет на экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро;
- запрет на импорт российских товаров на сумму 5,5 миллиарда евро;
запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержкидля российских государственных органов.
Кроме того, ЕС готовит новые санкционные списки физических лиц.
Суд отклонил все претензии инвестора и потребовал покрыть судебные издержки.
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> 10 милордов
Раньше рабами расплачивались, теперь милордами
казна пустеет
Сейчас вылезет какой-нибудь чинуша: Полупроводники - чуждый навязанный западом продукт. Нам не нужны какие-то гейропейские недоделанные проводники. Заменим отечественными проводниками! Без всяких там полу.
Заменим буржуйские транзисторы, лампами!
Еда и сантехника - навязанный Западом стереотип
Переходим на лампы!
И перфокарты! перфокарты не забудь!
У меня есть пачечка где-то.
У меня тоже есть, но они уже протыканные
У меня нетыканные ещё остались. Я на них карточки со словами по инязу делала когда-то.
Антинацистские СВЕРХпроводники
Да чем они там занимаются в Европе. Что за пугалки бесконечные?
Когда будет новость: "самолёт с группой спецназа вылетел из Европы в направлении Алтая"?
Они об этом не сообщат ;) Просто внезапно пуйло помрет от «рака щитовидной железы».
10 милордов евро
Не спеши.
Не совсем понимаю, что означает "на сумму ... в год"?
Я думаю, что это объем внешнеэкономической торговли данными продуктами между ЕС и РФ
На данный момент, получается? Спасибо, понял.
запрет на транзакции четырёх ключевых российских банков, включая ВТБ;
Сбер и Газпром зассут, значит ключевые банки останутся нетронутыми... опять...
Газпромбанк уже не будет под санкциями, так как через него хаз покупать
10 милордов евро
вы мне что, Ctrl+Enter отключили?
Интересно, что именно входит в эти “advanced semiconductors”?
Логистика выходит из чата
Там не только про суда, но и про российские и белорусские автоперевозки
Эксперты, поясните, запрет на вход судов в порты это сильные санкции сравнимые с заморозкой активов или так, ерунда?
Я не эксперт, но грузоперевозки по воде дешёвые (если не самые) при больших объемах. Вряд ли "ерунда".
Вопрос в том, как много мы экспортируем в Европу морем. В основном-то по трубе, как бы...
Ну,корабли давно не ходят под русскими флагами.На них обично флаги Либерии и прочих стран.так что полумера скорее.
лол нет. Просто берёшь и заходишь под другим флагом, все так делают так или иначе.
#тольковыиграли
"на сумму 10 миллиардов евро в год"
"на сумму 5,5 миллиарда евро в год"
Но давайте продолжим покупать энергию на миллиард в день 🤡