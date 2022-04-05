Новости

Евросоюз введёт запрет на экспорт в Россию полупроводников и продукции машиностроения на 10 миллиардов евро Статьи редакции

И не разрешит российским судам заходить в порты ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новых санкциях против России.

В число ограничений вошли:

  • запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год;

  • запрет на транзакции четырёх ключевых российских банков, включая ВТБ;
  • запрет на заход российских судов в порты ЕС;
  • запрет на экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро;
  • запрет на импорт российских товаров на сумму 5,5 миллиарда евро;

  • запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержкидля российских государственных органов.

Кроме того, ЕС готовит новые санкционные списки физических лиц.

#новости #санкции #ес

3084 просмотров
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34 комментария
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def1NeX

> 10 милордов
Раньше рабами расплачивались, теперь милордами

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Депутат миллионов

казна пустеет

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Ekaterina Stepnova

Сейчас вылезет какой-нибудь чинуша: Полупроводники - чуждый навязанный западом продукт. Нам не нужны какие-то гейропейские недоделанные проводники. Заменим отечественными проводниками! Без всяких там полу.

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dzem

Заменим буржуйские транзисторы, лампами!

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M.R.T.

Еда и сантехника - навязанный Западом стереотип

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Ilya Plushkin

Переходим на лампы!

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pashazaur

И перфокарты! перфокарты не забудь!

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Ekaterina Stepnova

У меня есть пачечка где-то.

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Дорожный звук

У меня тоже есть, но они уже протыканные

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Ekaterina Stepnova

У меня нетыканные ещё остались. Я на них карточки со словами по инязу делала когда-то.

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Заслуженный хичхакер

Антинацистские СВЕРХпроводники

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new_comment

Да чем они там занимаются в Европе. Что за пугалки бесконечные?
Когда будет новость: "самолёт с группой спецназа вылетел из Европы в направлении Алтая"?

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Georgi Lis

Они об этом не сообщат ;) Просто внезапно пуйло помрет от «рака щитовидной железы».

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pashazaur

10 милордов евро
 Не спеши.

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Сеня
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Фейхтвангер

Не совсем понимаю, что означает "на сумму ... в год"?

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Поправка конституции

Я думаю, что это объем внешнеэкономической торговли данными продуктами между ЕС и РФ

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Фейхтвангер

На данный момент, получается? Спасибо, понял.

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meow

запрет на транзакции четырёх ключевых российских банков, включая ВТБ;
 Сбер и Газпром зассут, значит ключевые банки останутся нетронутыми... опять...

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Инвестор

Газпромбанк уже не будет под санкциями, так как через него хаз покупать

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ
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Ровный Даниль

10 милордов евро
 вы мне что, Ctrl+Enter отключили?

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Заслуженный хичхакер

Интересно, что именно входит в эти “advanced semiconductors”?

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Эрик Картман

Логистика выходит из чата

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Пушкинский пистолет

Там не только про суда, но и про российские и белорусские автоперевозки

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fyjybv
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ProH

Эксперты, поясните, запрет на вход судов в порты это сильные санкции сравнимые с заморозкой активов или так, ерунда?

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Goingup Thisafternoon

Я не эксперт, но грузоперевозки по воде дешёвые (если не самые) при больших объемах. Вряд ли "ерунда".

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ProH

Вопрос в том, как много мы экспортируем в Европу морем. В основном-то по трубе, как бы...

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Станислав Вершилло

Ну,корабли давно не ходят под русскими флагами.На них обично флаги Либерии и прочих стран.так что полумера скорее.

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Darth Felus

лол нет. Просто берёшь и заходишь под другим флагом, все так делают так или иначе.

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Noname

#тольковыиграли

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fyjybv
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Пузико Мурзика

"на сумму 10 миллиардов евро в год"
"на сумму 5,5 миллиарда евро в год"

Но давайте продолжим покупать энергию на миллиард в день 🤡

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Sh Ramazanov
Признайтесь, уже и не надеялись его увидеть снова?
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